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Возгорание на строящемся в Италии корабле сняли на видео
В Италии на борту достраивающегося на воде военного корабля Vulcano (верфь Mugiano Fincantieri в Специи) произошел пожар, жертв нет, сообщает Naval Today.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздно вечером. Огонь вспыхнул в машинном отделении корабля.
Прибывшим на место пожарным удалось установить контроль над ситуацией лишь через несколько часов. Огонь тушили как с воды, так и с воздуха. Как утверждают очевидцы, в результате пожара корабль накренился на бок. Специальной комиссии еще предстоит оценить нанесенный пожаром ущерб.
По словам представителя верфи, во время пожара никто не пострадал – в это время работы уже не велись, и сотрудников предприятия на борту не было. Он отметил также, что говорить о сумме ущерба и причинах возгорания пока рано. Этим в ближайшие дни совместно с пожарными займется специально созданная комиссия.
Церемония по спуску на воду корабля Lss Vulcano состоялась в прошлом месяце. В ней приняли участие министр обороны Италии, главы других ведомств, высокопоставленные чиновники.
Сообщается, что длина корабля – 193 метра. Он предназначен для материально-технического обеспечения боевых кораблей, находящихся в море.
Передача Vulcano итальянским ВМС была запланирована на 2019 год. В настоящее время неизвестно, повлияет ли пожар на график поставки.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздно вечером. Огонь вспыхнул в машинном отделении корабля.
Прибывшим на место пожарным удалось установить контроль над ситуацией лишь через несколько часов. Огонь тушили как с воды, так и с воздуха. Как утверждают очевидцы, в результате пожара корабль накренился на бок. Специальной комиссии еще предстоит оценить нанесенный пожаром ущерб.
По словам представителя верфи, во время пожара никто не пострадал – в это время работы уже не велись, и сотрудников предприятия на борту не было. Он отметил также, что говорить о сумме ущерба и причинах возгорания пока рано. Этим в ближайшие дни совместно с пожарными займется специально созданная комиссия.
Церемония по спуску на воду корабля Lss Vulcano состоялась в прошлом месяце. В ней приняли участие министр обороны Италии, главы других ведомств, высокопоставленные чиновники.
Сообщается, что длина корабля – 193 метра. Он предназначен для материально-технического обеспечения боевых кораблей, находящихся в море.
Передача Vulcano итальянским ВМС была запланирована на 2019 год. В настоящее время неизвестно, повлияет ли пожар на график поставки.
Использованы фотографии: Национальный корпус пожарных Италии
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