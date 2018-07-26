07:42 26 июля

2018 год. Предчувствие смуты

2018 год – переломный в современной истории. И для России, и для всего мира. В 2014 году на Ближнем Востоке началась «Битва конца» — открыт ближневосточный фронт четвёртой мировой войны, войны цивилизаций. Созданы основы для появления европейского (украинского) фронта.

К 2018 году созданы условия для переформатирования Европы как оплота глобалистов либерального крыла мировой элиты и сноса нефтедолларовой системы, при помощи которой подпитывался мировой либеральный проект. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений разрушена. Открывается окно возможностей для «перезагрузки матрицы» и создания «нового мирового порядка».

Россия оказывается перед сложным выбором. Она втянута в две войны. Запад организовал засаду на Украине-Малороссии, которая ведёт к распаду и гибели Западной Руси (части единой русской цивилизации) и распространению хаоса на другие русские земли. Либеральная Москва в 2014 году не решилась пойти на воссоединение большей части русских земель и русского народа, разъединенного в 1991 году. Ведь такой шаг требовал полного разрыва с Западом, отказа от западной (паразитической), капиталистической и либеральной модели развития с его обществом потребления и истребления. Возврата к «русской идее» (матрице, коду развития) с её главенством социальной справедливости, господством этики совести, созданием общества будущего – общества служения, созидания и знания.


Москва предпочла бездействовать. На выходе – катастрофа части русского мира, информационный, культурно-языковой и социально-экономический геноцид 40-миллионного русского населения Малой России (Украины). Вашингтон контролирует Киев и в любой момент может открыть «горячий» украинский фронт, подрывая положение России и Европы. При этом США создали возможности по подрыву статуса «энергетической сверхдержавы». Европу постепенно заставят отказать от российских энергоресурсов, и РФ потеряет крупнейший рынок, что нанесет мощный удар по её «экономике трубы».

Вторая война – это театр военных действий в Сирии (часть ближневосточного фронта: боевые действия в Ираке, Йемене, Ливии, палестинский конфликт), который более всего выгоден США. Эта война уже стала крупным региональным конфликтом, который втянул в «воронку хаоса» Иран, Россию, Израиль, Турцию, Саудовскую Аравию и других игроков. При этом произошел разлом по линии Север – Юг, мир ислама и европейская (постхристианская) цивилизация плюс Россия. В настоящее время дело идёт к масштабному конфликту Ирана и Израиля, а затем и противостоянию еврейского государства с исламской цивилизацией. Не зря турецкий вождь Эрдоган уже отметил, что «Израиль является самой сионистской, фашистской и расистской страной» и «дух Гитлера возродился» в израильском правительстве. Большая война на Ближнем Востоке может привести к новым катастрофическим последствиям, включая гибель еврейского государства (проекты его переезда на развалины Украины и в Крым уже существуют – «Новая Хазария»), а США позволят ещё более усилить смуту в Евразии и создать условия для переформатирования американской экономики под новый техноуклад. Отсюда вроде как «непонятные» действия Трампа с его лозунгом: «Америка превыше всего!» Американский президент сознательно раскачивает «мировую лодку», так как «мир изменился» — прежний порядок рухнул, и Трамп спешит первым привести Америку в новый мир, в то время как остальное человечество потонет в глобальном смутокризисе и войне. Трамп отринул проект либералов-глобалистов, которые были готовы принести в жертву и прежний «пункт мирового управления» — США, устроив в Штатах «перестройку», развал, возможно, и новую гражданскую войну. Он, наоборот, готов «весь мир в труху», но сохранить доминирование американской империи в «новом мировом порядке».

Третья «засада» для России – возможность создания центральноазиатского и кавказского фронтов. Общая политическая, национальная, культурная и социально-экономическая деградация Средней Азии и Кавказа после развала СССР привели к тому, что огромный регион может запылать в любой время. В частности, Нагорный Карабах снова может стать ареной битвы Армении и Азербайджана. Афганистан стал новой стратегической базой «халифата» (очевидно, что всё это происходит под контролем англосаксов). Удар «армии джихада» придется по среднеазиатским республикам, которые не имеют серьёзных вооруженных сил, а действия местных ханов и баев привели к резкому росту социальной несправедливости, то есть народ в массе своей будет равнодушен к падению «великих ханов», а молодежь пополнит ряды джихадистов, купившись на лозунги справедливости и создания «великого халифата». Это приведёт к силовому вмешательству Москвы и Пекина, которому необходим порядок на «Новом Шёлковом пути» из Поднебесной в Европу.

Ещё одна угроза для России – Дальний Восток. Здесь Япония всё чаще вспоминает про «северные территории». При этом Токио последние годы создает полноценные вооруженные силы, способные вести наступательные операции, в том числе десантные. Северная Корея пошла на уступки США, однако ситуация может измениться в любой момент. Пекин имеет свой проект развития, превращая Поднебесную в сверхдержаву со «вторым человечеством» – 1,4 млрд. человек, мощными вооруженными силами, которая опирается на первую экономику мира, имеющую сырьевые полуколонии в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной и Центральной Азии и России.

Но самая страшная угроза для России – внутри. Последнее время складывается впечатление, что либеральное крыло российской «элиты», выполняя установки с Запада, готовит новую смуту в стране. Все признаки напоминают подготовку «февраля» образца 1917 года или «перестройку» 1985–1993 гг., которая привела к развалу и гибели советской цивилизации. В 1914 году Россию втянули в мировую войну, которая полностью дестабилизировала империю, погубив последнюю опору самодержавия – кадровую армию. СССР проиграл в третьей мировой – холодной войне (информационной, идеологической, экономической, тайной войне спецслужб), в которой произошло вырождение части советской элиты, которая и сдала Западу советский проект, променяв «светлое будущее» для всех на личное мещанско-торгашеское счастье, подпав под власть «золотого тельца». В настоящее время Россия втянута в четвёртую мировую войну – «фронты» в Сирии и на Украине, что подрывает кризисную экономику РФ. Плюс информационная и экономическая война санкций с Западом и подготовка НАТО военно-стратегической инфраструктуры в Восточной Европы на случай смуты в России и последующей интервенции для окончательного решения «русского вопроса».

В этой ситуации мирового смутокризиса, четвертой мировой войны либеральное крыло российской «элиты» весьма быстрыми темпами устраивает в РФ жесткий социально-политический кризис, чреватый переходом в смуту. Это и людоедская пенсионная реформа, и закон о повышении НДС, и рост цен на топливо, и рост тарифов ЖКХ, и новые налоги и т. д. Всё это на фоне кризиса народного хозяйства, ухудшения жизни миллионов людей, отсутствия программы развития, вымирания русского народа и всё более серьёзных проблем в области науки, космоса, образования, здравоохранения, пожарной охраны и охраны лесов, экологии, нарушения связности страны (с помощью авиации, железных дорог, морских путей и т. д.) и т. д. Всё больше людей осознают простую и страшную правду: Россия все годы после гибели Советского Союза только проседала и деградировала, проедала наследие предков и будущих поколений. «Вставание с колен» — это иллюзия, созданная чтобы прикрыть колоссальное разграбление страны и народа. До поры до времени иллюзию позволяли поддерживать высокие цены на ресурсы и «хорошие» отношения с Западом (западные хозяева были довольны действиями Москвы). Однако глобальный кризис, включающий кризис капитализма, либеральной модели и Запада, привёл к разрушению иллюзии стабильности. Хозяева Запада начали «перезагрузку матрицы», с разжиганием новой мировой войны. И сразу же либеральная, полукапиталистическая – полуфеодальная, полуколониальная модель, построенная в РФ, затрещала по швам.

Всё это уже было в истории. Русский историк Василий Ключевский отмечал: «История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков». Выродившаяся «элита» Российской империи убила «старую Россию», выродившиеся представители советской «элиты» разложили и развалили великую советскую цивилизацию. Подготовка развала шла одинаково: через втягивание России в войну, ухудшение более обычного бедствий и тягот народа, через психокатастрофу — нагнетание страха и ненависти, истерии, безразличия и апатии.

Таким образом, в Российской Федерации в новом виде возможна катастрофа Российской империи и Советского Союза (цивилизационная катастрофа). Последовательность довольна проста: социальная несправедливость переходит все границы, «элита» своими действиями готовит верхушечный переворот, который автоматически перерастает в смуту, почва для которой подготовлена всем предшествующим периодом и его ошибками, ложью и тотальным воровством.

2018 год. Предчувствие смуты
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 06:04
    Смута.. это когда верхи теряют связь с реальностью и начинают творить .... Всякое е потребное...
    Vard
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:01
      когда и власти, и народу "равнобедренно" на дальнейшую судьбу страны это и есть смута...вспомните добрым словом Минина с Пожарским...
      kepmor
  2. ltc35 (Алексей) Сегодня, 06:09
    Статье плюс. Немного пафосно, зото объективно. Внутреннее напряжение возрастает в России. Под предлогом борьбы с безработицей создан класс новой бюрократии (ПФР, налоговая, всевозможные надзоры, постояннодействующие региональные думы всех уровней и т. д.), которые ничего не производят, а только съедают бюджет. Плюс олигархи и топменеджеры госкорпораций. Вот и получаем на выходе сумасшедший дефицит финансов. Менять надо что-то срочно пока не полыхнуло как у соседей!
    ltc35
  3. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:25
    несколько аппокалипсично рассуждает автор, но в целом вектор развития событий им очерчен правильно... мир действительно на грани "грандиозного шухера"...
    что касается России...эта самая смута если и есть, то в первую очередь в башках с кастрюлями наших властюков...
    такое ощущение, что всевышний просто лишил их разума и совести...
    народу смута на хрен не нужна... и здесь с автором полностью солидарен - неиссикаемым источником всей гадости для страны и народа остаётся наша власть...
    и самое удивительное в том, что чем хуже становится жизнь, тем сильнее у народонаселения вера в доброго царя...
    ну что ещё такого изуверского должна натворить эта власть, чтобы народ наконец-то вышел из состояния анабиоза????...
    kepmor
  4. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 06:27
    Давайте серьезно: нет никакого Мирового заговора, есть общеМировой кризис основанный на базовом принципе капитализма "рост через расширение", Планета закончилась, больше расширятся некуда. Раньше такие "проблемы лечилсиь" через большие войны которые как ни мерзко звучит "лечили" большую часть порблем - уменьшали население, давале место для развития вместо уничтоженного, давали "дорогу" молодым и агрессивным вместо устоявшихся "монополий", зачастую двигали тех прогресс и проводили "культурный обмен" как бы страшно это не звучало.
    При всей чудовищности второй мировой - это стало толчком к освоению Атома, были брошены силы на получение Антибиотиков, в СССР - произошно "принудительное" освоение зауралья, да да я понимаю все о жертвах, но кто может сказать что "это было бы сделано и в мирное время", да и многие "малые изобретения" такие как метод получения кислорода из атмосферы Капицы по сути перевернувшее впоследствии и медицину и пром.технологию - колосальный рыков для Человечества. Будем откровенны - даже освоение и сам выход в Космос это результат ВОВ, да да "на костях десятков миллионов советских людей", я ни в коей мере не оправдываю, меня аж выворачивает от ненависти когда вспомнинаю док.свидетесльтва об зверствах фашистов, но это не затуманивает сознание что бы отрицать неизбежное развитие.
    Теперь по США - автор слишком преувеличивает значимость их для Мира, ведь по сути это "Дракон" который жрет ресурсы Планеты (потребление 24% мирового ВВП от 6 создаваемых) и его "гибель" не обездолит Человечство, а лишь "вынудит" к перераспределению ВВП на всех тех кто был до этого обделен, то есть Мир (человество) встает перед делемой "Капитализм показал свою несостоятельность и нужно менять эконом модель". Да да то что вы описали - "мировой пожар, одни США на острове" уже не возможен. Начнем с того что Экономика давным давно переехали из США и никакими пинками ее назад не загнать, тот же Китай не просто "сборочная Мира", но уже и военная мощь и Полицеская что бы не позволить у себя ни революции, ни атаки извне. То есть при "закукливании" США - Мир просто отвернется и станет жить без них, что приведет к "смерти" США на мировой арене. Без всучивания всем доллара (принудительно) США как страна просто перестанет существовать, нет на них никто не нападет, но никто не будет у них ничего покупать. А зачем, если все могут сделать или купить у других дешевле и вся "мощь" США лишь в "угрозе отстранить от своего рынка", но именно это и произойдет при их "уходе. То есть это классический цугцванг - любой твой ход делает твою позицию хуже.
    По ситуации в России - ни Сирия, ни Украина не стали для России "гирями на ногах", при всех проблемах это стало толчком как раз к объединению народа и отторжению лебероидов. Сейчас скорее сам Кремль пытается сдержать народ от самосуда в рамках всей страны, когда за слово США или "демократические ценности" будут бить в морду. И как бы не принижали народ, как раз "простые люди" прекрасно вычленяют либеральных мразей в руководстве страны от Патриотов. Если случится Бунт - то он будет быстрый, кровавый и у власти останется Путин, ЛАвров, Шойгу (минимум), то есть не будет никакого развала старны (нет к этому тенденций) не будет меж.национаной розни. А Сирия - не просто показала Миру, но и самое главное позволила "обкатать" армию в боевых условиях без разрушения своей страны. Да, снова говорю "богомерзкие слова", но это так - идет "бодряк" по управлению и офицерам, идет обкатка техники и методов, ее модернизация под текущие условия и "пожар" в Азии будет уже не столько страшен и не остановим как это было бы лет 10 назад. Армия Россия "научилась" как (подобно сша) удаленно выпиливать иррегулярные формирования с уникальной эффективность. good
    Мих1974
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:40
    Изложенное в статье имеет место быть и может случиться в ближайшем будущем. Но прочитав статью почему-то подумалось - а может не дожидаться когда нас в труху, а самим кое кого в эту самую труху. Но это конечно не реально и не заслуживает внимания. А вот с этим полностью согласен с автором
    самая страшная угроза для России – внутри.
    rotmistr60
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:27
      самая страшная угроза для нас - это наше личное безразличие к своей собственной судьбе... желание жить одним днём...инфантильность и вислоухость...
      kepmor
  6. трассер (Вьюга) Сегодня, 06:41
    Никакой смуты в верхах нет...Смута в головах тех кто желает " перераспределить награбленное". Вот отсюда всё идет. Любая деструктивная идея вброшеная в общесьво будет мусолится и лилеятся до тех пора пока не принессет максимально возможного эффекта. Потом автор не учел фактор колосальной и геденистически направленной пассивности молодого поколения. Эти " пересидят что угодно в инстаграмме". Только я заметил что даже новости стали какими то " для умственно отсталых что ли" ? Это же явно молодые "под себя" новости пишут им понятные и интерестные. Иначе я не могу обьяснить массовое отупение журналистов новостных сайтов и каналов. Общество изменилось власть же меняетчя гораздо медленнее чем хотелось бы...
    трассер
    1. kuz363 (Владимир) Сегодня, 07:14
      там тоже смута есть. Не зря Путин меняет генералов силовых ведомств, как перчатки. Боится, что они сговорятся и выдадут его западу.
      kuz363
  7. Громобой Сегодня, 07:10
    Последнее время складывается впечатление, что либеральное крыло российской «элиты», выполняя установки с Запада, готовит новую смуту в стране.
    Не согласен.Наша элита монолитна и крайне либеральна по своим деяниям. Это "Единая Элита" по аналогии с одной партией. Но у каждого своя роль---один продвигает западные ценности и опустошает народные карманы.Он либерал am А другие имеют с этого прибыль немалую,клеймят либералов,но ничего не делают,чтобы прекратить это безобразие.Они "патриоты" в кавычках. bully
    Громобой
  8. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:25
    Всё больше людей осознают простую и страшную правду: Россия все годы после гибели Советского Союза только проседала и деградировала, проедала наследие предков и будущих поколений. «Вставание с колен» — это иллюзия, созданная чтобы прикрыть колоссальное разграбление страны и народа.

    Вот это в точку! Остальное вода -водяная. А правда в том, как и раньше - верхи не могут, низы не хотят. И чем дальше стоящие у власти будут уповать на насквозь лживую пропаганду и уничтожать фундамент государственности, а именно доверие НИЗОВ - тем глубже будет их могила... в прямом смысле слова тоже.
    edeligor
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