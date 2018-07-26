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В РКЦ «Прогресс» рассматривают новый способ доставки наноспутников на орбиту
Специалисты самарского РКЦ «Прогресс» предложили новый способ вывода наноспутников на орбиту в качестве попутной нагрузки, передает РИА Новости.
При запуске более крупных космических аппаратов попутную нагрузку в виде наноспутников предполагается размещать в переходном отсеке ракет семейства «Союз-2», сказал агентству и.о. гендиректора предприятия Дмитрий Баранов.
Он пояснил, что переходный отсек – это место соединения верхней ступени с головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем аппаратах. Данный отсек отстреливается при отделении разгонного блока от верхней ступени.
В настоящее время наноспутники, доставляемые на орбиту в качестве попутного груза, размещаются на специальной раме, которая крепится на самом «разгоннике» и на основном аппарате. Доставка спутников внутри переходного отсека пока никем еще не проводилась.
Однако возможность именно такого размещения наноспутников имеется, и «Прогресс» уже готов к взаимодействию с потенциальными заказчиками, отметил Баранов.
При этом и.о. гендиректора не стал уточнять, какое количество спутников можно разместить в отсеке, поскольку, по его словам, вопросы размера и количества миниатюрных аппаратов будут прорабатываться с каждым заказчиком индивидуально.
Напомним, в июле 2017 года «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» поставил мировой рекорд, выведя на три различные орбиты 73 спутника.
При запуске более крупных космических аппаратов попутную нагрузку в виде наноспутников предполагается размещать в переходном отсеке ракет семейства «Союз-2», сказал агентству и.о. гендиректора предприятия Дмитрий Баранов.
Он пояснил, что переходный отсек – это место соединения верхней ступени с головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем аппаратах. Данный отсек отстреливается при отделении разгонного блока от верхней ступени.
В настоящее время наноспутники, доставляемые на орбиту в качестве попутного груза, размещаются на специальной раме, которая крепится на самом «разгоннике» и на основном аппарате. Доставка спутников внутри переходного отсека пока никем еще не проводилась.
Однако возможность именно такого размещения наноспутников имеется, и «Прогресс» уже готов к взаимодействию с потенциальными заказчиками, отметил Баранов.
При этом и.о. гендиректора не стал уточнять, какое количество спутников можно разместить в отсеке, поскольку, по его словам, вопросы размера и количества миниатюрных аппаратов будут прорабатываться с каждым заказчиком индивидуально.
Напомним, в июле 2017 года «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» поставил мировой рекорд, выведя на три различные орбиты 73 спутника.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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