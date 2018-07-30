Спиналонга: крепость для съёмок приключенческого кино

Остров СпиналонгаДобраться туда лучше всего на арендованном автомобиле, хотя серпантин там при пересечении горного хребта еще тот. Но виды – а раньше состоятельные люди специально ездили сюда любоваться видами, это уж потом вошло в моду купаться в море чуть ли не нагишом, – виды просто замечательные. Горы и море! Причем одновременно и если на море смотреть иной раз и надоедает, то на горы – никогда! И оливковое масло здесь самое что ни на есть настоящее и намного дешевле, чем в Никосии. Купил канистру и на год обеспечена вся семья!Вот так он приближается, вырастая из моря…И становится все ближе и ближе!Ну, а добравшись до Спиналонги, ты видишь… что-то похожее на крепость и древние развалины, и вот тут следует хотя бы немного заранее узнать о том, а что это такое у тебя перед глазами. Начнем с того, что сообщим несколько интересных фактов из истории этого места. Например, с того, что с 1957 года этот остров носит официальное античное название Калидон, но люди по привычке по-прежнему называют его именно Спиналонгой. Причем рядом с островом расположен еще и полуостров с таким же названием.А вот так он выглядит с горы, если ты едешь туда на автомобиле.Последний способ самый лучший. Вот так, кстати, выглядят ворота Ираклиона в окружающей его крепостной стене. Впечатляет, не правда ли?!Сегодня полуостров отделяет от Крита небольшая бухта. В античное время на этом месте была суша и находился крупный город-порт Олус, оказавшийся под водой после сильного землетрясения, случившегося во II веке нашей эры. Сегодня здесь расположена деревня Элунда. А вот в эпоху средневековья все эти земли были не заселены из-за постоянных пиратских набегов.Причал и главная башня крепости Спиналонги.Туристы идут потоком!Потом в начале XIII века остров Крит, который в то время называли королевство Кандия, прибрали к рукам венецианцы, так что он стал частью Венецианской республики. На полуострове Спиналонга начали добывать соль, и вот с этого-то соляного промысла возрождение региона и началось. Затем в 1526 году венецианцами северная оконечность полуострова Спиналонга была превращена в остров, поскольку здесь было решено возвести неприступную крепость, которая должна была защищать подход к восстановленному порту Олус. Место было выбрано отнюдь неслучайно, так как здесь на вершине скалы все еще сохранялись руины древнего акрополя, которые венецианцы решили использовать в качестве ее фундамента. В итоге крепость ввели в эксплуатацию в 1586 году.Та же башня и руины крепостных сооружений.К этому времени соседний остров Кипр, который так же, как и Крит в XVI веке принадлежал венецианцам, захватила Османская империя. И было совершенно ясно, что на этом они не остановятся и следующей их целью станет остров Крит, так что к строительству новой крепости венецианцы отнеслись очень серьезно.Венецианский шлем. Найден не здесь, а на Кипре. Но лишний раз говорит о том, что венецианцы на Средиземноморье хозяйничали долго и успешно! (Кипр, Музей Моря в Айя Напе)В итоге у них получилось мощное концентрическое укрепление, состоявшее из двух рубежей обороны: крепостной стены, которая окружала весь остров по его периметру и шла вдоль берега, и цитадели на вершине скалы в самой возвышенной части острова. Вооружалась она 35 орудиями и потому законно считалась одной из наиболее неприступных крепостей венецианцев в бассейне Средиземного моря.Крепость издали. Можно себе представить, как она выглядела, когда из каждой ее амбразуры торчал ствол орудия, изрыгавшего дым и пламя… Прямо готовое место для съемки кинофильма про адмирала Ушакова – «Корабли штурмуют бастионы».В 1669 году Крит все-таки османы захватили, но Спиналонга им так и не поддалась и еще более 35 лет, вплоть до 1715 года принадлежала венецианцам. Но потом они все-таки сдали ее туркам, а те построили в кольце ее стен свою деревню. В XIX века там жило более 1100 человек. Когда в 1913 году остров стал принадлежать Греции, большая часть турок отсюда сбежала, оставив после себя лишь пустые дома. Уединенность места и отсутствие каких бы то ни было экономических интересов в этом районе подсказали правительству оригинальное решение всех проблем обезлюдившего острова – сюда с 1903 года начали ссылать прокаженных!Сторожевая башенка была целиком каменная!Сейчас эта болезнь хотя еще и встречается, но в странах Европы практически забыта, а когда-то эта страшная и неизлечимая болезнь, называвшаяся лепра, или проказа, была хорошо известна людям, причем с глубокой древности. О ней есть упоминания и в египетских папирусах, и в Библии в Ветхом Завете. В средневековой Европе проказа была распространена очень широко, причем даже в Шотландии и Скандинавии, а единственное средство борьбы с ней представляло собой изоляцию больных в специальных местах – лепрозориях. Попадавшие в них люди уже никогда не возвращались к нормальной жизни, будучи заживо погребенными в этих ужасных местах.Башня крепости изнутри. Вот сюда бы поставить пушки на лафетах, да пару канониров в исторических костюмах для фотографий, да устроить платную стрельбу из этих пушек для туристов… Но не умеют пока греки выманивать из туристов деньги так, как следовало бы. А еще каждому, кто вступает на остров, следует бесплатно подносить по 25 граммов крепкого местного спиртного. Это поднимает уровень критического восприятия окружающего и, соответственно, на порядок увеличит количество восторженных отзывов в Интернете.Впрочем, обезображенные болезнью больные все-таки могли их покидать. Им даже дозволялось просить милостыню на дорогах Европы, но был строжайше запрещен вход в города. Они были обязаны прикрывать лицо холщовыми мешками и носить в руках колокольчик, предупреждавший своим звоном здоровых путников, чтобы те могли бы вовремя свернуть с дороги в сторону. О том, насколько пугающей могла быть встреча с прокаженным, хорошо написано у Роберта Стивенсона в «Черной стреле» и это отнюдь не выдумки. Существовали лепрозории, называвшиеся «мескиниями», и на Крите. Во Франции в средние века существовал даже особый ритуал, по которому больного проказой укладывали в гроб и хоронили на кладбище, а затем выкапывали и со словами: «Ты для нас умер», - отправляли в лепрозорий. Вход же на территорию крепости на острове осуществлялся через изогнутый тоннель. Во времена лепрозория он назывался «воротами Данте» — как и в аду, у попавших сюда людей не было ни малейшей надежды вернуться когда-нибудь обратно.И именно Спиналонга оказалась идеальном местом для изоляции больных и спокойствия всего остального здорового населения Крита. Ведь остров этот располагался не слишком далеко от берега, так что продукты и больных доставлять туда было нетрудно. Кроме того, там осталось множество пустующих домов, брошенных турками, где они могли жить. Но все равно это был остров, так что между «заразой» и остальной частью острова лежала непроходимая полоса воды!Существует легенда, что после того как Крит получил независимость, турки не захотели покидать Спиналонгу, и лишь когда на остров были отправлены первые прокаженные, бежали с него в ужасе. Как бы там ни было, а к 1913 году больных на острове было уже около 1000 и уже в 1915 году Спиналонга стал одним из крупнейших международных лепрозориев.Условия жизни на острове в ту пору были просто ужасающими — трущобы, нищета и полное убожество. Не было ни лекарств, ни элементарных удобств, не было абсолютно ничего, что, хотя бы как-то могло бы скрасить жизнь несчастных обитателей этого острова.Большая часть территории острова это вот такие развалины. Так что особо не обольщайтесь, вы предупреждены!Правда, больным на Спиналонге выдавалось ежемесячное пособие, но оно было столь мизерным, что его не хватало даже на еду, не говоря о покупке каких-то там лекарств. Сам остров был практически целиком отрезан от цивилизации — все вещи, поступавшие оттуда, тщательно стерилизовались, а вода и продукты питания доставлялись его обитателем только по воде.Впрочем, довольно скоро вопреки всему жители острова сумели организоваться и создать общину со своими правилами и… ценностями. На острове стали даже заключаться браки, хотя это законом и запрещалось. Правда, если у семейных пар на острове рождались здоровые дети, их немедленно забирали у родителей и отправляли в сиротские приюты на Крите. Кстати, жители Крита всерьез верят, что на острове водятся привидения — неупокоившиеся души усопших. Говорят, что ночами на острове слышатся голоса и даже колокольный звон. Так что не вздумайте опоздать на последний катер на материк!С течением времени на острове появились магазины и кафе, и была даже выстроена церковь, в которой служил здоровый священник, проживший на острове много лет. У ворот крепости появился традиционный базар, где больным можно было покупать продукты и даже передавать письма родным на большую землю. В 1930 годы на острове начали строить новые дома, а в 1939 году на нем провели окружную дорогу по периметру острова, для чего взорвали часть крепостных стен.Некоторые стены и бастионы крепости уходят прямо в воду, так что врагам и высадиться-то негде было.Однако еще до того, как она была построена, на острове произошло на первый взгляд вполне заурядное, но оказавшееся очень важным для него событие – в 1936 году туда в качестве очередного больного был направлен бывший студент юридического факультета 21-летний Эпаминондас Ремундакис. Он оказался настоящим лидером, сумевшим сплотить островитян. Он создал «Братство пациентов Спиналонги Святой Пантелеймон», главой которого и был выбран, восстановил старую византийскую церковь святого Пантелеймона, наладил связь с внешним миром. Нашли врача-стоматолога, согласившегося приехать на остров, что было совсем непросто, учитывая специфику предстоящей работы, а для медсестер, которые там уже работали, «Братство...» добилось увеличения жалования. Затем на острове установили электрический генератор, так что электрическое освещение он получил раньше, чем окрестные поселения. Благодаря трудам Ремундакиса на Спиналонге появились театр и кинематограф, парикмахерская и кафетерий. Поставили громкоговорители, транслировавшие классическую музыку, появилась школа, учителем в которой стал один из пациентов, даже начал издаваться свой юмористический журнал. Теперь на острове официально заключались браки и было зарегистрировано рождение 20 детей.Некоторые улицы и дома все-таки приведены в порядок.Хоть какая-то зелень…Хоть какая-то тень…Одним словом, как это бывает очень часто, всего один человек изменил жизнь очень многих, причем к лучшему. Сам он в своей автобиографии, названной им «Орел без крыльев», написал об этом так: «… 36 лет я провел в тюрьме, не совершив преступления. За эти годы много людей посетило нас. Одни, чтобы сделать фотографии, другие – для литературных целей. Почему иные хотели показать отвращение, а другие – сострадание? Мы не хотим ни ненависти, ни соболезнования. Мы нуждаемся в добром отношении и любви…»Вид на крепость сверху. Ничего особенно, но панорама вокруг просто захватывает.Но главное, в чем нуждались жители острова, это было лекарство. И как раз с 1950 года главным средством проказы стал диафенилсульфон (дапсон). К 1957 году лепрозорий на острове закрылся, а тех больных, что были неизлечимы, включая и самого Ремундакиса, перевели в клиники на континент.Приближается вечер.Солнце заходит…После этого маленький остров у южного берега Крита люди забыли на долгие 20 лет. Но в 70-е годы на него зачастили туристы и это место стало понемногу оживать. Появилась туристическая инфраструктура в близлежащих деревушках, а там, где туристы, там появляются и новые рабочие места. Но самый настоящий бум на острове начался после того, как в Англии в 2005 году, а потом и в других странах появился бестселлер Виктории Хислоп «Остров». Он имел большой успех, а затем телеканал MEGA в 2010 году снял по нему одноименный сериал. Так, что, если есть время, прежде чем ехать на Спиналонгу стоит прочитать эту книгу, а еще лучше будет посмотреть снятый по ней телефильм.Деревушка Плака, куда многие приезжают на авто. Деревушка довольно маленькая, но уютная.На противоположной стороне от деревни стоит вот эта церковь — церковь Святого Георгия. Забавно выглядит, не правда ли?Ну, а если ничего не читать, то… поехать туда все-таки стоит, хотя ничего такого особенного там нет. Руины и… все! Впечатляющая крепость, но пушек нет, так что кругом одни только камни. Но очень красивые виды. Просто очень! И, кстати, насчет крепости и пушек… Их людям с развитым воображением совсем нетрудно себе представить, а заодно и подумать, как хорошо именно здесь было бы снять одну из серий нашего, российского, современного, исторического телесериала про адмирала Ушакова. Уж кто-кто, а он это заслужил! Причем, заслужил куда в большей степени, чем уже удостоившийся телесериала адмирал Колчак. Англичане, например, сняли восьми серийный телесериал «Хорнблауэр» (1998 – 2003), про приключения молодого моряка, корабли и сражения на море и сняли отлично. Причем, некоторые его эпизоды снимались у нас в Крыму, в Ливадийском дворце. Так что если они могут, то почему сериал про столь значимого национального героя не можем снять мы? И как раз штурм бастионов острова Корфу прямо-таки просится, чтобы его сняли именно здесь, на острове Спиналонга! Но это так – «размышления у парадного подъезда» и не более. Хотя кто знает, может быть среди посетителей сайта ВО есть люди, имеющие выход на наших российских продюсеров, и эта идея придется им по душе. Кто знает…А вот это кадр из телесериала «Хорнблауэр». И корабли там, что надо, и пушки при стрельбе откатываются, и униформа точная до мелочей… Кому интересна морская тематика эпохи наполеоновских войн советую посмотреть обязательно.Как бы там ни было, а посетить остров стоит. Ну, а добраться до Спиналонги можно из Агиос Николаоса или из Элунды на небольшом кораблике, в летние месяцы курсирующим туда-сюда с утра до поздней ночи. Есть еще деревня Плака, расположенная прямо напротив острова, откуда на катере за 10 минут и всего за 8 евро вас отвезут на остров. А вот плыть из Элунды это полчаса времени и билет будет стоить уже 15-16 евро, соответственно. При посещении острова не забывайте воду и обязательно возьмите защитные средства от солнца, так как тени на острове нет. Из города Ираклиона добраться до вышеназванных мест лучше всего на арендованной машине или же на автобусе КТЕЛ, который ходит каждые полчаса, начиная с 6:30 и до 21:45. Билет стоит 7,1 евро, время в пути 1,5 часа. От Агиоса Николаоса до Элунды с 7:00 до 20:00 также ходит местный автобус. Время в пути – примерно 30 минут. Билет стоит 1,70 евро. До Плаки отсюда тоже ходит автобус через каждые 2 часа, начиная с 9:00 и до 17:00. Билет стоит 2,10 евро. Главное, не остаться на острове на ночь, потому что тогда вам придется ночевать на голых камнях. Все, кто там работает, уезжают с острова последним катером!