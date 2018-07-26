07:44 26 июля

Покушение на суверенитет России. Ответим?

Госдепартамент США обнародовал официальный документ, разъясняющий позицию США по Крыму. Вкратце содержание декларации сводится всего к одному предложению: «Мы никогда не признаем Крым частью российской территории». (И это, строго говоря, является покушением на суверенитет России и поводом как минимум для отзыва посла из Вашингтона.)

Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.


Вероятно, это должно как-то испугать русских, ведь без американского признания (и в США в это свято верят!) в мире не решается ни один вопрос. Теперь-то Путин точно испугается и немедленно Крым вернет!




Но почему-то совсем не страшно. И вот почему…

В 1940 году в США была принята «Декларация Веллеса», содержание которой было примерно таким же: США отказывались признать захват прибалтийских государств Советским Союзом. Эта декларация просуществовала до самого распада СССР и никак не мешала США сотрудничать с Москвой тогда, когда им это было необходимо или выгодно.

Да, при действующей декларации Веллеса США оказывали большую помощь СССР в период Второй мировой войны, поддерживали с СССР дипломатические отношения, продавали пшеницу и некоторую машиностроительную продукцию, вместе летали в космос («Союз» — «Аполлон»), проводили хоккейные «суперсерии» и в общем и целом вели себя настолько корректно, насколько это вообще возможно в отношении заклятого идеологического врага.

То есть все эти десятилетия упомянутая декларация была всего лишь «фигой в кармане», которую извлекали на свет только в самых редких случаях. И весьма велика вероятность, что новая «крымская декларация» окажется инструментом примерно такого же уровня эффективности и обязательности.

С другой стороны, есть от неё и положительный эффект: теперь в российских СМИ будет поменьше аналитических материалов, посвященных грядущему разделу Украины и её возможной передаче в российскую зону влияния. Робкие надежды на такой внезапно благоприятный исход у некоторых политологов и публицистов ещё теплились, но теперь, похоже, все мы станем чуть-чуть реальнее смотреть на вещи.

Вероятность активного использования этой декларации весьма невелика ещё и потому, что она является в первую очередь инструментом внутриполитической борьбы в самих США. Трамп любой ценой старается избавиться от обвинений в излишней «кремлефилии», и появление такой декларации, не имеющей никакого юридического веса, является для него хорошим пиар-ходом. Поэтому гораздо вероятнее, что этой бумагой будут чаще трясти на американских политических ток-шоу, нежели на двусторонних российско-американских переговорах.

Тем не менее, российский МИД в лице своего специального представителя Марии Захаровой уже прокомментировал появление этого документа.

А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным» декларациям.


То есть в нашем МИДе не оставляют надежды и на более радикальные перемены в двусторонних отношениях. А может, это вполне привычный уже троллинг «партнеров»: если уж Трампу нужно показать, как он не любит Россию, то почему бы и нам не показать, что Трамп для нас «не очень», и мы не верим в твердость принятых при нем решений?

Так или иначе, одно нам следует усвоить твердо: ждать от американцев серьезных уступок не приходится. Пока они торгуют не своими интересами, а только намеками на то, что этими интересами они могут как-то поступиться.

С другой же стороны, нам не помешало бы как-то ответить на такую неслыханную дерзость. А заодно и переговорное поле расширить…

Вероятно, нам стоило бы для начала разорвать дипотношения с Украиной и объявить признание киевского режима ошибкой. Потом принять аналогичную декларацию: дескать, мы никогда не признаем руководство Украины и само это государство, пока фашисты будут заседать в украинском парламенте.

А потом и о санкционном списочке подумать. Примерно о таком, какой американцы для Кубы разработали. То есть тотальном и бессрочном, с санкциями против компаний, инвестирующих на Украину, и даже частных лиц и политиков.

И тогда в обмен на признание Крыма российским мы сможем тоже торговать декларациями, а не реальными интересами страны.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 6

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  1. DHO_N1 (Евгений) Сегодня, 05:51
    МИДу нужно осудить захват Техаса, и не признавать его за США. Мелкобритам напомнить о Мальвинских островах.
    DHO_N1
    1. собаковод Сегодня, 06:07
      DHO_N1 (Евгений)
      МИДу нужно осудить захват Техаса, и не признавать его за США. Мелкобритам напомнить о Мальвинских островах.

      России нужно положить на всё и идти своим путём. Как всегда это было.
      собаковод
    2. andrewkor Сегодня, 07:06
      Не забыть Гибралтар и русскую Мальту(серьёзно)!
      andrewkor
  2. zulusuluz Сегодня, 06:24
    Конечно, не мне учить МИД, но я бы посоветовал обвинить США в грубейшем нарушении демократии - непризнании воли народа. А уже на основании этого можно хоть посла отзывать...
    zulusuluz
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59
    нам стоило бы для начала разорвать дипотношения с Украиной...и о санкционном списочке подумать
    Это нужно было сделать еще вчера, а не нянчится особенно последние четыре года. В отношении данной декларации я предложил на др ветке сенаторам (конгрессменам) обклеить ей свои туалеты и в задумчивости читать на досуге.
    rotmistr60
  4. сайгон (виктор) Сегодня, 07:23
    Господа товарищи наша так сказать элита в рот смотрит западу и резких тело движений не будет.
    сайгон
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