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Новости из кунсткамеры: Россия подожгла Грецию, Крымский мост рушится
Блок новостей «из кунсткамеры». Казалось бы, как могут быть связаны страшные пожары в Греции, унесшие уже около 80 человеческих жизней, с украинскими нардепами. Оказалось, что могут...
Так, входящий в партию мэра Киева Виталия Кличко «Удар» нардеп ВРУ Виталий Чепинога выдал собственную версию причин пожаров в Греции. По его словам, «во всём виновата Россия, которая решила отомстить Афинам за дипломатический скандал». Из заявления «ударенного» депутата в социальной сети Фейсбук:
Примечательно, что через некоторое время заметка на странице Чепиноги была удалена. Дело в том, что даже на самой Украине выразили возмущение тем, что нардеп ВРУ пытается таким образом глумиться на трагедией в Греции.
Кстати, нужно напомнить, что Россия направила в Афины предложение об оказании помощи при тушении лесных пожаров. Об этом упомянутый украинский депутат не знал?..
Сопутствующая новость – украинские пользователи, которые никак не могут смириться с тем, что Россия построила Крымский мост, живо обсуждают то, что «мост трещит по швам и разваливается». При этом в качестве видеоиллюстрации «проблем» предлагается ролик от мая 2017 года, который к Крымскому мосту не имеет ровным счётом никакого отношения.
Речь о сооружении на въезде в Керчь со стороны Феодосии. Когда фейк вскрылся, пользователь поменял название в ссылке. Другие пользователи попытались уточнить, в каком именно месте мост «начал разваливаться», но ссылка в укроСМИ на этот ролик была сделана явно не для того, чтобы отвечать на такого рода вопросы.
Так, входящий в партию мэра Киева Виталия Кличко «Удар» нардеп ВРУ Виталий Чепинога выдал собственную версию причин пожаров в Греции. По его словам, «во всём виновата Россия, которая решила отомстить Афинам за дипломатический скандал». Из заявления «ударенного» депутата в социальной сети Фейсбук:
Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика.
Примечательно, что через некоторое время заметка на странице Чепиноги была удалена. Дело в том, что даже на самой Украине выразили возмущение тем, что нардеп ВРУ пытается таким образом глумиться на трагедией в Греции.
Кстати, нужно напомнить, что Россия направила в Афины предложение об оказании помощи при тушении лесных пожаров. Об этом упомянутый украинский депутат не знал?..
Сопутствующая новость – украинские пользователи, которые никак не могут смириться с тем, что Россия построила Крымский мост, живо обсуждают то, что «мост трещит по швам и разваливается». При этом в качестве видеоиллюстрации «проблем» предлагается ролик от мая 2017 года, который к Крымскому мосту не имеет ровным счётом никакого отношения.
Речь о сооружении на въезде в Керчь со стороны Феодосии. Когда фейк вскрылся, пользователь поменял название в ссылке. Другие пользователи попытались уточнить, в каком именно месте мост «начал разваливаться», но ссылка в укроСМИ на этот ролик была сделана явно не для того, чтобы отвечать на такого рода вопросы.
Использованы фотографии: http://www.most.life
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