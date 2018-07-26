В Подмосковье открыт народный памятник Коломенским курсантам

В подмосковной Коломне открыт новый мемориал. Основная его композиция – памятник Коломенским курсантам. Установка памятника, созданного на добровольные пожертвования выпускников Коломенского высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ) и трудовых коллективов города, состоялась 21 июля. Нужно отметить, что КВАКУ было расформировано 10 лет назад.Одним из авторов проекта является автор слов официального гимна российского контингента в Сирии «Сирийский марш» Дмитрий Лик. На мемориальной табличке выбиты слова стихотворения, посвящённые Коломенскому военному училищу:Соавтором проекта памятника Коломенским курсантам является майор запаса Александр Редько, участник войны в Афганистане, командир артиллерийской батареи 56-й гвардейской ДШБ. Идея воплощалась в реальность, как отмечают авторы, около трёх лет. На создание памятника неравнодушные граждане передали в общей сложности около 1,7 млн рублей пожертвований.Для справки: за годы работы КВАКУ подготовило не менее 14 тысяч офицеров для ракетных войск и артиллерии. Около пяти тысяч выпускников участвовали в войне на территории Афганистана. 33 выпускника в Афганистане сложили головы, выполняя интернациональный долг. 8 выпускников стали Героями Советского Союза и России. 28 с курсантской скамьи дослужились до генеральских погон, командуя частями и соединениями по всей необъятной стране.