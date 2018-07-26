07:40 26 июля
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Новости из кунсткамеры: Россия подожгла Грецию, Крымский мост рушится

Блок новостей «из кунсткамеры». Казалось бы, как могут быть связаны страшные пожары в Греции, унесшие уже около 80 человеческих жизней, с украинскими нардепами. Оказалось, что могут...

Так, входящий в партию мэра Киева Виталия Кличко «Удар» нардеп ВРУ Виталий Чепинога выдал собственную версию причин пожаров в Греции. По его словам, «во всём виновата Россия, которая решила отомстить Афинам за дипломатический скандал». Из заявления «ударенного» депутата в социальной сети Фейсбук:
Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика.


Примечательно, что через некоторое время заметка на странице Чепиноги была удалена. Дело в том, что даже на самой Украине выразили возмущение тем, что нардеп ВРУ пытается таким образом глумиться на трагедией в Греции.


Кстати, нужно напомнить, что Россия направила в Афины предложение об оказании помощи при тушении лесных пожаров. Об этом упомянутый украинский депутат не знал?..

Сопутствующая новость – украинские пользователи, которые никак не могут смириться с тем, что Россия построила Крымский мост, живо обсуждают то, что «мост трещит по швам и разваливается». При этом в качестве видеоиллюстрации «проблем» предлагается ролик от мая 2017 года, который к Крымскому мосту не имеет ровным счётом никакого отношения.



Речь о сооружении на въезде в Керчь со стороны Феодосии. Когда фейк вскрылся, пользователь поменял название в ссылке. Другие пользователи попытались уточнить, в каком именно месте мост «начал разваливаться», но ссылка в укроСМИ на этот ролик была сделана явно не для того, чтобы отвечать на такого рода вопросы.

Использованы фотографии: http://www.most.life
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Комментарии 5

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  1. asiat_61 (игорь) Сегодня, 07:29
    Страна не пуганых идиотов.Жаль.
    asiat_61
    1. Чёрный Сегодня, 07:30
      Соратник Кличко по партии однако. И этим всё сказано. laughing
      Чёрный
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:33
    Да уж..Хотя если хохолики почитают наши комменты,то будут сильно возмущены.Я имею в виду свидомых,а не нормальных людей..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 07:38
      Это точно. Только у майданутых шумеров которые родились с генами маньяков могли появиться такие мысли под кастрюлями на том месте, где у людей голова.
      Чёрный
  3. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:37
    К этой кунсткамере мы как то привыкли и уже мало кто удивляется. В последнее время удивляет НАША кунсткамера с единогласным принятием решений по НДС и пенсионному возрасту!!! Свои фантазёры уже переплюнули "шумеров", показывая по "зомби ТВ" 90 летних живчиков и убеждая нас, что на плюс ТЫЩУ к пенсии можно избороздить все дальние предальние тропы, а на 2% НДС вылечить всех больных раком и провести скоростной тырнет даже в тубзик в самой дальней деревне))))))
    edeligor
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