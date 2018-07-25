15:39 25 июля
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СМИ Израиля: Россия отозвала протест по факту сбитого самолёта ВВС Сирии

Израильское издание Maariv, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что в связи с нанесением удара по самолёту Су-22М4 ВВС САР накануне Россия направила в Израиль протест. Напомним, что в результате удара по сирийскому самолёту погиб полковник ВВС Сирии, тело которого находится на подконтрольной террористам территории. Официальных заявлений о том, что протест был озвучен Москвой, не делали ни в России, ни в Израиле.

Тот же израильский информационный ресурс сообщает, что сегодня протест Россией отозван. Если он подавался, то по каким причинам его отозвали?

Если верить заявлению израильского журналиста Йоси Мельмана, то Москва отозвала протест якобы после ознакомления с предоставленными израильской стороной данными объективного контроля. Эти данные, как сообщает «Маарив», «свидетельствуют о вхождении самолёта сирийских ВВС вглубь воздушного пространства Израиля на глубину до 1,1 мили» (менее 1,8 км).


СМИ Израиля: Россия отозвала протест по факту сбитого самолёта ВВС Сирии


Заявлено, что Израиль предоставил России данные с радаров, которые подтвердили, что сирийский самолёт «осуществил вторжение в израильское воздушное пространство».

Между тем, сирийское информационное агентство SANA сообщает, что самолёт был атакован израильскими средствами ПВО над сирийской территорией – над находящимся под контролем боевиков населённым пунктом Сайда. Именно там боевики и обнаружили тело сирийского пилота.

Реакция израильского премьера Нетаньяху:
Мы не потерпим ни вторжения на нашу территорию, ни её случайных обстрелов с земли или с воздуха. Наши расчёты ПВО отреагировали соответственно.


Значит ли это, что Нетаньяху принципиально не против того, если сирийские средства ПВО будут наносить удары по средствам израильской авиации, как только та попытается хотя бы нос сунуть в сирийское воздушное пространство? А израильские самолёты входят в воздушное пространство Сирии регулярно, причём гораздо глубже 1,8 км. В этой ситуации явно прослеживается нежелание Израиля признавать Сирию независимым государством и вести цивилизованный диалог с официальным Дамаском. Не учитывает Израиль и того факта, что Су-22М4 сирийских ВВС безопасности Израиля никак не угрожал по определению.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 74

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  1. Тралл Сегодня, 13:46
    Сами сообщили, потом сами же опровергли...
    Работают израильские журналисты не покладая рук. Красавчики smile
    Тралл
    1. Арберес Сегодня, 13:51
      А я вот о чем думаю. Какого черта надо было сирийским ВВС работать у границ Израиля? Ведь точно можно было знать, чем все это закончится.
      Наши ВВС должны в этом районе работать!
      Полковника - сирийца искренне жаль! Самолет старый-Су22 , А вот опытного пилота еще создать надо-это большие деньги и время.
      Арберес
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 14:38
        А вы уверенны в израильских представленных данных, должны быть подтверждения со стороны ВКС РФ, Но давно уже Конашенков в рот воды набрал, стыдно врать в пользу Израиля...И почему Израильские ВВС, как правильно выше подмечено, не только нарушают границу Сирии, но и бомбят правительственные ВС... Предательств похуже давно не знали ВС России...
        Vladimir 5
        1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 15:21
          Конфликт Сирии с соседними странами - это дело Сирии! Не нужно быть в каждой бочке затычка...
          Hottabych
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:17
      Цитата: Тралл
      Сами сообщили, потом сами же опровергли...
      Работают израильские журналисты не покладая рук. Красавчики smile

      Не знаю..., в связи с этим случаем и полемикой детской со стороны Израиля, мне чего то уже и анекдоты еврейские не смешными кажутся..., так вот падают в глазах как люди, хотя куда лучьшего мнения когда то был...
      MPN
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:14
        Я сразу после факта сбития написал, что наши радары будут выключены, ничего мы не увидим, будем пользоваться сторонними источниками. Как в воду глядел. Это как стыдно же, если даже свои не видим самолеты, ну так хоть протесты не подавали бы.
        Imobile
    3. atalef (александр) Сегодня, 14:42
      Цитата: Тралл
      Сами сообщили, потом сами же опровергли...
      Работают израильские журналисты не покладая рук. Красавчики smile

      Что опровергли ?
      atalef
  2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:52
    Что-то было. Что именно - непонятно. Россия то ли отправила протест, то ли нет. Если отправила, то почему возвернула. А может и не возвращала, потому что и не отправляла ничего. Вот такие вот интересненькие "новости". Печалька...
    Николай Фёдоров
    1. Арберес Сегодня, 14:03
      Цитата: Николай Фёдоров
      Если отправила, то почему возвернула.


      Вернула, что бы наши ВВС РФ спокойно бармалеев мочили в этом стремном районе?(вдруг наши соколы нечаянно залетят туда, куда не надо)
      Это лично мои догадки. hi
      Арберес
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:16
        А израильские самолёты входят в воздушное пространство Сирии регулярно, причём гораздо глубже 1,8 км.


        Будут приняты зеркальные меры и тогда все встанет на свои места.
        Идущий
        1. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 14:40
          Зеркальные меры для преодоления зеркальной болезни. Чтобы прояснить не видные места.
          g_ae
        2. atalef (александр) Сегодня, 14:45
          Цитата: Идущий
          Будут приняты зеркальные меры и тогда все встанет на свои места.

          Почему будут ?
          Сирийские ПВО регулярно работают по ВВС Израиля , регулярно докладывая о сбитых самолётах и ракетах.
          atalef
    2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 14:22
      Ответ один: Это дипломатия за семью печатями
      Berkut154
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 14:31
        В этой ситуации явно прослеживается нежелание Израиля признавать Сирию независимым государством и вести цивилизованный диалог с официальным Дамаском


        Вообще-то наоборот тоже верно . Сирия никогда не признавала и не признаёт государство Израиль с момента образования. Никогда не имела дипломатических отношений. Все "переговоры " через третьи страны или ООН. Война длиной полвека. Причем чаще нападала Сирия ( в коалиции), огребала и утихала. И Сирия интересует Россию только как последняя точка влияния на Ближнем Востоке. Отовсюду вышвырнули, хоть тут зацепились. И сопли в этой каше политики излишни. Мир на востоке без влияния России Россию не устраивает.
        dauria
        1. Арберес Сегодня, 14:43
          Цитата: dauria
          Сирия никогда не признавала и не признаёт государство Израиль с момента образования.

          Вот и до главного дошли. Может пора решать данный вопрос? Договариваться, заключать мирный договор и налаживать отношения(ну когда бои закончатся).
          Понимаю, что не все так просто. Иран, Турция, Саудовская Аравия и пр. факторы, территориальные претензии и пр. пр.
          p.s
          Саудовская Аравия-главный спонсор терроризма и с Израилем выстроила вполне приемлемые отношения. Где теперь пресловутая арабская коалиция?
          Арберес
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:59
    Идёт война. В регионе все стороны понимают только силу. Лётчик в возрасте. Мог ошибиться. Евреи на автомате сбили. Их страна на шухере с момента создания. Я бы на их месте давнр переехал, но это их выбор. Так то по сравнению со смертностью в ДТП от усталости водителей частный случай... Тут конкретно стечение обстоятельств. Не повезло профи...
    Sadko88
    1. atalef (александр) Сегодня, 14:47
      Цитата: Sadko88
      Лётчик в возрасте. Мог ошибиться.

      лихо закручен сюжет.
      Только вот до границы Израиля 20 км демилитаризованной зоны - куда он то же не имел права залетать
      Цитата: Sadko88
      Я бы на их месте давнр переехал,

      Мы и переехали в Израиль wink
      atalef
      1. Alone (Александр) Сегодня, 14:58
        Цитата: atalef
        куда он то же не имел права залетать

        а ваши ВВС значит имеют права залетать на воздушную территорию Ливана и Сирии?
        Alone
        1. atalef (александр) Сегодня, 15:02
          Цитата: Alone
          Цитата: atalef
          куда он то же не имел права залетать

          а ваши ВВС значит имеют права залетать на воздушную территорию Ливана и Сирии?

          нет , не имеют права.
          только когда наш самолёт сбили , мы как то не плакали (посмотрите комменты )0 - на войне как на войне.
          Чего сопли то на кулак мотать ?
          мы просто взяли ( через чкас после сбития ) и размазали половину сирийской ПВО.
          САР могли в ответ сделать то же самое .
          Пожалуйста.Война между нашими государствами -. мы это понимаем , а вы видимо нет.
          atalef
          1. ddmm09 (Дмитрий) Сегодня, 15:12
            Цитата: atalef
            Пожалуйста.Война между нашими государствами -. мы это понимаем , а вы видимо нет.

            Подлые слова, очень подлые!!!
            ddmm09
            1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:22
              Цитата: ddmm09
              Подлые слова, очень подлые!!!

              Дмитрий, возможно, Вы просто не в курсе: между Сирией и Израилем мир не заключался никогда, сейчас - всего лишь очередное перемирие, и такого рода инциденты рассматриваются не как "акт войны", а как "очередное нарушение перемирия". Согласитесь, это несколько меняет суть дела?
              Weyland
              1. atalef (александр) Сегодня, 15:27
                Цитата: Weyland
                Цитата: ddmm09
                Подлые слова, очень подлые!!!

                Дмитрий, возможно, Вы просто не в курсе: между Сирией и Израилем мир не заключался никогда, сейчас - всего лишь очередное перемирие, и такого рода инциденты рассматриваются не как "акт войны", а как "очередное нарушение перемирия". Согласитесь, это несколько меняет суть дела?

                вообще то ни перемирие - а прекращение боевых действий.
                Израильско-сирийские отношения — дипломатические и экономические отношения между Израилем и Сирией. Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля в 1948, Шестидневная война в 1967 и Война Судного дня в 1973 году, а также позже были вовлечены в Гражданскую войну в Ливане и в Ливанскую войну 1982 года. . Время от времени делались безуспешные попытки достичь мира между соседними государствами.

                Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.

                Между двумя странами не существовало ни экономических, ни культурных связей, а только лишь ограниченное передвижение определенных граждан через границу. Сирия продолжает свое активное участие в арабском бойкоте Израиля.
                atalef
  4. Гражданин 90 (Александр) Сегодня, 14:02
    Значит ли это, что Нетаньяху принципиально не против того, если сирийские средства ПВО будут наносить удары по средствам израильской авиации, как только та попытается хотя бы нос сунуть в сирийское воздушное пространство? А израильские самолёты входят в воздушное пространство Сирии регулярно, причём гораздо глубже 1,8 км
    Вот это интересует больше всего.
    Гражданин 90
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:14
      Цитата: Гражданин 90
      Значит ли это, что Нетаньяху принципиально не против того, если сирийские средства ПВО будут наносить удары по средствам израильской авиации, как только та попытается хотя бы нос сунуть в сирийское воздушное пространство? А израильские самолёты входят в воздушное пространство Сирии регулярно, причём гораздо глубже 1,8 км
      Вот это интересует больше всего.

      а то они не стреляют. Или F-16I который был сбит в феврале уже над територией Израиля не сирийская ракета догнала?
      Арон Заави
      1. ddmm09 (Дмитрий) Сегодня, 15:13
        Ваш самолет перед этим атаковал цели в Сирии, сирийцы защищались. Не занимайтесь подменой понятий. Это подло.
        ddmm09
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:15
          Цитата: ddmm09
          Ваш самолет перед этим атаковал цели в Сирии, сирийцы защищались. Не занимайтесь подменой понятий. Это подло.

          Типа на надо было подождать ,что бы проверить намерения сирийца? request Вообще то работа ПВО предотвращать ю а не мстить.
          Арон Заави
  5. лысова (владимир) Сегодня, 14:02
    А просто был договор, напрашивается само собой - между Нетаньяху и нашим президентом. Вспомните, ещё год два назад обсуждали - когда Российский самолёт, входил по ошибке на Израильскую территорию, его не сбивали. Как то странны вообще, все подобные случаи. Если всё не так , то зачем он сюда прилетал - видать договорились по этому вопросу. И почему мы не стреляем.
    лысова
    1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:25
      Цитата: лысова
      когда Российский самолёт, входил по ошибке на Израильскую территорию, его не сбивали.

      Когда к вам случайно залетает военный самолет нейтральной страны - это одно, а воюющей с вами - совсем другое! Россия с Израилем не воюет. Сирия - воюет, у них сейчас не мир, а просто очередное перемирие!
      Weyland
  6. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 14:02
    Довыежываются евреи . желаю им всех " благ " , что они принесли Сирии и сирийскому народу , со сторицей ! am
    Коловрат Рус
    1. Арберес Сегодня, 14:14
      Цитата: Коловрат Рус
      желаю им всех " благ " , что они принесли Сирии и сирийскому народу , со сторицей !


      Вот богоизбранные и думают: кончится война в Сирии и Хезболла полностью обратит свое внимание на... ну Вы меня поняли, уважаемый Коловрат Рус hi
      Арберес
      1. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 14:23
        Ну дак, увжаемый Арберес изгнанные и угнетенные , сами делают все для того , чтобы их не забывали и постоянно о них помнили ! hi
        Коловрат Рус
      2. atalef (александр) Сегодня, 14:51
        Цитата: Арберес
        кончится война в Сирии и Хезболла полностью обратит свое внимание на

        Что вы нас Хезбаллой пугаете ?
        то же мне непобедимая и легендарная.
        хезбалл может причинить существенный разрушения в израиле своим арсеналом ракет , но выиграть войну ?
        Это только в чьём воспалённом воображении.
        в случае войны Ливан вернётся в каменный век и они это прекрастно понимают . поэтому начиная с 2006 г ( после 2-й ливанской) граница с ливаном наиспокойнейшая . а Насралла не вылазит из бункера .
        atalef
        1. Арберес Сегодня, 14:59
          Цитата: atalef
          Что вы нас Хезбаллой пугаете


          Я, вас пугаю? Мне вот больше делать нечего.
          Просто предполагаю, что дальше будет.
          В открытом противостоянии с вами, они тягаться не будут, партизанская война(только бойцы гораздо опытнее и вооружение качественнее).
          Арберес
          1. atalef (александр) Сегодня, 15:04
            Цитата: Арберес
            Просто предполагаю, что дальше будет

            request
            И что будет ?
            Цитата: Арберес
            В открытом противостоянии с вами, они тягаться не будут, партизанская война(только бойцы гораздо опытнее и вооружение качественнее).

            а партизанить они где будут ?
            На чьей территории ?
            насчёт качественней вооружение - ну сей перл отдыхать на вашем уровне знаний lol
            atalef
            1. Арберес Сегодня, 15:10
              Цитата: atalef
              а партизанить они где будут ?
              На чьей территории ?

              А вы наверное думаете, что на острове живете? wassat
              Цитата: atalef
              насчёт качественней вооружение - ну сей перл отдыхать на вашем уровне знаний

              ПЗРК появятся и опытные операторы и новейшие противотанковые средства, или вы сомневаетесь? laughing
              Арберес
              1. atalef (александр) Сегодня, 15:13
                Цитата: Арберес
                А вы наверное думаете, что на острове живете?

                нет , а они ?
                Или Ливан простирается от тихого до Атлантического океана ?
                Вы так на карту посмотрите ?
                Мы в общем маленькие , а они lol

                Так вопрос - на чьей территории они партизанить будут ?
                Цитата: Арберес
                ПЗРК появятся и опытные операторы и новейшие противотанковые средства, или вы сомневаетесь?

                не сомневаюсь - только этим войну не выиграть request
                atalef
                1. Арберес Сегодня, 15:31
                  Цитата: atalef
                  не сомневаюсь

                  О! Это прогресс! good
                  Цитата: atalef
                  только этим войну не выиграт

                  Еще раз специально для вас!
                  Партизанская война,ну в общем ничего для вас нового. Постоянный страх и напряжение это если вы по старой привычке в Ливан не полезете. crying
                  Цитата: atalef
                  Так вопрос - на чьей территории они партизанить будут ?

                  Так вы сами сирийские территории в сортир превратили! Вот там и будете с иранскими боевиками воевать и Газе и Ливане,в общем вам "работы" хватит.
                  Миритесь с Сирией я вам уже давно предлагаю hi
                  Арберес
    2. atalef (александр) Сегодня, 14:48
      Цитата: Коловрат Рус
      желаю им всех " благ " , что они принесли Сирии и сирийскому народу , со сторицей !

      Пока это только наша ответка за все блага , что нам принесла Сирия.
      Я бы сказал , что маловато будет
      atalef
      1. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 15:15
        Ваша ответка ? Да вы " батенька " , чем бравируете , тем что как крысы , бьете в спину . обескровленной , воюющей с терроризмом стране ? Ну прямо " герои " am Ох рано радуетесь . Что там у вас , стена плача , начала камнями " кидаться " ? Задумайтесь . Ваш Бог . отправил вам послание... hi
        Коловрат Рус
        1. atalef (александр) Сегодня, 15:19
          Цитата: Коловрат Рус
          Задумайтесь . Ваш Бог . отправил вам послание...

          Бог един laughing
          Хотя судя по нику - вы явно язычник
          atalef
          1. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 15:31
            Сомневаюсь , что у нас с вами один Бог . У вас свой , ИУДЕЙСКИЙ !
            Коловрат Рус
            1. atalef (александр) Сегодня, 15:35
              Цитата: Коловрат Рус
              Сомневаюсь , что у нас с вами один Бог .

              Вот оно как . а в церковь наверное ходишь . крестик носишь , земные поклоны бьёшь и яйца на пасху красишь.
              Вот что за народ . учишь их учишь - а всейравно одни двойки
              Цитата: Коловрат Рус
              У вас свой , ИУДЕЙСКИЙ !

              Это у вас иудейский ( хотя ваши братья украинцы уверены , что Иисус был хох..т.е украинцем laughing
              atalef
  7. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:14
    Какая разница было вторжение или нет? Даже если было, оно не представляло такой опасности, чтобы сбивать самолет.
    Безликий
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:36
      "Какая разница было вторжение или нет? "/////
      ----
      Вот те здрастьсе! То есть, если военный самолет НАТО пролетит над Крымом, то его сбивать не будут? Ведь бомбу он не сбросил - неопасный.
      Мне иногда кажется, что я беседую с форумом пацифистов, а не Военного обозрения. recourse
      voyaka uh
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:00
        Самолет можно перехватить, сопроводить, принудить к посадке, наконец. Вот уж точно кажется, что беседуешь не с тем форумом.

        Будто Израиль был не в курсе, что самолет бомбил террористов на сирийской территории, а не наступал с упорством берсерка-крестоносца на Иерусалим.

        Безликий
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:05
          Это - на бескрайних просторах России.
          Например, Матиаса Руста досопровождались до самой Красной пдощади. Правда, потом всех сопровождальщиков ПВО повыгоняли из армии.
          У нас ширина страны - 20 км. Города - у самых границ. Нет времени на китайские церемонии.
          voyaka uh
          1. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:20
            Вы ещё вторую мировую вспомните. У Израиля не времени, а желания нет. Не стоит путать одно с другим.
            Или израильские летчики настолько непрофессиональны, что, видя самолет, приближающийся к их границам не в состоянии свой поднять на перехват?
            Тогда и контроль лучше: залетел случайно - улетит и никаких проблем. Совершит атаку не того - будет уничтожен.
            Но, действительно, подобный скрупулёзный подход не в традициях Израиля: лучше сразу бахнуть посильнее, а поле, при желании может быть разбираться начать, что случилось.

            В секторе Газа не так давно - пристрелил снайпер солдата израильского. Согласен - акт агрессии, преступление. так взяли и нашли бы виновных. и точечно бы ликвидировали, либо осудили. Но зачем так заморачиваться, когда можно втупую пальнуть из всего, что заряжено по сектору Газа? Видимо, по принципу: "бей всех - Бог разберётся, кто был прав, а кто нет." В итоге: куча трупов и раненых тех, кто вообще не при чем, а снайпер жив-здоров.

            И здесь подход такой же.
            Безликий
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:33
              Газа - такое же независимое государство, как и Сирия. И с ней тоже состояние войне. В котором не судят и не выясняют причины : "почему ты стрелял или атаковал?", а сразу отвечают военными средствами.
              voyaka uh
      2. Weyland (Константин) Сегодня, 15:30
        Цитата: voyaka uh
        если военный самолет НАТО пролетит над Крымом, то его сбивать не будут?

        Будут, но наверняка не сразу. Но тут есть разница - с НАТО мы пока не воюем. А насчет
        Цитата: voyaka uh
        Мне иногда кажется, что я беседую с форумом пацифистов, а не Военного обозрения.

        - Я так подозреваю, что попросту далеко не все форумчане в курсе, что Израиль с Сирией находятся в состоянии войны: раз постоянных боевых действий нет - значит, вроде бы, мир!
        Weyland
  8. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 14:20
    Цитата: лысова
    А просто был договор, напрашивается само собой - между Нетаньяху и нашим президентом. Вспомните, ещё год два назад обсуждали - когда Российский самолёт, входил по ошибке на Израильскую территорию, его не сбивали. Как то странны вообще, все подобные случаи. Если всё не так , то зачем он сюда прилетал - видать договорились по этому вопросу. И почему мы не стреляем.

    Так-то для баланса сил на разделе Израиль-Сирия нашим надо поставить Сирии комплексы с-300, С-400 по паре штук с прикрытием Панцирей, Буков.
    Влад5307
    1. Арберес Сегодня, 14:32
      Цитата: Влад5307
      нашим надо поставить Сирии комплексы с-300, С-400 по паре штук с прикрытием Панцирей, Буков.

      Арабский пофигизм(читать через буквуХа) все загубит на корню. Вспомните историю с "Панцирем", так беспечно брошенном на взлетке сирийского аэродрома. hi
      Арберес
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:30
    "сирийские средства ПВО будут наносить удары по средствам израильской авиации,"////
    ----'
    Так они и наносят. Вон, зимой сбили израильский истребитель.
    И Израиль не выражал никаких протестов - война.
    voyaka uh
    1. SOF (Александр) Сегодня, 14:52
      Цитата: voyaka uh
      И Израиль не выражал никаких протестов - война

      ....ну-ка напомните....это случилось с Ф16 не после того-ли как Израиль неоднократно бомбил территорию Сирии? ...или сирийцы летали над Израилем и бомбили его территорию...?
      ...а то ведь как получается....странная "война"..........с вашей стороны постоянно.....
      ...ну и развивая вашу же мысль....если война, то ..."враг моего врага...кто...правильно - мой друг".....а враг у Сирии, в данном конкретном случае, кто....?
      .....если это даже не так, но, с нашей стороны выглядит именно ТАК........и если вы нас не считаете пособником Асада: ....в деле геноцида собственного народа.....в деле химических отравлений собственного народа.....в деле вооружения и натравливания на Израиль ХАМАС......в подначивании Ирана к войне с вами....и прочая дребедень от западных "демократий", то может пора задуматься.....?
      SOF
      1. atalef (александр) Сегодня, 14:57
        Цитата: SOF
        .ну-ка напомните....это случилось с Ф16

        его сбили request
        Цитата: SOF
        это случилось с Ф16 не после того-ли как Израиль неоднократно бомбил территорию Сирии? .

        разумеется , а чем проблема ?
        Цитата: SOF
        ..или сирийцы летали над Израилем и бомбили его территорию...?

        а нам надо было ждать , что начнёт ? belay

        Цитата: SOF
        ."враг моего врага...кто...правильно - мой друг".

        нет . бывает что и оба враги.
        а самое лучшее когда оба врага грызут друг - другу глотки.
        Вот это высший пилотаж
        Цитата: SOF
        .если это даже не так, но, с нашей стороны выглядит именно ТАК.

        не с вашей . а с твоей.
        Что то я заявлений МИД или МО РФ не видел.
        видимо твоё видение ситуации кардинально отличается от видения ВВПутина laughing
        Цитата: SOF
        то может пора задуматься.....

        над чем ?
        Что асад наш друг ? . Хамас или Хизбалла ?- не друзья они нам good
        atalef
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:07
        Научитесь выражать свои мысли и вопросы кратко. Тогда с Вами будет возможно вести диалог.
        voyaka uh
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:32
    Было не было, тоже нашу ноту... am
    Они сирийскому солдату выстрелили в спину, когда тот помогал наземным войскам с воздуха зачищать территорию Сирии от террористов, евреи должны выплатить компенсацию родным и близким, также принести соболезнования семье......мерзавцы..... hi
    XXXIII
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 14:37
    Цитата: Идущий
    Будут приняты зеркальные меры и тогда все встанет на свои места.

    -----------------------
    Евреи(России) евреям(Израиля) зеркальные меры? Да я вас умоляю. hi
    Altona
    1. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 15:04
      Ворон ворону глаз не выклюет. Перетрут по-свойски тихонько и спустят на тормозах.
      g_ae
    2. atalef (александр) Сегодня, 15:32
      Цитата: Altona
      Цитата: Идущий
      Будут приняты зеркальные меры и тогда все встанет на свои места.

      -----------------------
      Евреи(России) евреям(Израиля) зеркальные меры? Да я вас умоляю. hi

      Евгений laughing
      тогда ты точно попал laughing
      кстати очень много лет пытаюсь разобрать что у тебя на аватарке ?
      Контуры вроде как междвежьи . ( хотя по первачу мне казалось что это бобёр ) -- но вроде межведь Или нет ?
      atalef
  12. Vtoroj (Legion) Сегодня, 14:38
    факта, что Су-22М4 сирийских ВВС безопасности Израиля никак не угрожал
    Нет в этом никакого факта, только вольная интерпретация пишущего, он наверно включил свою мыслечиталку и сразу понял что у того лётчика на уме было. Правильно евреи сделали. Никто не должен нарушать государственную границу.
    Vtoroj
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:22
      Про мыслечиталку и отсутствие ума чувствуется из комментария.
      Безликий
  13. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:43
    Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе... Правду об этом (а также многих других) случае нам узнать не дано. Но, судя по всему, ситуация с залетом самолета была отнюдь не критической, евреи пошли на принцип. И убили человека. Я думаю, сирийцам нужно дождаться малейшего косяка со стороны евреев и работать наглухо!
    Dietmar
    1. atalef (александр) Сегодня, 14:59
      Цитата: Dietmar
      Но, судя по всему, ситуация с залетом самолета была отнюдь не критической, евреи пошли на принцип.

      какие блин принципиальные - эти евреи angry
      Цитата: Dietmar
      И убили человека.

      вот это поворот. belay

      Цитата: Dietmar
      Я думаю, сирийцам нужно дождаться малейшего косяка со стороны евреев и работать наглухо!

      а чего косяков то ждать ? надо сразу наглухо работать , тем более мы им вроде в этом ни мешаем
      atalef
  14. mvg (Максим) Сегодня, 14:58
    Мирный (военный) самолет из страны, которая с 1973 официально с Израилем в военных отношениях, летел по своим делам в воздушном пространстве Израиля. И какие претензии? А если это смертник? Сбили же не Боинг и не гражданский Ту-154, а военный самолет. Пролетел 20 км демитализированной зоны Голанских высот и углубился на 2 км. Не отвечал на запросы. Все по-честному.
    mvg
  15. мерцание (Николай) Сегодня, 15:00
    Тот же израильский информационный ресурс сообщает, что сегодня протест Россией отозван
    А где текст протеста?
    Скорее российские военные (по спецлинии) попросили объяснить очердной фокус, а израильские военные как всегда рассказали о своих иран-сирийских фобиях, которые их преследуют по ночам. Мы, похоже, пообещали им хорошего психиатора (С-300, а то и С-400 с Искандерами).
    мерцание
    1. atalef (александр) Сегодня, 15:17
      Цитата: мерцание
      Скорее российские военные (по спецлинии) попросили объяснить очердной фокус, а израильские военные как всегда рассказали о своих иран-сирийских фобиях, которые их преследуют по ночам. Мы, похоже, пообещали им хорошего психиатора (С-300, а то и С-400 с Искандерами).

      а у ВКС радаров нет и они вообще ничего не видели - вы это хотите сказать ?
      Или с-400 там находятся ворон пугать ?
      вот так всё и было . даже не позвонили ( откуда такое продвинутое средство ) - голубиной почтой ( блин ) послали письмо и голубиной почтой ответ получили laughing
      atalef
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:01
    Мы и переехали в Израиль wink[/quote]
    Этим словом можно было и поспокойнее место назвать wink Планета всё ещё большая. Или дуйте к нам обратно smile
    Sadko88
    1. atalef (александр) Сегодня, 15:10
      Цитата: Sadko88
      Этим словом можно было и поспокойнее место назвать

      вы конечно может и хотели бы то же Люксембург называть Москвой.
      Но факт состоит в том . что израиль находится там где он находился испокон веков и в этой стране жили евреи.
      поэтому выбора ( у нормального еврея ) как то не много.
      Еврей должен жить в своей стране - Израиле ( как русские в России )-- я думаю по этому поводу у нас разногласий нет ?
      Цитата: Sadko88
      Или дуйте к нам обратно


      hi
      atalef
      1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:37
        Цитата: atalef
        Еврей должен жить в своей стране - Израиле ( как русские в России )-- я думаю по этому поводу у нас разногласий нет ?

        А уместитесь? wink Если верить Википедии, численность евреев на 2012 год 13,86 млн человек, из них 43 % в Израиле и 39 % — в США.
        Кстати, в этом отношении вы-таки не уникальны: в России живет 5,32 млн. татар - и из них только 2,02 млн в Татарстане. lol
        Weyland
    2. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 15:27
      Какой вы добренький , землей разбрасываться ... А они нам здесь нужны ? пусть едут в Африку , там еще осваивать и осваивать !
      Коловрат Рус
  17. ddmm09 (Дмитрий) Сегодня, 15:17
    Цитата: voyaka uh
    "Какая разница было вторжение или нет? "/////
    ----
    Вот те здрастьсе! То есть, если военный самолет НАТО пролетит над Крымом, то его сбивать не будут? Ведь бомбу он не сбросил - неопасный.
    Мне иногда кажется, что я беседую с форумом пацифистов, а не Военного обозрения. recourse

    Вы занимаетесь подменой понятий. Совершенно неравнозначное сравнение. Даже адекватный пример привести не в состоянии.
    После последнего нападения на Сирию со стороны израиля, все больше убеждаюсь, что евреи израиля - подлые люди.
    ddmm09
  18. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 15:29
    А вообще, довольно интересное кино. Нашего союзника, Сирию - танцуют как хотят, а мы в лучшем случае выражаем озабоченность. Сирии и враги не нужны, с таким союзником.
    Как моя мама любила говорить: "таких друзей - за *** и в музей". Тут тоже самое, только вместо "друзей" - "союзники".
    Джек О’Нилл
  19. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 15:34
    Цитата: atalef
    Цитата: Коловрат Рус
    Задумайтесь . Ваш Бог . отправил вам послание...

    Бог един laughing
    Хотя судя по нику - вы явно язычник

    Ну куда уж мне до вас , " верующим " , которые прибили , Сына Господа к кресту и умерщвили !
    Коловрат Рус
  20. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:34
    Цитата: atalef
    Цитата: Sadko88
    Этим словом можно было и поспокойнее место назвать

    вы конечно может и хотели бы то же Люксембург называть Москвой.
    Но факт состоит в том . что израиль находится там где он находился испокон веков и в этой стране жили евреи.
    поэтому выбора ( у нормального еврея ) как то не много.
    Еврей должен жить в своей стране - Израиле ( как русские в России )-- я думаю по этому поводу у нас разногласий нет ?
    Цитата: Sadko88
    Или дуйте к нам обратно


    hi

    Ну, как знаете. Спорить не буду, но как мне известно евреи не оседлый народ. И не глупый. Отличные спецы во многих вещах. Надоест воевать, милости просим обратно. Там где сейчас Израиль точно ловить не чего. Высадиться в агрессивной среде наверное очень смелый поступок ваших предков, но не дальновидный. Трамп не имеет пока силы, а англосаксы точно теперь в нынешнем Израиле не заинтересованы hi
    Sadko88
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