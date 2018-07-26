07:40 26 июля
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Новый мегапроект России. В МЭР рассказали об источниках финансирования

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МЭР Максима Орешкина сообщает о том, что правительство начало рассмотрение вариантов реализации нового крупнейшего инфраструктурного проекта. Речь идёт о мостовом переходе, который в перспективе мог бы соединить остров Сахалин с материком. Эта тема поднималась и в ходе «Прямой линии» с президентом, и Владимир Путин тогда сообщил, что необходимо экономическое обоснование строительства.

Новый мегапроект России. В МЭР рассказали об источниках финансирования


По словам Орешкина, определённая работа по экономической составляющей реализации проекта уже проведена. Он отметил, что есть несколько вариантов, и для каждого предусматриваются отдельные суммы затрат. При этом конкретных сумм министр экономического развития называть не стал.


Министр отметил, откуда будут изыскивать средства при возможном строительстве Сахалинского моста. Максим Орешкин заявил, что пока есть только два варианта: федеральный и региональный (сахалинский) бюджеты и средства РЖД.

Из заявления министра:
Очевидно, что основная часть будет именно из бюджета РЖД.


Ранее было заявлено, что если мост и появится, то он будет исключительно железнодорожным. Проектирование объекта специалисты завершат в 2019 году. Оценочная его стоимость примерно в 3,5 раза выше стоимости моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем. Если проект будет одобрен, то строительство планируют завершить в 2023 году.

Сейчас большинство грузов с острова и на остров отправляется морем. В случае разгула стихии Сахалин может неделями ожидать отправки этих грузов на материк (с материка), что наносит существенный удар по экономике не только самого Сахалина, но и всего Дальнего Востока.

Использованы фотографии: om-saratov.ru
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Комментарии 27

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
    Тема Сахалинского моста давно перезрела Это ещё и вопрос безопасности.
    210окв
    1. Logall (Александр) Сегодня, 06:23
      Дмитрий, hi , вот, что непонятно:
      если мост и появится, то он будет исключительно железнодорожным.
      Странно, что авто не будет. Хотят ржд монополистом сделать? Не собираются удешевлять проезд и транспортировку... Люди не в расчёт...
      Logall
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:34
        Александр hi .Там инфраструктуры нет.Сотни километров по материковой тайге и ещё на юг Сахалина через необжитые места.Там кроме ЖД ничего нет,ни поселков ни городов.Основное население острова на юге живёт.Автомагистраль выльется в такие суммы что и озвучивать страшно.Это не Крым.Люди могут и поездом проехать.Представляешь сколько надо на бензин отстегнуть на такую поездку?
        Цитата: Logall
        Дмитрий, hi , вот, что непонятно:
        если мост и появится, то он будет исключительно железнодорожным.
        Странно, что авто не будет. Хотят ржд монополистом сделать? Не собираются удешевлять проезд и транспортировку... Люди не в расчёт...
        210окв
        1. Logall (Александр) Сегодня, 06:41
          В таком случае возникает вопрос: а стоит ли "овчинка выделки"?
          Logall
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:44
            Овчинка там только одна.Безопасность нашей территории.Я удивляюсь почему со времён Сталина это все повисло в воздухе.
            Цитата: Logall
            В таком случае возникает вопрос: а стоит ли "овчинка выделки"?
            210окв
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:11
              А интересно будет, наверное, на Сахалин в турпоездку на поезде съездить.
              drinks
              Сколько билетик от Москвы стоить будет? Может, на самолёте не сильно дороже получится?
              Shurik70
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:36
                На самолёте быстрее.Но ведь грузы самолётом не наводишь..
                Цитата: Shurik70
                А интересно будет, наверное, на Сахалин в турпоездку на поезде съездить.
                drinks
                Сколько билетик от Москвы стоить будет? Может, на самолёте не сильно дороже получится?
                210окв
      2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:35
        Цитата: Logall
        Люди не в расчёт...

        recourse Вы хоть на карту посмотрите!!!
        Serg65
    2. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:35
      Цитата: 210окв
      Это ещё и вопрос безопасности.
      Скорее, вопрос безопасности, это не мост на Сахалин, при опустевшей у нас границе на Востоке, а усиление армии и флота, развитие промышленности. Мост в Крым, из-за его важного стратегического положения и фактической блокаде со стороны нынешней Хохляндии, был более оправдан. Не хило ребят прёт,
      Даже после крымского проекта мост на Сахалин удивляет: он будет строиться посреди «ничего», говорит федеральный чиновник. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составляет всего 7 км (самый узкий перешеек в Татарском проливе), необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине, пояснил ТАСС министр транспорта Максим Соколов: всего 500 км железной дороги.
      Соколов оценивал строительство моста с подъездными путями в 500 млрд руб. в ценах 2013 г. Это примерно 615 млрд руб. в ценах II квартала 2017 г
      . Этак, и через Берингов пролив, на Аляску после замахнутся, свяжут Россию с Америкой... Где насущные проекты сворачивают, денег на пенсии у них нет, детям "с шапкой по миру" по всем телеканалам финансы на операции собирают, а тут, пожалуйста, не вопрос. Круто.
      Per se.
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:48
        С шапкой по миру-это вопрос другой.И к мосту как бы отношения не имеет..Да и к пенсиям ...Нужные люди получат доступ к деньгам,определенные заказы не на один год для промышленности.Как то так.
        210окв
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:09
        Проблемы армии и флота там как раз и одно из решений этого-мост.
        Цитата: Per se.
        Цитата: 210окв
        Это ещё и вопрос безопасности.
        Скорее, вопрос безопасности, это не мост на Сахалин, при опустевшей у нас границе на Востоке, а усиление армии и флота, развитие промышленности. Мост в Крым, из-за его важного стратегического положения и фактической блокаде со стороны нынешней Хохляндии, был более оправдан. Не хило ребят прёт,
        Даже после крымского проекта мост на Сахалин удивляет: он будет строиться посреди «ничего», говорит федеральный чиновник. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составляет всего 7 км (самый узкий перешеек в Татарском проливе), необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине, пояснил ТАСС министр транспорта Максим Соколов: всего 500 км железной дороги.
        Соколов оценивал строительство моста с подъездными путями в 500 млрд руб. в ценах 2013 г. Это примерно 615 млрд руб. в ценах II квартала 2017 г
        . Этак, и через Берингов пролив, на Аляску после замахнутся, свяжут Россию с Америкой... Где насущные проекты сворачивают, денег на пенсии у них нет, детям "с шапкой по миру" по всем телеканалам финансы на операции собирают, а тут, пожалуйста, не вопрос. Круто.
        210окв
        1. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:31
          Цитата: 210окв
          Проблемы армии и флота там как раз и одно из решений этого-мост.
          Мост на Сахалин вряд ли сейчас самый насущный проект, и этот мост никак не решает проблемы всего нашего Дальнего Востока. Даже база на острове Мотуа, скорее, больше будет отвечать безопасности, тем более, развитие инфраструктуры железнодорожной сети по Байкало-Амурской магистрали, снижение цен на пассажирские и грузовые перевозки по Транссибу. Если господа из РЖД готовы финансировать этот проект, так, скорее всего, мост на Сахалин только поднимет тарифы на перевозки, оправдает их повышение "из-за затрат", всё опять упирается в чью-то личную корысть, бабло безмерное.
          Per se.
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:38
      Ребята, мост на Сахалин крайне необходим далеко не только из сображений безопасности. Вопрос комплексный: где появляется инфраструктура - там возникает и целесообразность в новых производствах, а Сахалин - это кладезь перспектив, в частности неиспользуемые даже в Советские годы(не говоря о сейчас) и на четверть возможности колоссальных угольных запасов острова, нефте- и газодобычи, рыбо- и лесопереработки, т.д., и наконец строительства новых посёлков, даже городов, ведь Сахалину вполне по силу прокормить и 10 млн человек. А компетенций и производственных мощностей у России хватит на такой проект без всякого привлечения иностранных компаний(как строитель с опытом говорю) - СК "Мост", РЖД-Строй, Стройгазмонтаж, Строй-Трест, Мостотрест, Курганстальмост, Гипростроймост и Стройтрансгаз объединив усилия спокойно с этим справятся.
      P.S. А для всепропальщиков стоит помнить историю:
      Сармат Саныч
  2. Nychego (Валерий) Сегодня, 06:25
    А этот мост точно нужен именно сейчас?
    Крымский, понятно - политический момент требовал, а этот неокупаемый никогда мост может отложить до более светлых времён.
    Или что, шакалы хотят урвать напоследок кусочек поболее?
    Nychego
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 06:40
      Это "мегапроект" который может как Крымский - абсорбировать внимание населения, позволяет ориентировать некоторые отрасли экономики, даст столь важно "экономическое развитие" для дальнего востока. Хотя бы пока будут строить там будет 20-30 рабочих мест и вероятно всем местных кто захочет устроят, ну и давайте откровенно вот уже лет 200 Россия почти не развивает Дальний Восток, тут же можно не просто построить мост и всякое сопутствующее, но и сделать это толчком к развитию. Ведь при налиции жд.дороги Сахалин совсем совсем меняет свое значение: он может стать "большим портом" для России на тихом океане, можно кардинально увеличить как добычу, так и переработку море и рыбо продуктов.
      Для тех кто забыл - даже ООН признало Охотское море внутренним РОССИЙСКИМ!! good Откройте карту - и оцените масштаб этого "рыбного садка" feel
      Ну и давайте не будем путать теплое с мягким - воровство денег из бюджета и "денег нет но вы держитесь" и вот такие целевые проекты. Вспомните какие уголовные дела по космодрому Восточный, то есть проблема не в "денег нет", а в том что мало вешают и четвертуют am
      Для развития России не нужно "отказать от больших строек в пользу школ", нужно наводить порядок на местах ибо надо и Можно и Мосты и Школы. good
      Мих1974
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:49
      Почему напоследок?Эти ребята надолго.
      Цитата: Nychego
      А этот мост точно нужен именно сейчас?
      Крымский, понятно - политический момент требовал, а этот неокупаемый никогда мост может отложить до более светлых времён.
      Или что, шакалы хотят урвать напоследок кусочек поболее?
      210окв
    3. spirit (spirit) Сегодня, 07:04
      Нужно освоить денюжки со сверхприбыли на нефть которые продавали выше чем было заложено в бюджете hi Розенберг мы в тебя верим)
      spirit
  3. Vard Сегодня, 06:26
    Там иногда паромы стоят не из за погоды... А потому что элементарно везти нечего и не кого... Наладить авиасобщение с Владиком нормальное и не нужен там этот мост... Сделать дешевыми авиабилеты... сейчас там они более семи тысяч при заказе заранее...
    Vard
  4. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 06:35
    Ну конечно, ведь пенсионерам надо будет тратить свои огромные пенсии.
    Вот и будут им везти красную икру вагонами...
    Стас Снежин
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:39
    Реальная цена моста 25 процентов от Крымского, а остальное это узаконенные деньги на разворовывание!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:41
    Не будет автомобильного моста? А дороги автомобильные там есть? К мосту и от моста? Не в том ли причина, что вести шоссе к мосту и от него будет очень дорого?
    Горный стрелок
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:42
    Оценочная его стоимость примерно в 3,5 раза выше стоимости моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем. Если проект будет одобрен, то строительство планируют завершить в 2023 году.

    ... очень нужен этот мост для всех ....сел на Сахалине в машинку и поехал в Крым! Красота!!! good
    a.s.zzz888
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:43
    Следующий мегагиперсуперпроект будет постройка тропинки от Земли до Марса, и на него обяжут скинуться всю страну, с носа по дюжине миллионов рублей! А где взять народу эти деньги, власть не будет волновать! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:56
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:43
      Следующий мегагиперсуперпроект будет постройка тропинки от Земли до Марса,

      ... кстати сегодня по ящику передавали, что на Южном полюсе Марса, под толщей то ли льда, то ли земли обнаружена вода, так что Ваш мегапроект не лишён смысла, деньги то надо куда то вбухивать...а денег у нас много... будет, вон и НДС 20% утвердили...
      a.s.zzz888
  9. Million (Влад) Сегодня, 07:06
    Стоимость моста по случайному совпадению равна прибыли государства от повышения НДС.....
    Million
  10. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:08
    У меня одного такое ощущение, что и в этом случае, уволенный аналитик сбера был прав, цель проекта одна, дать заработать фирме подрядчику, а точнее ее владельцу, а кто это мы знаем по стройке крымского моста. wink Не зря этого аналитика сразу уволили, но свою работу он сделал - сказал правду.
    Nix1986
  11. PN (PN) Сегодня, 07:32
    Цитата: Мих1974
    Вспомните какие уголовные дела по космодрому Восточный, то есть проблема не в "денег нет", а в том что мало вешают и четвертуют am

    В Китае коррупционеров пачками расстреливают и тем не менее куррупцию они ещё не победили. Уж такова сущность человека.
    PN
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