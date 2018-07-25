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В Центре Хруничева завершили разработку концепции многоразовой ступени

Специалисты Центра Хруничева завершили разработку концепции ракеты с многоразовыми ступенями и передали документы в головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что Центр Хруничева проводит проектно-поисковые исследования по носителям с многоразовыми первыми ступенями. При этом рассматривались различные варианты, включая парашютно-реактивную систему возвращения, вертикальную посадку и крылатый возвращаемый модуль.


Это не первый подобный проект в России. Не так давно сообщалось о завершении аванпроектирования легкой многоразовой ракеты, разработкой которой занимаются Фонд перспективных исследований, «Роскосмос» и ОАК. В данном случае инженеры опираются на исследования Центра Хруничева в начале 2000-х и в 2013 году, которые были направлены на создание многоразового крылатого блока для «Ангары». Тогда проект был признан экономически нецелесообразным.

О возможности создания своей многоразовой ракеты среднего класса «Союз-5SL» заявляла и группа S7, владеющая проектом «Морской старт».

В настоящее время возвращаемые ступени при стартах используют только две компании – Blue Origin и SpaceX (США).

В апреле Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия в силу географических особенностей расположения не может создать носители такие же, как у Илона Маска. Он напомнил, что SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал, а затем «ловит» их на морские платформы. В российских географических условиях такая возможность отсутствует. В связи с этим, РФ должна использовать крылатую схему.

Использованы фотографии: https://twitter.com/roscosmos
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Комментарии 14

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  1. gridasov Сегодня, 17:22
    очевидно ,что в России существует дефицит идей имеющих потенциал практической реализации.Это и не удивительно .Американцы так же сталкиваются с подобной проблемой.
    gridasov
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:31
      Теперь бы разработать концепцию борьбы с воровством и мздоимством..
      210окв
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:44
        Цитата: 210окв
        Теперь бы разработать концепцию борьбы с воровством и мздоимством..

        Мы уже который год на борьбу с коррупцией тратим больше чем на пенсии...
        Опубликовано: 10 сент. 2017 г. Путин выделил 6 триллионов рублей на борьбу с коррупцией. ...

        завершили разработку концепции многоразовой ступени
        От концепции до полета один шаг..., дайте финансирование... Даже не НИОКР так концепция...
        MPN
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:48
      У американцев с этим в порядке.
      У Space-X по ракете каждые две недели "практически реализуют" себя в космосе laughing
      voyaka uh
      1. avt Сегодня, 18:13
        Цитата: voyaka uh
        У американцев с этим в порядке.

        У нас ещё лучше - отработали всё это на ,,народном автомобиле " ,,Авва" от Березовского, улучшили опыт Мавроди через ГКО пристреленного на Оленьем валу Козлова,его однокашник Прохоров даже пробовал повторить через ,,Ё-мобиль" . Так что спекуляции аля Маск сегодня , у нас могут проводить без примочек типа

        Цитата: voyaka uh
        Space-X по ракете каждые две недели

        Ой вей!Зачем деньги на ветер пускать , имея такой опыт и такие кадры ?
        avt
    3. avt Сегодня, 18:08
      Цитата: gridasov
      очевидно ,что в России существует дефицит идей имеющих потенциал практической реализации.

      У нас как у дурака махорки . Только вот с манагерами властвующими они не пересекаются никак , даже по Лобачевскому. А деньги пилить проще обезьянничая потиму - ,,Смотрите какой Маск маладессс."
      avt
  2. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:28
    А тем временем сегодня произошел очередной пуск спэйс х с 10 спутниками на борту.
    Imobile
  3. БВС (Виктор) Сегодня, 17:42
    Страно, я думал что посадить возвращаемую ступень на морскую платформу труднее чем на земную твердь. Платформа ведь шаткая вещь во всех смыслах, к тому не не может быть большой. Наземная платформа может быть стабильной и очень большой.
    БВС
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:43
    В российских географических условиях такая возможность отсутствует. В связи с этим, РФ должна использовать крылатую схему.

    Ну и где она, Дима? Только не нужно опять про "батут" втирать населению.
    Piramidon
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:43
    О чудо чудное ! Ангара опять на горизонте появилась ,наверное Дмитрий Рогозин ,перед выборами очки набирает ?
    APASUS
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:00
      Ходят слухи что Путин будет готовить Рогозина как сменщика после себя.
      Чича сквад
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:45
    "SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал, а затем «ловит» их на морские платформы. В российских географических условиях такая возможность отсутствует"/////

    Почему? Мало земли? Спэйс Икс и на наземные площадки отлично приземляла первые ступени.
    voyaka uh
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:01
      Это слишком сложно. На месте государства, я бы сказал народу, хотите новые ракеты, тогда мы вам новые квитанции придумаем.
      Чича сквад
  7. Дырокол (Евгений) Сегодня, 18:13
    В Центре Хруничева завершили разработку концепции многоразовой ступени

    Не сложно предсказать чем это закончится, ничем. Еще много лет будут мусолить концепции и давать обещания, показывать мультики про светлое будущее, в то время как Маск будет осваивать Марс.
    Дырокол
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