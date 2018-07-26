Перспективы советских и российских колёсных танков

Применение такого экзотического вида бронетехники, как колесные танки, в армиях разных стран имеет место, но в советской и российской армии этот вид боевых машин как-то не прижился. В Советском Союзе и в современной России неоднократно предпринимались попытки создать колесный танк, но при всем разнообразии бронетанковой техники до принятия его на вооружение так и не дошло.По неофициальной классификации, колесный танк — это легкобронированная боевая машина на колесном ходу с тяжелым вооружением. Фактически это тяжелый бронеавтомобиль, как правило, весом 16-25 т, с пушечным вооружением, способным уничтожать бронетехнику противника. В некоторых армиях мира эта боевая машина используется для поддержки пехоты на поле боя, как истребитель танков и довольно часто в локальных конфликтах и конттеррористических операциях.По своим характеристикам этот вид бронетехники можно отнести к основным и легким танкам, оцениваемым по огневой мощи, защите и проходимости. По защите колесный танк всегда будет уступать основному танку из-за ограничения по весу и нагрузке на шасси, его защита может быть только на уровне легкого танка от стрелкового оружия и осколков снарядов.По огневой мощи колесные и легкие гусеничные танки уже приблизились к основным танкам и довольно часто на них устанавливаются танковые пушки. То есть огневую мощь всех трех классов танков при современном развитии техники можно сделать равной, и такие образцы уже существуют, например, «Спрут-СД».Наиболее интересный вопрос — это проходимость и подвижность колесных танков, собственно говоря, из-за чего они в некоторых случаях могут составлять конкуренцию двум своим собратьям. По оперативной подвижности и маневренности колесный танк имеет высокие ходовые качества и преимущества по запасу хода и скорости передвижения по шоссе, твердому грунту, в условиях равнинной местности, не раскисшим грунтовым дорогам, в районах развитой дорожной инфраструктуры и городской застройки.Колесный танк легко и быстро может быть переброшен своим ходом на довольно большие расстояния без резкого уменьшения своего ресурса. По сравнения с гусеничной бронетехникой это серьезное преимущество. К тому же зачастую они плавающие и без подготовки могут преодолевать водные преграды. При этом колесный танк серьезно уступает по проходимости гусеничным собратьям в условиях бездорожья, осенне-весенней распутицы, в горных и лесисто-болотных участках.Оценивая оперативную подвижность в колоннах, тем более состоящих из различных видов техники, необходимо иметь в виду, что скорость передвижения колонны будет существенно ниже возможностей колесного танка. В этом случае скорость передвижения днем будет составлять 30-40 км/час, а ночью порядка 20-25 км/час. То есть при движении в составе колонны преимущество колесного танка в скорости практически теряется.Поэтому оценивать характеристики колесного танка по сравнению с другими видами бронетехники и его преимущества по оперативной мобильности надо в конкретных условиях боевого применения и на конкретном театре военных действий.В качестве примеров реализации за рубежом концепции колесного танка можно привести принятый в 1990 году на вооружение армии ЮАР тяжелый бронеавтомобиль «Rooikat», оснащенный 76-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Боевая машина предназначалась для ведения разведки, борьбы с бронетехникой, проведения противопартизанских операций.Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC производился с 1976 по 1994 год и стоял на вооружении французской армии. Оснащен 105-мм пушкой и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Предназначен для разведки, борьбы с бронетехникой, применялся в миротворческих операциях.Итальянская боевая машина с тяжелым вооружением «Centauro» производилась с 1991 по 2006 гг. Стояла на вооружении итальянской и испанской армий. Предназначена для разведки и борьба с бронетехникой. Оснащалась 105-мм пушкой, был вариант с 120-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.Наибольшую известность получила при использовании в миротворческой операции в Сомали. Были выявлены многочисленные дефекты, после чего машина претерпела ряд доработок. Партия этих машин испытывалась в США, в России также в 2012 году проходили испытания двух таких машин. Они показали низкие эксплуатационные характеристики и дальнейшего применения в российской армии не нашли.В Советском Союзе также проводились работы в этом направлении. В качестве базы использовались советские бронетранспортеры. В 1976 году на базе БТР-70 была разработана колесная самоходная противотанковая пушка 2С14 «Жало-С» калибра 85 мм. К 1980 году пушка успешно прошла полный цикл испытаний, однако на вооружение не была принята.К моменту завершения работ эта пушка не позволяла эффективно бороться с появившимися новыми танками противника. К этому времени уже были созданы управляемые боеприпасы «Кобра» и «Рефлекс» для танковых пушек калибра 125 мм, и калибр пушки «Жало-С» никак не подходил для такого вида оружия.В середине 80-х была предпринята вторая попытка создания колесного танка. В 1984 году началась разработка и испытания десантируемой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД». В рамках этой работы разрабатывалось две модификации для сухопутных войск, «Спрут-ССВ» на гусеничном шасси МТЛБ и 2С28 «Спрут-К» на колесном шасси на базе разрабатываемого БТР-90 «Росток».Все модификации боевых машин должны были оснащаться 125-мм танковой пушкой, самым совершенным на то время танковым прицельным комплексом «Иртыш» и управляемым вооружением по лучу лазера «Рефлекс». Все они имели возможность ведения огня танковыми боеприпасами.Этот БТР разрабатывался почти 20 лет, был официально принят на вооружение, но так и не запущен в серию. В связи с тем, что базовое шасси так и не появилось, работы по «Спрут-К» были прекращены.Десантируемой САУ «Спрут-СД» повезло больше, после 20 лет разработки и цикла испытаний она в 2006 году была принята на вооружение ВДВ. Эта боевая машина по огневой мощи на уровне основных танков Т-72 и Т-90 и ни в чем им не уступает, при этом она была плавающая и десантирутся с самолета.Для сухопутных войск «Спрут-К» на колесном шасси так и не дошла, а такая боевая машина явно бы не помешала. Использование для этих целей «Спрута-СД» вряд ли целесообразно, так как машина усложнена в связи со специфическими требованиями, связанными с ее авиадесантированием.Опыт работ по САУ «Спрут-К» и «Спрут-СД» доказал возможность создания боевой машины с тяжелым вооружением на колесном ходу с огневой мощью на уровне основного танка. Третья попытка создания колесного танка предпринята уже в наше время на базе новой унифицированной колесной платформы «Бумеранг», принятой на вооружение в 2015 году для замены предыдущего поколения бронетранспортеров. На базе этой платформы разработаны и завершаются испытания бронетранспортёра К-16 и боевой машины пехоты К-17.По всей видимости, за основу будет положена концепция разработки «Спрут-К» с использованием пушки и комплекса вооружения основного танка, позволяющих вести огонь танковыми боеприпасами. Такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, превосходить его по маневренности и скорости, при этом уступать по защите и проходимости.При оценке необходимости разработки такой машины в первую очередь должна оцениваться потребность армии в такой технике и ее место в структуре войск. По своим характеристикам колесный танк никак не сможет заменить основной танк на поле боя в качестве главной ударной силы сухопутных войск, поскольку он не обеспечивает такой же защиты и проходимости, как основной танк.У него есть преимущества — он маневренный, скоростной и может с ходу преодолевать водные преграды. Поэтому его место в той нише, где основной танк не может быть эффективно использован. Колесный танк — это не машина поля боя, из-за слабой защищенности и невысокой проходимости в трудно проходимой местности он быстро станет легкой добычей противника.Благодаря таким преимуществам, как оперативная маневренность, высокая скорость передвижения по шоссе и твердому грунту, возможность быстро форсировать водные преграды без предварительной подготовки водоема и оперативной переброски бронетехники на большие расстояния, колесный танк в определенных условиях применения может оказаться эффективным.Массовой боевой машиной колесный танк вряд ли станет. У него довольно специфический круг решаемых задач, где могут быть использованы его преимущества. Это применение в локальных конфликтах низкой интенсивности, участие в миротворческих и контртеррористических операциях, в разведке, дозорах, боевом охранении, ликвидации локальных прорывов и угроз противника, в условиях равнинной местности и развитой дорожной инфраструктуры.Зарубежные образцы колесных танков использовались в ряде локальных конфликтов и уже показали свои сильные и слабые стороны. Многое прояснили конфликты на Ближнем Востоке и особенно в Сирии, где в условиях равнинной местности наибольшую эффективность показали мобильные группы, вооруженные легкобронированной техникой, а также использующие автомобили с установленными на них малокалиберными пушками и пулеметами.В этих условиях легкая бронетехника типа колесный танк действительно может показать высокую эффективность. Кроме этого, легкая бронетехника используется там для ведения боевых действий в условиях городской застройки, с сопутствующими разрушениями и завалами. Здесь колесный танк из-за слабой защиты легко поражаем. Поэтому наиболее целесообразно использовать его в тандеме с такой бронетехникой, как «Терминатор». Совокупность маневренности, мощного вооружения и сильной защиты этих объектов бронетехники позволят эффективно использовать их в боевых операциях в таких специфических условиях.