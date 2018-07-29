07:24 29 июля

29 июля – День Военно-морского флота России

29 июля – в последнее воскресенье месяца – отмечается День Военно-морского флота Российской Федерации. На протяжении трех с лишним веков российский флот стережет морские границы и представляет интересы государства во всех районах Мирового океана. В этот день мы чествует военных моряков и вспоминаем их многочисленные победы.

Россия начала строить регулярный флот еще в конце XVII века, но профессиональный праздник моряков появился лишь незадолго до Великой Отечественной войны. В 1939 году по предложению командования ВМФ СССР был установлен новый ежегодный праздник, отмечавшийся 24 июля. В 2006 году праздничную дату перенесли. Теперь День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.

Отечественный флот за долгие века прошел большой путь. Первые попытки создания флотилий для тех или иных операций предпринимались еще во времена Древней Руси. Небольшие и нерегулярные соединения строились под определенную задачу и помогали проводить свою политику. Однако на протяжении нескольких веков никто не пытался строить регулярный флот.




Начало строительству мощного ВМФ дали знаменитые ботик и Потешный флот Петра Великого. Уже в конце XVII века молодой император стал использовать корабли для усиления присутствия России на Балтийском, Белом, Азовском и Черном морях. Вскоре были одержаны первые победы, и началось полноценное строительство российского флота.

Вторая половина XVII века вновь стала для российского флота временем громких побед. С его помощью Российская Империя смогла взять контроль над Азовским и Черным морем, а также присоединить Крым и расширить влияние в других регионах. Под защитой флота строились новые города и прокладывались торговые маршруты. К концу века российский флот стал одним из самых крупных и мощных в мире.

ВМФ России следил за прогрессом и активно осваивал разные новшества. К середине XIX века в строю имелось несколько новейших пароходов. В то же время военные моряки занимались географическими исследованиями. За первую половину века российский флот провел несколько десятков дальних и кругосветных экспедиций, внеся самый серьезный вклад в географическую науку.

Во время Крымской войны российские корабли на Черном, Балтийском и других морях отстаивали интересы государства и храбро сражались с противником. Однако поражение в войне серьезно ударило по флоту. К счастью, вскоре началось строительство новых современных кораблей, и ВМФ восстановил свой потенциал, вновь став серьезнейшей силой.

XX век был крайне сложным для российского флота. Русско-японская война ударила по флоту, но он смог восстановить корабельную группировку. Развитие флота продолжалось, но грянула Первая мировая война. Сражаясь с Турцией и Германией, российские моряки показали прекрасную выучку и храбрость. Несмотря на потери и трудности, они смогли успешно выполнить несколько важных операций.

Во время Гражданской войны российский флот вновь понес потери, но вскоре начался новый этап его восстановления. Военно-морские силы Рабоче-крестьянской Красной Армии постепенно наращивали свою мощь. ВМФ СССР смог дать серьезный отпор наступавшим немецким войскам и до самого конца Великой Отечественной войны участвовал в различных операциях. Флот действовал самостоятельно и вместе с другими родами войск. Он атаковал береговые объекты, уничтожал корабли и суда противника, а также защищал торговые караваны.

В послевоенный период советскому флоту опять пришлось осваивать новые технологии. В результате этого наша страна получила развитый ВМФ с атомными кораблями и подлодками, вооруженными артиллерией и ракетами всех типов. Мощные современные корабли и подлодки несли дежурство в разных районах Мирового океана и защищали берега страны.

После очередных трудностей, связанных с распадом СССР, отечественный военно-морской флот вновь возрождается. Строятся новые корабли и подлодки, развиваются береговые войска, модернизируются пункты базирования. Корабельные группы вновь возвращаются в удаленные районы, где не были уже несколько десятилетий. Ключевой элемент национальной обороны снова способен решать все свои задачи.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и ветеранов российского Военно-морского флота с их профессиональным праздником!


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Комментарии 7

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:34
    Поздравляю весь Российский народ,и моряков русского флота с праздником.С днём ВМФ!
    Мар.Тира
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 05:41
    Ура! Ура! Ура!
    За тех, кто наматывал мили
    В холодных и в теплых морях,
    За силу и гордость России,
    За славный Андреевский флаг!
    За вашу подводную лодку,
    За тральщик, эсминец, фрегат!
    За вашу морскую походку
    И ваш легендарный бушлат!
    За чуть грубоватые шутки,
    За юмор просоленый ваш,
    За крепкую флотскую дружбу,
    За ваш боевой экипаж!
    За тех, кого приняло море,
    Кто доблесть и честь сохранил,
    За всех безымянных героев
    И тех, кого знает весь мир!
    За грозное ваше "полундра"!
    За ленточки в сжатых зубах!
    Я пью, весь насквозь сухопутный,
    С большим уваженьем - за ВАС! drinks

    Masya Masya
  3. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 05:43
    Да, конечно, флот со скрипом возрождается, главным образом за счет "Севмаша" и кораблей 3 ранга. Некоторые строятся более 10 лет и просветов на ближайшу перспективу пока не ожидается, по причине отсутствия воли политической
    Evgeniy667b
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 05:46
    С Праздником Вас моряки!
    Фил77
  5. стайер (Станислав) Сегодня, 05:47
    Всех кто служил на флоте, с Праздником!!!
    С датами в статье что то напутано. День ВМФ в 2006г никто не переносил никуда. Последнее воскресение июля, так он отмечается с 1981г. И думаю, так и будет отмечаться.
    стайер
  6. Vard Сегодня, 06:00
    Был на параде в Севастополе... Еще при Украине... Очень эпическое зрелище... Ни с чем не сравнить...
    Vard
  7. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 06:29
    СЛАВА ВМФ!!!
    WATCH_OFFICER
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