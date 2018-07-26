Госдеп выдал "Крымскую декларацию". Посольство РФ отреагировало

С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнёры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

Американское внешнеполитическое ведомство отличилось публикацией так называемой «Крымской декларации». В Госдепе решили в очередной раз напомнить (самим себе?), что США не признают Крымский полуостров частью Российской Федерации. В очередной раз в Госдепе заявили о «нарушениях прав человека в Крыму», не акцентировав внимание на том, в чём конкретно они нарушаются Россией и не нарушались раньше Украиной, которая даже не позволяла крымским татарам использовать свой язык на полуострове в качестве официального.Американскую «Крымскую декларацию» решили прокомментировать в посольстве РФ в Соединённых Штатах.Из комментария:В комментарии отмечено, что сами граждане Украины развенчивают мифы о "нарушении прав человека и тяготах оккупации в Крыму", приезжая ежегодно отдыхать сотнями тысяч. Добавлено, что мифы развенчивают и американские граждане. В этом году в качестве туристов РФ посетили уже около 90 тыс. граждан США, футбольных болельщиков, актёров и музыкантов, многие из которых побывали и в Крыму тоже.Складывается впечатление, что именно для внутреннего потребления в США и рождаются эти «Крымские декларации». Особенно для США это стало актуально после слов президента Дональда Трампа о том, что Крым – российский. Это его заявление до сих пор пытаются переварить в американской администрации и искать способы объяснения его словам перед своими гражданами и "союзниками" с Украины.Между тем, "караван идёт", и накануне железнодорожная часть Крымского моста получила первые рельсы.