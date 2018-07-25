15:43 25 июля
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В бригаду ЦВО поступили первые БМП-2М

В мотострелковую бригаду Второй общевойсковой армии Центрального военного округа поступила в рамках гособоронзаказа первая партия модернизированных БМП-2М, сообщает РИА Новости.

БМП-2М с комплексом вооружения "Бережок".

В пресс-службе ЦВО агентству рассказали, что первые восемь модернизированных бронемашин поступили в мотострелковую бригаду, дислоцированную в Оренбургской области.


До конца года в соответствии с гособоронзаказом соединение должно получить на вооружение еще 20 аналогичных боевых машин, добавили в округе.

Сообщается, что в БМП-2М значительно усовершенствована система прицеливания и наблюдения. Повышены возможности по действиям экипажа в темное время суток.



Машины оснащены новыми радиостанциями Р-168-25У-2. Канал засекреченной связи повышает защиту от перехвата радиоданных и их дешифровки. Кроме того, радиостанция обладает высокой помехоустойчивостью.

По словам представителей округа, на боевых машинах пехоты установлен обновленный комплекс вооружения, в состав которого входят 30-миллиметровый гранатомет АГ-17, противотанковый комплекс с ракетами «Корнет» и автоматическая пушка, спаренная с пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметров.

Использованы фотографии: https://www.vitalykuzmin.net
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Комментарии 13

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  1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:16
    Все-таки потихоньку идёт обновление армии, то туда что-то поступает, то сюда, тише едет дальше будешь
    Сергей39
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 13:29
      Отрадно наблюдать новую технику поступающюю непосредственно в войска. Тем более что БМП-2 довольно сильно модернизирована. А вот модификацию БМП-1 с модулем от БТР-82 меня не так порадовала. Ранее планировалось что их оснастят модулем Кливерн с ПТУРами, а теперь получается значительно прослабили вооружение машины. Лично мне непонятно почему решили отказаться от ПТУРов? request
      RASKAT
      1. cariperpaint Сегодня, 13:38
        Единственный кто сказал ппо эту модернизацию сказал это журналист известий остальные перепечатали. Зачем нужны корпуса в войска от бмп 1 при наличии более свежих в огромных количествах сами подумайте? Эту модернизацию изначально делали для экспорта где бмп 1 до сих пор на вооружении много,у нас же на вооружении их давно уже нет.
        cariperpaint
        1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 13:43
          Тогда отставлю ведро с валидолом, до поры до времени. smile
          RASKAT
        2. Zubr Сегодня, 13:50
          Зато на базах консервации их ещё очень много. Я так думаю это стратегический резерв на случай войны. Довольно хорошее шасси, хорошая плавучесть. Ставят модуль от БТР-82А, и по огневой мощи та же БМП-2. На безрыбье и рак рыба.
          Zubr
          1. cariperpaint Сегодня, 15:23
            А чего с консервации бмп 2 не снять побольше и на них влепить этот модуль?)))
            cariperpaint
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:17
    С одной стороны рад, с другой стороны... блин ну устарели они, ну броня никудышняя. Но на безрыбье и рак-щука!
    Romka47
  3. demiurg (валера) Сегодня, 13:55
    Расстрелять мало того, кто потратил деньги на это. По факту к бронекорпусу ценой три рубля в базарный день прикрутили БМ который стоит как половина курганца.
    И что получили на выходе? БМП-2 как не могла, так и не может быть именно БМП. БМП-2 в силуэт дырявит любая западная пушка калибра крупнее 25мм на полутора-двух км.
    Зачем такой модуль по факту бронетранспортеру?
    И ведь что характерно, даже решетчатых экранов за время модернизации не прикрутили, не говоря уже об усилении брони.
    Бабы новых нарожают.
    Перемога как она есть. Радуйтесь.
    demiurg
    1. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:28
      Цитата: demiurg
      Бабы новых нарожают.
      Тем, кто по этой формулировке готов воевать, любая техника будет гробом. Вам "Маусы" в качестве БМП нужны? Тот же "Курганец-25" не факт, что ни станет отличной мишенью. Нет неуязвимой техники, но есть грамотное её использование, особенно, по её прямому назначению, БМП не танк. Интересно, что нередко одни и те же люди то радуются пикапам, типа "Патриота" с пулемётом ("сирийский опыт"), то им неуязвимая броня нужна. БМП не бомбоубежище, и бронежилеты многие пули дырявят, но вылезать воевать всё равно пехоте придётся.
      Per se.
      1. PROXOR (Сергей) Сегодня, 14:57
        Вы не поняли предыдущего оратора. Куда эта модернизированная БМП применит своё вооружение (кроме ПТУРов) при такой защите? И решетчастые экраны эту версию не спасут. Она не держит все что больше 14,3 мм и ЗСУ-23-2 быстро прошьет её вместе с десантом. А этиъ ЗСУ-23-2 до фиговой тучи у бородатых.
        PROXOR
        1. alexmach (Александр) Сегодня, 15:20
          Ну а какие альтернативы Вы видите то? Дальше ездить на немодернизированных версиях что ли? Курганец ещё долго не будет самой массовой моделью.
          alexmach
        2. Per se. (Сергей) Сегодня, 15:37
          Цитата: PROXOR
          Куда эта модернизированная БМП применит своё вооружение (кроме ПТУРов) при такой защите?
          Сергей, для вооружения всегда найдётся применение, даже при полном отсутствии брони. Опять же, как на тех же пикапах, будь там крупнокалиберный пулемёт или станковый гранатомёт в кузове. Ко всему, о какой войне речь, о каком виде боя... Если Вам нужна полицейская, противопартизанская техника против боевиков, в маловодных, гористых районах, это одно, для маневренной войны с множеством водных преград, против полноценной армии, это уже другое. Будет это бой в городе с обороной из засады, или маршевый бросок, с форсированием с ходу водной преграды, опять же, другое. У нас любят всё грести в одну кучу, подрывы на фугасах, в маршевых колоннах, где подавай противоминную защиту от боевиков, использующих партизанскую тактику, и обкакивать тут же технику, которая для других задач создавалась. Вообще, не дело БМП или БТР с пехотой внутри лезть вместо танка, при любой броне. Поэтому и создали БМПТ, может пока и не идеал, но концепция верная, - специализированная огневая поддержка танков и своей пехоты. С БМПТ ни какая "тяжёлая БМП" не сравниться, не по огневой мощи, не по защите, которая может не уступать танковой. Если говорить о хорошо защищённом транспорте для пехоты, то это должен быть тяжёлый БТР для второй линии. Если хотите, "святая троица" на тяжёлой танковой базе, танк, например Т-72/Т-90, и на его базе БМПТ и тяжёлый БТР типа улучшенного БМО-Т. А, вот, вся фишка БМП (как и БМД) маневренность, мобильность и универсальность. Это и есть главная концепция БМП. Что до "тяжёлой БМП", то в её тандемном качестве и может выступать БМПТ в связке с тяжёлым БТР. Запасы БМП надо модернизировать и использовать, как и по возможности переделывать старые Т-72, из запасов, в практически новые БМПТ и тяжёлые БТР.
          Per se.
  4. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:18
    Это конечно хорошо, обновление оборудования. Но защищенность - главный недостаток этой машины то не меняется, а число вызовов растёт. Это и различные 12,7 - 23мм штуки у боевиков, крупнокалиберные снайперские винтовки - хотя от них нужна защита. Ладно с ними с БОПС 30-40мм вероятного противника, утяжелять машину до танка в наших условиях не особо хотелось бы. От реактивки - КАЗ хотя бы на части машин
    Vadim851
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