Беспилотники «учат» уничтожать друг друга

В настоящее время мы финансируемся армией США для разработки и развертывания беспилотников Coyote к концу текущего года,

В США разрабатываются беспилотники Coyote, предназначенных для преследования и уничтожения вражеских дронов, сообщает ресурс Flightglobal приводит ресурс слова вице-президента компании Raytheon Томаса Буссинга.По его словам, недавно прошли первые испытания, в которых были задействованы 12 беспилотников. Тесты признаны успешными – из двенадцати БЛА только у одного была осечка, остальные одиннадцать поразили свои цели.Буссинг отметил также, что «Койоты» могут запускаться с земли, с корабля и с воздушного носителя. Они могут выполнять задачу как индивидуально, так и в составе роя. Возможна адаптация беспилотников для разведывательных миссий и радиоэлектронной войны.Кроме того, БЛА могут быть использованы в составе роя для атаки на группу катеров (лодок) и на другие объекты перед высадкой вражеского десанта на берег, добавил он.Coyote представляет собой одноразовый БЛА небольшого размера, запускаемый из «трубы». Беспилотник оснащен складными хвостовым оперением и крылом. Лопасти толкающего винта выполнены из резины. Время нахождения в воздухе – до 30 минут, радиус действия – около 80 км.По данным ресурса, к своей цели дрон направляется радиолокационной станцией. Объект неприятеля поражается путем подрыва «небольшой осколочной боеголовки».