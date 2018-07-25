18:17 25 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

ВСУ обстреляли из артиллерии позиции «Азова» и «Правого сектора»

Накануне подразделение ВСУ обстреляло из артиллерийских орудий позиции националистических вооруженных формирований «Азов» и движения «Правый сектор»*, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.



Безсонов уточнил, что огонь по националистам, дислоцированным в районе села Лебединское, открыли артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.


В результате обстрела трое бойцов из нацбатальонов погибли, еще пятеро получили ранения.

Представитель командования отметил, что в настоящее время силы националистических формирований приведены в полную боевую готовность. Кроме того, на позиции правосеков в районе Авдеевки прибыли иностранные военные инструкторы, основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.

Приглашение специалистов также имеет цель получить гарантии того, что ВСУ не посмеют нанести удар, пока в расположении находятся граждане дружественных Украине государств, добавил Безсонов.

Ранее командующий украинской операцией в Донбассе Сергей Наев заявлял, что в зоне боевых действий могут находиться лишь подразделения вооруженных сил.

Между тем солдаты 45-й артиллерийской бригады, дислоцированной во Львове, пожаловались украинским журналистам на произвол, который чинят командиры соединения.

По словам одного из военнослужащих срочной службы, старшие офицеры «берут взятки в крупных суммах», не стесняясь свидетелей. Они всех унижают. Начальник штаба Роман Глудик, например, постоянно кроет матом прапорщика Николая Закордонца.

Одного из солдат, опоздавшего из отпуска на 3 дня, начальник штаба вместе со старшиной Липяниным вывезли в лес и заставили под дулом пистолета копать могилу. В следующий раз солдата избили так, что «разорвалась селезенка». От смерти его спасли врачи.

По этим фактам началось расследование, однако командование все обвинения отрицает: ни о каких взятках ничего не знают, а потерпевшего избили гражданские, когда тот находился в самоволке.

*Организация запрещена в РФ.

Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны Украины
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 16:26
    на позиции правосеков в районе Авдеевки прибыли иностранные военные инструкторы, основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.
    Явно не за Порошенко воевать собрались... И не за украинский народ. За доллары, но кто их платит?
    Logall
    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:36
      но кто их платит?


      Думаю, Беня еще не сказал своего последнего слова. А за его спиной Юленька - тертый калач.

      Черный_Ватник
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:54
        Я не думаю что в данный момент Беня будет платить...Этот кекс хитрый и видит что в данной ситуации в выигрыше только амерзцы.
        Цитата: Черный_Ватник
        но кто их платит?


        Думаю, Беня еще не сказал своего последнего слова. А за его спиной Юленька - тертый калач.
        210окв
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:25
          Одного из солдат, опоздавшего из отпуска на 3 дня, начальник штаба вместе со старшиной Липяниным вывезли в лес и заставили под дулом пистолета копать могилу.


          laughing wassat у нас кстати опоздание из увала на 3 суток наказывалось сурово - но конечно без дула наставленного в голову

          вроде 2-е суток это не беда, но 3 - это уже залёт
          консерватор
      2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:21
        Черный_Ватник
        Думаю, Беня еще не сказал своего последнего слова. А за его спиной Юленька - тертый калач.

        Вот кому все эти заварушки точно не выгодны, так это Юле с Беней. Это может привести к отмене выборов в 2019 году. А Юля, да с деньгами Бени может на них победить. Порох сейчас всячески пытается затеять какой-нибудь кипеш. И самое идеальное, это стравить нациков и ВСУ. ВСУ под контролем Пороха, а нациков контролирует Беня. И им наверняка дана уже команда не встревать с "вояками". А что бы "вояки" поостереглись долбить нациков, Беня и пригнал к ним иностранцев! Как живой щит...
        Barzha
    2. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:53
      Доллар-валюта терриристов. И пора уже раскручивать эту тему. Они нам про тновичек, а мы им про лоллары.
      sir_obs
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:14
      Logall
      Явно не за Порошенко воевать собрались..

      А вот самому Пороху сейчас очень война нужна! Ну, если не война, то крепкое обострение. Иначе он на своём кресле не усидит. Выборы он однозначно проиграет. При условии, конечно, если это будут хоть мало-мальски свободные выборы. А вот при "войнушке" он может ввести ВП или ЧП и сказать, - Вы что, рехнулись, какие выборы? Нэнька-Украина в опасности! - И отменить выборы. Но на ЛДНР рыпаться страшно, можно и по щам получить крепко. Тогда уж точно не усидеть в Киеве. А вот заварушка между нациками и ВСУ, самое то! Тут можно натравить одних на других, они перегрызутся и тогда можно ввести ЧП и отменить выборы президента.
      Barzha
  2. Zubr Сегодня, 16:27
    Эхххх, прибыли инструктора и в этот бы момент морпехи и накрыли бы их. А украинским морпехам, моё уважение. Знают, где собака порылась или скорей Азов и Прпвосеки сами спровоцировали.
    Zubr
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 16:39
      Уважения там нет никому.сегодня ты им уважение своё высказывает.этим тварям безхрибетным а завтра они с твоим уважением школу обстреляют и глазом не моргнут.думай что пишешь
      vkl.47
      1. антивирус Сегодня, 18:10
        где то там сыновья моих сослуживцев 86-88.
        матюгаются и бегают в самоволки.
        иногда убивают они и их
        антивирус
    2. Pirogov Сегодня, 17:39
      Цитата: Zubr
      А украинским морпехам, моё уважение.

      А за что уважение ,что петручо стакану служат ?
      Pirogov
  3. Rusj Сегодня, 16:30
    Прям очень хорошая новость ! Нацики друг друга уже вторую неделю друг друга мочат там !
    Rusj
  4. alexmach (Александр) Сегодня, 16:31
    основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.

    А опыт такой у иностранных инструкторов откуда?
    alexmach
  5. Rusj Сегодня, 16:33
    Киноактер Анатолий Пашинин, воюющий сегодня в Донбассе на стороне киевских нацистов, рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная проблема украинцев.
    По его словам, жители «незалежной» могут называться кем угодно, например, запорожцами, черкасчанами, сумчанами, но не украинцами, потому что их абсолютно не беспокоит судьба своей страны.
    И пусть не смеют говорить, что они украинцы! Им Украина не нужна! Им плевать, истекает ли страна кровью, умирают ли бойцы в Донбасе… Им пофиг, приводит слова актера газета Известия.
    Пашинин отметил, что предки совершенно ничего не оставили своим потомкам – нынешним украинцам, – кроме «разоренной страны».
    Украинское общество – это колония, в которой у людей, «как у папуасов», нет прав на реализацию своих возможностей, «как у любого беженца», сказал он.
    Rusj
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:40
    Просто обстрелять это еще не всё. Отправить бы их всех в места не столь отдалённые для "поправки" мозгов, да заставить заново отстроить всё что они разломали.
    NF68
  7. July Caesar (Сергей) Сегодня, 16:46
    Всё в пределах нормы-духовные предки ВСУ и нацбатов вермахт и СС тоже не шибко любили друг дружку.
    July Caesar
    1. Horst78 (Слава) Сегодня, 17:48
      Цитата: July Caesar
      духовные предки ВСУ и нацбатов вермахт и СС тоже не шибко любили друг дружку

      Гениальное сравнение good А СБУ это Гестапо (простите что с большой буквы. Но они те еще профессиональные в своей области "редиски")
      Horst78
  8. kefan (kefan) Сегодня, 16:48
    Чем больше друг дружку перебьют, тем лучше.
    kefan
  9. cariperpaint Сегодня, 16:48
    Я давно перестал понимать что там происходит вообще... Это уже не махновщина а полный аут. Особенно понравились новые нежные военнослужащие которые страдают,что их матом кроют)))
    cariperpaint
  10. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 16:49
    Мочите друг друга , до последнего нацика !
    Коловрат Рус
  11. лысова (владимир) Сегодня, 16:50
    Вообще то это даже здорово, но вот как же встреча Яроша с Наевым, по поводу объединения ?!
    лысова
    1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:26
      как же встреча Яроша с Наевым, по поводу объединения ?!

      А никак. Наев подчиняется Пороху, Ярош Бене. Что им хозяева скажут, то и будут делать! Но... Первому выгодно стравить вояк с нациками, что бы под эту дудку отменить президентские выборы, второму нужно дотянуть до этих выборов. Потому и пригнал он иностранцев "обучать" нациков. А на самом деле просто использует их, как живой щит.
      Barzha
      1. лысова (владимир) Сегодня, 17:33
        Главное, что бы мочили друг друга.
        лысова
  12. geniy (Мистер Х) Сегодня, 16:58
    Я вот одного не понимаю: как могут быть такими болванами руководители республик ДНР и ЛНР? Ведь давным-давно известно, что главный фактор боевых действий - это не ручное стрелковое оружие, а артиллерия! Именно артиллерийским огнем во второй мировой войне было убито и ранено 90% вражеских солдат. И только остальные 10% делят все остальные виды вооружений: ручное стрелковое, мины, танки, самолеты. И вот какая ситуация на фронте ЛДНР: украинские войска выставили всю свою наличную артиллерию, танки и ГРАДы на боевые позиции, и время от времени обстреливают городские районы Донецка и Луганска. И в гораздо меньшей степени ВСУ обстреливают окопы донецких войск - потому, что даже для артиллерийских снарядов солдаты укрывшиеся в окопах малоуязвимы. Зато гражданское население в домах - при обстреле снарядами несет потери.
    А зато всю свою собственную артиллерию донецкое правительство приказало запереть на складах - во имя святого выполнения проклятых Минских соглашений! Фактически Дончане воюют в основном легким стрелковым оружием. То есть по сути это все равно, что отбиваться из мальчишеских рогаток против пушек. Конечно иногда они вывозят свои пушки на фронт - в тех случаях когда украинцы производят слишком уж сильный и длительный обстрел. Но это примерно так, как если бы начался пожар, а пожарные стали бы заправлять свои машины водой и долго-долго ехать к пожару. То есть - пока донецкая артиллерия выедет со складов, то украинские обстрелы уже кончаются.
    Поэтому единственный разумный вид действий: надо наплевать на Минские соглашения, и выставить всю донецкую артиллерию на боевые позиции. И как только начинается обстрел городов, так сразу надо в ответ начинать контрбатарейную стрельбу по украинским пушкам.
    А если украинцы заявят о нарушении Минских соглашений и предложат дончанам вновь увезти свои орудия на склады и опечатать их там, то надо в ответ поставить контр условие: чтобы увозить не сразу все орудия, а постепенно - примерно в равном количестве: на 2 украинские пушки - 1 донецкую. И вот тогда постепенно можно будет убрать с фронта всю артиллерию - и украинскую и донецкую - а одними автоматами, пулеметами и пистолетами много не навоюешь, и до жителей города ими не достанешь.
    geniy
  13. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:01
    ВСУ обстреляли из артиллерии позиции «Азова» и «Правого сектора»

    Ага, а ещё "обстреляли" администрацию президента и СБУ. Только нам про это не покажут wassat
    Нормаль ок
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:21
      Цитата: Нормаль ок
      ещё "обстреляли" администрацию президента и СБУ.

      Чёрт побери, конечно, неплохо бы... А с вашими нациками и без всу есть кому разбираться., ага. yes
      Paranoid50
  14. BAI Сегодня, 17:14
    Прибыли иностранные военные инструкторы, основная цель которых – обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны украинских правительственных войск.

    Следует ли это понимать так: В ряде государств (откуда прибыли инструкторы) вооруженные провокации между соседними воинскими частями - норма жизни? Откуда опыт, чтобы учить других?
    BAI
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:33
      Цитата: BAI
      Следует ли это понимать так:

      Просто между собой надо воевать по понятиям, чего им и толковище организовали... wink
      MPN
  15. Николай Р (Николай Рассказов) Сегодня, 17:33
    Обычное дело. Тех на чьих плечах совершают переворот(революцию и т.д.) всегда потом пускают в расход. Нацики свое дело сделали, теперь они только мешают. В России после 17-го тоже самое было.
    Николай Р
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:45
    Приглашение специалистов также имеет цель получить гарантии того, что ВСУ не посмеют нанести удар, пока в расположении находятся граждане дружественных Украине государств, добавил Безсонов.

    Что то совсем наивное заявление.В Украине приглашение иностранных инструкторов и вообще что то гарантировать, не может даже президент - анархия !
    APASUS
  17. ver_ (вера) Сегодня, 18:06
    Цитата: Barzha
    Черный_Ватник
    Думаю, Беня еще не сказал своего последнего слова. А за его спиной Юленька - тертый калач.

    Вот кому все эти заварушки точно не выгодны, так это Юле с Беней. Это может привести к отмене выборов в 2019 году. А Юля, да с деньгами Бени может на них победить. Порох сейчас всячески пытается затеять какой-нибудь кипеш. И самое идеальное, это стравить нациков и ВСУ. ВСУ под контролем Пороха, а нациков контролирует Беня. И им наверняка дана уже команда не встревать с "вояками". А что бы "вояки" поостереглись долбить нациков, Беня и пригнал к ним иностранцев! Как живой щит...

    ...а Беня даст Юли гроши , али скорее свой зад даст.. Боливар то ить сущность свой характер имеет...
    ver_
Картина дня