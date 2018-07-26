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Бурджанадзе: разрыв дипотношений с Россий был ошибкой
Отсутствие дипломатических отношений с Россией осложняет переговорный процесс, их разрыв был ошибкой, передает РИА Новости заявление лидера грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
По ее словам, отношения между странами осложняет также признание Россией в 2008 году Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, выход из ситуации существует, добавила Бурджанадзе.
Этот выход заключается в регулярных переговорах – в первую очередь с Южной Осетией и Абхазией, а также с Москвой, пояснила она, отметив, что восстановление диалога с РФ на самом высоком уровне «жизненно необходимо» для Грузии.
Политик признает, что одной встречей глав государств всех проблем не решить. Однако и одна такая встреча дала бы мощный импульс для того, чтобы «начать разгребать те сложности, которые накопились» в отношениях РФ и Грузии за многие годы.
Что же мешает приступить к подготовке встречи на высшем уровне? Мешает неготовность грузинской власти к прямому диалогу с Москвой, которая боится прослыть «пророссийской» в глазах своих западных партнеров, заявила Бурджанадзе.
Другой своей задачей, помимо восстановления диалога с Москвой, она считает недопущение возвращения в Грузию «команды, которая довела страну до нынешней ситуации», в том числе и в плане отношений с РФ.
Политик также считает «неправильным и неумным» присоединение Грузии к западным антироссийским санкциям. Она вновь повторила, что изменить ситуацию сможет только «серьезный диалог с Россией» без оглядки на Брюссель.
Напомним, в августе 2008 года грузинская армия предприняли попытку захватить Южную Осетию. Россия для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику свои войска и в течение пяти суток вытеснила из региона грузинские подразделения. В том же месяце Россия признала независимость двух бывших грузинских республик – Южной Осетии и Абхазии.
По ее словам, отношения между странами осложняет также признание Россией в 2008 году Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, выход из ситуации существует, добавила Бурджанадзе.
Этот выход заключается в регулярных переговорах – в первую очередь с Южной Осетией и Абхазией, а также с Москвой, пояснила она, отметив, что восстановление диалога с РФ на самом высоком уровне «жизненно необходимо» для Грузии.
Политик признает, что одной встречей глав государств всех проблем не решить. Однако и одна такая встреча дала бы мощный импульс для того, чтобы «начать разгребать те сложности, которые накопились» в отношениях РФ и Грузии за многие годы.
Что же мешает приступить к подготовке встречи на высшем уровне? Мешает неготовность грузинской власти к прямому диалогу с Москвой, которая боится прослыть «пророссийской» в глазах своих западных партнеров, заявила Бурджанадзе.
Другой своей задачей, помимо восстановления диалога с Москвой, она считает недопущение возвращения в Грузию «команды, которая довела страну до нынешней ситуации», в том числе и в плане отношений с РФ.
Политик также считает «неправильным и неумным» присоединение Грузии к западным антироссийским санкциям. Она вновь повторила, что изменить ситуацию сможет только «серьезный диалог с Россией» без оглядки на Брюссель.
Напомним, в августе 2008 года грузинская армия предприняли попытку захватить Южную Осетию. Россия для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику свои войска и в течение пяти суток вытеснила из региона грузинские подразделения. В том же месяце Россия признала независимость двух бывших грузинских республик – Южной Осетии и Абхазии.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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