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Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии
В Армии обороны Израиля решили назвать имя человека, который отдал приказ на осуществление пуска ракет ЗРК Patriot по сирийскому Су-22М4, в результате которого самолёт был сбит, а лётчик погиб. Израильские СМИ со ссылкой на военное командование ЦАХАЛа сообщают, что командовала расчётом ЗРК женщина – капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля.
Особо отмечено, что её же подразделение примерно за две недели до удара по самолёту ВВС Сирии уничтожило беспилотный летательный аппарат, запущенный с сирийской территории.
О том, получит ли капитан Ор Нааман какие-либо награды или новое воинское звание, в командовании ЦАХАЛа пока не сообщают.
На этом фоне израильские СМИ и российские информационные агентства публикуют материалы, в которых говорится о выраженной Израилю благодарности от Минобороны России. В сообщении информационного агентства ТАСС говорится, что нанесение ударов израильским средствами поражения накануне по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) и ракетной установке боевиков на юге Сирии предотвратило крупную провокацию террористов. Напомним, что накануне с позиций ИГ* было выпущено два боеприпаса, упавшие в воды озера Кинерет, на пляже которого отдыхали израильтяне. Жертв, к счастью, нет. ЦАХАЛ заявил о том, что отследил место пуска ракет установкой «Град» и нанёс точечный удар. В Минобороны Израиля подтвердили факт удара по ракетной установке игиловцев с использованием средства авиации. После этого в дело вступила израильская артиллерия, нанесшая серию ударов по позициям боевиков ИГИЛ*.
Судя по развитию событий, израильское командование ударами по ИГИЛ* решило продемонстрировать настрой на борьбу с терроризмом, особенно после случая со сбитым сирийским самолётом, который и участвовал в операции по бомбардировке позиций боевиков на юге Сирии. Продолжит ли Израиль и впредь уничтожать у своих границ террористов, которые осуществляют уже откровенные провокации?
Особо отмечено, что её же подразделение примерно за две недели до удара по самолёту ВВС Сирии уничтожило беспилотный летательный аппарат, запущенный с сирийской территории.
О том, получит ли капитан Ор Нааман какие-либо награды или новое воинское звание, в командовании ЦАХАЛа пока не сообщают.
На этом фоне израильские СМИ и российские информационные агентства публикуют материалы, в которых говорится о выраженной Израилю благодарности от Минобороны России. В сообщении информационного агентства ТАСС говорится, что нанесение ударов израильским средствами поражения накануне по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) и ракетной установке боевиков на юге Сирии предотвратило крупную провокацию террористов. Напомним, что накануне с позиций ИГ* было выпущено два боеприпаса, упавшие в воды озера Кинерет, на пляже которого отдыхали израильтяне. Жертв, к счастью, нет. ЦАХАЛ заявил о том, что отследил место пуска ракет установкой «Град» и нанёс точечный удар. В Минобороны Израиля подтвердили факт удара по ракетной установке игиловцев с использованием средства авиации. После этого в дело вступила израильская артиллерия, нанесшая серию ударов по позициям боевиков ИГИЛ*.
Судя по развитию событий, израильское командование ударами по ИГИЛ* решило продемонстрировать настрой на борьбу с терроризмом, особенно после случая со сбитым сирийским самолётом, который и участвовал в операции по бомбардировке позиций боевиков на юге Сирии. Продолжит ли Израиль и впредь уничтожать у своих границ террористов, которые осуществляют уже откровенные провокации?
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/idfonline
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