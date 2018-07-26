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Новый мегапроект России. В МЭР рассказали об источниках финансирования
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МЭР Максима Орешкина сообщает о том, что правительство начало рассмотрение вариантов реализации нового крупнейшего инфраструктурного проекта. Речь идёт о мостовом переходе, который в перспективе мог бы соединить остров Сахалин с материком. Эта тема поднималась и в ходе «Прямой линии» с президентом, и Владимир Путин тогда сообщил, что необходимо экономическое обоснование строительства.
По словам Орешкина, определённая работа по экономической составляющей реализации проекта уже проведена. Он отметил, что есть несколько вариантов, и для каждого предусматриваются отдельные суммы затрат. При этом конкретных сумм министр экономического развития называть не стал.
Министр отметил, откуда будут изыскивать средства при возможном строительстве Сахалинского моста. Максим Орешкин заявил, что пока есть только два варианта: федеральный и региональный (сахалинский) бюджеты и средства РЖД.
Из заявления министра:
Ранее было заявлено, что если мост и появится, то он будет исключительно железнодорожным. Проектирование объекта специалисты завершат в 2019 году. Оценочная его стоимость примерно в 3,5 раза выше стоимости моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем. Если проект будет одобрен, то строительство планируют завершить в 2023 году.
Сейчас большинство грузов с острова и на остров отправляется морем. В случае разгула стихии Сахалин может неделями ожидать отправки этих грузов на материк (с материка), что наносит существенный удар по экономике не только самого Сахалина, но и всего Дальнего Востока.
По словам Орешкина, определённая работа по экономической составляющей реализации проекта уже проведена. Он отметил, что есть несколько вариантов, и для каждого предусматриваются отдельные суммы затрат. При этом конкретных сумм министр экономического развития называть не стал.
Министр отметил, откуда будут изыскивать средства при возможном строительстве Сахалинского моста. Максим Орешкин заявил, что пока есть только два варианта: федеральный и региональный (сахалинский) бюджеты и средства РЖД.
Из заявления министра:
Очевидно, что основная часть будет именно из бюджета РЖД.
Ранее было заявлено, что если мост и появится, то он будет исключительно железнодорожным. Проектирование объекта специалисты завершат в 2019 году. Оценочная его стоимость примерно в 3,5 раза выше стоимости моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем. Если проект будет одобрен, то строительство планируют завершить в 2023 году.
Сейчас большинство грузов с острова и на остров отправляется морем. В случае разгула стихии Сахалин может неделями ожидать отправки этих грузов на материк (с материка), что наносит существенный удар по экономике не только самого Сахалина, но и всего Дальнего Востока.
Использованы фотографии: om-saratov.ru
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