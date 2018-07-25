Теракт в Сувейде - результат вынужденной приостановки нанесения ударов по ИГИЛ

Из Сирии поступают уточнённые данные о числе жертв крупнейшего теракта в стране за последнее время. Речь идёт о террористической атаке, устроенной боевиками ИГИЛ (*запрещено в РФ) в южной провинции Сувейда. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на военные структуры САР, к настоящему моменту известно о 144 жертвах теракта. Отмечено, что не менее 180 человек получили ранения. Жизни десятков раненых находятся под угрозой. У многих диагностирована высокая кровопотеря. Требуется кровь от доноров.Сам теракт произошёл сегодня утром. Несколько смертников из рядов ИГИЛ* привели в действие бомбы, которые находились на их телах. Обращает на себя внимание тот факт, что один из смертников подорвал себя на переполненном рынке города Эс-Сувейда. Другого террориста пытался схватить местный житель, но тот успел привести в действие взрывное устройство.Через некоторое время боевики ИГ* атаковали населённые пункты восточной части провинции. Завязался бой с военнослужащими сирийской армии. Террористы, понеся существенные потери, отступили.МИД РФ уже направил телеграмму с выражением соболезнований в Дамаск по поводу страшного теракта.Нужно отметить, что именно наступление и иную активность террористов ИГИЛ* накануне и пытался пресечь самолёт ВВС САР, готовившийся к удару по боевикам. Однако израильские средства ПВО сирийский Су-22М4 сбили. Операция по нанесению ударов по игиловцам на юге САР ВВС страны была временно прекращена. В конечном счёте террористы смогли перегруппироваться и устроить целую серию атак в Сувейде. Исход – десятки погибших мирных жителей, включая женщин и детей.