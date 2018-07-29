29 июля – День Военно-морского флота России

29 июля – в последнее воскресенье месяца – отмечается День Военно-морского флота Российской Федерации. На протяжении трех с лишним веков российский флот стережет морские границы и представляет интересы государства во всех районах Мирового океана. В этот день мы чествует военных моряков и вспоминаем их многочисленные победы.Россия начала строить регулярный флот еще в конце XVII века, но профессиональный праздник моряков появился лишь незадолго до Великой Отечественной войны. В 1939 году по предложению командования ВМФ СССР был установлен новый ежегодный праздник, отмечавшийся 24 июля. В 2006 году праздничную дату перенесли. Теперь День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.Отечественный флот за долгие века прошел большой путь. Первые попытки создания флотилий для тех или иных операций предпринимались еще во времена Древней Руси. Небольшие и нерегулярные соединения строились под определенную задачу и помогали проводить свою политику. Однако на протяжении нескольких веков никто не пытался строить регулярный флот.Начало строительству мощного ВМФ дали знаменитые ботик и Потешный флот Петра Великого. Уже в конце XVII века молодой император стал использовать корабли для усиления присутствия России на Балтийском, Белом, Азовском и Черном морях. Вскоре были одержаны первые победы, и началось полноценное строительство российского флота.Вторая половина XVII века вновь стала для российского флота временем громких побед. С его помощью Российская Империя смогла взять контроль над Азовским и Черным морем, а также присоединить Крым и расширить влияние в других регионах. Под защитой флота строились новые города и прокладывались торговые маршруты. К концу века российский флот стал одним из самых крупных и мощных в мире.ВМФ России следил за прогрессом и активно осваивал разные новшества. К середине XIX века в строю имелось несколько новейших пароходов. В то же время военные моряки занимались географическими исследованиями. За первую половину века российский флот провел несколько десятков дальних и кругосветных экспедиций, внеся самый серьезный вклад в географическую науку.Во время Крымской войны российские корабли на Черном, Балтийском и других морях отстаивали интересы государства и храбро сражались с противником. Однако поражение в войне серьезно ударило по флоту. К счастью, вскоре началось строительство новых современных кораблей, и ВМФ восстановил свой потенциал, вновь став серьезнейшей силой.XX век был крайне сложным для российского флота. Русско-японская война ударила по флоту, но он смог восстановить корабельную группировку. Развитие флота продолжалось, но грянула Первая мировая война. Сражаясь с Турцией и Германией, российские моряки показали прекрасную выучку и храбрость. Несмотря на потери и трудности, они смогли успешно выполнить несколько важных операций.Во время Гражданской войны российский флот вновь понес потери, но вскоре начался новый этап его восстановления. Военно-морские силы Рабоче-крестьянской Красной Армии постепенно наращивали свою мощь. ВМФ СССР смог дать серьезный отпор наступавшим немецким войскам и до самого конца Великой Отечественной войны участвовал в различных операциях. Флот действовал самостоятельно и вместе с другими родами войск. Он атаковал береговые объекты, уничтожал корабли и суда противника, а также защищал торговые караваны.В послевоенный период советскому флоту опять пришлось осваивать новые технологии. В результате этого наша страна получила развитый ВМФ с атомными кораблями и подлодками, вооруженными артиллерией и ракетами всех типов. Мощные современные корабли и подлодки несли дежурство в разных районах Мирового океана и защищали берега страны.После очередных трудностей, связанных с распадом СССР, отечественный военно-морской флот вновь возрождается. Строятся новые корабли и подлодки, развиваются береговые войска, модернизируются пункты базирования. Корабельные группы вновь возвращаются в удаленные районы, где не были уже несколько десятилетий. Ключевой элемент национальной обороны снова способен решать все свои задачи.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и ветеранов российского Военно-морского флота с их профессиональным праздником!