12:12 26 июля
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Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии

В Армии обороны Израиля решили назвать имя человека, который отдал приказ на осуществление пуска ракет ЗРК Patriot по сирийскому Су-22М4, в результате которого самолёт был сбит, а лётчик погиб. Израильские СМИ со ссылкой на военное командование ЦАХАЛа сообщают, что командовала расчётом ЗРК женщина – капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля.

Особо отмечено, что её же подразделение примерно за две недели до удара по самолёту ВВС Сирии уничтожило беспилотный летательный аппарат, запущенный с сирийской территории.

О том, получит ли капитан Ор Нааман какие-либо награды или новое воинское звание, в командовании ЦАХАЛа пока не сообщают.


Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии


На этом фоне израильские СМИ и российские информационные агентства публикуют материалы, в которых говорится о выраженной Израилю благодарности от Минобороны России. В сообщении информационного агентства ТАСС говорится, что нанесение ударов израильским средствами поражения накануне по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) и ракетной установке боевиков на юге Сирии предотвратило крупную провокацию террористов. Напомним, что накануне с позиций ИГ* было выпущено два боеприпаса, упавшие в воды озера Кинерет, на пляже которого отдыхали израильтяне. Жертв, к счастью, нет. ЦАХАЛ заявил о том, что отследил место пуска ракет установкой «Град» и нанёс точечный удар. В Минобороны Израиля подтвердили факт удара по ракетной установке игиловцев с использованием средства авиации. После этого в дело вступила израильская артиллерия, нанесшая серию ударов по позициям боевиков ИГИЛ*.

Судя по развитию событий, израильское командование ударами по ИГИЛ* решило продемонстрировать настрой на борьбу с терроризмом, особенно после случая со сбитым сирийским самолётом, который и участвовал в операции по бомбардировке позиций боевиков на юге Сирии. Продолжит ли Израиль и впредь уничтожать у своих границ террористов, которые осуществляют уже откровенные провокации?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/idfonline
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Комментарии 112

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  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:10
    У нам на всех установках сидят 20-ти летние парни и девушки. Страна молодая. 1/3 - молодежь.
    Помню, как был поражен когда-то, увидев 20-летнего парнишку, пилота огромного Сикорски, который нашу роту вез на учения.
    voyaka uh
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:15
      Да, это явно не советские боевые подруги времён ВОВ. где вы их набираете? Кстати, вот эта капитанша:
      sabakina
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:22
        канитанша или капитанка? вот нельзя бабам серьезные посты доверять - истерика - и сбитый самолет. привет hi
        роман66
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:24
          Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии

          Зачем? подстава какая-то
          maxim947
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:30
            hi
            Цитата: maxim947
            подстава какая-то

            Выставляют напоказ , это часть мер по героизации . yes
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 09:36
              Этой героине детей рожать нужно, а не лишать жизни тех, кто защищает в небе Сирии ее нынешних или будущих детей.
              Тралл
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:03
                Цитата: Тралл
                Этой героине детей рожать нужно

                одно другому не мешает. Отслужи и рожай
                В соответствии с Законом о воинской службе, принятом в 1958 году, призыву на воинскую службу подлежат женщины в возрасте от 18 лет, годные по состоянию здоровья, не состоящие в браке, не имеющие детей. Для религиозных женщин, а также для тех, для кого служба в армии противоречит их моральным ценностям, предусмотрена гражданская служба.
                По данным журнала министерства обороны «Бамахане», в настоящее время женщины составляют до 35% личного состава ЦАХАЛа. Девяносто процентов воинских специальностей, в том числе боевых, открыто для женщин.
                По состоянию на 2009 год, в бронетанковых и в артиллерийских войсках 20% военнослужащих-женщин, в спасательной службе – 25%, в подразделении пограничной полиции МАГАВ 10%. В военно-воздушных силах: практически в каждой эскадрилье служат 25%-30% женщин.
                За последние 10 лет количество женщин-офицеров выросло на 40% и сегодня двадцать шесть процентов офицеров израильской армии — женщины, причем есть тенденция к увеличению этого числа. Распределены они по воинским званиям пока неравномерно — так, если среди офицеров в чине лейтенанта женщины составляют 44%, то уже среди офицеров в звании подполковника процент женщин снижается до 12.
                Silvestr
                1. Александр Петрович (Александр) Сегодня, 10:42
                  Суть не в этом, суть в том что Израиль пособник ИГИЛа и радикальных мусульман, и "подвиг" девушки должен быть позором для Израиля а не гордостью
                  Александр Петрович
                  1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 11:23
                    Они не пособники радикалов, а просто их используют в своих целях. Как только попользуют и своих целей достигнут, так сразу заземлят. Что не отменяет весь идиотизм ситуации.
                    Ушлый_башкорт
                    1. Александр Петрович (Александр) Сегодня, 12:04
                      Согласен. Только сбив сирийский самолет Израиль плюнул на собственные жертвы исламистских терактов .
                      Александр Петрович
              2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:05
                Цитата: Тралл
                Этой героине детей рожать нужно, а не лишать жизни тех, кто защищает в небе Сирии ее нынешних или будущих детей.

                Вы за нее не волнуйтесь. Она по статистике родит 3-х, 4-х детей. Более того, если она останется в армии то армия ей оплатит все расходы связанные с беременностью и с рождением включая такие экзотические для вас вещи как сохранение крови из пуповины младенца для дальнейшего возможного использования для производства уникального лекарства идеально подходящего для ребенка.
                профессор
                1. Стилет_71 Сегодня, 11:58
                  Цитата: профессор
                  Более того, если она останется в армии то армия ей оплатит все расходы связанные с беременностью и с рождением

                  Т.е. чтобы получить возможность нормально родить женщине нужно немного повоевать? belay
                  Цитата: профессор
                  такие экзотические для вас вещи

                  Для нас экзотика это 30-40 процентов женщин на боевых должностях при наличии достаточно большого количества мужиков косящих от призыва negative
                  Стилет_71
                  1. Арберес Сегодня, 12:10
                    Цитата: Стилет_71
                    Т.е. чтобы получить возможность нормально родить женщине нужно немного повоевать


                    Да нет. Просто в армии Израиля служат почти все люди призывного возраста и незамужние девушки в том числе.
                    Арберес
            2. Moskit (Андрей) Сегодня, 11:46
              По этой фотографии ее будет легче устранить!
              Moskit
          2. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:38
            Цитата: maxim947
            Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии

            Зачем? подстава какая-то

            В чём подстава? request Израильтяне настолько уверены в своей безнаказанности, что это, скорее, реклама. Хочешь, ты будешь людей убивать и тебе за это ничего не будет? Записывайся в ЦАХАЛ! Игра с полным погружением! Но для пользователя болевые ощущения и совесть отключены!
            ПалБор
            1. Breard (Serg) Сегодня, 10:49
              Ох верно! Израиль заинтересован в войне в Сирии, в ослаблении этой страны и "вскармливает" ИГИЛ грудью, в перерывах геноцида палестинцев.
              Breard
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:33
          Салют Роман! Тут пишут, мол приказ выполняла. Да за те секунды, что самолет был в пространстве Израиля, она даже поднять трубку бы не успела.
          sabakina
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:35
            об том и речь - руки у падлы чесались
            роман66
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:40
              Если бы самолет НАТО залетел на территорию России и был бы сбит комплексом С-400, Вы бы первый от восторга слюной захлебнулись...
              А тут "руки зачесались"... Что за люди?
              recourse
              voyaka uh
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:42
                он, саиолет. реально чему-то угрожал? чтобы вот так, сразу двумя ракетами, скорее. пока к себе не улетел?
                роман66
              2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:50
                Цитата: voyaka uh
                Если бы самолет НАТО залетел на территорию России

                А что он на территорию Израиля залетел?
                ultra
                1. TAMBU (tambu) Сегодня, 10:34
                  не в бровь а в глаз...
                  TAMBU
              3. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:02
                Цитата: voyaka uh
                Если бы самолет НАТО залетел на территорию России и был бы сбит комплексом С-400, Вы бы первый от восторга слюной захлебнулись...
                А тут "руки зачесались"... Что за люди?
                recourse

                Да нормальные люди. Если бы самолёт НАТО залетел, то это не мы, к Трампу вопросы, пусть предохраняется... А если серьёзно, подняли бы МиГ-31 или Су-27 и проводили. И всё. А вы?
                ПалБор
                1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:10
                  Цитата: ПалБор

                  Да нормальные люди. Если бы самолёт НАТО залетел, то это не мы, к Трампу вопросы, пусть предохраняется... А если серьёзно, подняли бы МиГ-31 или Су-27 и проводили. И всё. А вы?

                  а зачем вам тогда ПВО? request
                  Арон Заави
                  1. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:17
                    А Су-31 не ПВО?
                    Тут тыкали про корейский Боинг. Так его уговаривали уйти столько, сколько надоевшую бабу не уговаривают зубную щётку забрать. Думали о людях, которые могут погибнуть.
                    А вы не думаете, особенно, если это не израильтяне. Плевать, не избранные.
                    ПалБор
              4. Челдон (Алексей) Сегодня, 11:50
                Цитата: voyaka uh
                Если бы самолет НАТО залетел на территорию России и был бы сбит комплексом С-400, Вы бы первый от восторга слюной захлебнулись...
                А тут "руки зачесались"... Что за люди?
                recourse

                Да залетают,не часто,но залетают. Но сбивать,пока,никто не собирается.
                Челдон
        3. Арберес Сегодня, 11:56
          Цитата: роман66
          вот нельзя бабам серьезные посты доверять - истерика - и сбитый самолет. привет

          Отвечу вам словами Вильяма нашего Шекспира hi
          -"О женщины! Вам имя - вероломство!"
          Но если по теме: выполнила поставленную задачу и скорее всего получит очередное звание.
          Арберес
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:00
        Доброе утро, Вячеслав! Где взяли такую капитаншу?
        Silvestr
        1. Челдон (Алексей) Сегодня, 11:53
          Цитата: Silvestr
          Доброе утро, Вячеслав! Где взяли такую капитаншу?

          Да девка норм. У нас про таких говорят: на гвардейца деланая. Рожать,дай Бог,легко будет.
          Челдон
      3. Петр1 (петр) Сегодня, 10:22
        [quote=sabakina]Да, это явно не советские боевые подруги времён ВОВ.
        Чем вам советские подруги не по нраву?
        [quote=sabakina] где вы их набираете? Кстати, вот эта капитанша:[/quote]
        С порнокастинга и сюда, потом обратно на кастинг.
        Петр1
      4. anjey (Андрей) Сегодня, 10:25
        Сара ты котлеты приготовила? Таки нет.А что делала ? Что,что ,самолет сбивала...
        anjey
      5. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:44
        Ну и страхолюдие! belay
        Николай Петров
      6. BAI Сегодня, 11:08
        Ну и что? Американским эсминцем, обстрелявшим Сирию, тоже баба командовала. И никакого шума.
        BAI
    2. ученый Сегодня, 09:22
      Цитата: voyaka uh
      У нам на всех установках сидят 20-ти летние парни и девушки

      Молодежь психологически склонна к радикальным решениям. Многие вообще не понимают что такое смерть и расценивают все как игру RPG. А после того как она увидеть сожженного ею за живого пилота, на фоне празднующих террористов нормальным человеком ей уже ни когда не стать.
      ученый
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:33
        Не могу сказать, что молодежь у нас "озверевает" увидев смерть и кровь.
        Обычно, наоборот, после действительной службы ребята уже настолько настрелявшиеся ("на всю оставшуюся жизнь") , что их больше не тянет на приключения с ружьями.
        Осмысленно идут учиться, делать карьеры.
        voyaka uh
        1. ufpb (Сергей) Сегодня, 09:43
          Да не "озверевшая" молодежь, а равнодушная. Ну убит человек, так ведь можно же нажать кнопку "Восстановление" или в жизне нет таких кнопок? Печаль. Понявшие это и бросают военную карьеру.
          ufpb
        2. DenZ (Денис) Сегодня, 10:51
          Цитата: voyaka uh
          Осмысленно идут учиться, делать карьеры

          Лучше бы они осмысленно не стреляли по самолетам которые им не угрожают и не давали поводов для радости настоящим террористам, а учиться и делать карьеру конечно нужно. Везде профессионалы нужны.
          DenZ
    3. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:00
      Наше руководство во внешней политики провозгласило многовекторность и прагматизм.То есть там помню, там не помню, а там рыбу заворачиваю. Когда турки сбили наш самолет, то кое-как но туркам ответили, а когда в аналогичной ситуации сбили самолет нашего союзника, который при всем его разорении воевал вместе с нами - помялись, помялись и грех отпустили. То есть что матери России Израиль дороже Сирии? Что хорошего нам сделал Израиль - верный защитник интересов Америки на Ближнем Востоке?
      mikh-korsakov
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:02
      "Печальна участь тех народов, где как героев чтут у-р-о-д-о-в!!!"Теперь это убийство ей во веки веков даже кровью своей не смыть!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 09:11
    Всё логично. Израиль не разбирается кто нарушил а сразу отвечает. Некогда выяснениями заниматься. Не ответишь раз -покажешь слабину и желающих станет куда больше атаковать, восток ведь.
    Vadim851
    1. Чёрный Сегодня, 09:15
      К девушке какие вопросы? Она выполняла приказ.Показала свой профессионализм.Всё остальное - к политикам.
      Чёрный
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:19
        Напомнить, как наш капитан (по моему), предотвратил атомную войну?
        sabakina
        1. Чёрный Сегодня, 09:24
          Цитата: sabakina
          Напомнить, как наш капитан (по моему), предотвратил атомную войну?

          А тема про нашего капитана? wink Откройте тему - обсудим.
          Чёрный
        2. KCA Сегодня, 09:29
          Подполковник Петров нарушил присягу и должностные инструкции, за что получил выговор, не в его компетенции было начать или предотвратить ядерную войну, это был далеко не первый и не последний случай срабатывания СПРН, этому предателю или просто халатному человеку повезло, в перестроечные времена пронюхали на Западе об инциденте и его распиарили
          KCA
          1. GRF (Евгений) Сегодня, 10:49
            Цитата: KCA
            Подполковник Петров нарушил присягу и должностные инструкции, за что получил выговор, не в его компетенции было начать или предотвратить ядерную войну, это был далеко не первый и не последний случай срабатывания СПРН, этому предателю или просто халатному человеку повезло, в перестроечные времена пронюхали на Западе об инциденте и его распиарили

            В компетенции Человека, предотвратить ядерную войну...
            Лучше быть таким халатным русским, чем педантичным фашистом.
            GRF
            1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:33
              Цитата: GRF
              В компетенции Человека, предотвратить ядерную войну...

              Предотвращение ядерной войны было не в компетенции Петрова. Он был всего лишь одним из каналов донесения информации. Лицом, принимающим решения, он не был.
              Цитата: GRF
              Лучше быть таким халатным русским, чем педантичным фашистом.

              Угу... а потом мы с пеной у рта осуждаем командиров, которые 22 июня до последнего "не поддавались на провокации" и отказывались открывать огонь, требуя абсолютно точного опознавания обнаруженных целей - даже когда уже начинали падать бомбы.
              Alexey RA
      2. GRF (Евгений) Сегодня, 10:34
        Цитата: Чёрный
        К девушке какие вопросы? Она выполняла приказ.Показала свой профессионализм.Всё остальное - к политикам.

        А где вы тут девушку увидели?
        Перед нами лишенный человеческого облика инструмент, биоробот, готовый выполнять не задумываясь любой приказ.
        А с вашим подходом получается что только главари опг виноваты, типа гитлера к стенке а к остальным какие вопросы? Они профессионалы и выполняли приказы...
        GRF
    2. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 09:44
      А в армии России подобная скорость принятия решений возможна? Израильтян не бомбили и бомбить не собирались. Но самолёт сбили! А что было бы выпусти самолёт ракеты по территории Израиля?
      Мистер Кредо
    3. DenZ (Денис) Сегодня, 11:11
      Цитата: Vadim851
      Израиль не разбирается кто нарушил а сразу отвечает

      Не всегда адекватно угрозе что в общем не очень и хорошо потому что оценить угрозу им не досуг (могли бы и истребители поднять, посмотреть в чем дело)

      Цитата: Vadim851
      Не ответишь раз -покажешь слабину и желающих станет куда больше атаковать

      А если мотивация атаковать совсем в другом? В том что обозлились соседи на Израиль. В том что как раз ни в чем Израиль не хочет разбираться (может у самолета оборудование отказало ) а сразу сбивает. Сирия что войну Израилю объявила?
      DenZ
    4. Арберес Сегодня, 12:02
      Цитата: Vadim851
      Израиль не разбирается кто нарушил а сразу отвечает.

      Полностью с вами согласен, уважаемый Vadim851 hi
      Вот нам бы так.
      Арберес
  3. Копчёный (Денис) Сегодня, 09:12
    Надо ей подарить картину, в масле, обгоревшие останки пилота и игиловцы кружком. Репродукция с фото игилоидов.
    Копчёный
    1. To be or not to be Сегодня, 09:19
      В Ветхом Завете (Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7) сказано: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю...»
      Дословно по Ветхому Завету:
      "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.
      Иер 22, 28
      8. Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд."
      http://www.patriarchia.ru/bible/hos/8/
      To be or not to be
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:44
        Отвечу коротко, русской цитатой:
        "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".
        voyaka uh
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:44
          "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".


          Вояка, тот воин к тебе с мечом пришел? Или он на своей земле порядок наводил, пока ему не прилетело от вашей военщины?

          Порядок перестал наводится в следствие убийства пилота. Террористы пошли в атаку.

          Тут многие ждут - когда вас приставят к ответу за деяния. Думаю это не следствие пропаганды - а следствие вашего образа жизни.

          Так что вы ерничайте по поводу того, что многие хотят скинуть вас в море средиземное - пока можется
          консерватор
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:19
          и почему игилы не погибли ?
          просто экспл
        3. To be or not to be Сегодня, 11:50
          Цитата: voyaka uh
          Отвечу коротко, русской цитатой:
          "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

          1.Во-первых это не Руси пошло ..Александр Невский к этим словам не имеет никакого отношения — в немногих летописных источниках, которые о нем повествуют («Софийская первая летопись» и «Псковская вторая летопись») Советский писатель Петр Андреевич Павленко (1899—1951), они в его киносценарии «Александр Невский» и произносит главный герой фильма: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит русская земля! (см.: Павленко Н. А. Александр Невский: Киноповесть //Собр. соч. Т. 4. М.,1954)
          2. Выражение было хорошо известно еще в античном мире( до евангельские времена. ) Древнем Риме оно бытовало в качестве крылатого выражения: Кто воюет мечом, от меча и погибает — Quigladioferit, gladio pent
          Цитируется как назидание и предостережение на будущее поверженному или потенциальному агрессору.
          3..Евангелие от Матфея, Глава 26" 51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся Писания, что так должно быть?"
          https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_r
          u/mt/26
          To be or not to be
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:53
      Надо ей подарить пистолет с одним -разрывным -патроном! Если есть понятие совести или чести, так пусть использует этот патрон как положено ЧЕСТНОМУ офицеру, совершившему бональное убийство!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Копчёный (Денис) Сегодня, 09:58
        Не говорите ерунды. Она всего лишь палец на кнопке, решение принимает не она. Просто раз её сейчас делают известной, ей может понравится, а так взглянет на картину и задумается, а надо ли ей эта знаменитость.
        Копчёный
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:11
          Ага, игиловцы её в свой список святых убийц срочно введут!!!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:40
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Надо ей подарить пистолет с одним -разрывным -патроном! Если есть понятие совести или чести, так пусть использует этот патрон как положено ЧЕСТНОМУ офицеру, совершившему бональное убийство!!!

        Скажите, а нашим пилотам, сбивавшим НАТОвские разведчики над нейтральными водами, Вы тоже предлагаете подарить пистолет с одним патроном? Или пилотам, дважды сбившим гражданские "Боинги" Корейских авиалиний?
        Alexey RA
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:52
          Вы для начала подумайте как и почему МЫ сбивали! Тут налицо банальное убийство, а не оборона рубежей страны! Израильтяне вами любимые (если судить по вашей роли адвоката для убийцы )из воздушного пространства Ливана расстреливают Сирию ракетами, а подобные вам этого в упор не желают видеть! И не нужно служить дьяволу, к хорошему это не приведет!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:12
    Капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля
    А. Привалов
    1. demo (Ван) Сегодня, 09:17
      А красавица та, какая!
      Даешь армии Израиля 100% таких лапочек!
      И не только армии.
      demo
      1. Ш.О.К. (Олег) Сегодня, 09:27
        Красавица?! Это что,юмор или сарказм?
        Ш.О.К.
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:30
        Плоскодонка обыкновенная. Ареал обитания Ближний восток, Израиль.
        sabakina
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:47
          Типичный комментарий "импотента обыкновенного".
          Ареал обитания "весь мир".
          voyaka uh
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:09
            Цитата: voyaka uh
            Ареал обитания "весь мир".
            На вкус и цвет..., данная мадам ваш типаж Алексей, чисто по мужски ? lol
            По мне не понятно, одета и и ничего не видно, но потискать можно.... fellow
            Хит... laughing
            Цитата: Голован Джек
            "практика - критерий истины"

            пс. На ваших офицеров кто то охоту объявил у границы, матерый зверь походу засел на той стороне....
            Снайперским огнем из сектора Газы ранен офицер ЦАХАЛа
            В среду вечером в ходе инцидента у забора безопасности по израильским солдатам был открыт снайперский огонь. По некоторым сообщениям, в результате был ранен офицер ЦАХАЛа. Это произошло в 400 метрах от того места, где в прошлую пятницу арабский снайпер убил сержанта бригады «Гивати» Авива Леви....
            https://news.israelinfo.co.il/events/73646
            XXXIII
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:56
          Цитата: sabakina
          Плоскодонка обыкновенная. Ареал обитания Ближний восток, Израиль.

          Зато прокормить легче, в наше время это преимущественный аспект.... yes hi
          XXXIII
      3. консерватор (Александр) Сегодня, 10:48
        А красавица та, какая!


        wassat неземной красоты
        консерватор
      4. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:59
        demo, ну и вкусы у Вас! В данном случае столько не выпить.
        Николай Петров
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:20
      Ну да, герой, стрелять в заднюю полусферу самолёта ракетой....Герой Израиля, не меньше!
      sabakina
      1. Netwallker Сегодня, 09:34
        Опубликовали её имя (с её разрешения) с целью предотвратить будущие залёты.
        Павший от руки женщины в рай не попадает. hi
        Netwallker
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:47
          Цитата: Netwallker

          Павший от руки женщины в рай не попадает. hi

          Хренасе, Вы там все сдвинуты...
          НасРать
          1. Netwallker Сегодня, 10:05
            Не , не все. Только адепты самой мирной религии.
            Netwallker
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:49
              ты про Иудаизм?
              консерватор
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:45
          ....
          Netwallker Сегодня, 09:34 Опубликовали её имя (с её разрешения)
          ... Shu’bat al-Mukhabarat al-'Askariyya внимательно изучат фото...
          a.s.zzz888
    3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:47
      "Прощание славянки" по-израильски.
      А. Привалов
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:59
        Булат Окуджава - Солдатка (исполняет Лариса Герштейн)
        А. Привалов
        1. Александр Петрович (Александр) Сегодня, 10:36
          Ну вот в чем гордость? Убийство истинных героев? Которые ценой своей жизни вас же оберегают от ИГИЛа ? Бараны одним словом .
          Александр Петрович
      2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:48
        Прощание славянки???!!!! Ну и ну "славянки". Да и такую песню испохабили.
        Николай Петров
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:39
          Цитата: Николай Петров
          Прощание славянки???!!!! Ну и ну "славянки". Да и такую песню испохабили.

          Ничего не поделать, любезный. Для того еврейки и существуют чтобы смущать простодушных славянских парней. hi
          Ну, а если серьёзно, то лишь благодаря Соломону Исаевичу Чернецкому — военному дирижёру, композитору, организатору и руководителю первых советских военных оркестров, одному из создателей советского военного марша, музыкальному педагогу, лауреату Сталинской премии второй степени, заслуженному деятелю искусств РСФСР, профессору, генерал-майору, инспектору военных оркестров РККА в 1924—1949, мы с вами обязаны тем, что вообще слышим этот марш сегодня. Желаю здравствовать! hi
          А. Привалов
          1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:55
            Уважаемый А. Привалов, а ничего что марш "Прощание славянки" в ПЕРВУЮ! Мировую создан?
            Ничего не имею против советских композиторов. Без разницы какой национальности они были, создавали они для Союза и во имя Союза. В данном случае Вы неправы по поводу марша.
            Николай Петров
            1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:04
              Цитата: Николай Петров
              Уважаемый А. Привалов, а ничего что марш "Прощание славянки" в ПЕРВУЮ! Мировую создан?
              Ничего не имею против советских композиторов. Без разницы какой национальности они были, создавали они для Союза и во имя Союза.

              Создан-то он создан, только очень и очень многое созданное в те времена, так и не дошло до наших дней. request
              А. Привалов
              1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:10
                Не дошло, не без вашего участия.
                Николай Петров
      3. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:14
    "Кричали женщины Ура" И в воздух чепчики бросали". В связи с чем радость? В очередной раз помогли террористам, которые выражали такую же радость.
    rotmistr60
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:26
      Это праздник, полагаю, в честь получения пилоток после окончания курса молодого бойца в пехотной бригаде Гивати.
      (Хотя могу ошибаться о причине радости)
      voyaka uh
  6. Netwallker Сегодня, 09:16
    25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара. "Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении.

    "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов", — говорится в сообщении.
    Netwallker
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 09:21
      Это лапша для российской публики. Уж очень у нас не понравились действия Израиля.
      Копчёный
    2. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 09:36
      Френдли файр? Террористы с Сирии бегут-то именно к вам, а вы при этом сбиваете самолёты, бомбящие террористов!
      По факту - вы пособники террористов, страна-агрессор.
      Феникс_Львов
      1. Netwallker Сегодня, 10:09
        Слушай Россия не хочет ВКС в Газу ввести ? Мы и Египет согласны.
        Netwallker
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:21
          Тогда ваши самолёты прибьете к земле намертво, иначе они дальше впп не двинуться!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:35
      Цитата: Netwallker
      25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара. "Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении

      Просто евреи не знали то, что это установка террористов и привычно думали что лупят по сирийской армии.
      Цитата: Netwallker
      "Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи "выразило благодарность" руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков
      Надо правильно читать - "Выразило благодарность" в данном случае означает то, что наши потроллили израильтян, типа "так вам и надо"))) wink
      Ныробский
  7. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:31
    Цитата: роман66
    канитанша или капитанка? вот нельзя бабам серьезные посты доверять - истерика - и сбитый самолет. привет hi

    Капитанкой была раньше, а сейчас она будет под полковником. lol
    сибиралт
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:51
    Цитата: роман66
    канитанша или капитанка?

    --------------------------
    Капитутка...
    Altona
  9. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:16
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Надо ей подарить пистолет с одним -разрывным -патроном! Если есть понятие совести или чести, так пусть использует этот патрон как положено ЧЕСТНОМУ офицеру, совершившему бональное убийство!!!

    А пилоту нашему,что сбил Боинг в 1983 году,судя по Вашей логике тоже пистолет?Идет война..тут так то по большому счету не до сантиментов
    Андрей ВОВ
    1. fif21 (александр) Сегодня, 10:31
      Цитата: Андрей ВОВ
      Идет война..

      Вы признаете ,что Израиль участник войны с Сирией на стороне ИГИЛ? Ну чтож , тогда у Сирии есть право уничтожить Израиль. hi
      fif21
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:52
        Цитата: fif21
        Вы признаете ,что Израиль участник войны с Сирией на стороне ИГИЛ?

        Израиль - участник Сирийской войны на своей стороне. Как и все стороны того конфликта (в сирийской каше, ЕМНИП, уже все участники успели повоевать со всеми, разве что мы с иранцами и асадовцами друг с другом не воевали).
        Задача Израиля - максимальное ослабление Сирии. Ну не хочет "мирное еврейское государство", чтобы соседи мешали ему наводить в регионе свой порядок.
        При этом израильские политики настолько увлеклись, что, похоже, даже не задаются вопросом - а что будет, если радикальные исламисты в Сирии таки победят и получат в свои руки склады сирийской армии? Или же они надеются, что скинув Асада радикальные исламисты тут же построят мирное исламское государство? laughing Ну-ну... и это мы уже видели - когда 40 лет назад Госдеп США своими руками привёл к власти Хомейни, считавшегося проамериканским и контролируемым политиком.
        Alexey RA
    2. hohkn (Константин) Сегодня, 11:46
      Цитата: Андрей ВОВ
      А пилоту нашему,что сбил Боинг в 1983 году,судя по Вашей логике тоже пистолет?

      Чёт не понял...
      Во-первых, там не обошлось без полосатоухих, спровоцировавших сбитие.
      Во-вторых, в марте 1983 года 6 самолётов А-7 ВВС США вторглись в воздушное пространство СССР на глубину около 30 километров, сымитировали бомбометание по острову Зеленый Малой Курильской гряды, после чего ушли на свои авианосцы. Тем не менее, сбиты они не были.
      В-третьих, Боинг-747 находился в воздушном пространстве СССР больше 8 часов, всё это время его вели, а он специально обходил зоны поражения средствами ПВО.
      В-четвёртых, наш пилот сопровождал Боинг, принуждая к посадке, высадил на предупредительные практически весь БК из всех пушек, включая в находящиеся в дополнительных гондолах, и только по отдельному приказу выполнил пуск двух ракет.
      Очень похоже на действия этой козы? Похоже, руки чесались, выжидала формальный повод для дачи команды на запуск ракет, не снимая пальца с кнопки. Не факт, кстати, что самолёт сирийских ВВС действительно залетал на территорию Голан (не Израиля, что характерно, что бы там не вопили исключительные - это территория не их). Где данные средств объективного контроля, подтверждающие нахождение сирийского самолета на территории Голан? Нет и не будет, только бла-бла-бла.
      hohkn
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:00
      Андрей ВОВ, а вы уверены, что боинг сбили именно мы? Тогда откуда записи переговоров рейса кал 007 через 15 минут после "унечтожения "самолета, с вопросами экипажа почему борт не ведут наземные службы? Это политика ,Осиповича "попросили "зачем то взять этот борт "на себя " и даже заставили дать интервью нашим сми! Так де как Путин, ради дружбы с западом "признал "расстрел поляков делом рук НКВД, а значит, делом рук СССР!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. fif21 (александр) Сегодня, 10:28
    А так ли уж не прав был Гитлер?
    fif21
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:33
      Ну это Вы уж чересчур. Евреи всякие бывают. Я встречал очень много хороших, умных и добрых евреев, много встречал и других, как-то нет середины. Перефразируя солдата Швейка хотел бы заметить "иной еврей, не виноват, что он еврей".
      mikh-korsakov
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:30
    Названо имя израильтянки, сбившей Су-22М4 ВВС Сирии

    ... полагаю, для Shu’bat al-Mukhabarat al-'Askariyya будет ещё одним доком...
    a.s.zzz888
  12. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:34
    Цитата: fif21
    Цитата: Андрей ВОВ
    Идет война..

    Вы признаете ,что Израиль участник войны с Сирией на стороне ИГИЛ? Ну чтож , тогда у Сирии есть право уничтожить Израиль. hi

    У Сирии нет реальной возможности вести войну с Израилем,но зеркально отвечать думаю надо,либо договариваться
    Андрей ВОВ
  13. Breard (Serg) Сегодня, 10:42

    "Минобороны Израиля подтвердили факт удара по ракетной установке игиловцев" - чушь....
    ИГИЛ вскормлен израильтянами.
    Breard
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:52
      Кто бы сомневался. Никогда дитя на родителя руку не подымет.
      Николай Петров
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:30
      Цитата: Breard

      "Минобороны Израиля подтвердили факт удара по ракетной установке игиловцев" - чушь....
      ИГИЛ вскормлен израильтянами.

      Не морочите голову ни себе, ни людям, любезный. Ещё в апреле 2017 года Путин заявил, что из 20 тысяч боевиков ИГИЛ 9 тысяч — это россияне, еще 5 тысяч человек — это выходцы из постсоветских республик. Вполне серьёзный костяк.
      Получается довольно интересная картина еще одной “гражданской войны”: Латакию и Тартус защищют белобрысые российские морпехи с голубыми глазами, прошедшие Чечню и Донбасс, а противостоят им прошедшие Чечню и Донбасс “русские” с Северного Кавказа и Средней/Центральной Азии.

      Начальник генштаба Герасимов:
      "За эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации».

      Только уничтоженных 2800 (!), а сколько же там было живых?)
      Сегодня достоверно известно и официально подтверждено, что земляки и соплеменники россиян, воюют в Сирии на стороне бандитов всех мастей, цветов и оттенков (не стану перечислять все названия). Об этом говорится на самом высоком уровне. Так что, не нужно валить с больной головы на здоровую. hi
      А. Привалов
  14. bagration (bogdan) Сегодня, 10:54
    Зачем назвали не понятно.
    Единственное что приходит на ум что у муслимов погибнуть от женской руки типа это капец.... Хотя не думаю что Израиль играет в эти игры.

    В любом случае молодец, Слава Израилю!
    bagration
  15. мерцание (Николай) Сегодня, 11:07
    Капитан Ор Нааман из 138-го батальона ВВС Израиля это одна сторона медали, а есть и другая
    3. В последние годы Израиль отрабатывал две модели передислокации - в Аргентину и в причерноморские области Украины (Одесса, Николаев и т.д.).

    4. Через Шесть дней после встречи Путина и Трампа 22 июля План Киссинджера стал публичным. Было объявлено о Развертывании ЧЕТЫРЕХ военных баз США в Аргентине. То есть Трамп обеспечит размещение в Аргентине потока переселенцев.
    Вооруженные силы Аргентины теперь могут привлекаться для обеспечения внутренней безопасности страны. Декрет о реформе Вооруженных сил Аргентины подписал 24 июля президент Аргентины Маурисио Макри, передает информпортал Pagina12. ...
    Т.е. армия в любой момент может быть применена против собственного народа.
    К президенту России Владимиру Путину обратились 40 тысяч евреев с просьбой предоставить им гражданство РФ.
    Что бы это все значило? Крысы покидают тонущий корабль?
    мерцание
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:31
      Это - подборка фейков. Которых в ру.нет - как грязи. sad
      voyaka uh
    2. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 11:45
      Хм... поделитесь источником данных?

      А вобще по евреям - вот есть у меня хороший знакомый, лет 10 назад развелся что бы жена и дочка могли в израиль уехать. Его не взяли, говорит породы не хватает, мол буду там вторым сортом. Но как заходит разговор о "обиженных евреях" - так чуть на пену не исходит защищая их. Мол и гнобили и все такое прочее страшное с ними творили и теперь им все должны. Вот слушаешь этот поток и не понимаешь - почему за много веков евереев гнобили ВСЕ. Видимо "добрый и ласковый" их нрав и отношение к гоям ну совсем никому не нравится. Хотя если почитать толкование торы некоторыми личностями то становится понятным почему:

      «Вы все евреи, вы люди, а прочие народы не люди, так как их души происходят от злых духов, тогда как души евреев происходят от Святого Духа Божьего», - говорит рабби Менахем.
      (Comment sur le Pentat., folio 14, a)

      «Это постановление справедливо, - утверждает талмуд, - ибо бесспорно существует различие между всеми вещами; растения и животные не могли бы существовать без попечения о них человека, и подобно тому, как человек превосходит животных, так евреи превосходят все народы на земле».
      (Sepher Zeror pa Mar, folio 107, b)

      «Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями».
      (Jalkut Reubeni, folio 10, b)

      «Пусть не говорят, что гои могут не быть нечестивы и даже казаться добродетельными», - поясняет талмуд. «А если они даже делают добро, если подают милостыню, или поступают добродетельно, то за это нужно еще более их ненавидеть, ставя им это в вину, ибо они это делают лишь из тщеславия».
      (Baba Bathra, folio 10, b)

      «еврей всегда в праве нападать на христианина и убивать его вооруженной рукой».
      (Folio 4, b)

      ну как то так, товарищи которые нам совсем не товарищи из израиля сейчас изодут пеной доказывая что все неверно переведено и вобще придумано.
      У Гитлера иные нации хоть за людей принимали, пусть и пониже статусом...
      Hexagon
  16. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:08
    Напомним, что накануне с позиций ИГ* было выпущено два боеприпаса, упавшие в воды озера Кинерет, на пляже которого отдыхали израильтяне.

    Етого надо било ожидать. Кто в Израиле принял решение что врагов Ассада из ИГ, Бельих касок и так далее, надо спасать? Ответственость нельзя переложит на молодую девушку. Понимают ли они что если сегодня будут мешать Ассаду с ним расправится, то завтра он с ним договорится за счет Израиля? Лучше ли иметь на границу еще один Хамас в союз с Ассадом?
    Костадинов
  17. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:11
    Я бы не удивился новости, что родственники этой, назову её корректно, военнослужащей пострадают от неизвестного лица, предположительно араба. Её-то не достать.
    Dietmar
  18. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:18
    Цитата: Netwallker
    Опубликовали её имя (с её разрешения) с целью предотвратить будущие залёты.
    Павший от руки женщины в рай не попадает. hi

    А кто вам сказал что етот летчик и сирийские летчики в целом религиозние фанатики которие верят что попадут в рай?
    Таких налетов, которие не только не застрашают Израиль, но и укрепляют сигурност на его границе, не будет. Но тогда будут другие налети намного хуже и не самолетами. Одинь Хамас Израилю мало и надо своими руками создат еще один на своей границе.
    Костадинов
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