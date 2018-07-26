12:09 26 июля
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Протестные плакаты в Ярославле сняли через несколько часов

В социальной сети ВКонтакте опубликована фотография из Ярославля, рассказывающая о том, как местные жители выразили протест депутатам Госдумы по поводу поддержки теми озвученного варианта пенсионной реформы. На плакатах представлены фотографии таких депутатов как Александр Грибов, Валентина Терешкова и Илья Осипов. Надписи на баннерах гласили: «Позор».

Протестные плакаты в Ярославле сняли через несколько часов


Висели эти баннеры у трамвайного полотна в течение нескольких часов. Затем бдительные граждане о них сообщили, «куда надо», и плакаты, выражающие реакцию населения, сняли.


Напомним, что идею повышения пенсионного возраста для мужчин и женщина на 5 и 8 лет соответственно поддержали 328 депутатов ГД РФ. Все проголосовавшие за - представители партии "Единая Россия". Среди отказавшихся поддержать законопроект - депутат-единорос Наталья Поклонская, решившая пойти против генеральной линии партии.



Голосование в Госдуме сопровождается агрессивной медиакампанией на федеральных телеканалах, где в формате самого настоящего театра абсурда объявляется о том, что в 63 "наши женщины ещё рожают", или о том, если мужчины умирают до 65, то "сами виноваты". При этом в случае, если люди высказывают откровенное недовольство озвученными предложениями по пенсионной реформе, то их тут же записывают в ряды "украинских троллей или сетевых ботов". Видимо, плакаты в Ярославле - тоже дело рук украинских "троллей" и никого больше. Ведь все остальные правительственный вариант пенсионной реформы горячо поддерживают.

Использованы фотографии: ВКонтакте/Ирина Худакова
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Комментарии 130

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  1. Vard Сегодня, 07:52
    "Эй вы там на верху! Не топочите как слоны!" А я предлагаю объявить войну Сингапуру!
    Vard
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 07:57
      Народ, успокойтесь, берегите нервы. Все равно этот закон протащат. В стране капитализм, когда капитализм заботился о людях?
      RASKAT
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:03
        Цитата: RASKAT
        Народ, успокойтесь, берегите нервы.

        Расслабьтесь, и получите удовольствие! wassat
        Ингвар 72
        1. Чёрный Сегодня, 08:06
          Из сети:
          К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
          - олигархи 187 чел.
          - коррумпированные чиновники 579 000 чел.
          - преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел.
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 08:30
            ...Пока я президент, мне будет не нравится повышение пенсионного возраста в России.....
            Чёрный
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:34
              Цитата: Чёрный
              ..Пока я президент, мне будет не нравится повышение пенсионного возраста в России.....

              ампутация при гангрене ток же не нравится, вопрос в необходимости
              Василенко Владимир
              1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:19
                идею повышения пенсионного возраста для мужчин и женщина на 5 и 8 лет соответственно поддержали 328 депутатов ГД РФ

                dorz
              2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:23
                Цитата: Василенко Владимир
                ампутация при гангрене ток же не нравится, вопрос в необходимости

                ампутировать можно по разному- частично или все сразу
                Silvestr
          2. Sten (Евгений) Сегодня, 08:42
            Иностранцы страну грабили: интервенция и Великая Отечественная, пережили просто дикие 90 с не управляемым оттоком богатств из страны, и все равно, не смотря на дикий грабеж страны пенсионный возраст никто не повышал, даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было. Хочется спросить КТО ЖЕ НАС СЕЙЧАС ТАК ОГРАБИЛ, что пришлось повышать возраст?
            Sten
            1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:56
              Цитата: Sten
              Хочется спросить КТО ЖЕ НАС СЕЙЧАС ТАК ОГРАБИЛ, что пришлось повышать возраст?

              как кто - ОПГ, которые встроились во власть за время правления ВВП. Или вы думаете, что бандиты страну развивать собирались?!
              Стирбьорн
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:24
                что-то одной фигуры не видно
                Silvestr
            2. Лесс Сегодня, 09:14
              Цитата: Sten
              Иностранцы страну грабили: интервенция и Великая Отечественная, пережили просто дикие 90 с не управляемым оттоком богатств из страны, и все равно, не смотря на дикий грабеж страны пенсионный возраст никто не повышал, даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было. Хочется спросить КТО ЖЕ НАС СЕЙЧАС ТАК ОГРАБИЛ, что пришлось повышать возраст?

              Немножко поправлю, с вашего позволения. Во времена интервенции пенсии не платили. Во времена Великой Отечественной большей части населения пенсия не полагалась.В дикие 90-е пенсионеры толпами попрошайничали или собирали бутылки на улицах.
              Цитата: Sten
              даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было

              Он и не платил... Причём не только пенсии, но и зарплаты...
              Лесс
              1. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 09:28
                Цитата: Лесс
                Цитата: Sten
                Иностранцы страну грабили: интервенция и Великая Отечественная, пережили просто дикие 90 с не управляемым оттоком богатств из страны, и все равно, не смотря на дикий грабеж страны пенсионный возраст никто не повышал, даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было. Хочется спросить КТО ЖЕ НАС СЕЙЧАС ТАК ОГРАБИЛ, что пришлось повышать возраст?

                Немножко поправлю, с вашего позволения. Во времена интервенции пенсии не платили. Во времена Великой Отечественной большей части населения пенсия не полагалась.В дикие 90-е пенсионеры толпами попрошайничали или собирали бутылки на улицах.
                Цитата: Sten
                даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было

                Он и не платил... Причём не только пенсии, но и зарплаты...

                Не надо ля-ля! Во время войны в Чечне люди (Грозненцы) пенсии получали в полном объёме!, правда за пределы республики ездить приходилось.
                ibn.shamai
              2. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:35
                Тут Вы не правы,во времена позднего Ельцина пенсии выплачивались регулярно, с зарплатами да был полный швах. Кстати многие семьи и выжили тогда благодаря этим пенсиям.
                prapor55
            3. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 09:22
              Цитата: Sten
              Иностранцы страну грабили: интервенция и Великая Отечественная, пережили просто дикие 90 с не управляемым оттоком богатств из страны, и все равно, не смотря на дикий грабеж страны пенсионный возраст никто не повышал, даже ельцин не покусился на это, при том что в те времена пенсию платить нечем было. Хочется спросить КТО ЖЕ НАС СЕЙЧАС ТАК ОГРАБИЛ, что пришлось повышать возраст?

              Так наши управители постоянно хвастают сколько они продали газа и нефти, оружия, зерна и пр.! Деньги прямо рекой текут! Но на пенсии всё равно не хватает! Где логика? Заврались, дальше некуда!!! am
              ibn.shamai
            4. alexmach (Александр) Сегодня, 10:03
              Так во-первых пенсии тогда были чисто символичискими, а во-вторых все-таки соотношение работоспособных к пенсионерам было другим.
              alexmach
              1. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:49
                так тогда и зарплаты были чисто символические.насчёт соотношения-так воровать не надо,налоги платить,с богатеньких налоги брать по средствам,а не 6 проц.
                космонафт
              2. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:39
                Поинтересуйтесь у своих родителей о покупательной способности населения до 98 года, Вас же вырастили значит хватало пенсий.
                prapor55
            5. Лумумба (Михаил) Сегодня, 11:20
              Вы сударь откровенно врете! В то время в 90-е, пенсии и не платили от слова совсем! Моя бабушка 90 лет жили вместе, была полностью на нашем содержании! Я все прекрасно помню! Сейчас тесть с тещей на пенсии, не знаю сколько у них пенсия, но живут хорошо, без фанатизма конечно, на гостиницы внукам есть всегда! А сейчас посмотрите внимательный, какие пенсии к примеру у военных с полной выслугой? Вы
              Лумумба
          3. maykl8 (Михаил) Сегодня, 09:32
            К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
            - олигархи 187 чел.
            - коррумпированные чиновники 579 000 чел.
            - преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел

            У Вас есть корпии подозрений врученные подозреваемым или это фейк?
            maykl8
            1. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:07
              А перемести каждого из озвученных вами миллионов на строчку повыше, и тут же как будто у него язык другой появится, и мозги замены. Вам не кажется?
              Говорят, что древнегреческий философ Сократ с свое время сказал, что "Каждый народ достоин своего правительства". Но, согласитесь, народ-то у нас очень, очень неглупый и замечательный, и не каждый захочет перемещаться со строчки на строчку. Может быть, в этом проблема?
              1536
              1. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 11:07
                Но, согласитесь, народ-то у нас очень, очень неглупый и замечательный
                76% карл. И примерно такие же цифры с 2000 года
                Fkjydjckfrgh
      2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:38
        А при СССР было иначе? Тоже всё меняли по просьбам трудящихся.
        Servisinzhener
      3. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 09:11
        Пророчество..
        Стас Снежин
      4. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:05
        Народ, успокойтесь, берегите нервы. Все равно этот закон протащат

        ой спасибо за совет,обязательно так и сделаю,проглочу в очередной раз.вот только где вы у нас капитализм видели?я вижу спекулянтов и воров
        космонафт
    2. Например Сегодня, 07:58
      Сейчас мост на Аляску придумаем и войдем в историю! А пенсионеры сами виноваты, что дожили до такого возраста. wassat
      Например
      1. Vard Сегодня, 08:00
        Ну что все здесь ругаются... Нет что конкретно сказать... Я например предлагаю продавать пенсионерам водку, сигареты и прочие радости по себестоимости без НДС... И разрешить переходить дорогу на красный свет... Вон женщины предложили снизить срок беременности до семи месяцев! Поддержим товарищи... Сделаем возраст дожития пять лет...
        Vard
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:01
        Всем кто не понимает. для чего нужен мост, желаю пожить в местности где нет дорог и нужно переправляться на пароме. Потом можно будет обсудить необходимость мостов. Я помню, как люди стояли в 90-х годах в очередях на паром в Сорочьих Горах в Татарстане и какие там были скандалы пока мост не построили. Иногда машины переворачивали из-за того, что пытались без очереди проехать. Как пешком зимой ходили по льду люди. Автобусы высаживали на одном берегу, люди пешком шли 3 - 4 километра, с сумками, баулами, а в Сорочьих Горах пересаживались на другой автобус.
        Аристарх Людвигович
        1. Леший1975 Сегодня, 08:12
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Всем кто не понимает. для чего нужен мост, желаю пожить в местности где нет дорог и нужно переправляться на пароме. Потом можно будет обсудить необходимость мостов.

          Для чего нужны мосты понимают все. А вот для чего этот, на Сахалин, нет. Там ни большой численности населения, ни экономики необходимого объема нет. А водные биоресурсы в море судами добывают и перевозятся тоже судами к местам переработки. Как в этом случае окупится такой проект, совсем не понятно.
          Леший1975
          1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 08:25
            Японцам , вместе с Курилами и Сахалином продатут.Подведя "научное", "историческое" и иное обоснование.А деньги себе на благо. laughing
            Алексей 2016
          2. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 08:25
            население полмиллиона почти. как бы это для вас не большая численность, видимо. так... умирающая деревня на несколько жителей
            АнпеЛ
            1. Леший1975 Сегодня, 08:37
              Цитата: АнпеЛ
              население полмиллиона почти. как бы это для вас не большая численность, видимо. так... умирающая деревня на несколько жителей

              Ну так даешь тогда тогда на каждые пол миллиона жителей по мега проекту. Раз экономическая целесообразность ни причем и деньги все одно девать некуда.
              Леший1975
              1. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 08:56
                Перегибать не надо. В каждом случае своя ситуация - здесь вопрос назрел давно и это действительно необходимость для людей острова. Но и с Вами не спорю - на каждые полмилл. жителей по мегапроекту, да хоть на каждые тысячу жителей.
                АнпеЛ
              2. GRF (Евгений) Сегодня, 09:34
                Цитата: Леший1975
                Цитата: АнпеЛ
                население полмиллиона почти. как бы это для вас не большая численность, видимо. так... умирающая деревня на несколько жителей

                Ну так даешь тогда тогда на каждые пол миллиона жителей по мега проекту. Раз экономическая целесообразность ни причем и деньги все одно девать некуда.

                Строить инфраструктуру для жителей РФ? Да вы что! Деньги надо вкладывать в американские супер надежные трежерис с шикарным экономическим эффектом, да ?
                GRF
                1. Леший1975 Сегодня, 10:10
                  Цитата: GRF
                  Цитата: Леший1975
                  Цитата: АнпеЛ
                  население полмиллиона почти. как бы это для вас не большая численность, видимо. так... умирающая деревня на несколько жителей

                  Ну так даешь тогда тогда на каждые пол миллиона жителей по мега проекту. Раз экономическая целесообразность ни причем и деньги все одно девать некуда.

                  Строить инфраструктуру для жителей РФ? Да вы что! Деньги надо вкладывать в американские супер надежные трежерис с шикарным экономическим эффектом, да ?

                  Нет. Строить нужно там, где именно нужнее и экономически выгодно. И именно то, что нужнее всего. А не везде и лишь бы покрупнее мегапроект.. Иначе покажите деньги на такие стройки. Ну вот построили стадионы к мундиалю (к победам сборной просьба не пристегивать тему). И дальше что? Численность населения, к примеру, Саранска 314 789 чел. (2017 г.), дальше он им сильно нужен? Есть хорошая статья на эту тему: (источник news.sportbox.ru) "У половины стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, нет команды, выступающей в РФПЛ, что сулит им незавидную судьбу после турнира." Это тоже инфраструктура, которую тоже нужно поддерживать! За чей счёт, где экономика? Или все, что на верху скажут, сразу- уря! Да нет граждане, патриотизм не в этом. И трежерис тут совсем не причем. Если вкладываешь в убыточные проекты, то это путь к банкротству. Куда вложить? Да много мест, где нужнее, возможно и против моста, а уж против стадионов в не самых крупных городах так точно. Если уж про население кое-кто тут озаботился, так начиная от мед. центров, что бы не собирать всей страной деньги на лечение за границей. Или это уже не инфраструктура? Или может просто с мегапректов, некоторых очень даже экономически сомнительных, легче на подрядах миллиардные сосотяния увеличивать?
                  Леший1975
                  1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:30
                    . Ну вот построили стадионы к мундиалю

                    Уймитесь, наконец. Стадионы строили на деньги ФИФА и только инфраструктуру на свои. РФПЛ - лига олигархов, но есть и другие лиги.
                    Неужели Вы думаете, что без ЧМ повышение возраста не было бы? laughing Лучше бы с выборами связывали.
                    А вообще, я - оптимист. Ещё в 70-х годах писали, что наше поколение до пенсии не доживёт. Теперь, выходит, мне продлили жизнь. Ещё пять лет - не хухры-мухры! wassat
                    Игорь В
              3. ИванИванов Сегодня, 09:35
                Цитата: Леший1975
                Для чего нужны мосты понимают все. А вот для чего этот, на Сахалин, нет.

                Думаю жители Сахалина прекрасно понимают. Развитие инфраструктуры это как раз хорошо и правильно, по поводу пенсий трясти нужно олигархоз.
                ИванИванов
              4. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:49
                Город Омск население 1,2млн, как говорят, мост через реку Омка в центре города уже в 4 раз перенесли срок сдачи. Из производств НПЗ и прилегающие к нему заводы источающие "ароматы" кстати вредность на этих заводах убирают с первой космической скоростью, где чайник дадут,где забор покрасят-это не совсем буквально ,но думаю смысл понятен.
                prapor55
            2. Лесс Сегодня, 09:49
              Цитата: АнпеЛ
              население полмиллиона почти. как бы это для вас не большая численность,

              Некоторые считают, что за МКАДом жизни нет.
              Лесс
          3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:48
            Не переживайте - к этому мосту ваша пенсия и вы, не будете иметь ни какого отношения.
            Вадим237
          4. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 10:01
            Еще один "Иоанн Васильевич"...
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            Vlad.by
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:15
          Так в том-то и дело. Постройте мосты там, где они нужны, через Лену, например, а не там, где распилить легче.
          ПалБор
          1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:42
            Мост к городу в котором живёт 300 тысяч человек очень необходим, а мост в регион с полумиллионным населением пустая трата и распил?
            Servisinzhener
            1. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:25
              Дело не в численности, а в целесообразности и срочной необходимости. Триллион за возможность поездки на материк пяти тысяч человек и подвоз два раза в год топлива для ТЭЦ? Хм... Да за эти деньги можно несколько федеральных трасс в современный вид привести, чтобы люди не гибли.
              ПалБор
              1. ИванИванов Сегодня, 09:44
                На Сахалине 500 тысяч народу живут как отрезанные, строить не первый раз собираются, как тут определить срочность, вопрос лишь в том что мостов нужны десяки, для этого разные фонды растрясти надо.
                ИванИванов
                1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:51
                  Цитата: ИванИванов
                  На Сахалине 500 тысяч народу живут как отрезанные, строить не первый раз собираются, как тут определить срочность, вопрос лишь в том что мостов нужны десяки, для этого разные фонды растрясти надо.

                  Ну да. Фонды без растряски не работают.
                  Израильтяне, как бы к ним не относиться, к российскому Крыму вполне благожелательно расположены... Так вот, предложили наладить капельное орошение северного Крыма за 150 млн. Чиновники, кстати, в первую очередь крымские, сказали - нет! Мы будем опреснительные станции для получения технической воды строить за 6 млрд.
                  Угадайте, почему?
                  ПалБор
        3. SSR (Roman) Сегодня, 10:28
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Всем кто не понимает. для чего нужен мост, желаю пожить в местности где нет дорог и нужно переправляться на пароме. Потом можно будет обсудить необходимость мостов.

          У меня друг физик ядерщик, ругаюсь постоянно. Говорю, нужен мост через Лену!
          В ответ, - дешевле вертолётами возить! wassat

          Из сети:
          К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
          - олигархи 187 чел.
          - коррумпированные чиновники 579 000 чел.
          - преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел.

          Класс!))
          SSR
      3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:27
        Цитата: Например
        Сейчас мост на Аляску придумаем и войдем в историю!

        неплохая идея- можно быстро свалить в Америку. Вот только до Аляски топать через Магадан желательно
        Silvestr
        1. NEOZ Сегодня, 11:51
          Цитата: Silvestr
          идея- можно быстро свалить в Америку

          мечтаете быстро свалить в Америку? чтоб свалить в америку, вы можете использовать самолет!
          NEOZ
    3. Леший1975 Сегодня, 08:02
      Надеетесь, что сдадимся и они у нас, по своему примеру, коррупцию победят? Это вряд ли. Русские одни из самых стойких, наши коррупционеры наверное тоже. Против русского коррупционера нужен другой русский, который первому хорошего пинка даст. Пока правда больше наоборот получается.
      Леший1975
      1. Vard Сегодня, 08:13
        Вы не были в Сингапуре... штраф тысячу долларов за брошенный окурок... там знают как заставить человека быть законопослушным...
        Vard
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:28
          Цитата: Vard
          Вы не были в Сингапуре... штраф тысячу долларов за брошенный окурок..

          в 1983 году меня в Гродно оштрафовали за переход улицы в неположенном месте на 1 рубль! Я был шокирован и до сих пор перехожу там, где положено. Задумался о личной безопасности. Так что порядок можно и должно дома навести
          Silvestr
          1. NEOZ Сегодня, 11:01
            Цитата: Silvestr
            1983 году меня в Гродно оштрафовали за переход улицы в неположенном месте на 1 рубль!

            сколько вам было лет в 1983г.?
            на каком основании вас оштрафовали? кто вас оштрафовал?
            NEOZ
        2. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:57
          В Сингапуре за взятку чиновнику лоб зелёнкой мажут, а у нас от 6 до 8 или как сноху ДАМа повозили вокруг колонии на лимузине и простили ,она просто хотела женского счастья. Свадьбу им наверно Ростех оплатил? Я так думаю?!
          prapor55
    4. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:11
      Осторожно! Один барон уже Англии войну объявил. Помните, чем закончилось? Из пушки запулили.
      ПалБор
    5. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:23
      А я предлагаю объявить войну Сингапуру!

      Что-бы сразу сдаться?Поддерживаю good
      Владивосток1969
    6. Zubr Сегодня, 08:39
      Согласен ! Наливай... drinks
      Zubr
    7. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:44
      расстрелять или выслать из страны.
      они точно иностранные агенты, раз такие баннеры повесили.
      но есть ещё патриоты в стране.
      KLV2018
    8. lopvlad (rr) Сегодня, 10:28
      Цитата: Vard
      я предлагаю объявить войну Сингапуру!


      ну после того как вы объявили войну здравому смыслу вам и любые вершины не страшны.
      lopvlad
  2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 08:03
    Главная цель путинской власти и её пропагандистов -чтобы люди ничего не делали против власти ,и не возмущались]
    Нонна
    1. Леший1975 Сегодня, 08:18
      Цитата: Нонна
      Главная цель путинской власти и её пропагандистов -чтобы люди ничего не делали против власти ,и не возмущались]

      Не верно. Главная цель путинской власти выдоить из страны в свои карманы как можно больше. Желательно все. Ну и чтобы при этом никто их своим возмущением не напрягал. Вот так очередность целей правильнее будет.
      Леший1975
      1. AUL (Александр) Сегодня, 11:45
        Цитата: Леший1975
        Цитата: Нонна
        Главная цель путинской власти и её пропагандистов -чтобы люди ничего не делали против власти ,и не возмущались]

        Не верно. Главная цель путинской власти выдоить из страны в свои карманы как можно больше. Желательно все. Ну и чтобы при этом никто их своим возмущением не напрягал. Вот так очередность целей правильнее будет.
        Да клали они на всякие возмущения! У них Нацгвардия наготове, ежели что. А всякие возмущения словесные им совершенно фиолетово. Доили, доят и доить будут, пока есть что!
        AUL
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:20
      Будет у нас полицейское государство, как в Сирии до начала войны... Всё к этому идёт....
      gukoyan
      1. lopvlad (rr) Сегодня, 10:34
        Цитата: gukoyan
        как в Сирии до начала войны


        неверно.Так как будь в Сирии полицейское государство то там никакой войны бы не произошло.
        В Сирию пришел либерализм а он никогда без крови,поборов и войн не может.
        В Россию в 90-е пришел либерализм и до сих пор грабит,насилует,стерилизует население,изымает детей из семей и заставляет подыхать в нищете стариков.
        lopvlad
    3. shark (Владимир) Сегодня, 09:54
      Мне иногда кажется,что главная цель этой власти - развалить Россию.Ну так бессовестно, без оглядки воровать это просто край.... По моему даже самые упоротые пропутинские адепты ( сам из таких) начали понимать что что то в стране не так...
      shark
      1. lopvlad (rr) Сегодня, 10:39
        Цитата: shark
        Мне иногда кажется,что главная цель этой власти - развалить Россию.


        их главная цель разграбить Россию и добиться того чтобы их приняли на Западе как равных,в случае ежели народ взбунтуется и погонит отсюда.А рухнет Россия или нет им всё равно.
        Им на Россию плевать так же как на скрепы,которые на словах призывает сохранять а на деле сами разрушают.
        lopvlad
  3. фрезер (александр) Сегодня, 08:06
    Вы что, хотите что бы было как на Украине? Не раскачивайте лодку. Если не принять закон, то завтра по по Москве будут маршировать солдаты НАТО и будут проходить гей-парады. Сказал бы вам путин, его усатый говорун и все упоротые уря-патриоты.
    фрезер
    1. Комментарий был удален.
    2. lopvlad (rr) Сегодня, 10:42
      Цитата: фрезер
      Сказал бы вам путин, его усатый говорун и все упоротые уря-патриоты.


      в том то и проблема что во власти нет "упоротых уря-патриотов" а одни сплошные неолибералы с баблом ,норой где он всё награбленное складирует и детками за бугром.
      lopvlad
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 08:13
    "Плюрализм мнений" тут же закончился, как только блатные утвердили себя во власти. "Новое мышление" оказалось дремучим мракобесием, а "ускорение" самым мощным тормозом. "Мир во всем мире" тоже оказался тотальной и непрекращающейся войной. "Демократия", причем "суверенная", на поверку тоже такая процедура, где приходится выбирать из плеяды клоунов того, кто, кто не совсем вызывающе накрасился. Про Конституцию тоже можно сказать, что она стала ничем не лучше туалетной бумаги, по крайней мере любой вельможа хочет ею подтереться и свалить на Госдеп свою диарею.
    P.S. Ярославцы и ульяновцы молодцы. И все кто протестует. А нашей власти с дикой пропагандой позор! Её логика вкупе с глупыми аргументами "о нераскачивании лодки", говорит, что лучше мы вас уморим голодом, чем американцы.
    Altona
    1. фрезер (александр) Сегодня, 09:24
      Цитата: Altona
      тоже

      Земляк, привет. Все верно написал. Вся идеология нынешней власти это - нахлобучивать свое население, пугая при этом внешними врагами (зачастую придуманными).
      фрезер
  5. koksalek Сегодня, 08:16
    1 апреля 2019 года будет законопроект согласно которому доходы чиновников и руководителей не могут быть два раза выше доходов сотрудников. Излишки будут изыматься в пользу строительства мостов на Сахалин, Аляску, Новую землю и Антарктиду.
    Деятельность чиновников будет прозрачной и освещаемой. Освещение будет розоволюминесцентным.
    koksalek
  6. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:16
    В 9 утра их быстренько сняли. Заголовки в новостях были..."провокационные плакаты". ПРАВДА уже стало нынче провокацией???
    Михаил55
    1. Леший1975 Сегодня, 08:30
      Цитата: Михаил55
      В 9 утра их быстренько сняли. Заголовки в новостях были..."провокационные плакаты". ПРАВДА уже стало нынче провокацией???

      Пока еще да, просто провокация. Если так пойдёт и дальше, станет преступлением.
      Леший1975
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 08:18
    Цитата: Леший1975
    Против русского коррупционера нужен

    ----------------------------------
    Кол, дыба, расстрельная стенка. Другие средства не помогут.
    Altona
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:04
      Стенку убрать ибо процесс выстрела стоит денег, в стране с ними напряжёнка оставить только кол.
      prapor55
  8. Million (Влад) Сегодня, 08:24
    Молодцы ярославцы!
    Million
  9. Миллер (Миллер) Сегодня, 08:32
    Глубоко уважаю первую женщину космонавта. Но по-моему ей давно пора на пенсию, правнуков нянчить , а не занимать место в законодательном органе.
    Миллер
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 09:38
      Она и думает о себе, чтоб работать там, работать и работать....
      GRF
      1. частное лицо Сегодня, 10:27
        А она по вашему работает? Она просто сидя на попе ровно зарабатывает за месяц столько сколько простой работяга в год.
        частное лицо
  10. Ярославский (Валерий) Сегодня, 08:35
    Плакаты висели у трамвайных путей, на проходном достаточно месте...сняли их представители полиции...граждане были против...ну что ж...Ярославль всегда был городом мятежа , и я очень надеюсь что мы как минимум окажем достойное сопротивление грабителям и душегубам, принявшим данный закон в первом чтении...И что самое интересное..г-н Осипов известный в городе, "жесткий " бизнесмен из 90х ,вчера заявил, что мы должны наоборот радоваться этому закону...мы дураки пока и не понимаем всей выгоды в дальнейшем...ну что ж г-н Осипов, тебе как говорится виднее)))
    Ярославский
    1. Комментарий был удален.
    2. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:55
      местные олигархи те еще сволочи, что в ярославлях что в винницах
      https://korrespondent.net/ukraine/politics/141908
      7-v-vinnickoj-oblasti-proigravshij-kandidat-razru
      shil-postroennuyu-k-vyboram-dorogu-izdanie
      Igoresha
  11. asiat_61 (игорь) Сегодня, 08:35
    Больше налогов, хороших и вкусных. Пенсионный возраст до 80 - ти.Слава великому Путину!!! Надеюсь уже белого коникаа подготовили.
    asiat_61
  12. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:43
    А кто нибудь вообще знает как голосовали эти депутаты? Судя по результатам 104 было против. Или широким махом всех загребли?
    Servisinzhener
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:59
      Все партии, кроме едросов, проголосовали против+1 Поклонская
      Стирбьорн
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 10:29
      А кто нибудь вообще знает как голосовали эти депутаты?


      Поименный официальный список голосования вот тут. За только все едросы , кроме Поклонской, остальные партии и внесистемные -против.
      http://vote.duma.gov.ru/vote/104876
      dauria
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:57
        "Перед нами современная перепевка идеи, которая в "Бесах" у Достоевского названа "выпускаем Ивана-Царевича". То есть, некую личность, которая к власти отношение имеет, но о народе думает. Что призвано показать, что "правда существует, и в государстве она есть, но вот только вот прямо сегодня победить не может".

        https://bantaputu.livejournal.com/389943.html
        Igoresha
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 08:46
    Цитата: Миллер
    Глубоко уважаю первую женщину космонавта. Но по-моему ей давно пора на пенсию, правнуков нянчить , а не занимать место в законодательном органе.

    --------------------------
    Нисколько её не уважаю, как и монархо-космонавта Леонова. Всю жизнь она пиарилась, ей устроили в свое время "космическую свадьбу" с Андрианом Николаевым. Потом она в Думу пролезла, уже пиарить единороссов.
    Altona
  14. Zubr Сегодня, 08:47
    Откровенно говоря уже надоел этот театр абсурда с ЕР. Я Тут с одним товарищем, явной направленности ЕР(но божится, что не партийный), явно работник налоговой по физ.лицам. очень плотно обсуждали тему референдума по пенсионной шараде. Вы не поверите, но он предложил налог на "ТУНЕЯДСТВО"...
    Zubr
    1. Лесс Сегодня, 09:56
      Цитата: Zubr
      Откровенно говоря уже надоел этот театр абсурда с ЕР. Я Тут с одним товарищем, явной направленности ЕР(но божится, что не партийный), явно работник налоговой по физ.лицам. очень плотно обсуждали тему референдума по пенсионной шараде. Вы не поверите, но он предложил налог на "ТУНЕЯДСТВО"...

      Во-первых товарищ не божился, а просто сказал то что есть на самом деле. Во-вторых товарищ не из налоговой. В третьих - всё остальное более-менее соответствует истине. hi laughing
      Лесс
      1. Zubr Сегодня, 11:39
        hi smile
        И всё равно я не согласен с вашим предложением, а потому, что после 50 лет найти работу очень сложно. Соответственно, вся эта масса людей условно попадает под эту категорию. Вы понимаете к чему вы народ подталкиваете ? А заработок у такой категории крайне не стабильный. Нужно расширять рынок труда и ЗП В частном секторе бизнеса заставить всю делать белой..нужны действительно очень серьёзные шаги на развитие малых производств и создания рабочих мест, А не карательные меры..
        Zubr
  15. BAI Сегодня, 09:08
    Да, до Франции нам еще далеко, где за глупые законы на раз сносят правительство. Или в недавно где-то снесли правительство за идею поднять цены на бензин. Вот это демократия!
    BAI
  16. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:10
    Леший 1975
    для чего этот, на Сахалин
    А вы бы прежде чем писать отсебятину поинтересовались у жителей Сахалина нужен им мост или нет. Сами то бывали на острове? Или не разбираясь в ситуации проще заявить "протест"?
    rotmistr60
    1. Леший1975 Сегодня, 09:44
      Цитата: rotmistr60
      Леший 1975
      для чего этот, на Сахалин
      А вы бы прежде чем писать отсебятину поинтересовались у жителей Сахалина нужен им мост или нет. Сами то бывали на острове? Или не разбираясь в ситуации проще заявить "протест"?

      Ну если Вы уже разобрались в ситуации, и точно знаете, что самый необходимый прект в стране на сегодня мост на Сахалин. Вот только про жителей не нужно задвигать. Так как во первых опрос оных Вы еще не успели провести. И сами жители по этому вопросу даже здесь на сайте высказывались совсем не однозначно. Во вторых, если пойти этим путём и провести опрос в каждом регионе, то в каждом и проблема будет своя самая важная. Поэтому предлагаю Вам все же поделиться мнением, что РЖД будет перевозить туда-обратно, что бы именно это имело экономический смысл. А если уж для насления, так тогда наверное нужен был бы больше автомобильный мост. Скажете дорог нет, так там и грузов нет. Жду Вашего мнения, как разобравшегося, в чем экономический эффект будет и через сколько должен окупиться.
      Леший1975
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:54
        Думаю, что даже этого из сегодняшней статьи будет достаточно
        Сейчас большинство грузов с острова и на остров отправляется морем. В случае разгула стихии Сахалин может неделями ожидать отправки этих грузов на материк (с материка), что наносит существенный удар по экономике не только самого Сахалина, но и всего Дальнего Востока.
        Кроме этого окупаемость просчитывается еще перед созданием проекта. Если проект не выгоден экономически, то его не стоит и разрабатывать.
        rotmistr60
        1. Литвинов (Сергей) Сегодня, 10:09
          Не совсем уверен, что это относится к правительству РФ. Для нынешнего руководства проект выгоден, если его бюджет можно раздуть и распилить!
          Литвинов
          1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:59
            при Сталине еще б тыщу человек изничтожили, лучше уж пусть деньги пилят
            Igoresha
        2. Леший1975 Сегодня, 10:23
          Цитата: rotmistr60
          Думаю, что даже этого из сегодняшней статьи будет достаточно
          Сейчас большинство грузов с острова и на остров отправляется морем. В случае разгула стихии Сахалин может неделями ожидать отправки этих грузов на материк (с материка), что наносит существенный удар по экономике не только самого Сахалина, но и всего Дальнего Востока.
          Кроме этого окупаемость просчитывается еще перед созданием проекта. Если проект не выгоден экономически, то его не стоит и разрабатывать.

          "Если проект не выгоден экономически, то его не стоит и разрабатывать."
          А со стадионами тогда как получилось? Экономически выгодно?
          (источник actpolit.info):
          В Мордовии — одном из самых закредитованных регионов России — планируемый объем затрат на содержание стадиона в Саранске составит 200-300 млн рублей в год, рассказал министр экономики, торговли и предпринимательства региона Владимир Мазов.

          Или (источник Свободная пресса):
          "При этом на обслуживание «Волгоград Арены» нужно около 300 миллионов рублей в год.
          Не очень понятно, откуда возьмет на это деньги бюджет Волгоградской области даже через пять лет. Сейчас в бюджете региона зияет «дыра» в миллиард рублей с «хвостиком». А предполагается, что «Волгоград Арена» перейдет на баланс Волгоградской области уже в 2019 году."
          Леший1975
  17. Larum (Larum) Сегодня, 09:13
    А орали то: Русские своих не бросают, выбираем Путина, Россия встает с колен, Кинжалами всех побем, мы на 7 месте по ВВП...

    А теперь и в думе шишь, и в Роскосмосе обыски, якобы правду об неуспешных пусках Кинжалах слили, и по ВВП уже сильно ниже....
    Larum
  18. частное лицо Сегодня, 09:16
    Цитата: gukoyan
    Будет у нас полицейское государство, как в Сирии до начала войны... Всё к этому идёт....

    А сейчас разве у нас не полицейское государство? "Росгвардия" для этого и создавалась затыкать рты на митингах.
    частное лицо
  19. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:33
    Цитата: RASKAT
    Народ, успокойтесь, берегите нервы. Все равно этот закон протащат. В стране капитализм, когда капитализм заботился о людях?

    Пока лишь первое слушание, а там ,возможны, какие-то изменения и дополнения
    Роялист
  20. maykl8 (Михаил) Сегодня, 09:35
    Висели эти баннеры у трамвайного полотна в течение нескольких часов. Затем бдительные граждане о них сообщили, «куда надо», и плакаты, выражающие реакцию населения, сняли.

    Реакция наслоения на недопущение поднятия пенсионного возраста должна быть - 5 детей на семью.
    maykl8
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:52
      Не потянут - так как половина, работать не хотят.
      Вадим237
      1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 10:09
        Цитата: Вадим237
        Не потянут - так как половина, работать не хотят.

        Может и хотят но не пыльно. А так 5 детей не поднять. Нужна навязчивая пропаганда бебибума и параллельно здорового образа жизни.
        maykl8
  21. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:36
    Наталье Поклонской респект! Молодец Наташа!!!
    Dashout
  22. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:44
    Цитата: Миллер
    Глубоко уважаю первую женщину космонавта. Но по-моему ей давно пора на пенсию, правнуков нянчить , а не занимать место в законодательном органе.

    Терешкова- флюгер: если завтра правящей партией станут коммунисты ,она перегревается и окажется в первых рядах КПРФ:" Я в душе была и есть коммунистам,но временные трудности+ туры пыры." Исполняла задание Леонида Ильича или ещё какая взирая. 2/3 ЕРиков были в компартии и комсомола и запросто забудут ЕР как использованный презерватив
    Роялист
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 11:05
      Терешкова при коммунистах союз советских женщин возглавляла или как то там, в услышанном случайно разговоре женщина поведала, динамили с квартирой при СССРе, написала Терешковой и та помогла
      Igoresha
  23. ИванИванов Сегодня, 09:46
    Девушка давно уже не космонавт СССР, один образ остался, в целом хорошие плакты, интересно сколько бы ДАМ и Гарант провисели, там им прежде всего место.
    ИванИванов
  24. Литвинов (Сергей) Сегодня, 09:58
    Думаю, что весьма скоро терешковы-кобзоны-валуевы доходчиво и наглядно объяснят прелести пенсионной реформы.

    Литвинов
    1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 10:13
      Цитата: Литвинов
      Думаю, что весьма скоро терешковы-кобзоны-валуевы доходчиво и наглядно объяснят прелести пенсионной реформы.

      Пенсионный возраст в Германии 67 лет. Богатейшая страна Европы. Бросайте бухать и курить, займитесь спортом и все будет Ок.
      maykl8
      1. Литвинов (Сергей) Сегодня, 10:32


        "Бросайте бухать и курить, займитесь спортом и все будет Ок."

        И это все, что нужно чтобы РФ стала богатейшей страной Евразии? Вы понимаете о чем говорите? А как же доход государства с акцизов на алкоголь и табак? laughing


        "Пенсионный возраст в Германии 67 лет. Богатейшая страна Европы."

        «Россия подает данные в ВТО и ООН как каждая страна. В Германию Россия продает большое количество нефти. В 2015 году нефти было продано на 9,6 млрд долларов. По данным Германии в ВТО и ООН — Германия купила нефти на 27,6 млрд долларов. По данным Федеральной таможенной службы Россия продала нефти на 3 млрд, а по данным США они купили нефти на 9 млрд. Итого в 2015 году в бюджет РФ не заплатили 16 трлн рублей. То есть мы имеем бюджет в 13,5 трл рублей, а 16 трлн не доплатили»
        https://politeka.net/news/509013-putin-ta-jogo-sv
        ita-obikrali-rosiyan-na-16-triljoniv/
        --------------
        smile Я читаю другие сказки... lol
        Литвинов
        1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:42
          И это все, что нужно чтобы РФ стала богатейшей страной Евразии? Вы понимаете о чем говорите? А как же доход государства с акцизов на алкоголь и табак?

          Окупятся снижением дотаций в пенсионный фонд.

          И не читайте советских газет.....
          maykl8
      2. Леший1975 Сегодня, 11:01
        Цитата: maykl8
        Цитата: Литвинов
        Думаю, что весьма скоро терешковы-кобзоны-валуевы доходчиво и наглядно объяснят прелести пенсионной реформы.

        Пенсионный возраст в Германии 67 лет. Богатейшая страна Европы. Бросайте бухать и курить, займитесь спортом и все будет Ок.

        Я лично не бухаю, совсем не пью, не курю, занимаюсь спортом. И чем дальше, тем больше становится не Ок. Еще идеи есть?
        Леший1975
        1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:45
          Я лично не бухаю, совсем не пью, не курю, занимаюсь спортом. И чем дальше, тем больше становится не Ок. Еще идеи есть?

          Смените род деятельности. Открываете газету с вакансиями, выбираете зарплату, которая нравится, учитесь на эту должность, устраивайтесь на работу, получаете зарплату которая нравится. Сиднем сидеть не надо!
          maykl8
      3. lopvlad (rr) Сегодня, 11:06
        Цитата: maykl8
        Пенсионный возраст в Германии 67 лет.


        а в Германии аналог российских 90-х был,смена строя,полтора десятилетия нищеты,отсутствие медицины на сотни километров,обесценивание всех накоплений два раза за десятилетия,отсутствие зарплаты по два года ? . Но годами народный торт (хлеб посыпанный сахаром и политый водой) вместо конфет и шоколадок годами детям давали ?
        И запомните что здоровье человека формируется в детстве и например старческий остеопороз (ломкость костей) это признак того что в детстве вы жили плохо и впроголодь(набор пика крепости костной массы происходит в детстве).

        Цитата: maykl8
        Богатейшая страна Европы.



        богатейшая страна Европы не равняется автоматически богатейший русский народ .Всё дело в распределении богатств.Россияская Империя в 1913 году была почти самой богатой в мире а население было самое нищее.
        Так и сейчас .Голый народ в кредитах и долгах и зажравшаяся власть.
        lopvlad
        1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:47
          Все правильно. Для прорыва, нужно мобилизоваться и сосредоточиться на направлении основных усилий. Составить план и тупо выполнять его. Так собственно в 1945 году Берлин и взяли.
          Китай так же стал первой экономической державой. Пенсионный возраст 65 лет.
          maykl8
          1. lopvlad (rr) Сегодня, 12:06
            Цитата: maykl8
            Пенсионный возраст 65 лет.


            Пенсионный возраст в Китае составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Женщины, занимающиеся физическим трудом, имеют право уйти на пенсию в 50 лет.Так что врать то ненужно.
            lopvlad
  25. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 10:11
    Цитата: ibn.shamai
    Так наши управители постоянно хвастают сколько они продали газа и нефти, оружия, зерна и пр.! Деньги прямо рекой текут! Но на пенсии всё равно не хватает! Где логика? Заврались, дальше некуда!!!

    Да это просто подмена понятий! Большие продажи каких-то коммерсов выдаются за достижения общества.
    А достижения общества это не то сколько коммерсант "Толстосумов" за бугор зерна продал (заплатив трактористам за работу аж три тысячи рублей), достижения общества это новые рабочие места, достойная зарплата, новые больницы и школы (не областных центрах, а на периферии), доступное образование, новые дороги, новые предприятия в небольших городах, работающие не за три копейки сельское хозяйство, реально работающие профсоюзы, высокая рождаемость и достойная пенсия!
    Qwertyarion
  26. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 10:18
    Как тут уже отмечали, среди единоросов оказался один мужик - Наталья Поклонская
    _Ugene_
  27. lopvlad (rr) Сегодня, 10:27
    Затем бдительные граждане о них сообщили, «куда надо», и плакаты, выражающие реакцию населения, сняли.


    ну так за 26 лет в России вырастили несколько поколений халуев обслуживающих власть ну и тех у кого папа и мама при власти народ обирает.
    Только вот на беду власти легитимизировать поднятие пенсионного возраста ,несмотря на пропаганду из каждого даже не подключенного утюга,среди народа ну никак не получается.
    Русский народ под татаро-монгольским игом 300 лет был и не смотря на это так свободным человеком и остался ,переживет и этих поработителей.
    lopvlad
  28. Литвинов (Сергей) Сегодня, 10:39


    Светлая память Михаилу Николаевичу... Может быть и хорошо, что он не видит сегодняшнего грабежа.
    Литвинов
    1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:57
      Задорнов был хороший, но шут и клоун не несущий ни какой ответственности за государство и свои слова.
      maykl8
  29. lopvlad (rr) Сегодня, 10:48
    Цитата: фрезер
    Не раскачивайте лодку


    лодка уже раскачана последними законопроектами а молчать в раскаченной лодке,значит гарантированно и неминуемо быть выброшенным из неё первым.
    lopvlad
    1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:54
      Цитата: lopvlad
      лодка уже раскачана последними законопроектами а молчать в раскаченной лодке,значит гарантированно и неминуемо быть выброшенным из неё первым.

      Раскаченные лодки обычно тонут с качающими ее идиотами. Российская империя, СССР, Югославия... Украина теперь....
      maykl8
  30. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:53
    а плакаты то кто-то догадался в спальном районе вывесить.. как раз перед утренним часом пик, когда все на работу ломанулись... видели их многие, в том числе и я
    Не либероид Русский
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 11:08
      провокаторы вывесили)))
      Igoresha
  31. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:06
    Сняли... Ну видимо кому-то мешали...
    Вот только интересно, что это за граждане которые довольны режимом, которые сообщили куда надо?
    Видимо мозг высушен на прочь, ну или секта тех которые утверждают что надо вынашивать детей 7 месяцев...
    Хотя глупости, видимо чиновники и сообщили...
    gukoyan
  32. РядовойСА Сегодня, 11:06
    Мерзкое правительство, мерзкая правящая партия ну и соответственно и методы такие же.
    Едро должно кануть в небытье и чем скорей тем лучше.....
    РядовойСА
  33. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 11:08
    Название города хорошее Ярославль... мудрое, правильное.
    Z_G_R
  34. Огонёк (Андрей) Сегодня, 11:32
    Цитата: Леший1975
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Всем кто не понимает. для чего нужен мост, желаю пожить в местности где нет дорог и нужно переправляться на пароме. Потом можно будет обсудить необходимость мостов.

    Для чего нужны мосты понимают все. А вот для чего этот, на Сахалин, нет. Там ни большой численности населения, ни экономики необходимого объема нет. А водные биоресурсы в море судами добывают и перевозятся тоже судами к местам переработки. Как в этом случае окупится такой проект, совсем не понятно.

    Чтобы развивалась экономика - нужно производство, добыча, переработка и т.д.!

    Чтобы разрабатывать что либо на Сахалине, привезти оборудование и т.д. - нужны дороги!
    Чтобы вывезти произведенный продукт - нужны дороги!
    Люди, живущие там - хотят более лёгкий путь на материк - нужны дороги.
    Ну а мост для этого совсем не нужен, пусть на паромах плавают и по льду переходят?
    Огонёк
  35. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 11:50
    Цитата: Igoresha
    Перед нами современная перепевка идеи, которая в "Бесах" у Достоевского названа "выпускаем Ивана-Царевича". То есть, некую личность, которая к власти отношение имеет, но о народе думает. Что призвано показать, что "правда существует, и в государстве она есть, но вот только вот прямо сегодня победить не может".

    Да, согласен, перед нами выступает серьёзный драматический театр с хорошей режиссурой, а не какой-то там клуб весёлых и находчивых.Чешут по ушам народу и даже не улыбнутся, но как говорится по Станславскому "не верю".
    Qwertyarion
  36. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 12:01
    Железняк, вроде, со своего поста ушел (подал в отставку)... Лед тронулся????
    Михаил55
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