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ВСУ обстреляли из артиллерии позиции «Азова» и «Правого сектора»
Накануне подразделение ВСУ обстреляло из артиллерийских орудий позиции националистических вооруженных формирований «Азов» и движения «Правый сектор»*, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.
Безсонов уточнил, что огонь по националистам, дислоцированным в районе села Лебединское, открыли артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.
В результате обстрела трое бойцов из нацбатальонов погибли, еще пятеро получили ранения.
Представитель командования отметил, что в настоящее время силы националистических формирований приведены в полную боевую готовность. Кроме того, на позиции правосеков в районе Авдеевки прибыли иностранные военные инструкторы, основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.
Приглашение специалистов также имеет цель получить гарантии того, что ВСУ не посмеют нанести удар, пока в расположении находятся граждане дружественных Украине государств, добавил Безсонов.
Ранее командующий украинской операцией в Донбассе Сергей Наев заявлял, что в зоне боевых действий могут находиться лишь подразделения вооруженных сил.
Между тем солдаты 45-й артиллерийской бригады, дислоцированной во Львове, пожаловались украинским журналистам на произвол, который чинят командиры соединения.
По словам одного из военнослужащих срочной службы, старшие офицеры «берут взятки в крупных суммах», не стесняясь свидетелей. Они всех унижают. Начальник штаба Роман Глудик, например, постоянно кроет матом прапорщика Николая Закордонца.
Одного из солдат, опоздавшего из отпуска на 3 дня, начальник штаба вместе со старшиной Липяниным вывезли в лес и заставили под дулом пистолета копать могилу. В следующий раз солдата избили так, что «разорвалась селезенка». От смерти его спасли врачи.
По этим фактам началось расследование, однако командование все обвинения отрицает: ни о каких взятках ничего не знают, а потерпевшего избили гражданские, когда тот находился в самоволке.
*Организация запрещена в РФ.
Безсонов уточнил, что огонь по националистам, дислоцированным в районе села Лебединское, открыли артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.
В результате обстрела трое бойцов из нацбатальонов погибли, еще пятеро получили ранения.
Представитель командования отметил, что в настоящее время силы националистических формирований приведены в полную боевую готовность. Кроме того, на позиции правосеков в районе Авдеевки прибыли иностранные военные инструкторы, основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.
Приглашение специалистов также имеет цель получить гарантии того, что ВСУ не посмеют нанести удар, пока в расположении находятся граждане дружественных Украине государств, добавил Безсонов.
Ранее командующий украинской операцией в Донбассе Сергей Наев заявлял, что в зоне боевых действий могут находиться лишь подразделения вооруженных сил.
Между тем солдаты 45-й артиллерийской бригады, дислоцированной во Львове, пожаловались украинским журналистам на произвол, который чинят командиры соединения.
По словам одного из военнослужащих срочной службы, старшие офицеры «берут взятки в крупных суммах», не стесняясь свидетелей. Они всех унижают. Начальник штаба Роман Глудик, например, постоянно кроет матом прапорщика Николая Закордонца.
Одного из солдат, опоздавшего из отпуска на 3 дня, начальник штаба вместе со старшиной Липяниным вывезли в лес и заставили под дулом пистолета копать могилу. В следующий раз солдата избили так, что «разорвалась селезенка». От смерти его спасли врачи.
По этим фактам началось расследование, однако командование все обвинения отрицает: ни о каких взятках ничего не знают, а потерпевшего избили гражданские, когда тот находился в самоволке.
*Организация запрещена в РФ.
Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны Украины
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