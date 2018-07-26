Миномёт NORINCO SM-4: «Василёк» по-китайски



Самоходные минометы SM-4 на учениях в Тибете. Фото Defence-blog.com



Многоцелевой автомобиль Dongfeng EQ2050 в грузопассажирской конфигурации. Фото Military-today.com



Минометная батарея на учениях, август 2017 г. Фото Eng.chinamil.com.cn



Наводчик готовит миномет к стрельбе, август 2017 г. Фото Eng.chinamil.com.cn



Заряжающий с кассетой для мин, август 2017 г. Фото Eng.chinamil.com.cn



За миг до выстрела, август 2017 г. Фото Eng.chinamil.com.cn



Снаряд отправляетс к цели, август 2017 г. Фото Eng.chinamil.com.cn

По материалам сайтов:

https://armyrecognition.com/

http://military-today.com/

https://defence-blog.com/

http://defense-aerospace.com/

http://eng.chinamil.com.cn/

http://baijiahao.baidu.com/

Китайская промышленность, в том числе оборонная, прекрасно известна своей тягой к копированию зарубежных образцов, как по лицензии, так и без нее. Чаще всего копии заграничного оружия и техники принимались на вооружение в исходном виде, но бывают и интересные исключения. Так, в рамках проекта SM-4 корпорация NORINCO объединила несколько китайских копий существующих изделий в совершенно новый образец – оригинальный самоходный миномет.В конце двухтысячных годов корпорация NORINCO, являющаяся ведущим китайским производителем вооружения и техники, занялась разработкой перспективной боевой машины, несущей автоматический миномет калибром 81,2 мм. Такой образец техники предназначался для некоторых структур из состава Народно-освободительной армии Китая. Прежде всего, он рассматривался в качестве новой техники для воздушно-десантных войск, и потому должен был отличаться малыми размерами и массой при одновременном получении высоких боевых качеств. Поставленная задача была успешно решена, причем весьма любопытным образом. В основе проекта лежали китайские изделия, представляющие собой доработанные версии зарубежного оружия и техники.В качестве базы для самоходной десантируемой боевой машины выбрали полноприводный армейский автомобиль Dongfeng EQ2050. Эта машина фактически представляет собой переработанный вариант американского гражданского автомобиля Hummer H1, который, в свою очередь, является незначительно измененным вариантом армейского HMMWV. По известным данным, большая часть особенностей конструкции и агрегатов была скопирована без изменений либо заказана зарубежным поставщикам. При этом имели место некоторые незначительные доработки, направленные как на повышение характеристик, так и на сокращение сходства с зарубежным прототипом.При помощи набора оборудования новой разработки на шасси EQ2050 устанавливается 81,2-мм автоматический миномет «Тип 99» или W99. Этот образец, в принципе, может считаться творением китайских инженеров, однако в его основе лежат зарубежные разработки. Базой для китайского «Типа 99» стал достаточно старый советский миномет 2Б9 «Василек». В прошлом китайским специалистам удалось получить в свои руки зарубежный образец, и вскоре появилась его точная копия. Впрочем, в конце девяностых годов Китай переработал это оружие в целях повышения основных характеристик. Миномет получил новый ствол большей длины, а кроме того, при изготовлении оружия и лафета предлагалось использовать новые материалы и технологии.На рубеже последних десятилетий две копии зарубежных изделий «встретились» в новом проекте и были дополнены некоторыми новыми агрегатами. В результате этого появился перспективный самоходный миномет для ВДВ НОАК. Новый образец техники получил обозначение SM-4. Кроме того, в его отношении используется другое название PCP-001.Как уже упоминалось, базой для SM-4 стал армейский внедорожник EQ2050. Этот автомобиль сохранил как характерный внешний вид, так и нестандартную компоновку базового зарубежного образца. Машина комплектуется дизельным двигателем Cummins EQB150-20 мощностью 150 л.с., производимым в Китае по лицензии. Двигатель и все основные агрегаты трансмиссии располагаются в центральной части шасси, в отдельном кожухе прямо внутри пассажирской кабины. Радиатор вынесен под капот и располагается там со значительным наклоном. Механическая трансмиссия обеспечивает распределение крутящего момента на все четыре ведущих колеса. Ходовая часть сохранила независимую подвеску на основе пружин вертикального расположения.В составе самоходного миномета используется шасси с открытым кузовом. В состав последнего входят капот радиатора, борта ограниченной высоты и кормовые детали. Перед местами водителя и пассажира располагается ветровое стекло, которое можно уложить на капот. Задняя часть шасси отдается под установку вооружения и укладок боекомплекта. Поверх собственного борта машины китайские конструкторы установили невысокий короб, ограничивающий подобное боевое отделение. Машина не имеет крыши, и потому основное вооружение размещается открыто.На кормовой площадке шасси располагается верхний станок от штатного лафета для миномета «Тип 99». Он закрепляется непосредственно на силовых элементах машины и, по-видимому, не может сниматься для стрельбы с грунта. Конструкция станка обеспечивает наведение оружия в любом направлении по горизонтали. Качающаяся часть с телом миномета способна изменять свое положение в пределах от горизонтали до +85°. Минометная установка сохраняет стандартные средства наведения с ручными приводами.В основе миномета «Тип 99» лежит конструкция советского изделия 2Б9. При этом китайские конструкторы доработали ее с целью повышения основных огневых характеристик. Самое заметное изменение заключается в увеличении длины ствола. Согласно доступным данным, более длинный ствол позволил увеличить максимальную дальность стрельбы с исходных 4,3 км до 6-8 км, в зависимости от типа мины и заряда. Кроме того, повышение начальной скорости мины может быть полезным при стрельбе прямой наводкой, предусматриваемой китайским проектом.«Тип 99», как и его советский прототип, представляет собой гладкоствольное казнозарядное орудие с автоматической перезарядкой. Автоматика оружия основывается на принципе выката подвижных частей под действием возвратно-боевых пружин, сжатых энергией отдачи. Миномет получает боеприпасы из кассет на четыре мины. По всей видимости, W99 ввиду большой длины ствола потерял возможность заряжания с дула.Ствол с механизмами автоматики соединяется с противооткатными устройствами. Вместе они крепятся на верхнем станке лафета и могут перемещаться в вертикальной плоскости при помощи систем наведения. Любопытно, что противооткатные устройства и автоматика поглощают почти весь импульс отдачи. Благодаря этому базовое шасси не нуждается в домкратах, сошниках или опорной плите для перераспределения нагрузки на грунт. Стрельба осуществляется прямо с колес.Подготовка к первому выстрелу осуществляется вручную. В момент выстрела движущиеся части орудия под действием отдачи начинают смещаться назад, сжимая возвратную пружину. При обратном их ходе осуществляется извлечение следующей мины из кассеты с последующей ее подачей в камору ствола. Подобная автоматика позволяет получить техническую скорострельность на уровне 110-120 выстрелов в минуту. Практический темп стрельбы зависит от выучки расчета и скорости замены опустошенных кассет, вследствие чего не превышает 40 выстрелов в минуту.Как и его советский предшественник, китайский миномет «Тип 99» предназначается для ведения огня в широком диапазоне углов возвышения. Он способен отправлять боеприпасы к цели по высоким траекториям либо стрелять прямой наводкой. Для обоих режимов огня имеются отдельные прицельные приспособления. В случае со стрельбой прямой наводкой используется оптический прицел, расположенный на рабочем месте наводчика.Важным нововведением китайского проекта является наличие развитых средств управления стрельбой. В распоряжении наводчика имеется спутниковая навигационная система, сопряженная с устройствами для получения и обработки данных. С помощью такой аппаратуры осуществляется расчет данных для стрельбы. Заявлено резкое повышение точности огня и вероятности поражения цели первой миной.В боекомплект самоходного миномета NORINCO SM-4 / PCP-001 входят боеприпасы разного назначения. С ним совместимы все существующие китайские мины калибра 81,2 мм. Возможно использование осколочных, дымовых, зажигательных, осветительных и иных мин. Для борьбы с бронетехникой предлагается использовать специальный боеприпас с кумулятивным зарядом. Мины перевозятся в укладках в прямоугольных металлических кассетах, по четыре штуки в каждой. Наличие кассет облегчает работу с орудием, а кроме того, упрощает перегрузку боекомплекта из транспортной машины или подачу мин с грунта.Расчет китайской боевой машины состоит из трех человек. На них возлагаются обязанности водителя, командира, наводчика и заряжающего. На марше два члена экипажа располагаются на сиденьях в передней части обитаемого отделения, один из них является водителем. Третий минометчик должен находиться на своем месте, в кормовой части машины рядом с орудием. После прибытия на огневую позицию расчет занимает иные места.Боевая машина SM-4 по своим габаритам и массе примерно соответствует базовому автомобилю EQ2050 в грузопассажирской конфигурации. Общая длина не превышает 4,7 м, ширина – 2,1 м. Высота с учетом миномета в транспортном положении – порядка 1,8 м. Боевая масса с расчетом и боекомплектом – не более 3-3,5 т. Машина способна развивать скорость до 120 км/ч и преодолевать различные небольшие препятствия. Запас хода – до 500 км.Вместе с самоходным минометом SM-4 войскам предлагается использовать транспортер боеприпасов VPY-001A. Он представляет собой автомобиль Dongfeng EQ2050 с полноценным кузовом. Габариты грузовой площадки позволяют разместить до нескольких сотен мин в кассетах. В зависимости от поставленных задач, транспортер может передавать боеприпасы на стоянке или обеспечивать подачу мин прямо на огневой позиции. С точки зрения габаритов и ходовых характеристик транспортер VPY-001A почти не отличается от самоходного миномета.Проект NORINCO SM-4 был создан в конце прошлого десятилетия, и вскоре опытная техника нового типа подтвердила свои возможности на полигоне. Несколько лет назад было запущено серийное производство таких боевых машин в интересах НОАК. К настоящему времени армия успела получить существенные количества самоходных минометов, но точная их численность пока не уточнялась. Серийные машины передаются разным частям из состава десантных войск и других структур.Китайский самоходный миномет NORINCO SM-4 имеет ряд положительных черт, дающих ему достаточно широкие возможности. Легкая колесная машина может использовать автомобильные дороги и быстро выходить на заданную огневую позицию. Техника не боится бездорожья и, при необходимости, может идти к позиции или уходить с нее по пересеченной местности. Также имеется возможность десантирования техники парашютным или посадочным способом.Использованный автоматический миномет W99 / «Тип 99» обеспечивает приемлемое сочетание мобильности и огневой мощи, позволяя атаковать живую силу, постройки и технику противника на дистанции до нескольких километров. Весьма широкая номенклатура боеприпасов позволяет решать различные боевые задачи. Сохранив возможность стрельбы прямой наводки, «Тип 99» способен выполнять функции легкого полевого орудия.Впрочем, китайская разработка не лишена существенных недостатков. Самый заметный – отсутствие какого-либо бронирования и даже защиты от непогоды. Дальность стрельбы использованного миномета не превышает нескольких километров, и потому он вынужден работать на переднем крае. Естественно, он рискует попасть под удар, а отсутствие брони делает его легкой мишенью. Стрелковое оружие или артиллерия противника могут без труда вывести из строя боевую машину или ее экипаж.Недостаточная живучесть понятным образом ограничивает боевую эффективность миномета. Задачи для такой техники придется ставить с учетом текущей обстановки и рисков. В противном случае существует вероятность гибели людей или техники, в том числе до начала стрельбы. Такая особенность боевого применения вряд ли позволит полностью реализовать все преимущества использованного оружия.Несмотря на очевидные недостатки новой техники, китайское командование посчитало ее пригодной для принятия на вооружение и эксплуатации. Несколько лет назад корпорация NORINCO развернула серийное производство самоходных минометов SM-4 / PCP-001 и теперь поставляет их в войска. Уже создана достаточно крупная группировка таких машин и, вероятно, в будущем она будет регулярно пополняться. Текущие события позволяют предполагать, что – при всех своих минусах – оригинальный китайский самоходный миномет соответствует требованиям заказчика. Что касается характерных недостатков, то их не посчитали критическими.Китайский самоходный миномет SM-4, прежде всего, демонстрирует любопытный подход к созданию военной техники для решения определенных боевых задач. Новая боевая машина для воздушно-десантных войск была изготовлена самым простым способом: путем установки существующего орудия на серийное шасси. Одновременно с этим проект корпорации NORINCO показал интересный вариант такого подхода. Оба основных компонента боевой машины, производимые в Китае, имеют иностранное происхождение. Такие итоги копирования чужих разработок не могут не привлекать внимания.