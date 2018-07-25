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Отказавшиеся от "Нашествия" группы уличили в участии в концертах со сбором средств на "АТО"

Разгорается информационная шумиха вокруг рок-фестиваля «Нашествие». Странно, но именно фестиваль 2018 года сумел сконцентрировать на себе внимание не только рок-общественности, включая почитателей музыки этого жанра, но и средств массовой информации, далёких от музыкальной темы.

Отказавшиеся от "Нашествия" группы уличили в участии в концертах со сбором средств на "АТО"


Причина в том, что от участия в фестивале стали одна за другой отказываться рок-группы, при этом упоминая одну и ту же причину. Чтобы не создавать лишнего пиара, названия этих коллективов называть не будем (эти названия и так гуляют по сети). Причиной своего внезапного отказа от участия в «Нашествии» отдельные группы и исполнители назвали «милитаристский характер мероприятия». Было объявлено, что коллективы «напрягает» наличие на музыкальном фестивале военной техники, которую на одну из площадок доставили по линии Минобороны России. При этом, как говорят организаторы, о «милитаризме» те же несостоявшиеся участники не говорили, когда речь шла о выступлении военных пилотажных групп.


На этом всю историю можно было бы завершать, если бы не одно но. Внимательные представители блогосферы узнали в некоторых группах, которые отказались выступать для российских зрителей, активных участников рок-мероприятий на территории Украины. Запрета для выступление на Украине, конечно же, нет: хочешь – выступай, если впускает Киев, не хочешь – не выступай. Но основной нюанс в том, что на Украине выступления проходили на мероприятиях, вырученные средства от которых направлялись, как ранее заявлялось, «на нужды АТО».

В частности, речь идёт о фестивале "Файне місто". О выступлениях на этой площадке рассказывают блогеры Telegram-канала. Комментарий блогеров по поводу заявлений о «милитаристском» характере «Нашествия» со стороны тех, кто своими выступлениями фактически помогал зарабатывать на гражданскую войну на Украине:
Пацифизм и антимилитаризм – для нас не пустые слова», да, пацаны? Или вам просто нравится салат «Сепаратистский»?»


Другие блогеры отмечают откровенный бред музыкантов-«отказников», заявивших о «милитаризме в связи с участием Минобороны». Так Минобороны участвует уже 5-й год...

На самом деле, на фоне настоящих рок-музыкантов, согласившихся выступать на «Нашествии», те самые «отказники» выглядят моськами, захотевшими добыть себе пиар. И у них это получается. Либеральные массы уже аплодируют и причмокивают от удовольствия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Например Сегодня, 16:17
    На фестивале отказались выступать группы, но мы вам их не назовем....
    У нас есть информация, но мы вам её не расскажем.
    Заразились у англичан? Что за жим-жим девичий? Тогда зачем вообще говорите об этом?

    Может кто из здесь присутствующих знает этих удодов в лицо и не боится назвать поименно упырей? Дабы детям сказать на кого нужно забить.
    Например
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:58
      Вам назвать эти группы?""Порнофильмы" итд ,"Йорш","Элезия"одно название говорит..И то что они выступали на мероприятии где собирали на нужды АТО ,разве говорит об их пацифизма?
      Цитата: Например
      На фестивале отказались выступать группы, но мы вам их не назовем....
      У нас есть информация, но мы вам её не расскажем.
      Заразились у англичан? Что за жим-жим девичий? Тогда зачем вообще говорите об этом?

      Может кто из здесь присутствующих знает этих удодов в лицо и не боится назвать поименно упырей? Дабы детям сказать на кого нужно забить.
      210окв
      1. BAI Сегодня, 17:09
        Добавлю - некая Монеточка, Distemper, «Пошлая Молли» . Я даже не знал об их существовании до сегодняшнего дня.
        BAI
        1. ИванИванов Сегодня, 17:37
          Монеточка довольно популярная у молодняка и хипстерни барышня,ума не хватило в политику не лезть
          ИванИванов
    2. andrewkor Сегодня, 16:59
      Да с утра во всех новостях приведены их названия- одна порнрграфия ,реально!
      andrewkor
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 17:09
      Может кто из здесь присутствующих знает этих удодов в лицо и не боится назвать поименно упырей? Дабы детям сказать на кого нужно забить.
      Отказались участвовать "суперпопулярные" группы: «Порнофильмы», «Элизиум», «Пошлая Молли», «Йорш», Distemper и "певица" Монеточка.
      Пи.Си. Ни когда о них не слышал..........
      72jora72
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:32
        А вот теперь ВСЕ об них услышали...Пиар однако..
        210окв
  2. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:17
    Да кто бы сомневался,что так и есть.
    Всегда найдется несколько паршивых овец. laughing
    Proton
  3. Тралл Сегодня, 16:18
    Всем этим "суровым рокерам" нужно брать пример с хрупкой девочки с железным характером - Юлии Чичериной.
    P.S. Особый привет Шуре и Лёве, запретившим Юле исполнять "Мой рок-н-ролл", после её активной поддержки не словом а делом населения и бойцов Донбасса.
    Тралл
  4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:20
    ну один "воин света, воин добра" тоже как-то выступил.... не слыхать больше...
    д^Амир
  5. Vard Сегодня, 16:21
    Не в тему... Российские женщины выступили с инициативой сократить срок беременности до семи месяцев... Они такие наши подруги... Это вам не коня и не избу... это вам не тут...
    Vard
  6. Blue Fox Сегодня, 16:22
    Цитата: Например
    На фестивале отказались выступать группы, но мы вам их не назовем....
    У нас есть информация, но мы вам её не расскажем.
    Заразились у англичан? Что за жим-жим девичий? Тогда зачем вообще говорите об этом?

    Господи, ну вот вам название одной из групп- "Порнофильмы"... Вам известна сия культовая группа и её нетленные хиты? Или может быть они введены в Зал славы рок-н-ролла? По мне, так упоминание таких названий на ВО уже не совсем серьёзно.
    Blue Fox
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:25
      Господи, ну вот вам название одной из групп


      Ему наверное поисковыми сайтами религия не позволяет пользоваться.... request
      DEZINTO
      1. Например Сегодня, 16:34
        За себя говори наверняка есть и свои мысли.или только поисковик спасает?
        Публиковать "новость" о том, что есть группы которые отказались участвовать в мероприятии и не называть группы ссылаясь на то, что это будет реклама. Это так же как говорить, что русские виноваты у нас есть доказательства, но мы вам о них не расскажем.
        Именно этот комментарий удалили модераторы.
        Или тут собрались поклонники рок-групп? Вам сколько лет? Пятнадцать?
        Что скажешь, гуру поисковых сайтов?



        Например
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:48
          Что скажешь, гуру поисковых сайтов?


          Не знаю что сказать, поисковик не отвечает, а мамка компьютер забирает. recourse
          DEZINTO
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:23
            - Раньше ведь как оно было?
            - Как?
            - Вот именно. А теперь что?
            - Что?
            - Вот я и говорю!
            MPN
    2. лысова (владимир) Сегодня, 16:41
      Blue Fox, ничего не понял про всё это, объясни пожалуйста - где отказались выступать, как то всё запутано и по какой причине - от тебя только понял, что эти группы - кисляк сплошной.
      лысова
      1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 16:55
        Отказались выступать рок-группы : "йорш", " порнофильмы", "илизиум" и какая то, там ".... Молли". what
        Вам, такие известны? wink
        Я, про таких слышал... Кроме, порнофильмов laughing
        Уровень, ниже среднего... Если ,Вы, в русском роке " рубите"? wink
        LiSiCyn
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:21
          Еще певица Монеточка. В русском роке не "рублю" поэтому сию поп, рок, панк, анифолк диву не знаю. Вот не знаю и все.. request
          БorisovичЪ
        2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:22
          Мне кажется я мог, когда-то, видеть их одновременно - "пошлую Молли" и "порнофильмы" вместе с "йоршом", но это было мало похоже на рок-концерт.... laughing
          DEZINTO
        3. лысова (владимир) Сегодня, 17:28
          С роком, с детства и воспитан на нём, вёл в далёком прошлом дискотеки, на электро гитаре, до сих пор по настроению. Я всё понял, догадывался - а такую гадость - близко мне не надо. Спасибо Стас. ---
          лысова
  7. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:30
    Ой, да в топку эти "группы".... Ни одна из упомянутых не представляет из себя ничего серьёзного( в основном, раскручивались "Нашим радио") - "Порнофильмы", "Йорш", "Элизиум", "Пошлая Молли" и(внимание!!!)... Монеточка wassat wassat wassat Что характерно, организаторы феста абсолютно не парятся по поводу "отказников", ибо замена найдена... заранее( на "Нашествие" очередь из музыкантов и "музыкантов" на годы вперёд). О, ещё и "Distemper" отказались... Да ну их в пень. В прошлые годы, значит, ничто не напрягало, а в этом - "пацифизьмом" запахло. Ну, норм. На самом деле процент отколовшихся мизерный, что даже несколько удивительно при нынешнем засилии в отечественной рок(?)музыке педиковатых юношей с гитарами или, наоборот, рычащих фемин, что несут со сцены в угоду обществу потребителей такую ересь... wassat Да, поспешил БГ со своим пророчеством(Рок-н-Ролл мёртв) лет этак на тридцать пять. laughing
    Paranoid50
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 16:31
    Сомнительное удовольствие вообще этот фестиваль посещать. В курортный то сезон. А в прошлом году его по выезду с парковок в основном и запомнили laughing
    Sadko88
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:36
      Цитата: Sadko88
      А в прошлом году его по выезду с парковок в основном и запомнили laughing

      Дык, ибо нефиг. yes Рокер должен быть нищим и голодным. laughing И приезжать на подобные мероприятия нужно "стопом" или "на собаках", а не раскорячивать в грязи железные вёдра на колёсах. Эх, расшалавился, разбаловался народец, волю дай - всю планету в одну огромную парковку превратят... am
      Paranoid50
    2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:39
      Сомнительное удовольствие вообще этот фестиваль посещать. В курортный то сезон. А в прошлом году его по выезду с парковок в основном и запомнили


      да уж, организаторы там не особо пекутся об удобстве зрителей......вся подготовка заканчивается на установке сцены и рекламных щитов.







      Вообще в упор не понимаю где? там удовольствие от посещения сего мероприятия. sad

      А кто-то едет туда пару сотен километров что-бы побуксовать в поле из грязи в тёплый летний дождик. Кааайф! wassat
      DEZINTO
  9. Zubr Сегодня, 16:34
    Как то хорошо сказал по этому поводу адмирал Колчак: "Оставьте в покое, проституток, извозчиков и музыкантов, они любой власти служат".. smile
    Zubr
  10. polpot (Andru) Сегодня, 16:37
    Пускай перед бандеровцами поют а у нас воздух чище будет
    polpot
  11. cariperpaint Сегодня, 16:40
    Да ежу понятно что кто то на пустом месте PR акцию делает. Я вообще не понимаю зачем об этом говорят? Не хотите, не выступайте. Пацифистами стали? Молодцы. Но кому до этого то дело есть?) вот нас тут сколько?) не пиши об этом все подряд, кто то на это внимание бы обратил?))))
    cariperpaint
    1. Zubr Сегодня, 16:48
      Никто, даже не вижу предмета обсуждения.. smile
      Zubr
  12. Moskovit (Алексей) Сегодня, 17:32
    Нашествие проходит в неск км от моей дачи. Стараюсь не ездить в эти выходные)). В принципе, несмотря на гигантское количество людей, особого неудобства это мероприятие не доставляет. Проезжал давеча мимо пресловутой стоянки, где все застряли - ничего не изменилось. Если будет дождь, то будет и продолжение истории. Тверские трактора к бою готовы)).
    Moskovit
  13. Комментарий был удален.
  14. Громобой Сегодня, 17:59
    Всё нормально,фестиваль состоится в любую погоду! soldier А отказников...да ну их в пень...в армию их надо,на перековку и желательно мозХ прочиститьесли он у них есть).Ведь им танки не понравились,---НАШИ ТАНКИ !как в х.ф. "Офицеры" закричал раненый боец. soldier
    Громобой
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