15:43 25 июля
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Беспилотники «учат» уничтожать друг друга

В США разрабатываются беспилотники Coyote, предназначенных для преследования и уничтожения вражеских дронов, сообщает ресурс Flightglobal.

Беспилотники «учат» уничтожать друг друга
Архивное фото.

В настоящее время мы финансируемся армией США для разработки и развертывания беспилотников Coyote к концу текущего года,
приводит ресурс слова вице-президента компании Raytheon Томаса Буссинга.


По его словам, недавно прошли первые испытания, в которых были задействованы 12 беспилотников. Тесты признаны успешными – из двенадцати БЛА только у одного была осечка, остальные одиннадцать поразили свои цели.

Буссинг отметил также, что «Койоты» могут запускаться с земли, с корабля и с воздушного носителя. Они могут выполнять задачу как индивидуально, так и в составе роя. Возможна адаптация беспилотников для разведывательных миссий и радиоэлектронной войны.

Кроме того, БЛА могут быть использованы в составе роя для атаки на группу катеров (лодок) и на другие объекты перед высадкой вражеского десанта на берег, добавил он.

Coyote представляет собой одноразовый БЛА небольшого размера, запускаемый из «трубы». Беспилотник оснащен складными хвостовым оперением и крылом. Лопасти толкающего винта выполнены из резины. Время нахождения в воздухе – до 30 минут, радиус действия – около 80 км.

По данным ресурса, к своей цели дрон направляется радиолокационной станцией. Объект неприятеля поражается путем подрыва «небольшой осколочной боеголовки».

Использованы фотографии: http://www.robogeek.ru
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Комментарии 15

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  1. Например Сегодня, 14:15
    Человечество в бешеном угаре создает роботов для собственного уничтожения.
    Ранее люди воевали между собой. Теперь роботы будут убивать людей.
    Прогресс, мать его за ногу.
    Что характерно, иного пути сейчас нет. Для борьбы с роботами создают роботов. И производят этих роботов тоже роботы.
    Гусары, Дартаньяны и Робин Гуды в прошлом.
    Например
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:20
      Для борьбы с роботами хватит РЭБ установок, а это просто попил бабла
      Сергей39
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:26
        Вполне , но что то попутно наработается и другое полезное.
        Идущий
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:29
          Цитата: Идущий
          Вполне , но что то попутно наработается и другое полезное.

          Неизбежно. Но пока не испугался. sad
          MPN
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 14:31
        Цитата: Сергей39
        Для борьбы с роботами хватит РЭБ установок,

        Ну и где были все эти ваши хваленые рэб во время атак КУСТАРНЫХ беспилотников (которые можно в любом магазине купить) на базу хмейним в Сирии? Все они уничтожались огнем с земли.а рэб оказалась абсолютно неэффективна. lol
        Вендиго
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:44
          "уничтожались огнем с земли.а рэб оказалась абсолютно неэффективна"////
          ----
          Я думаю, не было там никакой РЭБ.
          РЭБ эффективна при атаке - радаров, штабов. Когда знаешь заранее, кого обманываешь или глушишь. А при пассивной обороне, когда не знаешь, кого ждать, ее трудно применить правильно и вовремя.
          voyaka uh
          1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:20
            многие до сих пор думают, что РЭБ это волшебная кнопочка - нажал и всё, все дроны попадают. Порадую этих ребят, что выживаемость самолетов 5 поколения полностью лежит на электронике, и сразу огорчу, нет и не будет в ближайшем будущем средств нарушить функционирование электроники самолетов
            Imobile
        2. KCA Сегодня, 15:07
          Это вам Шойгу рассказал что, чем и как уничтожалось? Или вы командир расчёта "Панциря" и лично сбили все дроны над авиабазой? На фото обломков что-то нет поражений осколками или снарядами, опали дроны как озимые...
          KCA
  2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 14:15
    В общем-то этого следовало ожидать. Раз есть ударные и разведывательные дроны так мешающие жить нормальному солдату, значит вскоре появятся и охотники на ударных и разведывательных дронов.
    ничего нового: противостояние меча и щита в действии, в данном случае - в воздухе.
    Корсар0304
    1. Арберес Сегодня, 14:25
      [quote=Корсар0304]ничего нового: противостояние меча и щита в действии, в данном случае - в воздухе.

      Да, вполне ожидаемо. Тратить дорогущие ракеты на поражение копеечного дрона - это слишком. Может в недалеком будущем создадут дрон с РЭБглушилкой?
      Подлетел, включил и противник повержен! Особенно эффективно будет против групповых целей. hi
      Арберес
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:23
    Цитата: Корсар0304
    В общем-то этого следовало ожидать. Раз есть ударные и разведывательные дроны так мешающие жить нормальному солдату, значит вскоре появятся и охотники на ударных и разведывательных дронов.
    ничего нового: противостояние меча и щита в действии, в данном случае - в воздухе.

    Вши гораздо эффективнее против солдата ☺️ Вся эта новая военная экзотика нафиг не нужна... Шоу для обывателя
    Sadko88
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 14:34
      Это называется прогресс. Если Вы помните, то и танки и самолёты на момент создания всерьез не воспринимались... За БПЛА будущее...
      WATCH_OFFICER
  4. танк66 Сегодня, 14:45
    Лишь бы койотам много оперативки не ставили.А то полюбят они каких-нить китайских "летучих лисиц" ,сопрут 3д-принтер ,навъют гнезд в Шамбале . И кино про Скайнет со Шварцнегром покажется доброй сказкой.
    танк66
  5. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:51
    Цитата: WATCH_OFFICER
    Это называется прогресс. Если Вы помните, то и танки и самолёты на момент создания всерьез не воспринимались... За БПЛА будущее...

    Я с БЛА на ты... wink Поэтому не соглашусь. Танками и самолётами управлял непосредственно человек. Нарушение связи или её перехват был невозможен. Тут же как нефиг делать. И чем меньше БЛА тем он уязвимие и не предсказуем. Порыв ветра и досвидания...
    Sadko88
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:29
      Порыв ветра и досвидания...

      Поэтому нужно что-то по массивнее и не мешать им самим собой управлять, и всё будет хорошо.......для них. winked


      И ещё научить роботов самих себя на заводах строить, что-бы планета наконец то избавилась от шумных кожанных животных... wassat
      DEZINTO
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