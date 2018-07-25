Судно "Castoro 10" как всадник украинского газотранспортного апокалипсиса

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.

Компаниясообщает о том, что в рамках реализации проекта «Северный поток-2» на территории Германии начался технологический процесс. Процесс заключается в подготовке к прокладке первых труб в немецких территориальных водах в районе города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).Сообщается, что к работе приступило судно-трубоукладчик «Castoro 10» в ночь на 25 июля.Ранее работы по созданию газопровода начались на российском участке.На данный момент ситуация выглядит следующим образом: строительство газопровода по дну Балтийского моря началось даже без официального одобрения со стороны Дании. Датская сторона пока не готова высказать одобрение реализации проекта, несмотря на то, что свои «да» «Северному потоку-2» уже сказали в Германии, Швеции и Финляндии.Если работы по прокладке труб уже начались, то это означает либо то, что участники проекта надеются на позитивный ответ со стороны Копенгагена до момента подводки трубы к району датского острова Борнхольм, либо будет реализован «план Б», согласно которому труба обойдёт датские территориальные воды.«План Б» будет иметь несколько бОльшую стоимость, зато исключит возможное отрицательное (итоговое) решение датских властей. Новость о начале строительства «СП-2» в водах Германии вызвала негативную реакцию в первую очередь на Украине. В Киеве ранее призывали страны Европы отказаться от участия в проекте и поддержать сохранение транзита через ГТС Украины.