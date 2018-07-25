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Сенаторы США запретили выходить из НАТО без их разрешения. Кто-то уже засобирался на выход?
Американские сенаторы Линдси Грэм (представитель республиканской партии) и Роберт Менендес (представитель демократической партии) сегодня объявили о том, что работают над законопроектом, который, с одной стороны, усилит санкционную политику в отношении России, с другой – укрепит возможности правительства Соединённых Штатов.
Сенаторы убеждены, что в американском Конгрессе данный законопроект найдёт активную поддержку как в противостоянии "российской агрессии", так и в обеспечении исполнительной властью необходимых мер для защиты США и их союзников. Поэтому в самое ближайшее время предложенный законопроект поступит на рассмотрение и сможет обеспечить целый ряд обязательных и дополнительных санкций против России. Таким образом, США смогут оказывать максимальное влияние на «кампанию Кремля», деятельность которого направлена "против американской демократии и всего международного порядка", основанного на определённых правилах.
По словам авторов законопроекта, американские власти ни в коем случае не должны допустить, чтобы Россия осуществила стратегически важную для своего будущего развития цель по «размыванию западной демократии».
Если законопроект сенаторов будет одобрен, то он будет включать расширение пакета санкционных мер в финансовой и энергетической областях экономики России, в отношении к государственному российскому долгу, усиление санкций против российских олигархов (а, как ранее заявил глава пресс-службы Кремля, "олигархов у нас нет"), а также киберструктур РФ. Проект также предполагает создание национального центра реагирования на угрозы со стороны российского государства, а также офиса в Госдепе, который будет координировать антироссийскую санкционную политику. В проекте закона есть пункт, который говорит и о борьбе с дезинформацией, "поступающей от российских СМИ", и гибридными угрозами. Сенаторы своим законопроектом также хотят запретить выход Соединённых Штатов из НАТО без разрешения Сената.
"Senate approval requirement for U.S. withdrawal from NATO".
Ранее президент США Трамп потребовал от всех членов НАТО довести уровень военных расходов до 2% ВВП, требуемых уставом альянса. "А лучше до 4-х процентов", - добавил Дональд Трамп.
Обращает на себя внимание странный факт: о сенатской инициативе по запрету "выхода США из НАТО" без разрешения Сената заявлено фактически между строк о готовности ввести антироссийские санкции.
Сенаторы убеждены, что в американском Конгрессе данный законопроект найдёт активную поддержку как в противостоянии "российской агрессии", так и в обеспечении исполнительной властью необходимых мер для защиты США и их союзников. Поэтому в самое ближайшее время предложенный законопроект поступит на рассмотрение и сможет обеспечить целый ряд обязательных и дополнительных санкций против России. Таким образом, США смогут оказывать максимальное влияние на «кампанию Кремля», деятельность которого направлена "против американской демократии и всего международного порядка", основанного на определённых правилах.
По словам авторов законопроекта, американские власти ни в коем случае не должны допустить, чтобы Россия осуществила стратегически важную для своего будущего развития цель по «размыванию западной демократии».
Если законопроект сенаторов будет одобрен, то он будет включать расширение пакета санкционных мер в финансовой и энергетической областях экономики России, в отношении к государственному российскому долгу, усиление санкций против российских олигархов (а, как ранее заявил глава пресс-службы Кремля, "олигархов у нас нет"), а также киберструктур РФ. Проект также предполагает создание национального центра реагирования на угрозы со стороны российского государства, а также офиса в Госдепе, который будет координировать антироссийскую санкционную политику. В проекте закона есть пункт, который говорит и о борьбе с дезинформацией, "поступающей от российских СМИ", и гибридными угрозами. Сенаторы своим законопроектом также хотят запретить выход Соединённых Штатов из НАТО без разрешения Сената.
"Senate approval requirement for U.S. withdrawal from NATO".
Ранее президент США Трамп потребовал от всех членов НАТО довести уровень военных расходов до 2% ВВП, требуемых уставом альянса. "А лучше до 4-х процентов", - добавил Дональд Трамп.
Обращает на себя внимание странный факт: о сенатской инициативе по запрету "выхода США из НАТО" без разрешения Сената заявлено фактически между строк о готовности ввести антироссийские санкции.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/senatormenendez
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