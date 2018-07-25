18:18 25 июля
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Сенаторы США запретили выходить из НАТО без их разрешения. Кто-то уже засобирался на выход?

Американские сенаторы Линдси Грэм (представитель республиканской партии) и Роберт Менендес (представитель демократической партии) сегодня объявили о том, что работают над законопроектом, который, с одной стороны, усилит санкционную политику в отношении России, с другой – укрепит возможности правительства Соединённых Штатов.

Сенаторы США запретили выходить из НАТО без их разрешения. Кто-то уже засобирался на выход?


Сенаторы убеждены, что в американском Конгрессе данный законопроект найдёт активную поддержку как в противостоянии "российской агрессии", так и в обеспечении исполнительной властью необходимых мер для защиты США и их союзников. Поэтому в самое ближайшее время предложенный законопроект поступит на рассмотрение и сможет обеспечить целый ряд обязательных и дополнительных санкций против России. Таким образом, США смогут оказывать максимальное влияние на «кампанию Кремля», деятельность которого направлена "против американской демократии и всего международного порядка", основанного на определённых правилах.


По словам авторов законопроекта, американские власти ни в коем случае не должны допустить, чтобы Россия осуществила стратегически важную для своего будущего развития цель по «размыванию западной демократии».

Если законопроект сенаторов будет одобрен, то он будет включать расширение пакета санкционных мер в финансовой и энергетической областях экономики России, в отношении к государственному российскому долгу, усиление санкций против российских олигархов (а, как ранее заявил глава пресс-службы Кремля, "олигархов у нас нет"), а также киберструктур РФ. Проект также предполагает создание национального центра реагирования на угрозы со стороны российского государства, а также офиса в Госдепе, который будет координировать антироссийскую санкционную политику. В проекте закона есть пункт, который говорит и о борьбе с дезинформацией, "поступающей от российских СМИ", и гибридными угрозами. Сенаторы своим законопроектом также хотят запретить выход Соединённых Штатов из НАТО без разрешения Сената.

"Senate approval requirement for U.S. withdrawal from NATO".

Ранее президент США Трамп потребовал от всех членов НАТО довести уровень военных расходов до 2% ВВП, требуемых уставом альянса. "А лучше до 4-х процентов", - добавил Дональд Трамп.

Обращает на себя внимание странный факт: о сенатской инициативе по запрету "выхода США из НАТО" без разрешения Сената заявлено фактически между строк о готовности ввести антироссийские санкции.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/senatormenendez
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Комментарии 12

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  1. Украинец (Андрей) Сегодня, 17:20
    НАТЕ конец?
    Лето, жара, перегрелся сенатор. С кем не бывает
    Украинец
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:29
      Разве там кто то собрался дать задний ход?Сомневаюсь.Капкан захлопнулся-платите ваши денежки.
      Цитата: Украинец
      НАТЕ конец?
      Лето, жара, перегрелся сенатор. С кем не бывает
      210окв
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:41
        "Сенаторы своим законопроектом также хотят запретить выход Соединённых Штатов из НАТО без разрешения Сената."////- из статьи.
        ----
        Вы иногда читайте текст статьи, а не только наголовок ее.
        Я понимаю, трудно, много букв, но вме-таки... laughing
        voyaka uh
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:30
      Цитата: Украинец

      Лето, жара, перегрелся сенатор.

      Лавры Вудро Вильсона,не дают покоя.Отца основателя и сторонника америк.версии изоляционизма.Просьба не путать с японской версией а также албанской.Если последние две вообще дистанцировались от внешнего мира.То СевероАмерик.Колония Израиля,предпочитала таскать "каштаны из огня",чужими руками.
      Владимир Тер-Одиянц
    3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:32
      Цитата: Украинец
      НАТЕ конец?
      Лето, жара, перегрелся сенатор. С кем не бывает

      Ну право это Вы зря! Этот бычара здоров на удивление. Просто НАТО это военный "общак" придуманный янкесами на свое благо, а выход из общака невозможен по понятиям,как-то так! negative
      майор Юрик
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:38
        так и в обеспечении исполнительной властью
        Исполнять не кому ихний бред, вот и понесло...
        MPN
    4. Pirogov Сегодня, 17:32
      Трампу крылышки решили подрезать ,а то парень скорый ,оглянутся не успеешь ,а НАТЫ та и нету......
      Pirogov
      1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:41
        Пока этот закон не приняли , у Трампа еще есть время выполнить указание ВВП.
        Сергей39
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:58
      Вход в НАТО доллар, а выход через повешение. laughing
      Венд
  2. Безликий (Безликий) Сегодня, 17:22
    После выхода оттуда США, предлагаю туда вступить РФ. Тогда точно конец света будет отсрочен: там сверху искренне заинтересуются, чем же все это кончится)
    Безликий
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:36
    "И 4% ВВП что-б не забыли и скинулись все по быстрому! Ну ладно пока можно 2%"....
    DEZINTO
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:41
    Я так понимаю что НАТО американцам по барабану,главное что бы деньгами делились вассалы.Ну а запрет на выход практически показывает всем кто в доме хозяин.А то демократия демократия ,разбаловались суслики ............. laughing laughing
    APASUS
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