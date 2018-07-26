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Госдеп выдал "Крымскую декларацию". Посольство РФ отреагировало

Американское внешнеполитическое ведомство отличилось публикацией так называемой «Крымской декларации». В Госдепе решили в очередной раз напомнить (самим себе?), что США не признают Крымский полуостров частью Российской Федерации. В очередной раз в Госдепе заявили о «нарушениях прав человека в Крыму», не акцентировав внимание на том, в чём конкретно они нарушаются Россией и не нарушались раньше Украиной, которая даже не позволяла крымским татарам использовать свой язык на полуострове в качестве официального.

Американскую «Крымскую декларацию» решили прокомментировать в посольстве РФ в Соединённых Штатах.

Из комментария:
С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнёры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.



В комментарии отмечено, что сами граждане Украины развенчивают мифы о "нарушении прав человека и тяготах оккупации в Крыму", приезжая ежегодно отдыхать сотнями тысяч. Добавлено, что мифы развенчивают и американские граждане. В этом году в качестве туристов РФ посетили уже около 90 тыс. граждан США, футбольных болельщиков, актёров и музыкантов, многие из которых побывали и в Крыму тоже.

Складывается впечатление, что именно для внутреннего потребления в США и рождаются эти «Крымские декларации». Особенно для США это стало актуально после слов президента Дональда Трампа о том, что Крым – российский. Это его заявление до сих пор пытаются переварить в американской администрации и искать способы объяснения его словам перед своими гражданами и "союзниками" с Украины.

Госдеп выдал "Крымскую декларацию". Посольство РФ отреагировало


Между тем, "караван идёт", и накануне железнодорожная часть Крымского моста получила первые рельсы.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 29

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:58
    Крым – российский
    И закончим на этом !
    Uncle Lee
    1. Чёрный Сегодня, 06:03
      Как только США освободят оккупированные-Техас,Гавайи и т.д,,признают Косово частью Сербии, тогда пусть и заикаются о международном праве
      Чёрный
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:08
        Может им лучше (амерзцам)не только жить в другой реальности,но и прекратить вмешиваться из ТОЙ "реальности"...
        210окв
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:30
      Цитата: Uncle Lee
      Крым – российский
      И закончим на этом !

      да запросто. Крым-российский,Голаны-израильские . wink
      Арон Заави
      1. NKT (Сергей) Сегодня, 06:41
        А вы референдум там проводили? wink
        NKT
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:53
        Арон -с учетом того количества проживающих там бывших Россиян, Голаны как и Крым -Российские! !! wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Telur (Михаил) Сегодня, 07:28
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          с учетом того количества проживающих там бывших Россиян, Голаны как и Крым -Российские! !!

          тогда уж и сам Израиль тоже Российский request
          Telur
      3. роман66 (роман) Сегодня, 07:05
        что с бою взято - то свято request
        роман66
        1. GRF (Евгений) Сегодня, 07:31
          Цитата: роман66
          что с бою взято - то свято request

          О уже и грабеж освящают... Куда мир катится...
          GRF
      4. красноярск Сегодня, 07:37
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Uncle Lee
        Крым – российский
        И закончим на этом !

        да запросто. Крым-российский,Голаны-израильские . wink

        А фигвам не хотели? В Крыму, исторически российской территории, был референдум, а на Голанах?
        красноярск
  2. собаковод Сегодня, 06:04
    Это от того, что США считают себя властителями мира. На самом деле, это раковая опухоль. И Россия правильно сделала, что скинула госдолг США. Нужно и дальше продвигать политику дедолларизации, и более жёстко. Да, в начале будет трудно, но результат будет великолепным. США, понимая, что вся мировая экономика завязана на доллар, ведут себя по-свински со всеми экономиками мира, а на неугодных пытаются вводить карающие меры, идёт тенденция к тому, что скоро юрисдикция национальных юридических институтов будет подвержена разрушениям. Как бы не пришлось по всем судебным практикам обращаться в Госдеп...
    собаковод
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:06
    Учитесь у супостата.Не признают до последнего.Зато наши как всегда в своем репертуаре.Зачем было признавать власть в Украине? Ошибка? Или обыкновенная глупость?
    Наблюдатель2014
    1. собаковод Сегодня, 06:08
      Ошибка? Или обыкновенная глупость?

      Третьего не дано?
      собаковод
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 06:13
        Цитата: собаковод
        Ошибка? Или обыкновенная глупость?

        Третьего не дано?

        Дано-это просто бизнес и ничего личного.
        lis-ik
      2. семург Сегодня, 06:41
        Цитата: собаковод
        Ошибка? Или обыкновенная глупость?

        Третьего не дано?

        Глупая ошибка laughing
        семург
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:18
      Цитата: Наблюдатель2014
      Не признают до последнего.Зато наши как всегда в своем репертуаре

      Цыплят по осени считают (народная мудрость). Крым от РФ уже никуда не уйдет. А вот что-то там будет с "признанной" владой вна Украине - нам покажет Время (с).
      Цитата: Наблюдатель2014
      Зачем было признавать власть в Украине? Ошибка? Или обыкновенная глупость?

      Это Ваше изречение почему-то напомнило еще одну народную мудрость:
      Прокукарекал, а там - хоть не рассветай

      NP, как обычно hi
      Голован Джек
      1. собаковод Сегодня, 07:09
        ...как обычно...

        Ну что Вы с утра всёпропальщикам идиллию портите! Не даёте, понимаете ли порезвиться!
        собаковод
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:15
          Цитата: собаковод
          Ну что Вы с утра...

          ... а когда еще? Мне на работу щас, полтора часа в дороге request
          Цитата: собаковод
          всёпропальщикам идиллию портите

          Ничего я не порчу... просто пару пословиц вспомнил.
          А так - я их, пословиц, еще о-о-оочень много знаю laughing
          Голован Джек
          1. собаковод Сегодня, 07:39
            А так - я их, пословиц, еще о-о-оочень много знаю

            Готов подписаться на Ваши пословицы. А то, иногда, слов не могу подобрать, чтоб ответить.
            собаковод
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:07
    "Исключительные" продолжают считать, будто кто то будет слушаться их приказов. Типа, "солнце, садись..." - ну так оно сядет - строго в своё время... И слушаться не будет laughing tongue
    Горный стрелок
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:19
    МИД РФ достойно ответил зарвавшимся фашистам из США. Да, и пусть они выведут индейцев из резерваций, Аляску объявят республикой, а Техас отдадут мексиканцам (де-юре, де-факто он давно уже их).
    1536
  6. СаШок Сегодня, 06:21
    Цитата: Чёрный
    Как только США освободят оккупированные-Техас,Гавайи и т.д,,признают Косово частью Сербии, тогда пусть и заикаются о международном праве

    Да они в принципе всю свою страну отжали у коренных жителей в своё время и как то помалкивают об этом.
    СаШок
    1. семург Сегодня, 06:51
      Цитата: СаШок
      Цитата: Чёрный
      Как только США освободят оккупированные-Техас,Гавайи и т.д,,признают Косово частью Сербии, тогда пусть и заикаются о международном праве

      Да они в принципе всю свою страну отжали у коренных жителей в своё время и как то помалкивают об этом.

      Вообще то все империи так построены , на отжимания земли у коренных жителей .
      семург
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:32
    С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально.
    Дежурный по декларациям спросонья выдал очередную (они заготовлены на год вперед) забыв, что за предыдущий квартал уже была опубликована. Пускай этими декларациями сенаторы обклеят свои туалеты и при необходимости задумчиво их читают.
    rotmistr60
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:36
    Может и нам начать требовать от янки возврата нам Аляски, Калифорнии, Гавайский островов -исконно Российских земель? ??Засыпать их протестами, назвать эти земли оккупированными , а договор по их продаже -фальшивкой и недействительным, ибо золота России так и не заплатили? Хватит молчать, пора бы уже и СВОЕ назад требовать! Если их непрерывно долбить, будет и результат!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. семург Сегодня, 06:48
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Может и нам начать требовать от янки возврата нам Аляски, Калифорнии, Гавайский островов -исконно Российских земель

      Не надо вперёд смотреть и объявить весь земной шар , со всей окружающей вселенной исконно российскими землями , и брать арендную плату с других государств за арендуемые ими земли . Это золотое дно на много, много лет вперёд. laughing
      семург
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:55
        В этом месте зрители аплодируют, аплодируют, я сказал, зрители! !!! wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. kartalovkolya Сегодня, 07:06
    Самое смешное в этой истории то,что главный бандит и разбойник в мире учит как нам жить и что делать! Самая жестокая,фактически страна с фашистским режимом лезет поучать нас основам демократии -"Записки из Сумасшедшего дома" однако!
    kartalovkolya
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:08
    С Крымом они не успокоятся, они в Севастополе уже видели свою военную базу.
    sgr291158
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