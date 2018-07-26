Пенсионная реформа или социальная диверсия?

Я – российский пенсионер. Пенс. Точнее, младопенс. Тот самый, пенсия которого в самый разгар чемпионата мира по футболу плавно отодвинулась на пять лет, приведя меня (и всех моих одновозрастных «коллег») в состояние оцепенения и непроходящего культурологического шока. Посему хотелось бы воткнуть свои пять копеек во всеобщее обсуждение грядущей реформы.Ее технично вбросили в общество в разгар чемпионата, когда был введен мораторий на какие-либо обсуждения. Общественная палата вроде как начала активное обсуждение проекта. 27 предложений было подано в Госдуму. Там тоже вроде бы закипели страсти. А мы, младопенсы, ничего не знаем до сих пор. Что за 27 предложений? О чем они? Хотелось бы немного раскрыть карты, господа присяжные заседатели. Речь все-таки идет о нашем будущем, как-никак…Наш главный телегуру Владимир Соловьев четыре года подряд умудряется приглашать на свою программу разнообразных людей с Украины, несущих порой с экрана полный бред. А почему бы ему не позвать нормальных людей, допустим, 1959 года рождения – порассуждать о неизбежных прелестях грядущей реформы?Нет, там приглашают избранных младопенсов. Богемных, куртуазных, творческих. Призванный Соловьевым директор «Мосфильма» Карен Шахназаров на одной из его передач продемонстрировал всем новую грань своего таланта, заявив, что готов с удовольствием работать до самой смерти. А почему бы нам не показать шахтеров, металлургов, сталеваров и не поинтересоваться их желанием работать до самой смерти и встретить «косую» в цеху рядом с мартеном или на фоне полыхающей доменной печи? Нет же, нам предпочитают показывать радостных бабушек, у которых в 60 лет жизнь только началась. Как внезапно выяснилось, у нас в России все старухи готовы и переучиваться, и работать. Бойкие какие бабульки. Ну а что, их понять можно – как-никак вся жизнь впереди. У бабушек, можно сказать, второе дыхание открылось. Жить заново начали. До этого только разминались…Дав высказаться неутомимому пенсионеру-стахановцу Шахназарову, телегуру как-то очень вовремя ушел в отпуск, не предложив народу с голубого экрана ни одного альтернативного варианта реформы. Всеми любимый телеящик так и не разъяснил поколению 55–60-летних, что их ожидает в обозримом счастливом пенсионном будущем. Простая и незатейливая мысль о том, что в этом возрасте чисто физически могут работать далеко не все, ящиком даже не обсуждалась. Есть, наверное, у ведущего вещи поважнее, чем обсуждение проблем нищего старичья.«Но ведь наши люди стали жить дольше!» – скажете вы. Поэтому, мол, можно и пенсию отодвинуть «на подольше». Но, пардон, из этого совершенно не вытекает, что с годами человек становится все здоровее и здоровее. Я, младопенс, недавно ходил к врачу – были проблемы с ногами. Айболит после рентгена спросил: вам, юноша, наверняка больше пятидесяти? Именно так, говорю, иду к шестому десятку семимильными шагами. Тогда это не болезнь, говорит эскулап, это уже состояние костной системы…Ну, про врачей вообще разговор отдельный. Здравоохранение у нас сейчас так на человека «заточено», что не то что инвалидности – бюллетеня порой не получишь. Какая инвалидность, пенс? Давай-до-свиданья – работать иди!Бывает, что человек живет долго, но после 60 лет уже работать полноценно не может. А ему раз – и пенсию на пять лет отбросили. Шалишь, мол, брат – работать надо… Вот и пойдут 60-летние юноши на своих полусогнутых венозных ногах на работу устраиваться, куда сейчас и 40-летних из-за возраста не берут. Или у нас в стране в геометрической прогрессии растет число рабочих мест? Страшно подумать, какая возрастная конкуренция вспыхнет на рынке труда. Молодежь просто возненавидит докучливое старичье, отбирающее у них рабочие места…Раньше у нас в стране пенсионер получал недостойную пенсию и шел работать, чтобы концы с концами свести. Теперь у него отбирают недостойную пенсию и снова гонят на работу. Слишком большая роскошь для государства – неработающий пенсионер.Кроме того, выгнав потенциальных бабушек на работу, власти такую подломаку молодым родителям устроили. Куда детей теперь девать? Или у нас в стране детские садики растут как грибы после дождя? В Москве, например, беременные мамаши в садик своих еще не родившихся чад записывают – чтобы в очередь попасть… В стране рождаемость и так почти на нуле, а без бабушек молодые вообще воспроизводиться перестанут. Два-три таких нерожавших поколения, и страну можно будет брать голыми руками – служить в армии будет некому, разве что мигрантам. Да и не страна это уже будет, а просто территория. Заходи-бери-пользуйся, кому не лень. С перспективно-демографической точки зрения это не реформа, а социальная диверсия какая-то…А тут еще как нельзя вовремя и ВЦИОМ подсуетился, вставив свои пять копеек в общий хор осчастливленных. По его абсолютно достоверной информации (а никто и никогда не сомневался в объективности опросов этой уважаемой организации), 10 процентов населения у нас буквально жаждут работать после пенсии. Просто мечтают об этом. А 20 процентов, по информации ВЦИОМа, готовы переобучиться хоть сейчас, лишь бы продолжать в дальнейшем весело вкалывать до деревянного бушлата. Осталось спросить у всезнающего ВЦИОМа: а что делать с остальными 70 процентами?Составной частью пенсионной реформы заявлена борьба с бедностью. Действительно, бедность у нас в стране давно стала неизменным спутником старости. Ничего не попишешь – так исторически сложилось.В контексте этого пенсия успевших уйти на заслуженный отдых станет на целую 1000 рублей больше. То есть теперь на эту саму тысячу в месяц (12 000 в год) старопенсы смогут, как европейские старички, ездить по всему миру и наслаждаться его экзотичными окрестностями. То есть получается, что власти еще не вышедших в тираж младопенсионеров 55–60 лет лишают пенсии полностью, а старопенсам накидывают целую тысячу в месяц. И теперь я, младопенс Вячеслав Терехов, один буду оплачивать 10 старопенсов? То есть, согласно элементарной математике, этих старопенсов у нас в стране в десять раз больше, чем «младо»?.. То есть до 60 лет у нас в стране жило одно количество пенсионеров, а после 60 лет их внезапно стало в десять раз больше? Они что, размножаются с кроличьей неутомимостью? Или каким-то образом клонируются?И еще. Все эти младопенсы, которым от 55 до 60, насколько после реформы они станут богаче или беднее? Или они у нас сразу забогатеют не по-детски? Господа реформаторы, дай кто-нибудь ответ! Не дают ответа.Идем дальше – по граблям, вилам и минам замедленного действия.Я, Вячеслав Терехов, имею несчастье быть рожденным в 1959 году. Закон о продлении пенсии будет, скорее всего, подписан за месяц до наступления 2019 года. То есть за месяц до моего торжественного выхода на пенсию я, скорее всего, узнаю, что у нас в стране с этого дня принципиально иная пенсионная система и что мне с посвящением в младопенсы придется обождать – несколько лет. Вы хотя бы догадываетесь, какой бурный поток непечатных эмоций вызовет у меня эта душеспасительная информация? Вам оно надо?Кстати, что это за поколение 1959–1961 года рождения, кого сейчас собираются лишать пенсии? Что это за люди? Что они пережили? И за что им выпало такое счастье взахлеб и небо в алмазах?Это поколение, которое пережило нищету, потрясения, развал СССР, разруху 90-х. Им тогда было по 30 лет, и у них еще было здоровье, созидательная энергия и желание вырвать страну из нищеты. И они действительно переобучились, вытащили свою родину из проклятой исторической ямы, подняли экономику, вырвали Россию из цепких объятий бесконечных коллапсов и довели ее до сегодняшнего более-менее вменяемого состояния. У них на это ушла вся их социально активная жизнь. Но отношение к ним отцов пенсионной реформы поистине людоедское: ты, пенс, вытащил в свое время страну? Тащи дальше! Картину «Бурлаки на Волге» смотрел? Себя там не увидел?Практически все это поколение (55–60 лет) пенсореформаторы планируют оставить без средств к существованию, назвав это борьбой с бедностью. Оригинально, что и говорить.Вообще, практика и жизнь показывают, что зачастую неудачное и непопулярное решение элит чревато самыми непредсказуемыми последствиями, вплоть до развала страны и смены государственного строя. Помните антиалкогольный закон, принятый Горбачевым в 1985 году? Да, тогда народ вроде как не возмущался. Было предательство элит, а народ только чертыхнулся и тихо перешел на самогонные аппараты. Но потом этот же самый народ в смутное и судьбоносное для страны время не вышел на площади защищать социально неприятное для себя государство. В итоге его разобрали до винтика. Великий и могучий Советский Союз оказался колоссом на глиняных ногах и рухнул, как пьяный в лужу. И где он сейчас? А все начиналось с антинародного указа…Все это в России происходило не раз и не два. Было и Смутное время, были и предательства элит. История показывает, что силой завоевать Россию невозможно. А вот развалиться изнутри из-за накопленных (и никем не решаемых) противоречий наша страна очень даже может. Государство у нас разбирали изнутри неоднократно, и происходило это ужасно и кроваво, бессмысленно и беспощадно. Что, история никого ничему не учит? Опять возникло острое желание наступить на старые грабли?Да, посыл у реформаторов вроде как правильный. Повышать пенсии надо. Вопрос – как и за счет чего? И кого?Реформаторы упорно талдычат, что в самом ближайшем будущем у нас на одного работающего будет один пенсионер. Это ужасно. И с этим надо что-то делать. Они, правда, забывают при этом уточнить, что на этого же пенсионера у нас, ко всему прочему, уже много лет вкалывают двадцать таджиков, которые, по логике вещей, тоже должны платить какие-то отчисления в Пенсионный фонд (а также все прочие налоги). Но если они к этой армии предусмотрительно завезенных таджиков все-таки добавят младопенсов, то, согласно логике реформаторов, на одного неработающего пенсионера возникнет десяток-другой работающих? И они будут исправно отстегивать обещанную тысячу в месяц тем, кому посчастливилось состариться раньше? Не будет этого. Чисто физически не получится.Идем дальше. Задачу претворять реформу в жизнь поставили Пенсионному фонду. А он у нас что, умеет деньги зарабатывать? И давно у него открылись такие уникальные таланты? У фонда этого, насколько я понимаю, есть свой строго фиксированный бюджет. И как он в разрезе борьбы со старой бедностью может повысить пенсии пенсионерам? Только одним способом – отнять ее у одних и отдать другим. По-другому у него просто не получится. Вот таким принципом он наверняка и будет руководствоваться. Социальная справедливость, как говорится, налицо. И в карманах.Уважаемые господа реформаторы, у вас не возникало крамольной мысли о том, что проводить в жизнь эту реформу должен никак не Пенсионный фонд, а какие-то другие структуры? То же Министерство труда, экономического развития, какие-то другие государственные структуры? Нет? А жаль… Сапоги должен тачать сапожник – об этом еще Крылов говорил.И еще один экскурс в историю. В 19 веке в России, как известно, один работающий человек мог содержать семью с семерыми по лавкам и двух престарелых неработающих родителей. Это, заметьте, не при современном космическом, а при том убогом и архаичном уровне производства. Несмотря на убогость, один на свою зарплату мог содержать десятерых. Такая была в то время социальная арифметика.А что мы имеем на сегодняшний день, когда кругом автоматы, роботы, облегчающие жизнь нанотехнологии, а ракеты энергично бороздят космическое пространство? Самый трудолюбивый россиянин зачастую себя-то еле может прокормить. Зарплаты у массы народа нищенские. Содержать неработающую жену – уже напряг. Осмелился родить ребенка – концы с концами не сведешь. Родил второго – обрушил всю семью в нищету сквозную и непролазную. У нас в стране на смену социализму с человеческим лицом пришел капитализм с неандертальской мордой: почти все заработанное пролетариями разнообразного труда (не только физического) уходит олигархам и государству. Государство же, в свою очередь, «справедливо» стрижет налоги со всех – и с работяг, и с олигархов. После чего из суммы собранного и изъятого распределяет все эти пенсии и пособия нищим, мигрантам – и тем, кто работает, и другим, кто себя этим не обременил. То есть, согласно сегодняшней государственной установке, платить работающему человеку достойную зарплату – нельзя, а пособие мигрантам и тунеядцам – можно, нужно и должно.Идем дальше. Раньше, например, в России на ткацкой фабрике работало 1000 ткачей. Они выдавали на-гора свою продукцию, получая за это достойную зарплату, на которую содержали свои большие семьи. Теперь 100 станков заменили 900 человек из 1000. И выпускают они ровно такое же количество продукции. На фабрике остались только наладчики и обслуга. То есть государство сэкономило на зарплате 900 рабочих, но сто наладчиков не стали получать зарплату за 900 уволенных. В результате этого очевидного и несомненного технического прогресса мы получили 900 безработных, которым теперь надо платить пособие. По этой же самой безработице.В итоге этой социальной трансформации нищими стали все – и сто рабочих, деньги которых уходят на содержание 900 новоиспеченных безработных, и сами уволенные. Вот по такому реформаторскому пути мы сейчас и идем с нашими нововведениями. Массовое искусственное обнищание населения, а не борьба с бедностью – вот как это называется…По моему глубокому убеждению, работающий человек не должен отдавать государству львиную часть своей заработной платы и покорно ждать, когда оно перешлет ему его же заработанные деньги. У него должно оставаться столько, чтобы он мог содержать семью с большим количеством детей и неработающую жену. А дети его, в свою очередь, должны получать достойное образование, посещать спортивные секции и полноценно развиваться. Пока же идем в строго противоположном направлении. Нищаем, попросту говоря.Но есть у нас в стране и положительные примеры заботы о пенсионерах. Один из них нам демонстрирует Министерство обороны. Это ведомство не привязывает военных пенсионеров к их биологическому возрасту. Пенсия им начисляется от стажа выслуги. У моего постоянно воюющего на всех войнах брата, например, к 33 годам стаж выслуги достиг 36 лет. И он теоретически в расцвете сил мог уходить на пенсию, ибо он ее заслужил. Правда, это нисколько не мешало большинству военных пенсионеров после выхода на пенсию устраиваться на работу куда-либо и зарабатывать себе на жизнь дополнительно. Но это уже, как говорится, их личный осознанный выбор.Кто мешает разработать такую же систему для гражданских? И льготы аналогичные ввести: в шахте, например, год за полтора, где-нибудь на золотых приисках – год за два… Нет же, проще пенсионный возраст еще дальше откинуть. Больной иль здоровый – иди работай.В свете заявленной реформы возникает еще один «контрольный вопрос» в голову: а не пощипать ли нам для увеличения Пенсионного фонда горячо любимых в народе олигархов, бесконечно скупающих яхты, виллы и острова? Нет, говорят нам, этого делать нельзя ни в коем случае. Олигархи, монопольно распоряжающиеся ранее общенародным достоянием, люди очень капризные, легкоранимые и крайне обидчивые. Начнешь их прессовать – они за рубеж убегут, к своим оффшорам или берегам туманного Альбиона. Но ведь и в оффшорах не все просто. И у берегов тоже. Там беглецов запросто могут обобрать до нитки, а потом отравить каким-то экзотичным ядом, утопить в ванне или повесить в качестве украшения на люстре собственного особняка, как новогодний шарик на елке. Список тех, кто отвез на Запад свои честно наворованные в России миллиарды и оставил их там вместе со своей жизнью, уже довольно внушителен. В контексте трагических историй этих парней с железными нервами и бронзовой совестью без особого труда можно поставить перед выбором: либо отдать много, но жить достойно в своей стране, либо потерять все, включая собственную жизнь, в другой. За чем дело-то стало? Нет, не моги их тронуть, они хорошие. Даже прогрессивный налог в России на этих денежных мешков ввести нельзя (общемировая практика, между прочим). А вы все про какие-то пенсии талдычите…Вон, в том же насквозь коммунистическом Китае, когда компартия вежливо просит местных олигархов (их там тоже хватает) поднять зарплату работающим на их фабриках рабочим, те даже не сопротивляются. И не бегут никуда. И не топят их нигде, соответственно. Почему у нас-то нельзя внедрить прогрессивный китайский опыт?В общем, вопросов к грядущей реформе и ее крестным отцам больше, чем ответов. А по ходу обсуждения будет еще больше. И они будут еще злей. Уж больно тема горячая…