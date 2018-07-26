Путешествие по Греции

"Прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим, — отметила Захарова. — Абсолютно четко могу сказать, что опираюсь на факты. Наверное, первые волны этого давления Афины сумели выстоять. В частности, речь идет о ситуации, когда так называемая "солидарность" использовалась в качестве способа вовлечения страны в провокационную деятельность, в частности Великобритании".





















Греки долго добивались своего военного паритета на Средиземном море. Добились-таки, хоть и экономику свою загнали. Греция сейчас тратит 4,3 % своего ВВП на оборону страны. Это наибольший процент валового внутреннего продукта среди государств-членов НАТО. Основная причина затрат заключается в восприятии угрозы со стороны Турции (исторические соперники греков). Напомню, что Греция находилась во власти Османской империи без малого 400 лет (1453–1830 гг.). Поднимает градус напряженности и агрессивное проведение амбициозной политики Эрдогана. Напряжение в отношении к Турции особенно чувствуется возле здания турецкого посольства в Салониках. Турецкое посольство, забранное по верху высокого забора колючей проволокой, охраняется усиленными нарядами вооруженных автоматами военных в бронежилетах. А со стороны дороги ещё стоят бронированные полицейские автобусы с полицейскими внутри. И военные не выглядят расслабленными. Фотографировать нам запретили. Конфронтация между соседними странами на грани «холодной войны». А ведь наш газопровод из Турции должен попасть в Европу через Грецию… Хотя такой выгодный бизнес, думаю, будет развиваться, несмотря на конфронтацию.Эвзоны президентской гвардии у могилы Неизвестного солдата в АфинахСамым неожиданным для нас стало сообщение о высылке из Греции двух российских дипломатов. Не думаю, что это было собственное решение греческого правительства. Скорее соглашусь, что такое решение было продиктовано ЕС по указанию США. Зачем самой Греции портить отношения с Россией и лишаться тех денег, что везут туда наши туристы?Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее сейчас между Россией и Грецией "многоэтапной игрой", в которую втянули греческую сторону.Напомню, что мы в знак нашей дружбы с турками собрались им поставить передовые средства ПВО С-400. Это может повлиять на военный баланс сил двух соседних стран. Мало того, что грекам ЕС свою политику навязывает, так и на нас они обиду теперь имеют...Евросоюз, кредитующий Грецию, диктует ей и свои условия. Так, на все сектора производства Греции он ввёл ограничительные квоты. Нельзя производить, например вино или оливковое масло более установленных ЕС квот. Греция не может иметь электростанции на угле больше ограниченного количества. За превышением квот последуют штрафные санкции в крупных размерах. А вот атомные электростанции из-за повышенной сейсмичности в Греции строить нельзя.Мы видели много возобновляемых источников энергии – солнечные батареи, ветрогенераторы. Почти на всех крышах домов установлены гелиоколлекторы, нагревающие воду от солнца. Нехватка электроэнергии особенно ощущается ночью, когда улицы столицы Афины погружаются в темноту. Подсвечиваются только административные здания и афинский Акрополь в центре города.Крыша с гелиоколлекторомПокупка и содержание энергосберегающего оборудования обходится очень дорого, требует большие дотации и не окупает затраты. Но для местного фермера будет выгоднее поставить на своём участке солнечные батареи с электроникой и генерировать электричество в сети общего пользования. При этом он получает хорошие дотации, более выгодные, чем использование этой земли для выращивания сельхозпродукции. Таких солнечных мини-электростанций мы видели множество по всей территории центральной Греции. Откуда деньги на дотации? Да просто эти суммы раскидывают на всех потребителей электроэнергии страны в виде дополнительных обязательных счетов. За последние 10 лет в Греции на деньги ЕС построили новые автомагистрали и тоннели, но проезд по ним стоит довольно таки дорого, а альтернативных дорог просто нет. Так цена проезда по автомагистрали от Салоников до Афин будет стоить дороже, чем перелёт самолётом на это расстояние.Как мы выяснили, в Средиземном море осталось очень мало рыбы для промысловой ловли и её разводят в специальных вольерах, как и мидии. Рыба стоит довольно дорого, и греки не часто включают её в свой рацион, впрочем, как и другие морепродукты. А привычную для нас вяленую рыбку к пиву мы так и не нашли…Разведение морской рыбыГреция имеет свой огромный транспортный флот, но сейчас он востребован только частично и простаивает на рейде. Страна также занимается переработкой сырой импортируемой нефти на собственных заводах, хотя свой бензин на заправке продаётся по цене выше 1,6 евро за литр 95-го, а дизельное топливо — за 1,4 евро.Цены на заправкеОдин из основных источников валютных поступлений в Греции — это туризм. Он приносит государству свыше 15 % ВВП и, по официальным данным, дает работу 16,5 % от общего количества занятого населения.Акрополь в АфинахФото монастыря в МетеорахОракул при храме Аполлона в Дельфах и древний амфитеатрЧестно говоря, мы ожидали увидеть обилие великолепных мраморных статуй, но действительность не оправдала наших ожиданий. Множество храмов и памятников архитектуры лишились своих скульптур и барельефов. Нас заверили, что всё можно будет увидеть в музее. Но, купив билеты в музей, мы были вынуждены лицезреть лишь копии наследия древности. Подлинные шедевры давно были вывезены англичанами и сейчас украшают британские музеи или частные коллекции.Распределение населения в Греции довольно-таки своеобразно. В городах проживает 61 % всего населения, причём почти половина населения всей Греции (это более 5 млн. чел.) проживает в двух крупных городах. В Афинах – около 4 млн. и в Салониках – 1,1 млн. чел. В Салониках на улицах бросается в глаза обилие неубранного мусора, пустые глазницы нежилых домов. Стены варварски расписаны разномастными граффити, что для нас выглядит дико. Есть, правда, и художественные произведения в стиле граффити, но таких единицы. Так и хочется спросить прохожих – а где тут цивилизованная Европа?Граффити стен (Салоники)Картина граффити (Салоники)Особенно порадовали антифашистские трафареты (Салоники)И изображение символики Коммунистической партии Греции (Салоники)Греки не любят работать, больше предпочитая наслаждаться отдыхом. Они часами просиживают в кафе и тавернах, поцеживая через трубочку кофе фраппе (холодный кофейный напиток, покрытый молочной пеной) и запивая его водой. Большинство частных магазинчиков закрываются рано, не работают по выходным, и туристы с удивлением проходят мимо закрытых дверей. Но и во время непродолжительного рабочего дня традиционная сиеста. Это когда в послеобеденное время греков не принято беспокоить по пустякам. В общем, жизнь течёт неторопливо и расслабленно, в стиле регги. Нам рассказывали, что многие ответственные руководители поплатились за распил бюджетных денег и сейчас отбывают свои сроки в тюрьме. Причём за хорошее поведение осужденный может заработать себе отпуск и провести его дома. Некоторые, правда, не возвращаются из отпуска обратно, и их потом разыскивает полиция.Памятник и плита на месте битвы в ФермопилахОдним из запоминающихся исторических мест нашего маршрута была стела на месте сражения 300 спартанцев с персидской армией в Фермопилах. Правда, экскурсовод добавил, что на стороне спартанцев были ещё около 5 тыс. добровольцев — это отряды феспийцев и фиванцев. Но в последнем сражении, когда большинство защитников, опасаясь окружения, ушли, в битве приняли участие лишь 500 воинов.Этот пример демонстрирует решимость греков. Если они только захотят, то смогут и горы свернуть. Вот только им осталось захотеть.Памятник Александру Македонскому в СалоникахP.S. Статья была практически была закончена, когда на юге Греции случился мощнейший пожар. Местные леса состоят в основном из хвойных деревьев, которые в жару горят как факелы. К тому же ветер разносит огонь на много километров вокруг. Полностью сгорел небольшой курортный поселок Мати в 30 километрах от Афин. Погибли в пожарах, пострадали или пропали без вести обычные люди. Мы очень сочувствуем пострадавшим жителям Греции. Они в большинстве своём простые и добрые люди. И правильно, что Россия предложила Греции свою помощь.