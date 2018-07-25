Отказавшиеся от "Нашествия" группы уличили в участии в концертах со сбором средств на "АТО"

Пацифизм и антимилитаризм – для нас не пустые слова», да, пацаны? Или вам просто нравится салат «Сепаратистский»?»

Разгорается информационная шумиха вокруг рок-фестиваля «Нашествие». Странно, но именно фестиваль 2018 года сумел сконцентрировать на себе внимание не только рок-общественности, включая почитателей музыки этого жанра, но и средств массовой информации, далёких от музыкальной темы.Причина в том, что от участия в фестивале стали одна за другой отказываться рок-группы, при этом упоминая одну и ту же причину. Чтобы не создавать лишнего пиара, названия этих коллективов называть не будем (эти названия и так гуляют по сети). Причиной своего внезапного отказа от участия в «Нашествии» отдельные группы и исполнители назвали «милитаристский характер мероприятия». Было объявлено, что коллективы «напрягает» наличие на музыкальном фестивале военной техники, которую на одну из площадок доставили по линии Минобороны России. При этом, как говорят организаторы, о «милитаризме» те же несостоявшиеся участники не говорили, когда речь шла о выступлении военных пилотажных групп.На этом всю историю можно было бы завершать, если бы не одно но. Внимательные представители блогосферы узнали в некоторых группах, которые отказались выступать для российских зрителей, активных участников рок-мероприятий на территории Украины. Запрета для выступление на Украине, конечно же, нет: хочешь – выступай, если впускает Киев, не хочешь – не выступай. Но основной нюанс в том, что на Украине выступления проходили на мероприятиях, вырученные средства от которых направлялись, как ранее заявлялось, «на нужды АТО».В частности, речь идёт о фестивале "Файне місто". О выступлениях на этой площадке рассказывают блогеры Telegram-канала . Комментарий блогеров по поводу заявлений о «милитаристском» характере «Нашествия» со стороны тех, кто своими выступлениями фактически помогал зарабатывать на гражданскую войну на Украине:Другие блогеры отмечают откровенный бред музыкантов-«отказников», заявивших о «милитаризме в связи с участием Минобороны». Так Минобороны участвует уже 5-й год...На самом деле, на фоне настоящих рок-музыкантов, согласившихся выступать на «Нашествии», те самые «отказники» выглядят моськами, захотевшими добыть себе пиар. И у них это получается. Либеральные массы уже аплодируют и причмокивают от удовольствия.