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В бригаду ЦВО поступили первые БМП-2М
В мотострелковую бригаду Второй общевойсковой армии Центрального военного округа поступила в рамках гособоронзаказа первая партия модернизированных БМП-2М, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе ЦВО агентству рассказали, что первые восемь модернизированных бронемашин поступили в мотострелковую бригаду, дислоцированную в Оренбургской области.
До конца года в соответствии с гособоронзаказом соединение должно получить на вооружение еще 20 аналогичных боевых машин, добавили в округе.
Сообщается, что в БМП-2М значительно усовершенствована система прицеливания и наблюдения. Повышены возможности по действиям экипажа в темное время суток.
Машины оснащены новыми радиостанциями Р-168-25У-2. Канал засекреченной связи повышает защиту от перехвата радиоданных и их дешифровки. Кроме того, радиостанция обладает высокой помехоустойчивостью.
По словам представителей округа, на боевых машинах пехоты установлен обновленный комплекс вооружения, в состав которого входят 30-миллиметровый гранатомет АГ-17, противотанковый комплекс с ракетами «Корнет» и автоматическая пушка, спаренная с пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметров.
В пресс-службе ЦВО агентству рассказали, что первые восемь модернизированных бронемашин поступили в мотострелковую бригаду, дислоцированную в Оренбургской области.
До конца года в соответствии с гособоронзаказом соединение должно получить на вооружение еще 20 аналогичных боевых машин, добавили в округе.
Сообщается, что в БМП-2М значительно усовершенствована система прицеливания и наблюдения. Повышены возможности по действиям экипажа в темное время суток.
Машины оснащены новыми радиостанциями Р-168-25У-2. Канал засекреченной связи повышает защиту от перехвата радиоданных и их дешифровки. Кроме того, радиостанция обладает высокой помехоустойчивостью.
По словам представителей округа, на боевых машинах пехоты установлен обновленный комплекс вооружения, в состав которого входят 30-миллиметровый гранатомет АГ-17, противотанковый комплекс с ракетами «Корнет» и автоматическая пушка, спаренная с пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметров.
Использованы фотографии: https://www.vitalykuzmin.net
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