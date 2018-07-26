Новая броня, новые снаряды, новое шасси: эволюция «Буратино»



Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" в Афганистане, 1988-89 годы. Фото Russianarms.ru



ТОС-1 и старая транспортно-заряжающая машина на автомобильном шасси. Фото Russianarms.ru



Модернизированная система типа ТОС-1А "Солнцепек". Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru



"Солнцепек" и элементы его системы управления огнем. Рисунок Btvt.narod.ru



ТОС-1А, вид сзади. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru



Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т / "Объект 563". Фото Vitalykuzmin.net



"Солнцепек" ведет огонь. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru



Подрыв неуправляемых ракет у цели. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://tvzvezda.ru/

http://uvz.ru/

http://russianarms.ru/

http://btvt.narod.ru/

http://arms-expo.ru/

На вооружении российской армии и нескольких зарубежных государств состоят уникальные боевые машины – тяжелые огнеметные системы семейства ТОС-1. Эта техника представляет собой особый вариант реактивной системы залпового огня, применяющей боеприпас с термобарической боевой частью. Одновременный залп несколькими десятками ракет с подобным оснащением способен уничтожить живую силу и технику противника на большой площади, что неоднократно подтверждалось на практике. При этом развитие подобной военной техники продолжается. Уже существуют и эксплуатируются две модификации ТОС-1, а в скором будущем на вооружение должна будет поступить следующая версия.История целого семейства тяжелых огнеметных систем восходит к началу семидесятых годов, когда советская промышленность получила указание проработать возможность создания новых типов техники. К этому времени были разработаны и проверены несколько новых РСЗО, и логичным продолжением этого виделось создание тяжелой системы подобного класса. При этом тяжелая РСЗО должна была использовать боеприпасы с зажигательными боевыми частями или зарядами объемного взрыва.Проектирование первого образца будущего семейства стартовало в 1971 году и продолжалось до конца десятилетия. Головным исполнителем работ стало омское Конструкторское бюро транспортного машиностроения. Разработку пусковой установки для реактивных снарядов и сопутствующего оборудования поручили Специальному конструкторскому бюро Пермского машиностроительного завода. Боеприпасы новых типов должно было разработать Государственное научно-производственное предприятие «Сплав».С определенного времени перспективный комплекс залпового огня с зажигательными и термобарическими боеприпасами стали обозначать как тяжелую огнеметную систему. В соответствии с этим, впоследствии первый образец такой техники под рабочим обозначением «Объект 634» назвали ТОС-1, шифр «Буратино». Необычный образец техники через несколько десятилетий прославился именно под этими названиями.Расчеты показывали, что дальность стрельбы новыми снарядами высокого могущества не будет превышать нескольких километров, и потому боевая машина нуждается в серьезной защите. По этой причине основой для «Объекта 634» стало шасси основного боевого танка Т-72 с комбинированной противоснарядной броней на лобовой проекции. Для использования в новом проекте с шасси удалили ряд «танковых» агрегатов, а также оснастили некоторыми новыми устройствами. Пожалуй, наиболее заметным нововведением в области шасси стала пара гидравлических домкратов в корме.СКБ ПМЗ разработало новую пусковую установку, предназначенную для работы с перспективными реактивными снарядами. На погоне корпуса предлагалось размещать поворотную платформу с выносными кронштейнами, на которых закреплялись цапфы пакета направляющих. Пусковая установка получила собственные приводы наведения, управляемые с рабочих мест экипажа. При помощи дистанционного управления наводчик может управлять поворотом всей установки и наклоном пакета направляющих.Проект ТОС-1 предусматривал использование пусковой установки с 30 трубами-направляющими. Трубы располагались в четыре горизонтальных ряда. При этом три нижних ряда включали по восемь труб, а верхний отличался меньшей шириной и состоял только из шести. Пакет из направляющих со всех сторон защитили броневым кожухом. Его передняя и задняя стенки снимались перед стрельбой или перезарядкой.Экипаж «Буратино» состоял из трех человек – водителя, командира и наводчика. Все они располагались внутри корпуса, ниже уровня крыши. Оборудование рабочих мест командира и наводчика обеспечивало наблюдение, поиск целей и последующую наводку оружия. Для ТОС-1 пришлось разработать новую систему управления огнем, учитывающую особенности имеющегося оружия.Согласно проекту, тяжелая огнеметная система должна была использовать неуправляемый реактивный снаряд МО.1.01.04. Это изделие имело трубчатый корпус без выраженного головного обтекателя; в хвостовой части находились раскладываемые в полете стабилизаторы. Общая длина ракеты – 3,72 м, диаметр – 220 мм. Стартовая масса – 175 кг. Более половины длины корпуса отдавалось под боевую часть массой 73 кг. Снаряд может комплектоваться жидкой термобарической смесью с разрывным зарядом и воспламенителем либо дымозажигательным составом. Оставшиеся объемы корпуса предназначались для твердотопливного ракетного двигателя.Снаряд МО.1.01.04 отличался неоднозначными летными данными, что привело к некоторому сокращению огневых характеристик. С его помощью можно атаковать цели на дальностях не менее 400 м и не более 3,6 км. Дальность стрельбы изменяется путем подъема пусковой установки на требуемый угол возвышения. Данные подобного рода вырабатываются системой управления огнем.Для работы с «Объектом 634» была создана специальная транспортно-заряжающая машина. На серийном автомобильном шасси КРАЗ-255Б монтировались устройства для хранения и перевозки 30 ракет, а также крановое оборудование для их перегрузки на пусковую установку. Расчет ТЗМ – 3 человека. При совместной работе двух экипажей на полную перезарядку ТОС-1 по нормативам отводилось 30 минут.На рубеже семидесятых и восьмидесятых годов новый образец военной техники прошел все необходимые испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. В 1980-м вышел соответствующий приказ. Впрочем, массовое серийное производство не началось по ряду причин. В течение длительного времени армия располагала всего несколькими боевыми и транспортно-заряжающими машинами.В декабре 1988 года пара имевшихся ТОС-1 отправилась в Афганистан для участия в операции «Тайфун». Подобные проверки в условиях реального конфликта завершились успехом. «Буратино» показали высокую эффективность огня по целям в горных условиях. Известно, что при некоторых стрельбах наблюдались неожиданные эффекты: ударные волны от взрывов разных ракет отражались от местности и усиливали друг друга.По результатам боевой работы в Афганистане система ТОС-1 вновь была рекомендована к принятию на вооружение. Только после этого армии удалось найти возможность закупить небольшую партию техники. По разным данным, в течение нескольких лет советская, а затем российская армия получила лишь десяток боевых машин. Эта техника эксплуатируется частями войск РХБЗ.В 1999 году – через два десятилетия после появления – тяжелую огнеметную систему ТОС-1 впервые представили публике. Через несколько месяцев, весной 2000 года, общественность впервые узнала о боевой работе подобных образцов. Тогда реактивную артиллерию пришлось применить во время боевых действий в Чечне. Вновь была показана высокая эффективность огня.При всех своих положительных чертах, ТОС-1 не была лишена недостатков. В конце девяностых и начале двухтысячных годов пожелания эксплуатанта были реализованы в проекте модернизации под названием ТОС-1А «Солнцепек». В ходе работ над этим проектом те или иные изменения были внесены в конструкцию всех элементов комплекса. Более того, один из них был кардинально переработан.В ходе испытаний и реальной эксплуатации неоднократно высказывалась критика в отношении имеющегося пакета направляющих с 30 трубами. Его защита считалась недостаточной, что могло привести к самым страшным последствиям. К счастью, за все время эксплуатации техники не было ни одного случая поражения направляющих и ракет с последующим пожаром. Тем не менее, такие требования заказчика были учтены при создании боевой машины «Объект 634Б» (БМ-1).От базового образца БМ-1 отличается, в первую очередь, иным пакетом направляющих. Теперь машина несет только три ряда пусковых направляющих, по восемь в каждом. При этом трубы располагаются внутри броневого кожуха с повышенным уровнем защиты. Ценой незначительного сокращения огневой мощи удалось резко повысить живучесть на поле боя.Была проведена модернизация существующего реактивного снаряда. Обновленное изделие МО.1.01.04М получило улучшенный реактивный двигатель, благодаря которому дальность полета увеличилась до 6 км. Благодаря появлению нового снаряда ТОС-1А может вести огонь по цели из-за пределов зоны досягаемости части сухопутных вооружений противника. В частности, теперь комплексу не угрожают танки существующих типов.Имеющаяся транспортно-заряжающая машина на базе колесного автомобиля не в полной мере отвечала требованиям, и потому ее решили заменить. В состав «Солнцепека» входит новая машина ТЗМ-Т («Объект 563»), построенная на шасси танка Т-72. На специальных грузовых устройствах с броневой защитой она перевозит 24 неуправляемые ракеты. Кроме того, ТЗМ-Т оснащена собственным подъемным краном, облегчающим работу расчета. Унификация по шасси заметным образом упрощает совместную эксплуатацию двух машин комплекса.Российская армия, уже имевшая некоторое количество систем ТОС-1, приобрела небольшую партию более новых ТОС-1А. Также подобной техникой заинтересовались зарубежные страны; первым иностранным заказчиком стал Казахстан. Позже появились заказы от Ирака, Сирии и Азербайджана. Следует отметить, что все зарубежные заказчики, за исключением Казахстана, уже успели опробовать «Солнцепек» в бою в тех или иных условиях. В частности, с помощью «Солнцепеков» иракская и сирийская армия неоднократно атаковали объекты террористов.Примерно год назад представители предприятия «Сплав» объявили о скором появлении новой тяжелой огнеметной системы, являющейся дальнейшим развитием существующих «Буратино» и «Солнцепека». Очередная разработка такого рода получила забавное и легкомысленное рабочее название – «Тосочка». На тот момент перспективный комплекс еще не был готов для демонстрации широкой общественности, но его разработчики уже огласили некоторые подробности технического и иного характера.Главным нововведением проекта «Тосочка» станет колесное шасси. Существующие образцы основываются на гусеничных танковых шасси, что может ограничивать их мобильность. Предполагается, что колесная огнеметная система сможет быстрее выдвигаться на указанные позиции, используя существующие автомобильные дороги. Впрочем, разработчики проекта пока не уточняли тип шасси для новой огнеметной системы. От существующих образцов «Тосочка» также будет отличаться сниженным уровнем защиты, что должно сказаться на особенностях боевого применения. Эту систему придется использовать преимущественно на закрытых огневых позициях.Уже в прошлом году стало известно, что в новой Госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018-2025 годы, предусматривается закупка определенного количества перспективных тяжелых огнеметных систем. Чуть позже, в январе этого года, было объявлено о начале сборки опытного образца системы «Тосочка». Ориентировочно в 2020 году такую технику планируется передать на опытную войсковую эксплуатацию. Через несколько лет после этого армия сможет получить серийные образцы.К сожалению, российская оборонная промышленность пока лишь рассказывает о своей новой разработке, но не торопится показать ее. Однако в конце мая было объявлено, что в ближайшем будущем будут представлены сразу несколько перспективных образцов реактивной артиллерии. Одной из «премьер» станет тяжелая огнеметная система «Тосочка». Вероятно, первый показ опытной боевой машины снимет массу вопросов, а также приведет к появлению других.Идея специализированной реактивной системы залпового огня, использующей снаряды с термобарической боевой частью, появилась еще в начале семидесятых годов, но, похоже, до сих пор остается актуальной. Для реализации этой идеи в нашей стране уже были созданы два варианта специализированных боевых машин, рассчитанных для применения особых реактивных снарядов. Кроме того, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию нового образца такого рода.Нетрудно заметить, какие изменения претерпевал облик отечественных тяжелых огнеметных систем в ходе модернизации. Так, изначально ТОС-1 «Буратино» могла работать в одних боевых порядках с танками и атаковать противника на переднем крае. Первая переработка в рамках проекта ТОС-1А «Солнцепек» сохраняла все эти черты, но предусматривала улучшение характеристик защиты и унификацию основных элементов комплекса. Последний на данный момент проект под названием «Тосочка» предлагает повышение мобильности огнеметной системы за счет использования принципиально нового шасси.Располагая системами типа «Солнцепек» и «Тосочка», армия может эффективно решать разные боевые задачи, выполнение которых прямо зависит от характеристик техники. В одних ситуациях более удобным и эффективным инструментом окажется ТОС-1А, тогда как в иных условиях выгоднее будет использовать «Тосочку». Подобная гибкость применения позволит лучше реализовывать весь боевой потенциал тяжелых огнеметных систем.На вооружении российской армии состоят реактивные системы залпового огня нескольких типов, в том числе уникальные образцы, использующие термобарические боеприпасы. Несмотря на свой солидный возраст и специфические боевые задачи, такая техника остается в строю и находит применение в реальных конфликтах. Более того, лежащая в ее основе концепция получает развитие и открывает для армии новые горизонты.