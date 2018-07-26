07:42 26 июля
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В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля

Ещё в марте под Дамаском были замечены танки с тепловизионными прицелами Viper («Гадюка»). Речь идёт в первую очередь о танках Т-72АВ и Т-55А, которые участвовали в прорыве позиций террористов в Восточной Гуте и при освобождении от террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) Ярмука.

Сегодня сирийские танки с прицелами ночного видения позволяют нанести существенный ущерб боевикам в южных провинциях страны. В частности, в ходе продолжающейся операции по освобождению провинции Дараа.

Тепловизионные прицелы Viper («Гадюка») создаются в Дамаске на основе зарубежных комплектующих. Дальность обнаружения цели достигает 4 км, распознавания – двух. Прицел имеет функцию по обнаружению цели, которая скрыта за клубами дыма или пыли.


Между тем, с юга Сирии приходят сообщения о боевых действиях САА против террористов, прижимающихся всё ближе и ближе к южным рубежам страны. На севере Израиля несколько раз звучала сирена тревоги, сообщающая о том, что территория страны может подвергнуться обстрелу. В ЦАХАЛ подтвердили тот факт, что несколько шальных снарядов перелетели через пограничный рубеж. По последним данным, два боеприпаса упали в районе озера Кинерет.

Местные жители, отдыхавшие на одном из пляжей, сообщили, что два боеприпаса прилетели с территории Сирии, упав в воду. К счастью, никто не пострадал.

Обращает на себя внимание, что 10-й ТК Израиля сообщил следующее:
Военнослужащие полагают, что обстрел был совершён боевиками ИГ* с использованием установок «Град». При этом обстрел мог быть случайным. Выясняется причина, по которой системы ПВО-ПРО на обстрел не отреагировали. В ответ были нанесены артиллерийские удары по территории Сирии, с которой обстрел и был осуществлён.


В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля


Пока открыт вопрос, нанёс ли ответный израильский удар хоть какой-то ущерб террористам ИГИЛ*, или «под раздачу» вновь попали войска сирийской правительственной армии?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:47
    В ЦАХАЛ подтвердили тот факт, что несколько шальных снарядов перелетели через пограничный рубеж.

    ... а чего так? у железного капута, в смысле кумпола, перегорели предохранители?.. жара то, вон какая стоит!
    a.s.zzz888
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:58
      Цитата: a.s.zzz888
      .. а чего так? у железного капута, в смысле кумпола, перегорели предохранители?.. жара то, вон какая стоит!

      Слабо матчать почитать? В каких случаях ЖК реагирует на угрозу. Я аж в 2011-м здесь статью об этом выкладывал:
      https://topwar.ru/6584-zheleznyy-kupol-znaniya-a-
      glavnoe-opyt.html

      Для принятия решения было необходимо дать определение "обороняемая территория" (footprint) - места, которые считаются стратегическими, и где ракета может нанести ощутимый вред. Например важной инфраструктуры, повреждение которой может привести к существенному снижению обороноспособности Израиля. Определение "обороняемая территория" может варьироваться в зависимости от ситуации. К примеру, промышленная зона может быть включена в "обороняемую территорию" только в дневное время для защиты работников промзоны, в то время как больница будет рассматриваться как "обороняемая территория" в любое время.
      В случае если "обороняемая территория" не находится в зоне поражения, система не реагирует на ракету.

      Воды озера Кинерет (Галилейского моря) это стратегическая территория? fool
      профессор
      1. PN (PN) Сегодня, 07:42
        Но там же люди в этот момент отдыхали. Или своё же население для вас не является стратегическим?
        PN
  2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:47
    Пока открыт вопрос, нанёс ли ответный израильский удар хоть какой-то ущерб террористам ИГИЛ*, или «под раздачу» вновь попали войска сирийской правительственной армии?

    Толсто троллит автор. Пресс служба АОИ сообщила, что в ответ были атакованы позиции ИГИЛ включая ту самую ПУ с которой обстреляли нашу территорию.

    PS
    Тепловизионные прицелы Viper («Гадюка»)...

    В огороде бузина, а в Киеве дядька. Кто автор этой статьи? Зачем смешал все вместе? request
    профессор
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:50
      Профессор -стреляли ваши явно холостыми и в воздух, чтобы своих боевиков не зацепить? ??
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:03
        Цитата: профессор
        Пресс служба АОИ сообщила, что в ответ были атакованы позиции ИГИЛ включая ту самую ПУ с которой обстреляли нашу территорию.

        Поразительно!
        С чего это вдруг всю войну на "случайные обстрелы" бомбили аэродромы сирийцев, а тут вдруг "установку, с которой был произведён выстрел".
        Видать и вправду В ПЕРВЫЙ РАЗ настоящие террористы стреляли. А до этого сами же под видом террористов, что бы повод был.
        Shurik70
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:18
          Цитата: Shurik70

          Поразительно!
          С чего это вдруг всю войну на "случайные обстрелы" бомбили аэродромы сирийцев, а тут вдруг "установку, с которой был произведён выстрел".
          Видать и вправду В ПЕРВЫЙ РАЗ настоящие террористы стреляли. А до этого сами же под видом террористов, что бы повод был.

          У Израиля видите ли не плохая техническая разведка. И мы относительно точно знаем с чьих позиций к нам залетают "подарки".
          Арон Заави
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:16
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Профессор -стреляли ваши явно холостыми и в воздух, чтобы своих боевиков не зацепить? ??

        да ты что what .

        В ночь на четверг, 26 июля, министерство обороны России подтвердило, что накануне обстрел территории Израиля велся с позиций боевиков "Исламского государства".
        По данным российского минобороны, 25 июля около 21.30 боевики ИГ, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара, передает РИА Новости.
        "Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены", – говорится в этом сообщении.
        Далее минобороны РФ заявляет: "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов".


        Арон Заави
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:19
          Цитата: Арон Заави
          Далее минобороны РФ заявляет: "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов".

          Нельзя же так нациков обламывать? По твоему они тепрь будут МО РФ опровергать?
          профессор
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:28
            Цитата: профессор
            Цитата: Арон Заави
            Далее минобороны РФ заявляет: "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов".

            Нельзя же так нациков обламывать? По твоему они тепрь будут МО РФ опровергать?

            Ну это их проблемы. Просто удивительно, как они недооценивают систему разведки,построенную нами на Голанах после войны 73 года.
            Арон Заави
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
              Цитата: Арон Заави
              Просто удивительно, как они недооценивают...

              ИМХО все намного проще: здесь полным-полно штатных (на зарплате) "пропагандистов", а также уря-патриотов.
              Как со стороны РФ, так, кстати, и с Вашей.
              Бритва Оккама в действии laughing
              Голован Джек
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:41
                Цитата: Голован Джек
                ИМХО все намного проще: здесь полным-полно штатных (на зарплате) "пропагандистов", а также уря-патриотов.
                Как со стороны РФ, так, кстати, и с Вашей.

                Я здесь и так довольно много зависаю. Не подскажите где я могу за это получать деньги? hi
                профессор
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:48
    Естественно, что израиль мстит Сирии за своих убитых игиловцев -карманную армию израиля против Сирии, Ирака, Ливии, а возможно и против других стран региона! А кумпол их молчал, потому что даже янки на испытаниях в сша назвали его фактически барахлом с эффективностью в 5 (ПЯТЬ )процентов! !!Вот вам и весь рупь мелочью! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:19
      На счёт эффективности ЖК не соглашусь.
      Евреев нельзя назвать дураками, и к своей безопасности они подходят ответственно. И ладно там Ф-35, что им нахаляву от США попадают, они просто обязаны их хвалить (иначе потом халявы не будет). Но ЖК они сделали сами для себя на свои деньги.
      Shurik70
  4. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 06:49
    Военнослужащие полагают, что обстрел был совершён боевиками ИГ* с использованием установок «Град». При этом обстрел мог быть случайным. Выясняется причина, по которой системы ПВО-ПРО на обстрел не отреагировали.

    Обычная система распознавания "свой-чужой". ИГИЛ - свои, вот реакции от еврейской ПВО-ПРО на них и не было.
    Kuroneko
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:52
      Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 06:49Обычная система распознавания "свой-чужой". ИГИЛ - свои, вот реакции от еврейской ПВО-ПРО на них и не было.

      ... таки да, недоработали евреи в кумполе... bully
      a.s.zzz888
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:52
    Военнослужащие полагают, что обстрел был совершён боевиками ИГ* с использованием установок «Град». При этом обстрел мог быть случайным.

    Конечно обстрел был случайным,ошиблись бандиты,по своим стрельнули. wink
    Yak28
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:57
      Сторожу со склада шахидмобилей кашмарный сон приснился, пальнул с просонья не глядя, не в ту сторону! !! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 06:58
    Слабо верится что ЦАХАЛ вдарил по черным в ответку,хотя в духе последнего времени их "флюгер" хорошо колбасит,так что не исключен пиар....типа мы тоже бьем по террору...
    anjey
    1. SOF (Александр) Сегодня, 07:34
      Цитата: anjey
      ...типа мы тоже бьем по террору..

      ....свежо предание....это скорее утверждение нейтралитета в войне черных с Сирией....вот, мол, вчера сирийский самолет завалили, и чтоб вы не думали, что у нас с ИГ союзнические соглашения сегодня по ним вдарили....
      SOF
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:07
    почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
    Так они как бы в оправдание сказали, что
    обстрел мог быть случайным
    да и своих хоть и подлецов трогать наверное евреям неприлично. Но наверное на всякий случай просто необходимо отстреляться по сирийским войскам.
    rotmistr60
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