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В Центре Хруничева завершили разработку концепции многоразовой ступени
Специалисты Центра Хруничева завершили разработку концепции ракеты с многоразовыми ступенями и передали документы в головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева проводит проектно-поисковые исследования по носителям с многоразовыми первыми ступенями. При этом рассматривались различные варианты, включая парашютно-реактивную систему возвращения, вертикальную посадку и крылатый возвращаемый модуль.
Это не первый подобный проект в России. Не так давно сообщалось о завершении аванпроектирования легкой многоразовой ракеты, разработкой которой занимаются Фонд перспективных исследований, «Роскосмос» и ОАК. В данном случае инженеры опираются на исследования Центра Хруничева в начале 2000-х и в 2013 году, которые были направлены на создание многоразового крылатого блока для «Ангары». Тогда проект был признан экономически нецелесообразным.
О возможности создания своей многоразовой ракеты среднего класса «Союз-5SL» заявляла и группа S7, владеющая проектом «Морской старт».
В настоящее время возвращаемые ступени при стартах используют только две компании – Blue Origin и SpaceX (США).
В апреле Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия в силу географических особенностей расположения не может создать носители такие же, как у Илона Маска. Он напомнил, что SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал, а затем «ловит» их на морские платформы. В российских географических условиях такая возможность отсутствует. В связи с этим, РФ должна использовать крылатую схему.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева проводит проектно-поисковые исследования по носителям с многоразовыми первыми ступенями. При этом рассматривались различные варианты, включая парашютно-реактивную систему возвращения, вертикальную посадку и крылатый возвращаемый модуль.
Это не первый подобный проект в России. Не так давно сообщалось о завершении аванпроектирования легкой многоразовой ракеты, разработкой которой занимаются Фонд перспективных исследований, «Роскосмос» и ОАК. В данном случае инженеры опираются на исследования Центра Хруничева в начале 2000-х и в 2013 году, которые были направлены на создание многоразового крылатого блока для «Ангары». Тогда проект был признан экономически нецелесообразным.
О возможности создания своей многоразовой ракеты среднего класса «Союз-5SL» заявляла и группа S7, владеющая проектом «Морской старт».
В настоящее время возвращаемые ступени при стартах используют только две компании – Blue Origin и SpaceX (США).
В апреле Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия в силу географических особенностей расположения не может создать носители такие же, как у Илона Маска. Он напомнил, что SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал, а затем «ловит» их на морские платформы. В российских географических условиях такая возможность отсутствует. В связи с этим, РФ должна использовать крылатую схему.
Использованы фотографии: https://twitter.com/roscosmos
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