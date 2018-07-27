Русский вызов Илону Маску. Компания S7 Space
S7 Space (юридическое название ООО «С7 космические транспортные системы) – это первая в России частная коммерческая компания, основным видом деятельности которой является запуск ракет и выведение различных космических объектов на земную орбиту. Она является оператором проектов «Морской старт» и «Наземный старт». Компания уже заявляла о своих амбициях. В частности, S7 Space стала полноправным хозяином плавучего космодрома «Морской старт» и всерьез рассчитывает конкурировать с Илоном Маском и его частной космической компанией SpaceX на территории США. Об этом гендиректор компании S7 Space Сергей Сопов говорил в интервью РИА Новости в апреле 2018 года.
В марте 2018 года российский холдинг S7 Group полностью закрыл сделку по приобретению плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии. О своих планах на этот счет компания сообщала еще 1,5 года назад. На прошедшей тогда пресс-конференции журналисты активно спрашивали у совладельца холдинга Владислава Филева – существуют ли риски в том, что Украина откажется поставлять ракеты «Зенит» даже частной компании из России. В итоге выяснилось, что риски были с другой стороны: разрешения от США и Украины S7 Space смогла получить, а вот распоряжение правительства России о поставке российских комплектующих на Украину в компании ждут уже много месяцев.
Вопрос по разрешению оказался в подвешенном состоянии из-за смены российского правительства, при этом генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов надеется на разрешение ситуации. По его словам, компания уже оформила заказ на 12 ракет «Зенит» и готова в любой момент запустить расконсервацию проекта «Морской старт». При этом речь идет лишь о первых шагах частной российской космической компании. Помимо этого S7 Space всерьез рассматривает возможность проведения наземных космических запусков, мечтает о создании собственного завода по выпуску ракетных двигателей, для того чтобы создать многоразовую ракету-носитель, а также предлагает в 2024 году не топить сегмент МКС, принадлежащий России. В компании хотят арендовать данный сегмент, для того чтобы построить на его базе орбитальный космодром.
Для того чтобы осуществить первый космический запуск с «Морского старта», как это и планируется – в декабре 2019 года, компания должна получить первую ракету «Зенит» еще до конца 2018 года. По словам Сергея Сопова, компания укладывается в отведенные сроки. После получения весной 2017 года разрешения от Украины, сразу же был заключен контракт с «Южмашем» на 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит». Производство ракет было профинансировано на 24 миллиона долларов. В настоящее время на украинском заводе находятся три практически полностью готовых комплекта «Зенита», они лежат там без российских систем управления и двигателей.
На восстановление комплекса «Морской старт» и его вывод из консервации S7 Space придется потратить порядка 30 миллионов долларов. Но в компании ждут, когда решится вопрос с ракетой-носителем, так как на сегодняшний день уже инвестировали около 160 миллионов долларов на приобретение «Морского старта» и выпуск ракет. По словам Сопова, для приведения комплекса в полностью работоспособное состояние необходимо провести капремонт командного судна в сухом доке, так как судно и платформа для запусков находятся в частичной консервации с 2014 года. На техническое обслуживание, ремонт и устранение всех замечаний потребуется как раз примерно 1,5 года.
«Морской старт» – это коммерческий международный проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его воплощения в жизнь в 1995 году была создана одноименная компания. Ее учредителями тогда выступили российская РКК «Энергия», американская корпорация Boeing, судостроительное предприятие из Норвегии Kvaerner (сегодня Aker Solutions), КБ «Южное» и ПО «Южмаш» из Украины. Проект был реализован, но летом 2009 года столкнулся с первыми серьезными проблемами, компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве. После процедуры реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте стала играть российская компания РКК «Энергия», но в 2014 году запуски были полностью приостановлены. Во многом это было связано с серьезным ухудшением отношений между Россией и Украиной.
В конце сентября 2016 года российская группа компаний S7 подписала контракт с группой Sea Launch на приобретение проекта «Морской старт». Предметом заключенной тогда сделки стал командный корабль Sea Launch Commander, плавучая платформа для запусков Odyssey, наземное оборудование, расположенное в порту Лонг-Бич (штат Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Если все пойдет по намеченном плану, запуски с плавучего космодрома будут возобновлены уже в конце 2019 года.
Трудности с ракетой для «Морского старта»
Трудности с ракетами для проекта «Морской старт» вынудили компанию S7 Space в июне 2018 года объявить о готовности воскресить выпуск советских ракетных двигателей НК-33 для создания своей собственной многоразовой ракеты. S7 Space рассчитывала получить от правительства России разрешение на поставку отечественных компонентов для восстановления выпуска ракет-носителей «Зенит» на Украине, однако данное разрешение задерживается на неопределенный срок. Без такого разрешения «Роскосмос» не готов продать детали для ракет «Зенит» российской компании S7 Space, зная, что затем они будут отправлены на Украину.
Для замены «Зенита» российская государственная корпорация предлагала ракету «Союз-5» с двигателем РД-171. Но данная ракета не устраивает S7 Space по экономическим причинам, хотя, по сути, выступает отечественным клоном прежней заслуженной советской ракеты. При этом руководство S7 Space выступило с жесткой критикой ракеты «Союз-5». В интервью газете «Ведомости» Сергей Сопов говорил о том, что компании не нужно повторение ракеты «Зенит», которая была создана еще 40 лет назад безотносительно того плохая это ракета или хорошая. Повторение пройденного – это путь в обратном направлении, даже не топтание на одном месте. В S7 Space надеются получить современное и перспективное средство выведения грузов на орбиту, которое базировалось бы на понятных для бизнеса принципах. Данные принципы следующие: необходима полностью многоразовая космическая транспортная система (на первом этапе она может быть частично многоразовой). Некоторые полагают, что дешевая ракета сможет быть эффективной и в одноразовом варианте – ничего подобного, отмечает Сопов. Одноразовый носитель сегодня – это одноразовый самолет. Илон Маск показал всем новый подход в области ракетостроения: многоразовость. Эффективная ракета будущего должна быть именно многоразовой и иметь ресурс используемых элементов на 50-100 запусков.
Именно поэтому компания не готова инвестировать средства в проект вчерашнего дня, S7 Space нуждается в экономически эффективном современном носителе, который можно было бы использовать через 5-6 лет вместо ракет «Зенит». При этом облик подобной ракеты обсуждается совместно и с РКК «Энергия», для этого компаниями была создана специальная рабочая группа.
Выходом из сложившегося тупика для первой российской частной космической компании стало решение инвестировать 300 миллионов долларов в восстановление производства в России прежней советской гордости в области ракетного двигателестроения – НК-33, этот двигатель разрабатывался еще для советской лунной программы и обладает потенциалом многократного использования. Для возобновления их производства требуется сотрудничество с ПАО «Кузнецов» из Самары, данное предприятие выступает владельцем всей интеллектуальной собственности на двигатель НК-33 и обладает необходимой производственной площадкой, а также запасом из нескольких десятков подобных двигателей, которые были собраны еще в 1970-е годы. Скорее всего, для возобновления производства понадобится создание отдельного совместного предприятия с выделением ему производственных площадок непосредственно на ПАО «Кузнецов».
В отличие от оригинальной ракеты «Зенит» или будущей ракеты «Союз-5», ракета с пятью двигателями НК-33 сможет совершить вертикальную посадку за счет центрального двигателя. Поэтому новую ракету можно будет сделать многоразовой, как и детище американской компании SpaceX – ракету Falcon 9. Как отмечают специалисты, разработку ракеты и первые запуски можно осуществлять параллельно с возобновлением производства новых двигателей. В схеме «летаем на старых, пока выпускаются новые» в таком случае появляется новый экономический смысл многоразовости использования. Если само возвращение на землю первой ступени ракеты сразу не даст экономической выгоды, это обеспечит компанию двигателями для следующего запуска, что позволит увеличивать время на создание новых.
Необходимо отметить, что российская компания учла уроки американских коллег SpaceX по оптимизации производства. В отличие от «Ангары» или «Протона», у которых ракетные двигатели выпускаются в разных городах отдельно от конструкции, ракету на двигателях НК-33 можно выпускать в одном городе – полный цикл производства можно организовать в Самаре. Двигатели для новой ракеты будет выпускать ПАО «Кузнецов», а ракету, буквально «за забором», будут делать в РКЦ «Прогресс». На последнем предприятии в скором времени должен быть запущен процесс выпуска ракет «Союз-5» для «Роскосмоса», подобные элементы конструкции можно будет выпускать здесь и для компании S7 Space.
Обозначенная работа возможна будет лишь при полной поддержке инвестора со стороны государства. Поддержки одного «Роскосмоса» не хватит. Государственная поддержка может выражаться в различных проявлениях: в готовности предоставить необходимую техдокументацию и производственные мощности; в своевременном выполнении контрактов и достигнутых договоренностей; а также в госзаказах на запуски. При этом в создании в стране частной ракеты государство также заинтересовано. Благодаря этому появится новое производство, организуется сборка новых ракетных двигателей, будет производиться конкурентоспособная на мировом рынке высокотехнологичная российская продукция, увеличатся возможности отечественной космонавтики. Но если государственные госкорпорации будут рассматривать частную компанию только как внебюджетный источник денежных средств, проект не взлетит.
При вхождении в ракетостроительный бизнес S7 Space автоматически придется нести больше расходов. Отбивать предстоит не только инвестиции, сделанные на старте – около 160 миллионов долларов, но и 300 миллионов долларов, вложенных в ракетостроение, а также ежегодные расходы на уровне 20-30 миллионов долларов, которые будут тратиться на эксплуатацию пусковой платформы «Одиссей». При этом рыночная стоимость новой ракеты S7 Space не должна будет превышать стоимости главного конкурента и лидера сегодняшнего рынка Falcon 9, то есть она должна стоить менее 62 миллионов долларов в варианте многоразового использования и 70-80 миллионов долларов – в одноразовом варианте. С учетом «бесплатности» ракетных двигателей НК-33, которые были выпущены в Самаре еще на средства СССР, подобный уровень цен можно удержать. Так в 1990-е годы двигатели НК-33 продавались в США по 1,1 миллиона долларов за штуку. А к примеру, российский двигатель РД-171 ракеты-носителя «Союз-5» обходится гораздо дороже, он стоит не менее 10 миллионов долларов. На первых пусках компании нужно будет демпинговать, для того чтобы привлечь первых клиентов и провести полноценные летные испытания новой ракеты-носителя для подтверждения ее надежности.
Сейчас говорить о равной конкуренции между американской SpaceX и российской S7 Space еще рано. Однако есть все возможности для того, чтобы вырастить в России первую частную космическую компанию, которая сможет занять свою долю на международном рынке. Однако необходимо подчеркнуть, что это случится только при господдержке. В наши дни высокопоставленные чиновники «Роскосмоса» любят упрекать американскую компанию SpaceX в том, что она получает господдержку, оправдывая этим наши коммерческие неудачи на международном рынке космических запусков. Однако сейчас существует окно возможностей, когда можно на практике доказать и показать, как именно оказывается такая государственная поддержка и как можно вывести на мировой рынок новый продукт прямиком из Российской Федерации.
О возможной конкуренции с Маском
Необходимо понимать, что сегодня космодром «Морской старт» является единственным высокотехнологичным проектом, который в сложившихся геополитических реалиях объединяет Москву и Вашингтон. Сегодня это своеобразный «Союз-Аполлон». Речь идет о проекте, который в годы непростых политических отношений двух стран должен продемонстрировать возможность международного сотрудничества между государствами. При этом «Морской старт» вынужден будет существовать в условиях очень сильной конкуренции со стороны частной американской космической компании SpaceX, офис которой, к слову, расположен всего в 14 километрах от порта базирования «Морского старта», отмечает Сергей Сопов.
По словам генерального директора S7 Space, в данной ситуации нет ничего нового, конкурировать с Илоном Маском планируется ценой, удобством и комфортом работы с заказчиком, качеством предоставляемых услуг. Сопов подчеркнул, что после первого пуска, который запланирован на декабрь 2019 года, компания рассчитывает осуществлять примерно по четыре запуска с «Морского старта» каждый год, а всего в течении ближайших 15 лет провести порядка 70 космических запусков.
При этом Сергей Сопов понимает, что конкурировать будет тяжело. Особенно в начале. Сейчас у компании SpaceX в манифесте 60 запусков, а у S7 Space нет еще ни одного и по-прежнему нет ракет. Конкурировать в таких условиях очень сложно. При этом у «Морского старта» существует ограничение технических возможностей – 6 пусков в течение года. Это обусловлено сложной логистикой проекта: от базового порта в Калифорнии до точки пуска на экваторе недалеко от острова Рождества – 5200 миль, расстояние как от Москвы до Владивостока. Корабль будет идти туда из Лос-Анджелеса 11 суток, пусковая платформа – 15 суток. При напряжении всех сил с «Морского старта» можно будет запускать до 7 ракет в год.
У проблемы с ограниченным количеством космических запусков есть решение. Для этого у S7 Space должен появиться и свой «Наземный старт» (проект по запуску ракет «Зенит» с космодрома Байконур в Казахстане), который может существенно изменить положение вещей. Так можно добиться того, что ракета используется одна, а рыночные сегменты у нее различаются. К примеру, с Байконура ракета-носитель «Зенит» в состоянии вывести на коммерческую – геопереходную орбиту – 3,8 тонны груза, а при запуске с «Морского старта» – до 6,2 тонн за счет оптимального положения платформы на экваторе. Плюс возможность выводить на низкие и средние орбиты до 16 тонн грузов с широким набором наклонений орбит. Для заказчиков возможность такого выбора имеет значение. В этом случае S7 Space действительно сможет конкурировать с ведущим участником рынка космических запусков.
На официальном сайте S7 Space в настоящее время опубликован график запусков на 2019-2022 годы с плавучей платформы «Одиссей», которая входит в проект «Морской старт». Первый запуск запланирован на декабрь 2019 года, в 2020 году планируется осуществить три запуска, в 2021 и 2022 годах по четыре запуска. Первоначально запуски планируется осуществлять при помощи ракеты «Зенит», контракт с украинским «Южмашем» на постройку 12 ракет был заключен в апреле 2017 года. Поставок первых ракет в российской компании ждут в 2018 году. Сергей Сопов отметил, что S7 Space не будет отказываться от ракеты-носителя «Зенит» до тех пор, пока российская промышленность не подготовит для проекта «Морской старт» новую ракету.
При этом, по словам Сопова, сегодня многие, в том числе работающие в «Роскосмосе», ошибочно считают, что данный проект всего лишь личное дело совладельца компании S7 Владислава Филева. Однако в наши дни, когда действительно вернулся интерес и к космосу, и ко всей отрасли, когда идеи полетов на Марс и Луну снова на слуху, а трансляции запусков ракет собирают аудиторию, сопоставимую с крупными телевизионными шоу, успех проекта «Морской старт» или наоборот его неудача самым прямым образом могут отразиться на имидже России. Возможно, в «Роскосмосе» пока не видят ничего особенного в «Морском старте», считая, что это очередной второстепенный космический проект. В то же время на Западе отдают себе отчет в том, что восстановление работоспособности проекта «Морской старт» и проведение в 2019 году первого запуска с платформы «Одиссей» будут иметь резонанс в мире больший, чем все неудачи и успехи Роскосмоса за год, подчеркнул Сергей Сопов.
Планы S7 Space на будущее
Следующим этапом развития компании, рассчитанным на 2022-2024 годы, является создание на базе элементов и сегментов МКС орбитального космодрома. Американская корпорация «Боинг» еще в 2017 году обратилась к NASA с предложением о приватизации американского сегмента Международной космической станции с целью его последующей коммерческой эксплуатации. Данный шаг лежит в русле американской политики последних двух десятилетий, направленной на коммерциализацию деятельности на низкой околоземной орбите.
В планах российской компании создать собственный орбитальный космодром, сделав его ключевым элементом перспективной космической транспортной системы «ближний космос – дальний космос». В рамках создания такой системы МКС должна будет стать полноценной перевалочной базой, транспортным хабом, между нашей планетой и дальним космосом, значительным образом сокращая общие расходы на организацию подобных космических перелетов. При успешной реализации данного проекта не будет необходимости в разработке очень дорогих сверхтяжелых ракет-носителей, возить с Земли оборудование и топливо. Все можно будет сделать на орбите: отремонтировать технику, заправиться топливом, отдохнуть.
Этот амбициозный проект предлагается воплощать в жизнь в формате концессионного соглашения на отечественный сегмент МКС. Также основным структурным элементом подобного орбитального космодрома должен будет стать создаваемый сегодня в России многоразовый межорбитальный буксир, имеющий на борту ядерную энергетическую установку мегаваттного класса. Таких технологий в мире нет еще ни у кого, поэтому России стоит скорее занять свободную нишу перевозок в дальнем космосе. Именно по этой причине полное наименование S7 Space звучит как «С7 космические транспортные системы», так как первая частная российская космическая компания рассчитывает работать не только на рынке услуг по запуску ракет и выводу на околоземную орбиту различных грузов, но и транспортировать различные грузы для поддержания космической инфраструктуры на орбите Земли, а также заниматься обслуживанием межпланетных транспортных перевозок.
Источники информации:
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/06/18/773120-mnogorazovaya-raketa
http://www.forbes.ru/tehnologii/364829-sdelay-sam-pobedyat-li-ilona-maska-samarskie-mnogorazovye-rakety
https://ria.ru/space/20180417/1518802021.html
http://tass.ru/kosmos/4995325
http://s7space.ru
В марте 2018 года российский холдинг S7 Group полностью закрыл сделку по приобретению плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии. О своих планах на этот счет компания сообщала еще 1,5 года назад. На прошедшей тогда пресс-конференции журналисты активно спрашивали у совладельца холдинга Владислава Филева – существуют ли риски в том, что Украина откажется поставлять ракеты «Зенит» даже частной компании из России. В итоге выяснилось, что риски были с другой стороны: разрешения от США и Украины S7 Space смогла получить, а вот распоряжение правительства России о поставке российских комплектующих на Украину в компании ждут уже много месяцев.
Вопрос по разрешению оказался в подвешенном состоянии из-за смены российского правительства, при этом генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов надеется на разрешение ситуации. По его словам, компания уже оформила заказ на 12 ракет «Зенит» и готова в любой момент запустить расконсервацию проекта «Морской старт». При этом речь идет лишь о первых шагах частной российской космической компании. Помимо этого S7 Space всерьез рассматривает возможность проведения наземных космических запусков, мечтает о создании собственного завода по выпуску ракетных двигателей, для того чтобы создать многоразовую ракету-носитель, а также предлагает в 2024 году не топить сегмент МКС, принадлежащий России. В компании хотят арендовать данный сегмент, для того чтобы построить на его базе орбитальный космодром.
Для того чтобы осуществить первый космический запуск с «Морского старта», как это и планируется – в декабре 2019 года, компания должна получить первую ракету «Зенит» еще до конца 2018 года. По словам Сергея Сопова, компания укладывается в отведенные сроки. После получения весной 2017 года разрешения от Украины, сразу же был заключен контракт с «Южмашем» на 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит». Производство ракет было профинансировано на 24 миллиона долларов. В настоящее время на украинском заводе находятся три практически полностью готовых комплекта «Зенита», они лежат там без российских систем управления и двигателей.
На восстановление комплекса «Морской старт» и его вывод из консервации S7 Space придется потратить порядка 30 миллионов долларов. Но в компании ждут, когда решится вопрос с ракетой-носителем, так как на сегодняшний день уже инвестировали около 160 миллионов долларов на приобретение «Морского старта» и выпуск ракет. По словам Сопова, для приведения комплекса в полностью работоспособное состояние необходимо провести капремонт командного судна в сухом доке, так как судно и платформа для запусков находятся в частичной консервации с 2014 года. На техническое обслуживание, ремонт и устранение всех замечаний потребуется как раз примерно 1,5 года.
«Морской старт» – это коммерческий международный проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его воплощения в жизнь в 1995 году была создана одноименная компания. Ее учредителями тогда выступили российская РКК «Энергия», американская корпорация Boeing, судостроительное предприятие из Норвегии Kvaerner (сегодня Aker Solutions), КБ «Южное» и ПО «Южмаш» из Украины. Проект был реализован, но летом 2009 года столкнулся с первыми серьезными проблемами, компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве. После процедуры реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте стала играть российская компания РКК «Энергия», но в 2014 году запуски были полностью приостановлены. Во многом это было связано с серьезным ухудшением отношений между Россией и Украиной.
В конце сентября 2016 года российская группа компаний S7 подписала контракт с группой Sea Launch на приобретение проекта «Морской старт». Предметом заключенной тогда сделки стал командный корабль Sea Launch Commander, плавучая платформа для запусков Odyssey, наземное оборудование, расположенное в порту Лонг-Бич (штат Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Если все пойдет по намеченном плану, запуски с плавучего космодрома будут возобновлены уже в конце 2019 года.
Трудности с ракетой для «Морского старта»
Трудности с ракетами для проекта «Морской старт» вынудили компанию S7 Space в июне 2018 года объявить о готовности воскресить выпуск советских ракетных двигателей НК-33 для создания своей собственной многоразовой ракеты. S7 Space рассчитывала получить от правительства России разрешение на поставку отечественных компонентов для восстановления выпуска ракет-носителей «Зенит» на Украине, однако данное разрешение задерживается на неопределенный срок. Без такого разрешения «Роскосмос» не готов продать детали для ракет «Зенит» российской компании S7 Space, зная, что затем они будут отправлены на Украину.
Для замены «Зенита» российская государственная корпорация предлагала ракету «Союз-5» с двигателем РД-171. Но данная ракета не устраивает S7 Space по экономическим причинам, хотя, по сути, выступает отечественным клоном прежней заслуженной советской ракеты. При этом руководство S7 Space выступило с жесткой критикой ракеты «Союз-5». В интервью газете «Ведомости» Сергей Сопов говорил о том, что компании не нужно повторение ракеты «Зенит», которая была создана еще 40 лет назад безотносительно того плохая это ракета или хорошая. Повторение пройденного – это путь в обратном направлении, даже не топтание на одном месте. В S7 Space надеются получить современное и перспективное средство выведения грузов на орбиту, которое базировалось бы на понятных для бизнеса принципах. Данные принципы следующие: необходима полностью многоразовая космическая транспортная система (на первом этапе она может быть частично многоразовой). Некоторые полагают, что дешевая ракета сможет быть эффективной и в одноразовом варианте – ничего подобного, отмечает Сопов. Одноразовый носитель сегодня – это одноразовый самолет. Илон Маск показал всем новый подход в области ракетостроения: многоразовость. Эффективная ракета будущего должна быть именно многоразовой и иметь ресурс используемых элементов на 50-100 запусков.
Именно поэтому компания не готова инвестировать средства в проект вчерашнего дня, S7 Space нуждается в экономически эффективном современном носителе, который можно было бы использовать через 5-6 лет вместо ракет «Зенит». При этом облик подобной ракеты обсуждается совместно и с РКК «Энергия», для этого компаниями была создана специальная рабочая группа.
Выходом из сложившегося тупика для первой российской частной космической компании стало решение инвестировать 300 миллионов долларов в восстановление производства в России прежней советской гордости в области ракетного двигателестроения – НК-33, этот двигатель разрабатывался еще для советской лунной программы и обладает потенциалом многократного использования. Для возобновления их производства требуется сотрудничество с ПАО «Кузнецов» из Самары, данное предприятие выступает владельцем всей интеллектуальной собственности на двигатель НК-33 и обладает необходимой производственной площадкой, а также запасом из нескольких десятков подобных двигателей, которые были собраны еще в 1970-е годы. Скорее всего, для возобновления производства понадобится создание отдельного совместного предприятия с выделением ему производственных площадок непосредственно на ПАО «Кузнецов».
В отличие от оригинальной ракеты «Зенит» или будущей ракеты «Союз-5», ракета с пятью двигателями НК-33 сможет совершить вертикальную посадку за счет центрального двигателя. Поэтому новую ракету можно будет сделать многоразовой, как и детище американской компании SpaceX – ракету Falcon 9. Как отмечают специалисты, разработку ракеты и первые запуски можно осуществлять параллельно с возобновлением производства новых двигателей. В схеме «летаем на старых, пока выпускаются новые» в таком случае появляется новый экономический смысл многоразовости использования. Если само возвращение на землю первой ступени ракеты сразу не даст экономической выгоды, это обеспечит компанию двигателями для следующего запуска, что позволит увеличивать время на создание новых.
Необходимо отметить, что российская компания учла уроки американских коллег SpaceX по оптимизации производства. В отличие от «Ангары» или «Протона», у которых ракетные двигатели выпускаются в разных городах отдельно от конструкции, ракету на двигателях НК-33 можно выпускать в одном городе – полный цикл производства можно организовать в Самаре. Двигатели для новой ракеты будет выпускать ПАО «Кузнецов», а ракету, буквально «за забором», будут делать в РКЦ «Прогресс». На последнем предприятии в скором времени должен быть запущен процесс выпуска ракет «Союз-5» для «Роскосмоса», подобные элементы конструкции можно будет выпускать здесь и для компании S7 Space.
Обозначенная работа возможна будет лишь при полной поддержке инвестора со стороны государства. Поддержки одного «Роскосмоса» не хватит. Государственная поддержка может выражаться в различных проявлениях: в готовности предоставить необходимую техдокументацию и производственные мощности; в своевременном выполнении контрактов и достигнутых договоренностей; а также в госзаказах на запуски. При этом в создании в стране частной ракеты государство также заинтересовано. Благодаря этому появится новое производство, организуется сборка новых ракетных двигателей, будет производиться конкурентоспособная на мировом рынке высокотехнологичная российская продукция, увеличатся возможности отечественной космонавтики. Но если государственные госкорпорации будут рассматривать частную компанию только как внебюджетный источник денежных средств, проект не взлетит.
При вхождении в ракетостроительный бизнес S7 Space автоматически придется нести больше расходов. Отбивать предстоит не только инвестиции, сделанные на старте – около 160 миллионов долларов, но и 300 миллионов долларов, вложенных в ракетостроение, а также ежегодные расходы на уровне 20-30 миллионов долларов, которые будут тратиться на эксплуатацию пусковой платформы «Одиссей». При этом рыночная стоимость новой ракеты S7 Space не должна будет превышать стоимости главного конкурента и лидера сегодняшнего рынка Falcon 9, то есть она должна стоить менее 62 миллионов долларов в варианте многоразового использования и 70-80 миллионов долларов – в одноразовом варианте. С учетом «бесплатности» ракетных двигателей НК-33, которые были выпущены в Самаре еще на средства СССР, подобный уровень цен можно удержать. Так в 1990-е годы двигатели НК-33 продавались в США по 1,1 миллиона долларов за штуку. А к примеру, российский двигатель РД-171 ракеты-носителя «Союз-5» обходится гораздо дороже, он стоит не менее 10 миллионов долларов. На первых пусках компании нужно будет демпинговать, для того чтобы привлечь первых клиентов и провести полноценные летные испытания новой ракеты-носителя для подтверждения ее надежности.
Сейчас говорить о равной конкуренции между американской SpaceX и российской S7 Space еще рано. Однако есть все возможности для того, чтобы вырастить в России первую частную космическую компанию, которая сможет занять свою долю на международном рынке. Однако необходимо подчеркнуть, что это случится только при господдержке. В наши дни высокопоставленные чиновники «Роскосмоса» любят упрекать американскую компанию SpaceX в том, что она получает господдержку, оправдывая этим наши коммерческие неудачи на международном рынке космических запусков. Однако сейчас существует окно возможностей, когда можно на практике доказать и показать, как именно оказывается такая государственная поддержка и как можно вывести на мировой рынок новый продукт прямиком из Российской Федерации.
О возможной конкуренции с Маском
Необходимо понимать, что сегодня космодром «Морской старт» является единственным высокотехнологичным проектом, который в сложившихся геополитических реалиях объединяет Москву и Вашингтон. Сегодня это своеобразный «Союз-Аполлон». Речь идет о проекте, который в годы непростых политических отношений двух стран должен продемонстрировать возможность международного сотрудничества между государствами. При этом «Морской старт» вынужден будет существовать в условиях очень сильной конкуренции со стороны частной американской космической компании SpaceX, офис которой, к слову, расположен всего в 14 километрах от порта базирования «Морского старта», отмечает Сергей Сопов.
По словам генерального директора S7 Space, в данной ситуации нет ничего нового, конкурировать с Илоном Маском планируется ценой, удобством и комфортом работы с заказчиком, качеством предоставляемых услуг. Сопов подчеркнул, что после первого пуска, который запланирован на декабрь 2019 года, компания рассчитывает осуществлять примерно по четыре запуска с «Морского старта» каждый год, а всего в течении ближайших 15 лет провести порядка 70 космических запусков.
При этом Сергей Сопов понимает, что конкурировать будет тяжело. Особенно в начале. Сейчас у компании SpaceX в манифесте 60 запусков, а у S7 Space нет еще ни одного и по-прежнему нет ракет. Конкурировать в таких условиях очень сложно. При этом у «Морского старта» существует ограничение технических возможностей – 6 пусков в течение года. Это обусловлено сложной логистикой проекта: от базового порта в Калифорнии до точки пуска на экваторе недалеко от острова Рождества – 5200 миль, расстояние как от Москвы до Владивостока. Корабль будет идти туда из Лос-Анджелеса 11 суток, пусковая платформа – 15 суток. При напряжении всех сил с «Морского старта» можно будет запускать до 7 ракет в год.
У проблемы с ограниченным количеством космических запусков есть решение. Для этого у S7 Space должен появиться и свой «Наземный старт» (проект по запуску ракет «Зенит» с космодрома Байконур в Казахстане), который может существенно изменить положение вещей. Так можно добиться того, что ракета используется одна, а рыночные сегменты у нее различаются. К примеру, с Байконура ракета-носитель «Зенит» в состоянии вывести на коммерческую – геопереходную орбиту – 3,8 тонны груза, а при запуске с «Морского старта» – до 6,2 тонн за счет оптимального положения платформы на экваторе. Плюс возможность выводить на низкие и средние орбиты до 16 тонн грузов с широким набором наклонений орбит. Для заказчиков возможность такого выбора имеет значение. В этом случае S7 Space действительно сможет конкурировать с ведущим участником рынка космических запусков.
На официальном сайте S7 Space в настоящее время опубликован график запусков на 2019-2022 годы с плавучей платформы «Одиссей», которая входит в проект «Морской старт». Первый запуск запланирован на декабрь 2019 года, в 2020 году планируется осуществить три запуска, в 2021 и 2022 годах по четыре запуска. Первоначально запуски планируется осуществлять при помощи ракеты «Зенит», контракт с украинским «Южмашем» на постройку 12 ракет был заключен в апреле 2017 года. Поставок первых ракет в российской компании ждут в 2018 году. Сергей Сопов отметил, что S7 Space не будет отказываться от ракеты-носителя «Зенит» до тех пор, пока российская промышленность не подготовит для проекта «Морской старт» новую ракету.
При этом, по словам Сопова, сегодня многие, в том числе работающие в «Роскосмосе», ошибочно считают, что данный проект всего лишь личное дело совладельца компании S7 Владислава Филева. Однако в наши дни, когда действительно вернулся интерес и к космосу, и ко всей отрасли, когда идеи полетов на Марс и Луну снова на слуху, а трансляции запусков ракет собирают аудиторию, сопоставимую с крупными телевизионными шоу, успех проекта «Морской старт» или наоборот его неудача самым прямым образом могут отразиться на имидже России. Возможно, в «Роскосмосе» пока не видят ничего особенного в «Морском старте», считая, что это очередной второстепенный космический проект. В то же время на Западе отдают себе отчет в том, что восстановление работоспособности проекта «Морской старт» и проведение в 2019 году первого запуска с платформы «Одиссей» будут иметь резонанс в мире больший, чем все неудачи и успехи Роскосмоса за год, подчеркнул Сергей Сопов.
Планы S7 Space на будущее
Следующим этапом развития компании, рассчитанным на 2022-2024 годы, является создание на базе элементов и сегментов МКС орбитального космодрома. Американская корпорация «Боинг» еще в 2017 году обратилась к NASA с предложением о приватизации американского сегмента Международной космической станции с целью его последующей коммерческой эксплуатации. Данный шаг лежит в русле американской политики последних двух десятилетий, направленной на коммерциализацию деятельности на низкой околоземной орбите.
В планах российской компании создать собственный орбитальный космодром, сделав его ключевым элементом перспективной космической транспортной системы «ближний космос – дальний космос». В рамках создания такой системы МКС должна будет стать полноценной перевалочной базой, транспортным хабом, между нашей планетой и дальним космосом, значительным образом сокращая общие расходы на организацию подобных космических перелетов. При успешной реализации данного проекта не будет необходимости в разработке очень дорогих сверхтяжелых ракет-носителей, возить с Земли оборудование и топливо. Все можно будет сделать на орбите: отремонтировать технику, заправиться топливом, отдохнуть.
Этот амбициозный проект предлагается воплощать в жизнь в формате концессионного соглашения на отечественный сегмент МКС. Также основным структурным элементом подобного орбитального космодрома должен будет стать создаваемый сегодня в России многоразовый межорбитальный буксир, имеющий на борту ядерную энергетическую установку мегаваттного класса. Таких технологий в мире нет еще ни у кого, поэтому России стоит скорее занять свободную нишу перевозок в дальнем космосе. Именно по этой причине полное наименование S7 Space звучит как «С7 космические транспортные системы», так как первая частная российская космическая компания рассчитывает работать не только на рынке услуг по запуску ракет и выводу на околоземную орбиту различных грузов, но и транспортировать различные грузы для поддержания космической инфраструктуры на орбите Земли, а также заниматься обслуживанием межпланетных транспортных перевозок.
Источники информации:
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/06/18/773120-mnogorazovaya-raketa
http://www.forbes.ru/tehnologii/364829-sdelay-sam-pobedyat-li-ilona-maska-samarskie-mnogorazovye-rakety
https://ria.ru/space/20180417/1518802021.html
http://tass.ru/kosmos/4995325
http://s7space.ru
Автор: Юферев Сергей
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