12:11 26 июля
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Бурджанадзе: разрыв дипотношений с Россий был ошибкой

Отсутствие дипломатических отношений с Россией осложняет переговорный процесс, их разрыв был ошибкой, передает РИА Новости заявление лидера грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Бурджанадзе: разрыв дипотношений с Россий был ошибкой


По ее словам, отношения между странами осложняет также признание Россией в 2008 году Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, выход из ситуации существует, добавила Бурджанадзе.


Этот выход заключается в регулярных переговорах – в первую очередь с Южной Осетией и Абхазией, а также с Москвой, пояснила она, отметив, что восстановление диалога с РФ на самом высоком уровне «жизненно необходимо» для Грузии.

Политик признает, что одной встречей глав государств всех проблем не решить. Однако и одна такая встреча дала бы мощный импульс для того, чтобы «начать разгребать те сложности, которые накопились» в отношениях РФ и Грузии за многие годы.

Что же мешает приступить к подготовке встречи на высшем уровне? Мешает неготовность грузинской власти к прямому диалогу с Москвой, которая боится прослыть «пророссийской» в глазах своих западных партнеров, заявила Бурджанадзе.

Другой своей задачей, помимо восстановления диалога с Москвой, она считает недопущение возвращения в Грузию «команды, которая довела страну до нынешней ситуации», в том числе и в плане отношений с РФ.

Политик также считает «неправильным и неумным» присоединение Грузии к западным антироссийским санкциям. Она вновь повторила, что изменить ситуацию сможет только «серьезный диалог с Россией» без оглядки на Брюссель.

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия предприняли попытку захватить Южную Осетию. Россия для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику свои войска и в течение пяти суток вытеснила из региона грузинские подразделения. В том же месяце Россия признала независимость двух бывших грузинских республик – Южной Осетии и Абхазии.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 41

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  1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:10
    "Поздно пить боржоми" , поговорка в тему.
    cniza
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:16
      Вроде все по делу говорит, но портит один нюанс - она же тоже была в числе тех "поваров" которые эту самую кашу заварили, пусть и с перерывом.
      maxim947
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:17
        Конечно , теперь говорит по делу , политика , выборы все слова под это.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:27
          Цитата: cniza
          политика , выборы

          Вот и расшифровка сладких речей . yes
          bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 09:21
        Бурджанадзе переобулась только потому, что она "лидера грузинской оппозиционной партии!". Сидела бы у кормушки - не вякала бы.А так это всего лишь пиар-ход.Желание понравится электорату. Дело в том, что большинство простых граждан Грузии ЗА улучшение отношений с РФ.
        Чёрный
      3. Алексей Соболев (Алексей) Сегодня, 10:09
        Ну так она и признает ошибку... Это ж нормально..
        Алексей Соболев
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:18
          Ошибку? Они не ошибку должны признать, а свое преступление. Там наши военнослужащие погибли, тут приносить извинения на международном уровне надо (или как там у них?) и признать агрессию со стороны Грузии.
          Хотя у нас прокатит, грузины голову опустят, попускают пузыри и их простят.
          maxim947
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:26
      Ага. А кто будет переговорщиком то, неужто буба Кикабидзе? belay
      сибиралт
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:47
      Цитата: cniza
      "Поздно пить боржоми" , поговорка в тему.

      Ну либо временное просветление, либо начало наконец-то доходить, до мозКа.
      Венд
    4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:21
      да тут уже не только боржоми... и вина и коньяки... сколько наших погибло в войне 08.08.08???? 64 человека кажется... официально.... так что пока не принесут извинения, не выплатят компенсации осетинам и семьям погибших солдат, пенсии пожизненные детям и семьям погибших, говорить не о чем... за все надо платить...
      д^Амир
  2. vomag (сергей) Сегодня, 09:13
    Что то я им не верю особенно вот этой даме с физиономией Гасконца!
    vomag
    1. demo (Ван) Сегодня, 09:20
      Стесняюсь спросить. Вы имеете ввиду Михаила Сергеевича? В смысле Боярского?
      demo
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:30
        ошибочка, однако. гасконцы близки к баскам, а следовательно , скорее, к армянам. Джигарханян - гасконец!https://history.wikireading.ru/119111
        роман66
        1. vomag (сергей) Сегодня, 10:07
          Цитата: роман66
          скорее, к армянам.

          Я бы сказал к кавказцам... там просто живет куча племен..а баски кто они вопрос пока открытый..
          vomag
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:14
            баски кто они
            люди, испугавшиеся независимости lol
            роман66
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:19
    разрыв дипотношений с Россий был ошибкой
    "Гордые и независимые" грузины иначе поступить не могли. Столько лет находились под "российской оккупацией", а тут еще и по зубам получили за то, что хотели пройтись прогулочным шагом по Ю.Осетии по пути убивая и миротворцев и мирное население. 08.08.08 еще более весомо аукнется Грузии в будущем.
    rotmistr60
  4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:25
    Бурджанадзе - пророссийский политик еще со времен Шеварднадзе....на ее высказывания можно не ориентироваться. В 2008 году нужно было брать Тбилиси и проводить честные выборы.
    Zaurbek
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:34
      Цитата: Zaurbek
      Бурджанадзе - пророссийский политик еще со времен Шеварднадзе....на ее высказывания можно не ориентироваться. В 2008 году нужно было брать Тбилиси и проводить честные выборы.

      Они тогда еще верили в демократию по американски! yes
      XXXIII
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:36
        Согласен, и еще не знали как отреагирует НАТО, Турция, США....и возможности армии были не те, даже украина палки флоту в Крыму вставляло.
        Zaurbek
    2. avt Сегодня, 09:42
      Цитата: Zaurbek
      Бурджанадзе - пророссийский политик еще со времен Шеварднадзе...

      wassat bully Спасибо -повеселили с утра ! bully Очень надеюсь , что опять , даже для этих
      Цитата: Zaurbek
      пророссийский политик
      Россия корячиться ,собирать ,,великую Джорджию" не будет .
      avt
  5. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:29
    Бурджанадзе: разрыв дипотношений с Россий был ошибкой
    Дипломатию оставьте себе пойжайлуста, а торговать можно и дальше, на фиг эта ложь псевдо политических интересов, своей хватает, денежно товарные отношения куда надежней конъюнктурной политики... hi
    пс. Красивая и умная дама, но предательски национально убежденная грузинская дама! bully
    XXXIII
    1. avt Сегодня, 09:44
      Цитата: XXXIII
      Красивая и умная дама,

      В молодости -да , когда ещё в МГУ училась ....вянут южанки с возрастом как то быстро request факт .
      Цитата: XXXIII
      национально убежденная грузинская дама!

      Националистка до мозга костей ...да просто до мозговой косточки. Верить её словам -себя не уважать .
      avt
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:50
        Цитата: avt
        Националистка до мозга костей ...да просто до мозговой косточки. Верить её словам -себя не уважать .

        Да, потому что она политик и в любой момент может поменять направление..... hi
        XXXIII
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:49
        Цитата: avt
        Националистка до мозга костей ...да просто до мозговой косточки. Верить её словам -себя не уважать .

        Но потрындеть о делах насущных можно. Почему бы нет? С Трампушей вот недавно темы в Хельсинки перетёрли и снова в Вашингтон на толковище собираемся. А уж кому кому, но матрасам вообще верить нельзя.
        Ныробский
    2. красноярск Сегодня, 10:07
      [quote=XXXIII]пс. Красивая и умная дама, но предательски национально убежденная грузинская дама![/quo
      Что-то Вы тут нагородили, милейший. Как это - ПРЕДАТЕЛЬСКИ национально убежденная?
      1. Она отстаивает интересы своего государства так, как считает за - правильно.
      2. Национально убежденная - ну любит свою страну и что тут дурного?
      Главное, чтобы любовь к своей стране, к своему народу не наносила ущерба другой стране, другому народу.
      Но у нее с этим как-то не получается, она хочет, чтобы "Россия изменила свое поведение".(?!!)
      Ну все хотят, чтобы Россия прогнулась под их хотелки, а в зеркало посмотреть не судьба?
      красноярск
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:34
        Цитата: красноярск
        Что-то Вы тут нагородили, милейший. Как это - ПРЕДАТЕЛЬСКИ национально убежденная?
        1. Она отстаивает интересы своего государства так, как считает за - правильно.
        2. Национально убежденная - ну любит свою страну и что тут дурного?

        Так я и не сказал что это плохо, да она такая и менять не мне её политику....
        Цитата: красноярск
        Главное, чтобы любовь к своей стране, к своему народу не наносила ущерба другой стране, другому народу.
        Ну тут она уже проявила себя в революции роз, но потом когда их как оппозицию саакашвилька начал душить в прямом смысле, она изменила свое мнение к РФ. Кто не ошибается, главное чтоб она не повторяла эти ошибки в сторону РФ.....
        Цитата: красноярск
        Но у нее с этим как-то не получается, она хочет, чтобы "Россия изменила свое поведение".(?!!)

        Какое поведение вы о чем, Цхинвал ей в бухту...и.т.д...Они тогда и она тоже, испугались и спрятались, когда это звериное гуано (саакашвили) полезло в Юж. Осетию , там не было армии, там были мирные люди. Там хуже было чем на Донбассе, там людей живьем на улице расстреливали всех кто попадался под очередь автомата, дети, старики, семьи. Так что РФ не поменяет свой политики по отношение к Грузии и её политики, нет у нас пока точек понимание. Может если Грузины признают что они устроили геноцид осетин и дадут им право быть самостоятельными, может что то сдвинется в отношениях, но они даже не упоминают об этом...
        Ну все хотят, чтобы Россия прогнулась под их хотелки, а в зеркало посмотреть не судьба?

        РФ никого не трогала и РФ трогать и угрожать не надо, тогда и мы будем относится с пониманием, но кто втащил эти страны Грузию, Украину в игры между державами, сами пошли, как политики так и часть народа, большая! Но позабыли что кирпич бьет одинакового больно, какого бы цвета он не был.... hi
        XXXIII
  6. ученый Сегодня, 09:31
    По ее словам, отношения между странами осложняет также признание Россией в 2008 году Южной Осетии и Абхазии.
    А по факту осложнение связано с расстрелом российских миротворцев и городов Ю.Осетии. Жаль, что грузинские политики до сих пор не видят границ между причинами и следствием. Причина такой избирательной амнезии связана с тем, что Россия отказалась предъявлять претензии к Грузии в международных судах.
    ученый
  7. Комментарий был удален.
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:46
      Цитата: HAM
      Конечно могу ошибаться,но, похоже, турки что то затевают против грузин,а заступиться некому-в нату не берут,с Россией разругались......страшно стало..

      А возможно и так.... am
      XXXIII
  8. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:38
    Обыкновенный предвыборный реверанс в сторону России. У западных политиков эдакая общая тенденция, для привлечения голосов и внимания к собственной персоне обязательно как-то подвязтаься к России и к ВВП. Одним словом - политика. Хотя Трамп выдерживает свой курс на взаимодействие с Россией.
    Ст.пропорщик
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:38
    А я вот два раза съездил в Грузию в январе -феврале по работе и остался доволен. Единственно моюмашину с 82 регионом не пустили через границу. Пришлось на такси перебираться.
    Zaurbek
  10. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:40
    после выхода на пенсию все государственные деятелт становятся умнее. Замечен сей факт в любой стране. Что мешает быть таким при исполнении?
    Silvestr
  11. vit357 Сегодня, 09:43
    Не прошло и 100 лет,одумались)))Думается мне,что однажды они уже 300 лет просились быть с Россией и в этот раз лет 300 стоит подождать)))
    vit357
  12. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:47
    Грузинам советую ковать пока горячо. Если уж Трамп встретился с Путиным, то что мешает это сделать грузинскому руководству?
    ButchCassidy
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:14
      Для Грузии уже поздно что то ковать, у них цель одна как и у укроины -нато и возврат Осетии и Абхазии ЛЮБОЙ ценой, в том числе и военной! Ума мало, и второй раз полезут со временем.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:53
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Для Грузии уже поздно что то ковать, у них цель одна как и у укроины -нато и возврат Осетии и Абхазии ЛЮБОЙ ценой, в том числе и военной! Ума мало, и второй раз полезут со временем.

        Думаю, что это вопрос времени. Не знаю, идет ли в Грузии пропаганда "возврата Абхазии и Осетии" уровня аналогичного бакинской о "возврате Карабаха", но думаю, что Грузия рано или поздно примет решение о налаживании отношений.
        ButchCassidy
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 09:53
    Цитата: cniza
    "Поздно пить боржоми" , поговорка в тему.

    --------------------
    Судя по риторике-это грузинский чай второго перегона.
    Altona
  14. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:54
    Ну вот уже ныть начали. А нам торопиться не надо, надо время выждать, пока их совсем не припрет.
    sgr291158
  15. Алексей Соболев (Алексей) Сегодня, 10:08
    Пока Грузия не войдет в состав России (обратно, как при царизме) проблемы у них будут постоянными... А до того чего слушать кого бы то ни было? Все одно пустая болтовня..
    Алексей Соболев
  16. fif21 (александр) Сегодня, 10:23
    Что стоят слова политика находящегося на содержании Франции? hi
    fif21
  17. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:30
    Упущен очень важный момент:
    Восстановление дипломатических отношений с Россией на самом высоком уровне сейчас жизненно необходимо для Грузии, в то же время вступление в НАТО государству абсолютно не нужно .Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Демократическая Грузия», экс-председатель парламента республики Нино Бурджанадзе.
    https://www.ekhokavkaza.com/amp/29391441.html
    мыслитель
  18. 320423 (родион ) Сегодня, 10:58
    Они нам ещё за миротворцев не ответили, все остальное потом.
    320423
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