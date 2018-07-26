12:09 26 июля
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В РКЦ «Прогресс» рассматривают новый способ доставки наноспутников на орбиту

Специалисты самарского РКЦ «Прогресс» предложили новый способ вывода наноспутников на орбиту в качестве попутной нагрузки, передает РИА Новости.



При запуске более крупных космических аппаратов попутную нагрузку в виде наноспутников предполагается размещать в переходном отсеке ракет семейства «Союз-2», сказал агентству и.о. гендиректора предприятия Дмитрий Баранов.


Он пояснил, что переходный отсек – это место соединения верхней ступени с головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем аппаратах. Данный отсек отстреливается при отделении разгонного блока от верхней ступени.

В настоящее время наноспутники, доставляемые на орбиту в качестве попутного груза, размещаются на специальной раме, которая крепится на самом «разгоннике» и на основном аппарате. Доставка спутников внутри переходного отсека пока никем еще не проводилась.

Однако возможность именно такого размещения наноспутников имеется, и «Прогресс» уже готов к взаимодействию с потенциальными заказчиками, отметил Баранов.

При этом и.о. гендиректора не стал уточнять, какое количество спутников можно разместить в отсеке, поскольку, по его словам, вопросы размера и количества миниатюрных аппаратов будут прорабатываться с каждым заказчиком индивидуально.

Напомним, в июле 2017 года «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» поставил мировой рекорд, выведя на три различные орбиты 73 спутника.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 08:14
    Ну могут... когда захотят... Интересно я доживу до всеобщего спутникового интернета?
    Vard
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:19
      Вроде здравая мысль , но почему-то вспомнился анекдот про солдата , который предлагал ему к заднице метлу привязать ...
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
        Приветствую Паша! hi , а про солдата это похоже. lol
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:38
          Взаимно , Витя ! hi Не знаю почему именно этот анекдот вспомнился . Может , потому что и там и тут рацпредложение присутствует ? feel
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:45
            Рацпредложения , в свое время , погубили СССР , не хотелось бы повторения.
            cniza
    2. BlackMokona Сегодня, 08:34
      Иридиум Некст вообщем то уже работает, вполне себе глобальный спутниковый интернет. Только цены кусаются
      BlackMokona
    3. ultra (Михаил) Сегодня, 09:19
      Цитата: Vard
      Интересно я доживу до всеобщего спутникового интернета?

      Вообще то он давным давно есть.Вопрос только в цене оборудования и стоимости трафика.
      ultra
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:38
      Пора уж запускать наноспутники из ЗРК С-500. Надежнее для спутников будет. winked
      сибиралт
    5. Гризли Сегодня, 10:06
      Оптика надежней и дешевле и дожить до нее получиться, это не пенсия в 65).
      Гризли
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 08:15
    не знаю почему ,но от слова нано начинает коробить и вспоминается неприглядное ,рыжее существо... ,просто спутники и назвать то уже ,без лишнего пиара ,нельзя....
    anjey
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:04
      Вообще-то это кубики такие 20 на 20 см примерно и весом несколько кг
      voyaka uh
    2. donavi49 Сегодня, 09:09
      Потому что они мелкие. В основном Кубсат (это архитектура такая), но есть и уникальные не на кубах.

      Вот например типичный 3хКуб - собранный в готовый спутник.
      donavi49
    3. astepanov (Алексей) Сегодня, 09:49
      Цитата: anjey
      от слова нано начинает коробить и вспоминается неприглядное ,рыжее существо.

      Наноспутник - это когда контора Рогозина пропускает финансирование через контору Чубайса, а на остатки строят спутники. А еще нанокосмодромы, наноангару, сверхтяжелую наноракету... Главный секрет тут - наносовесть и мегалапа. Глобальная нанизация...
      astepanov
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:14
        еще хуже ,когда деньги куда то ушли а спутники наноневидимы,они вроде бы и есть а не увидишь ,как суслики,но только в космосе....
        anjey
    4. Гризли Сегодня, 10:08
      Да круто) их там миллиарды походу разместятся
      Гризли
  3. moreman78 Сегодня, 09:06
    Для наноспутников наштампуем нагораете!
    moreman78
  4. Larum (Larum) Сегодня, 09:07
    Нано? Чубайсу славу уже можно не кричать?
    Larum
  5. Комментарий был удален.
  6. Самара_63 (Вася) Сегодня, 10:38
    Лидер Космоса РКЦ Прогресс разрывают коррупционые скандалы...
    Там надо КБ Козлова снова отсоеденить от завода, и сделать самостоятельной единицей...
    Ну и жаль что так случилось с Кирилином, очень умный специалист...может несмотря на уголовное дело разрешить ему работать? Необязательно директором, простым инженером можно...

    Ну и жаль что талантливая молодёжь с КБ побежала...
    Самара_63
  7. bagration (bogdan) Сегодня, 11:09
    С Рогозиным считайте что космонавтики уже нет. То что было будет уничтожено окончательно.
    bagration
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