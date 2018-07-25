15:40 25 июля
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Судно "Castoro 10" как всадник украинского газотранспортного апокалипсиса

Компания Nord Stream2 сообщает о том, что в рамках реализации проекта «Северный поток-2» на территории Германии начался технологический процесс. Процесс заключается в подготовке к прокладке первых труб в немецких территориальных водах в районе города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).

Сообщается, что к работе приступило судно-трубоукладчик «Castoro 10» в ночь на 25 июля.

Ранее работы по созданию газопровода начались на российском участке.


На данный момент ситуация выглядит следующим образом: строительство газопровода по дну Балтийского моря началось даже без официального одобрения со стороны Дании. Датская сторона пока не готова высказать одобрение реализации проекта, несмотря на то, что свои «да» «Северному потоку-2» уже сказали в Германии, Швеции и Финляндии.

Если работы по прокладке труб уже начались, то это означает либо то, что участники проекта надеются на позитивный ответ со стороны Копенгагена до момента подводки трубы к району датского острова Борнхольм, либо будет реализован «план Б», согласно которому труба обойдёт датские территориальные воды.

Судно "Castoro 10" как всадник украинского газотранспортного апокалипсиса


«План Б» будет иметь несколько бОльшую стоимость, зато исключит возможное отрицательное (итоговое) решение датских властей.

Пресс-служба:
Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.


Новость о начале строительства «СП-2» в водах Германии вызвала негативную реакцию в первую очередь на Украине. В Киеве ранее призывали страны Европы отказаться от участия в проекте и поддержать сохранение транзита через ГТС Украины.

Использованы фотографии: https://www.nord-stream2.com
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Комментарии 28

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:33
    План Б» будет иметь несколько бОльшую стоимость, зато исключит возможное отрицательное (итоговое) решение датских властей.
    Окупиться, тк. Дании ни чего платить не надо будет...
    MPN
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:37
      Даже без этого окупится , а Дания пусть "стоит на берегу и ждет хозяев".
      Идущий
      1. РядовойСА Сегодня, 14:49
        Только там им придется встать в очередь, "братушки" уже стоят и ждут ;)
        РядовойСА
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:51
        Хорошая новость, а Дания поломается как девица и сделает все как надо.))
        maxim947
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:10
          А еуропейцы малообеспеченные в очередь за хлебом в социальные магазины становятся и пенсии приостановили к выплате с 20 июля...поговаривают в пенсионном фонде Украины на данное время долг уже превысил отметку в 50 млрд.гривен.



          НасРать
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:25
        Я могу лишь добавить одно слово ...Аминь...
        Цитата: Идущий
        Даже без этого окупится , а Дания пусть "стоит на берегу и ждет хозяев".
        210окв
        1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:32
          Хочу внести ложку дегтя, если Данию исключить, то понадобится заново со всеми странами перезаключать договор, а это откаты, откаты, юристы, адвокаты...
          Imobile
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:37
    негативную реакцию в первую очередь на Украине.
    И прям через их огород ! Им же всю картоху затопчут ! Я бы тоже возник ! am
    Uncle Lee
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:39
      Цитата: Uncle Lee
      Я бы тоже возник !

      Где возник, Володя? hi Или даже - как возник, неожиданно? bully
      Хорошо бы в совете директоров... drinks
      Logall
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:41
        Саня привет ! hi Я и в отпуске и на больничном ! wink
        Uncle Lee
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:27
          Владимир,здоровья и долгих лет hi В отличие от укроГТС..Хотя безусловно там транзит сохранят в меньшем объеме.
          Цитата: Uncle Lee
          Саня привет ! hi Я и в отпуске и на больничном ! wink
          210окв
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:30
          Цитата: Uncle Lee
          Саня привет ! hi Я и в отпуске и на больничном ! wink

          А вот это уже неприкрытый флуд. Ребята, ну разве нельзя для подобного рода сообщений использовать личку? Здесь ведь не частный чат! Кому, кроме вас двоих, интересны ваши отпуска и больничные? С какого боку тут СП-2?
          Piramidon
  3. Миллер (Миллер) Сегодня, 14:39
    Донни точно "наш". Все для блага России.
    Миллер
    1. собаковод Сегодня, 15:11
      Миллер (Миллер)
      Донни точно "наш". Все для блага России.

      На территории Германии планируется построить СПГ-терминал, так что Донни точно удовлетворён. Американские газовозы будут возить свой газ с Ямала. И все в шоколаде. Ну, кроме Украины, Польши и трибалтов.
      собаковод
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 14:40
    Цитата: Идущий
    Даже без этого окупится

    ------------------------
    Окупится это дело лет через 20, и надо понимать, что бенефициаров с этой трубы иностранного происхождения тоже немало.
    Altona
    1. РядовойСА Сегодня, 14:52
      Вот очень очень хотелось бы посмотреть на данные расчеты. Не будте жадиной, поделитесь пожалуйста :)
      РядовойСА
  5. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:44
    Неплохо бы создать счетчик "общая длина/пройдено/% выполнено от плана".
    Я бы по несколько раз в день ходил бы смотреть.... как и большая часть Украины.
    Zomanus
  6. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:57
    Там по датской территории 15-20 км должно пройти - ничто, в сравнении с длиной трубопровода. обойдем вообще без проблем, а датчане вечных денег за транзит лишатся.
    Безликий
    1. anzar (анзар) Сегодня, 15:36
      ....а датчане вечных денег за транзит лишатся.

      Kakие такие денги за транзит? Не знал что и за акваторию платят. На суше обычно соотв. часть трубы собственность страны/ какого то оператора, поетому и платят за расходы прокачивания. Ну и налоги... Здесь думаю все деньги- оператору, а налоги- где зарегистрирован (кантон Цуг?)
      anzar
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 15:00
    Цитата: РядовойСА
    Вот очень очень хотелось бы посмотреть на данные расчеты. Не будте жадиной, поделитесь пожалуйста :)

    -------------------------------------
    Стоимость проекта 10 млрд евро поделите на выручку от прокачки 27 млрд кубометров газа в год, сразу отдайте половину иностранным бенефициарам, вычтете проценты по кредиту и вот так наверное и сложится количество лет.
    ------------------------------
    Срок окупаемости газопровода и рентабельность

    Срок окупаемости газопровода эксперты оценивают от 8 до 30 лет в зависимости от тарифа на транзит, который установят Газпром и его партнёры. Что, в свою очередь, зависит от степени финансового участия энергетических компаний ЕС. Если они привлекут много проектного финансирования, то смогут получить низкие тарифы на транзит и проблема долгой окупаемости должна будет волновать больше партнёров Газпрома, так как это их финансовые средства. Если Газпром будет больше финансировать проект сам, то тарифы на транзит будут выше и газопровод окупится раньше[7]. Если использовать подход, что отключение украинской ГТС означает переход к Газпрому финансовой выгоды в размере текущих $2 млрд дохода от транзита в год, то срок окупаемости газопровода составит всего 9 лет. Это очень мало и показывает аномальную прибыльность проекта, так как средний срок окупаемости объектов капитальной энергетической инфраструктуры в Европе около 15-20 лет[7]. Срок окупаемости «Северный Поток — 1», по установленным для него пониженным тарифам, составил около 14 лет[8].

    Размер доходности от капитальной инвестиции выше среднеевропейского привлёк крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo, который готов идти даже на политические риски в погоне за выгодой[9][10].
    Выдержка из Википедии, впрочем вы и сами можете посчитать. Тарифы Газпрома я же тоже не знаю. Если только примерно брать.
    Altona
    1. РядовойСА Сегодня, 15:12
      Спасибо. В принципе неплохие цифры, а если еще учесть получение прибыли от продажи самого продукта, и отсутствие геморроя в виде небратьев, то просто очень хорошие цифирки :)
      РядовойСА
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:35
        Забыли добавить, при нынешней цене на нефть. При падении, не факт что окупится вообще или не будет в убыток. Так же не учитываются откаты.
        Imobile
  8. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:04
    Ох, сусиды ор поднимут...
    gukoyan
  9. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 15:04
    Енто фсё декорации "Мосфильма" , вот реалии...
    Ирек
  10. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:20
    Пора уже готовиться сыграть похоронный марш по ГТС Украины. Пока только в виде репетиции.
    NF68
  11. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:24
    Если работы по прокладке труб уже начались, то это означает либо то, что участники проекта надеются на позитивный ответ со стороны Копенгагена до момента подводки трубы к району датского острова Борнхольм, либо будет реализован «план Б», согласно которому труба обойдёт датские территориальные воды.
    А что впервой трубы "закатывать"?
    Imobile
  12. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 15:29
    Немцы так же готовы за 600 лямов построить СПГ терминал. Правда думаю, что в итоге газ там будет например с Ямала laughing
    bmv04636
  13. bankirchik34 (А) Сегодня, 15:39
    да бряхня, СП-2 невозможно построить в принципе, там дно илистое, плывуны и все такое. Хде эти укропсевдоексперты которые ща нам все популярно расскажут)))
    bankirchik34
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