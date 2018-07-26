Протестные плакаты в Ярославле сняли через несколько часов

В социальной сети ВКонтакте опубликована фотография из Ярославля, рассказывающая о том, как местные жители выразили протест депутатам Госдумы по поводу поддержки теми озвученного варианта пенсионной реформы. На плакатах представлены фотографии таких депутатов как Александр Грибов, Валентина Терешкова и Илья Осипов. Надписи на баннерах гласили: «Позор».Висели эти баннеры у трамвайного полотна в течение нескольких часов. Затем бдительные граждане о них сообщили, «куда надо», и плакаты, выражающие реакцию населения, сняли.Напомним, что идею повышения пенсионного возраста для мужчин и женщина на 5 и 8 лет соответственно поддержали 328 депутатов ГД РФ. Все проголосовавшие за - представители партии "Единая Россия". Среди отказавшихся поддержать законопроект - депутат-единорос Наталья Поклонская, решившая пойти против генеральной линии партии.Голосование в Госдуме сопровождается агрессивной медиакампанией на федеральных телеканалах, где в формате самого настоящего театра абсурда объявляется о том, что в 63 "наши женщины ещё рожают", или о том, если мужчины умирают до 65, то "сами виноваты". При этом в случае, если люди высказывают откровенное недовольство озвученными предложениями по пенсионной реформе, то их тут же записывают в ряды "украинских троллей или сетевых ботов". Видимо, плакаты в Ярославле - тоже дело рук украинских "троллей" и никого больше. Ведь все остальные правительственный вариант пенсионной реформы горячо поддерживают.