18:16 25 июля
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Теракт в Сувейде - результат вынужденной приостановки нанесения ударов по ИГИЛ

Из Сирии поступают уточнённые данные о числе жертв крупнейшего теракта в стране за последнее время. Речь идёт о террористической атаке, устроенной боевиками ИГИЛ (*запрещено в РФ) в южной провинции Сувейда. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на военные структуры САР, к настоящему моменту известно о 144 жертвах теракта. Отмечено, что не менее 180 человек получили ранения. Жизни десятков раненых находятся под угрозой. У многих диагностирована высокая кровопотеря. Требуется кровь от доноров.

Сам теракт произошёл сегодня утром. Несколько смертников из рядов ИГИЛ* привели в действие бомбы, которые находились на их телах. Обращает на себя внимание тот факт, что один из смертников подорвал себя на переполненном рынке города Эс-Сувейда. Другого террориста пытался схватить местный житель, но тот успел привести в действие взрывное устройство.

Теракт в Сувейде - результат вынужденной приостановки нанесения ударов по ИГИЛ



Через некоторое время боевики ИГ* атаковали населённые пункты восточной части провинции. Завязался бой с военнослужащими сирийской армии. Террористы, понеся существенные потери, отступили.

МИД РФ уже направил телеграмму с выражением соболезнований в Дамаск по поводу страшного теракта.

Нужно отметить, что именно наступление и иную активность террористов ИГИЛ* накануне и пытался пресечь самолёт ВВС САР, готовившийся к удару по боевикам. Однако израильские средства ПВО сирийский Су-22М4 сбили. Операция по нанесению ударов по игиловцам на юге САР ВВС страны была временно прекращена. В конечном счёте террористы смогли перегруппироваться и устроить целую серию атак в Сувейде. Исход – десятки погибших мирных жителей, включая женщин и детей.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6

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  1. Rusj Сегодня, 17:56
    Зато евреи сбивают Сирийский самолёт который уничтожал террористов !
    Rusj
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:00
      Цитата: Rusj
      Зато евреи сбивают Сирийский самолёт который уничтожал террористов !

      Нет , это они спасали террористов от злого сирийского самолета!
      MPN
      1. новичок (garik) Сегодня, 18:07
        что с них взять_ какие были, такими остались, израильтяне. так и будет, пока по носу не получат, а кстати пендель уже получили: наши первыми определили место падения ракеты “Праща Давида“ и увезли. на “Инфомаксе“ статья от израильского ресурса. там же статья от Форда, бывшего посла бритов в Сирии, о том что Израиль врёт на каждом шагу.
        новичок
    2. Маз Сегодня, 18:01
      На голанах очередная сирена Цева Адом " о вероятное воздушной атаке 17:19. Ждёмс
      Маз
  2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:03
    Евреи добились своего.
    Чича сквад
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:15
    Вот такое оно это государство шестиконечное - фашистско-террористическое. wassat Все признаки на лицо.
    Egorovich
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