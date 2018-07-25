СМИ Израиля: Россия отозвала протест по факту сбитого самолёта ВВС Сирии

Мы не потерпим ни вторжения на нашу территорию, ни её случайных обстрелов с земли или с воздуха. Наши расчёты ПВО отреагировали соответственно.

Израильское издание Maariv , ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что в связи с нанесением удара по самолёту Су-22М4 ВВС САР накануне Россия направила в Израиль протест. Напомним, что в результате удара по сирийскому самолёту погиб полковник ВВС Сирии, тело которого находится на подконтрольной террористам территории. Официальных заявлений о том, что протест был озвучен Москвой, не делали ни в России, ни в Израиле.Тот же израильский информационный ресурс сообщает, что сегодня протест Россией отозван. Если он подавался, то по каким причинам его отозвали?Если верить заявлению израильского журналиста Йоси Мельмана, то Москва отозвала протест якобы после ознакомления с предоставленными израильской стороной данными объективного контроля. Эти данные, как сообщает «Маарив», «свидетельствуют о вхождении самолёта сирийских ВВС вглубь воздушного пространства Израиля на глубину до 1,1 мили» (менее 1,8 км).Заявлено, что Израиль предоставил России данные с радаров, которые подтвердили, что сирийский самолёт «осуществил вторжение в израильское воздушное пространство».Между тем, сирийское информационное агентство SANA сообщает, что самолёт был атакован израильскими средствами ПВО над сирийской территорией – над находящимся под контролем боевиков населённым пунктом Сайда. Именно там боевики и обнаружили тело сирийского пилота.Реакция израильского премьера Нетаньяху:Значит ли это, что Нетаньяху принципиально не против того, если сирийские средства ПВО будут наносить удары по средствам израильской авиации, как только та попытается хотя бы нос сунуть в сирийское воздушное пространство? А израильские самолёты входят в воздушное пространство Сирии регулярно, причём гораздо глубже 1,8 км. В этой ситуации явно прослеживается нежелание Израиля признавать Сирию независимым государством и вести цивилизованный диалог с официальным Дамаском. Не учитывает Израиль и того факта, что Су-22М4 сирийских ВВС безопасности Израиля никак не угрожал по определению.