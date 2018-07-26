12:10 26 июля
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В Подмосковье открыт народный памятник Коломенским курсантам

В подмосковной Коломне открыт новый мемориал. Основная его композиция – памятник Коломенским курсантам. Установка памятника, созданного на добровольные пожертвования выпускников Коломенского высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ) и трудовых коллективов города, состоялась 21 июля. Нужно отметить, что КВАКУ было расформировано 10 лет назад.

В Подмосковье открыт народный памятник Коломенским курсантам


Одним из авторов проекта является автор слов официального гимна российского контингента в Сирии «Сирийский марш» Дмитрий Лик. На мемориальной табличке выбиты слова стихотворения, посвящённые Коломенскому военному училищу:


У трёх погон курсанты соберутся,
Поговорят о прошлом и родном,
У трёх погон в былое окунутся
И вспомнят всё, что было так давно.

Пусть не вернуть курсантам отчий дом,
В них память пульсом бьётся у виска.
Есть три погона в парке городском,
А значит, память будет жить века!



Соавтором проекта памятника Коломенским курсантам является майор запаса Александр Редько, участник войны в Афганистане, командир артиллерийской батареи 56-й гвардейской ДШБ. Идея воплощалась в реальность, как отмечают авторы, около трёх лет. На создание памятника неравнодушные граждане передали в общей сложности около 1,7 млн рублей пожертвований.



Для справки: за годы работы КВАКУ подготовило не менее 14 тысяч офицеров для ракетных войск и артиллерии. Около пяти тысяч выпускников участвовали в войне на территории Афганистана. 33 выпускника в Афганистане сложили головы, выполняя интернациональный долг. 8 выпускников стали Героями Советского Союза и России. 28 с курсантской скамьи дослужились до генеральских погон, командуя частями и соединениями по всей необъятной стране.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 5

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  1. Blue Fox Сегодня, 09:49
    Память и почитание традиций это здорово! Поздравляю всех выпускников КВАКУ, с некоторыми пересекался за время службы, с некоторыми познакомился уже тут, на ВО. Настоящие офицеры и профессионалы своего дела.
    Blue Fox
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:53
      Таких памятников мало не бывает.
      Венд
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 10:35
    Памятник это хорошо ,вот только жаль , что много таких КВАКУ перестали существовать,со своей историей и традициями....
    anjey
  3. barclay (Андрей) Сегодня, 10:42
    Пользуясь случаем, хочу поздравить всех однокашников, выпускников 1986 года, а особенно выпускников 8-й десантной батареи с этим приятным событием. Кому как ни самим выпускникам поддерживать добрую память о своем родном училище. Да и в самой Коломне это училище оставило большой след, просуществовав там с 1957 года.
    Из истории названий училища:
    1957 г. — Коломенское артиллерийское училище.
    1968 г. — Коломенское высшее артиллерийское ордена Ленина Краснознаменное командное училище им. Октябрьской Революции.
    1995 г. — Михайловское высшее артиллерийское командно-инженерное училище.
    1998 г. — Михайловский военный артиллерийский университет (филиал г. Коломна).
    2004 г. — Коломенское высшее артиллерийское командное училище (военный институт).
    По названиям видно, что самым стабильным периодом для училища был до 90-х годов. Вместе со страной стало "колбасить" и училище. Жаль, что это училище, ведущее свою историю как филиал Михайловской Артиллерийской Академии аж с 1820 года не выдержало испытаний реформаторами всех мастей.
    barclay
  4. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:44
    Красавчики! Был в том скверике, там очень классно!

    Коломне желаю мира и процветания!
    ButchCassidy
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