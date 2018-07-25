15:44 25 июля
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Минобороны заказало модульную систему для спасения экипажей подлодок

Российское военное ведомство заказало разработку модульной системы, предназначенной для спасения экипажей с аварийных подлодок, лежащих на грунте, сообщает газета Известия.

Минобороны заказало модульную систему для спасения экипажей подлодок
Архивное фото.

«Выполнение ОКР "Разработка модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте (шифр "Лучина")"», – говорится в графе «наименование работы» на сайте госзакупок.


Стоимость работ не должна превышать 221 млн. рублей. Сообщается также, что основной объем средств (103 млн.) из указанной суммы будет выделен в 2020 году.

В Минобороны уточнили, что исполнитель заказа будет выбран в сентябре текущего года по итогам закрытого тендера.

Указывается, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена до ноября 2020 года.

Ранее газета сообщала, что в России разрабатывается подводный аппарат, способный более 3 месяцев работать от двигателя внешнего сгорания.

По словам одного из руководителей Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игоря Денисова, военное ведомство интересует создание необитаемых аппаратов, способных передавать информацию о нахождении под водой «потенциально опасных» объектов, других подводных аппаратов, а также сообщать «иные полезные данные».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:28
    двигателя внешнего сгорания.
    Я понимаю, что двигатель Стирлинга?
    MPN
  2. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 14:07
    Хорошая и умная задумка ( модульная система , для спасения экипажей подлодок ) . Дай Бог . чтобы воплотили в жизнь !
    Коловрат Рус
  3. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 14:19
    Перевожу на русский : модульная система это ни что иное как комплекс , состоящий из нескольких барокамер, соединённых между собой для полноценного и постепенного вывода водолазов ( подводников в снаряжении ) из режима декомпресссии на борту судна спасателя.
    Berkut154
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