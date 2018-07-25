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Минобороны заказало модульную систему для спасения экипажей подлодок
Российское военное ведомство заказало разработку модульной системы, предназначенной для спасения экипажей с аварийных подлодок, лежащих на грунте, сообщает газета Известия.
«Выполнение ОКР "Разработка модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте (шифр "Лучина")"», – говорится в графе «наименование работы» на сайте госзакупок.
Стоимость работ не должна превышать 221 млн. рублей. Сообщается также, что основной объем средств (103 млн.) из указанной суммы будет выделен в 2020 году.
В Минобороны уточнили, что исполнитель заказа будет выбран в сентябре текущего года по итогам закрытого тендера.
Указывается, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена до ноября 2020 года.
Ранее газета сообщала, что в России разрабатывается подводный аппарат, способный более 3 месяцев работать от двигателя внешнего сгорания.
По словам одного из руководителей Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игоря Денисова, военное ведомство интересует создание необитаемых аппаратов, способных передавать информацию о нахождении под водой «потенциально опасных» объектов, других подводных аппаратов, а также сообщать «иные полезные данные».
Архивное фото.
«Выполнение ОКР "Разработка модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте (шифр "Лучина")"», – говорится в графе «наименование работы» на сайте госзакупок.
Стоимость работ не должна превышать 221 млн. рублей. Сообщается также, что основной объем средств (103 млн.) из указанной суммы будет выделен в 2020 году.
В Минобороны уточнили, что исполнитель заказа будет выбран в сентябре текущего года по итогам закрытого тендера.
Указывается, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена до ноября 2020 года.
Ранее газета сообщала, что в России разрабатывается подводный аппарат, способный более 3 месяцев работать от двигателя внешнего сгорания.
По словам одного из руководителей Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игоря Денисова, военное ведомство интересует создание необитаемых аппаратов, способных передавать информацию о нахождении под водой «потенциально опасных» объектов, других подводных аппаратов, а также сообщать «иные полезные данные».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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