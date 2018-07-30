Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку

Вооруженное противостояние украинской армии и вооруженных формирований украинских нацистов, казалось бы, удалось погасить в самом начале. Штаб ООС пошел на уступки, националисты сделали вид, что учли требования военного командования.Но не успели руководитель карательной операции Сергей Наев и один из вождей украинских нацистов Дмитрий Ярош завершить свои консультации, связанные с согласованием формата и статуса пребывания на фронте добробатов, как по их расположению ударила тяжелая артиллерия ВСУ.Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки, артиллерия ВСУ нанесла удар по позиции запрещенного в России движения «Правый сектор» и националистического полка «Азов» в районе подконтрольного Киеву села Лебединского.Результатом обстрела, который вели артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, стала гибель троих боевиков. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.Напомним, что 10 июля командующий ООС Сергей Наев отдал приказ о выводе вооружённых националистических организаций, в том числе ДУК «Правый сектор» и представителей волонтёрских организаций за пределы зоны проведения операции. После чего несколько вооруженных группировок были разоружены, в том числе и с применением силы.В сеть даже попали кадры, как сотрудники ЦСН СБУ берут штурмом место дислокации нацбата, несмотря на огневое противодействие нацистов. При этом отчетливо слышно, как укрывающиеся от огня боевиков СБУшники называют их «бандеровцами», добавляя непечатные эпитеты (чуть позже СБУ объявила видеозапись штурма «фейком»).Впрочем, факты вооруженных столкновений и даже жертв признавались источниками с обеих сторон. Известно даже как минимум о двух фактах подрыва транспорта ВСУ на СВУ, установленных «правосеками».На фоне усиливающегося противостояния и состоялась встреча Наева с Ярошем, говорившем от имени всех неонацистских группировок, действующих в Донбассе.Примечательно, что в значительной степени разговор состоял из того, что Наев объяснял Ярошу, что именно он имел в виду, давая интервью украинскому изданию «Обозреватель».Нацистов глубоко возмутили такие слова генерала: «Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий, кто не имеет законного права иметь оружие… Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, в соответствии с нормами закона, лишены права находиться в зоне боевых действий».Наеву пришлось оправдываться перед «фюрером» Ярошем в духе «вы не так меня поняли», а потом они стали обсуждать, как можно будет обойти изданный генералом же приказ. В частности, Наев предложил оформлять краткосрочные контракты на нацистских боевиков или приписывать их бандгруппы в качестве резервных к подразделениям ВСУ.То есть, судя по всему, бравый генерал «сыграл назад», и нацистские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Донбассе остаются. Причем вовсе не факт, что они станут выполнять какие-то условия, о которых Наев говорил исключительно для спасения своего лица и выдачи фактической капитуляции за компромисс.Что же произошло? Почему командующий ООС так легко сдался?Начнем с того, что его приказ абсолютно логичен и обоснован: на войне может быть только единоначалие и общее руководство, чьи приказы обязаны выполнять все части и подразделения, к какому бы ведомству они ни принадлежали.Так, например, вопрос единоначалия, жесткой иерархии и дисциплины в вооруженных силах народных республик, созданных на основе первоначально разрозненных партизанских отрядов, уже давно и успешно решен.Следует также отметить, что маловероятно, что приказ об удалении нацистских группировок и волонтеров Наев отдал по собственному почину. Не тот человек: за все время своей службы он проявлял себе как довольно беспринципный карьерист, изо всех сил стремящийся избегать личной ответственности.Украинское издание «Страна» вскоре после его назначения опубликовало мнения людей, имевших с ним дело. В частности, один из его сослуживцев по ВСУ дал кратую характеристику на генерала: «Это человек, который никогда не имел своей позиции. Очень близок к Муженко и выполнит любой его приказ».Другие источники "Страны" в армии характеризуют Сергея Наева как «осторожного, но жесткого командира, умеющего найти подход к начальству».Однако младшие командиры относятся к Сергею Наеву более скептично. «Он бросал на Донецкий аэропорт людей, приказывал держаться до последнего. А когда там был под конец полный «ахтунг», рапортовал начальству, что защита аэропорта в «полном порядке», и бойцы могут держаться еще сколько угодно», – рассказал один из офицеров ВСУ, участвовавший в обороне аэропорта.То есть приказ Наев отдавал, несомненно, получив указание «сверху». И, судя по упомянутому ролику, а также постам «правосеков» в соцсетях, приказ исполнялся довольно бодро.Можно предположить, и то, что решение о встрече с Ярошем и фактическом сворачивании «изгнания» волонтеров и нацистов принято не им. Или, во всяком случае, санкционировано сверху.Следует отметить, что нацистские группировки являются сегодня одной из главных угроз для режима Порошенко. Причем они сами не скрывают своего резко враждебного к нему отношения. Интрига, пожалуй, заключается лишь в том, под чьими знаменами пойдут националисты сносить Порошенко – кого-то из его главных конкурентов или выдвинут своего собственного ставленника. Это даже не обязательно может быть вооруженный мятеж, речь может идти об обычной для Украины «уличной демократии».Иными словами, мало кто среди украинских политиков заинтересован в том чтобы «придавить» нацистов, как Порошенко. И следовательно, указание Наеву на встречу с Ярошем, и на «капитуляцию» перед ним не могло исходить от него.Между тем Даниил Безсонов указал, что в расположение «Правого сектора» в районе Авдеевки прибыли иностранные инструкторы.«Основной целью ставится обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны ВСУ. Также, пригласив в свои подразделения инструкторов, командование «Правого сектора» получило гарантию того, что ВСУ не осмелятся нанести удар по позициям, где находятся иностранные граждане», — рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР.Упоминание иностранцев неслучайно. Не секрет, что Дмитрий Ярош является креатурой американских спецслужб. На контакте с ними он вышел еще до событий евромайдана, через Валентина Наливайченко, тесно связанного с ЦРУ.Как мы знаем, и добробаты создавались по прямому указанию американских советников, как некий «усиленный вариант» латиноамериканских «эскадронов смерти».Из этого можно заключить, что и указание прекратить давление на нацистские НВФ поступило, скорее всего, от американских кураторов. И тут, по большому счету, не важно, заставили ли они сделать это распоряжение Порошенко, или дали соответствующие указания «через голову», напрямую Муженко или Полтораку.Но тут совсем непонятно становится с обстрелом «правосеков» и «Азова».На брифинге пресс-службы ВС ДНР прозвучало предположение, что таким образом Наев «подбодрил» нацистов, чтобы они быстрее заключали упомянутые краткосрочные контракты. «Командование ВСУ, устроив артиллерийский обстрел позиций националистов, имело целью ускорить принятие решения о вступлении в ряды ВСУ или о выводе подразделений из зоны проведения карательной операции», – сказал Безсонов.Но если бы дело бы обстояло так, то Наев даже не стал бы встречаться с Ярошем, просто продолжил бы разоружение не подчинившихся. Тем более что мощь и возможности ВСУ вполне позволили бы решить эту задачу.Кроме того, учитывая личностные особенности командующего ООС, предположить, что он таким образом «подбадривает» Яроша, перед которым только что рассыпался в оправданиях, крайне трудно. Тем более что полк «Азов» вполне официально входит в МВД Украины и не нуждается ни в какой легализации.Объяснение одно: этот обстрел должен перевести противостояние между нацистами и ВСУ в стадию вооруженного конфликта. А «подбодрила» «правосеков» встреча Яроша с Наевым, которая должна была их убедить, что ВСУшники в действительности их бояться, и самый главный генерал блеет перед их «фюрером» слова оправдания. И столь очевидный «страх врага» должен подтолкнуть их к более решительным действиям.То есть в Донбассе целенаправленно создается новый «фронт» гражданской войны. Все последнее время американские кураторы подталкивали Порошенко к возобновлению активных боевых действий против народных республик. Однако он и военное командование, прекрасно понимая, что последствия этой «банзай-атаки» окажутся для них фатальными, всячески уклонялись от выполнения этих требований.И вот теперь Порошенко получил предложение, от которого будет крайне сложно отказаться, поскольку альтернативой назревающей междоусобицы между ВСУ и НВФ может стать только совместное наступление на ЛДНР.Впрочем, если оно и не последует, вооруженный конфликт между армейцами и группировками нацистов будет тоже отвечать интересам Запада, поскольку добавит «драйва» в происходящее в Донбассе, может спровоцировать ВС народных республик и, очевидно, усилит напряженность на границах России, ускорив окончательное превращение Украины в черную дыру террора и беззакония.