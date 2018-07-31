Боевая история Венгрии. Часть 1. Наследники хана Арпада

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!

А.А. Блок. Скифы

Чем еще хороши путешествия, кроме того, что ты видишь заграничное сегодня? А тем, что ты хотя бы немного, но узнаешь историю тех стран, которые ты посещаешь. Причем «немного» — это пока ты, скажем, сидишь в автобусе и слушаешь гида, или же тебе что-то интересное рассказывают на экскурсии. А потом ты уже сам можешь сколько угодно углубляться в понравившуюся тему, и польза от этого очевидна. С одной стороны, ты все видел собственными глазами, с другой – начинаешь обладать знаниями, которых раньше не имел.Колонна монумента Тысячелетия.Например, посетив польский город Вроцлав, я побывал там в Рацлавицкой панораме, узнал про битву, которая про нее рассказывает, и лишний раз убедился, что можно выиграть одну битву и все равно войну проиграть. А можно и войну выиграть, а проиграть мир. Такие примеры в истории тоже известны. Правда, история Польши как-то меня особо не заинтересовала. Наверное, потому, что впереди еще меня ждет поездка по польским замкам.Не так было с Венгрией. Потому, что желание более глубоко познакомиться с ее историей возникло у меня сразу же, едва только я оказался на Площади героев в центре Будапешта. На ней стоит впечатляющий архитектурный ансамбль в виде подковы с массой прекрасных бронзовых статуй. Некоторые из них показались мне особенно интересными. Ну, а рассказать о них можно лишь в том случае, если ты имеешь представление о том, кого они изображают и чему, собственно, посвящена сама эта площадь.А посвящена она тысячелетию истории Венгрии, которое вся страна отмечала в 1896 году. И вот в память об этом торжественном юбилее на площади Героев решили установить величественной монумент, который почтил бы память всех выдающихся деятелей венгерского народа, сыгравших важную роль в истории страны и становлении ее государственности. Прежде всего, это Монумент Тысячелетия в центре площади, посвященный обретению родины, т. е. переходу мадьяр через Карпаты. Он имеет вид колонны высотой 36 метров, на вершине которой на земном шаре была установлена фигура архангела Гавриила, который в одной руке держит корону святого короля Иштвана, а в другой – двойной апостольский крест. Почему именно Гавриил? Да потому, что по легенде это он явился Иштвану во сне и повелел обратить венгров в христианскую веру.Архангел Гавриил на вершине колонны монумента Тысячелетия.Площадь обрамляют две полукруглые колоннады, которые находятся позади колонны архангела Гавриила, длиной по 85 м каждая. Между колоннами слева направо расположены бронзовые статуи, изображающие героев Венгрии. Прежде всего это скульптуры королей из династии Арпадов: святого Иштвана, святого Ласло, Кальмана І Книжника, Андраша II и Бела IV, затем идут короли Анжуйской династии: Карл Роберт и Людовик I Великий, Янош Хуньяди, Матьяш Корвин, и трансильванские князья Иштван Бочкаи, Габор Бетлен, Имре Текели, Ференц II Ракоци и прославленный борец за свободу венгерского народа Лайош Кошут. Обе колоннады увенчивают аллегорические фигуры Труда и Процветания, Войны и Мира, Мудрости и Славы. Работы над созданием этого комплекса велись 42 года и потребовали огромного труда.Правая колоннада.А было так, что на земли нынешней Венгрии еще в VI в. до н.э. с запада пришли кельты, а с востока племена готов и даков. В эпоху своего высшего расцвета Римская империя прибрала ее земли к своим рукам, в результате чего здесь возникли две римские провинции – Верхняя Паннония и Нижняя Паннония, и установила здесь свое господство на несколько веков.Карта римской империи эпохи своего максимального расширения.Однако в середине V в. н.э. германские племена, увлекаемые Великим переселением народов, вытеснили римлян и закрепились в этом регионе. В IX в. здесь сложилась Великоморавская держава – раннефеодальное государство славянских народов, существовавшее в 822 – 907 годах.Великая Моравия в эпоху своего расцвета. Темно-зеленый – ее территория. Светло-зеленый – территории периодической экспансии.Никаких венгров, то есть мадьяр, в это время здесь еще не было. Впервые они появились на берегах Дуная в 862 году и были они в то время союзниками великоморавского князя Ростислава, воевавшего с королем восточных франков Людовиком II Немецким и болгарским князем Борисом I. Ну, а до этого они и вовсе кочевали в заволжских степях Южного Урала и на землях современной Башкирии. И пришли оттуда сначала в Причерноморье, а затем и на травянистые равнины Паннонии. Ряд историков считает, что мадьяры представляли собой некую общность или союз тюркских и угорских кочевых народов. Во всяком случае их язык очень близок к языку современной мордвы и прочих финно-угров. То есть он близкий родственник финскому языку, эстонскому, карельскому, марийскому, удмуртскому и мордовскому. Во всяком случае на встречах Всемирного Конгресса финно-угорских народов многие наши представители этих народов венгров понимают и хотя бы как-то с ними общаются.В 881 году венгры уже как союзники князя Святополка, наследовавшего Ростиславу, дошли даже до Вены, хотя города, разумеется, взять не смогли. Ну, а основная часть мадьярской орды в это время все еще кочевала в степях Северного Причерноморья.А далее начались разные политические интриги, которыми так славились тогда византийцы. Стремясь воевать чужими руками, они в 894 году смогли убедить венгерских князей выступить в союзе с Византией против Болгарии. Помощь Византии выразилась в том, что византийцы на своих кораблях переправили мадьярское войско через Дунай. После этого венгры опустошили Болгарию вплоть до самой столицы, захватили в плен и продали в рабство множество пленников, включая женщин и детей. В отместку болгарский царь Симеон I в свою очередь заключил союз с печенегами и вместе с ними в 896 году нанес венграм сокрушительное поражение, сожгли их становища и вырезали женщин и детей. В результате венгры откочевали на север, в район Среднедунайской низменности и заняли часть территории, входившей в состав Великоморавской державы. Здесь они наконец-то и создали свое собственное государство во главе с вождем Арпадом (889—907), основавшем династию Арпадов. До 904 года он делил власть со своим соправителем — Курсаном (Кусаном), а затем стал править единолично. Последний великоморавский князь Моймир II начал бороться с венграми, но погиб в этой борьбе с ними около 906 года. Однако еще до того, как это случилось, венгры начали совершать грабительские набеги на Германию, Италию и другие страны Европы.Существует венгерская легенда об обретении земли, записанная в тексте «Деяния венгров», составленного, правда, в XII в., то есть через два столетия после вышеназванного события. В ней речь идет о «покупке» венграми земли, где им впоследствии предстояло поселиться.На пьедестале колонны размещены впечатляющие по размерам и экспрессии конные скульптуры вождей венгров, которые и привели их к обретению новой родины. Во главе группы находится хан (князь, правитель, или по-венгерски надьфейеделем) Арпад.По легенде, когда семь князей во главе с ханом Арпадом оказались на Дунае, они отправили вперед посла осмотреть новые земли. Тот увидел изобильные степи, покрытые густой травой, после чего явился к славянскому князю Святополку, правившего этими землями после смерти Аттилы, и сообщил тому о приходе венгров. Святополк вроде бы сначала обрадовался, так как почему-то решил, что теперь у него станет больше данников-крестьян. Между тем посол вернулся, сообщил Арпаду, что они нашли землю обетованную, после чего венгры вновь отправили к Святополку посла и с ним прекрасного белого коня под вызолоченным седлом и с роскошной уздечкой. Князь Святополк коню обрадовался и решил, что это его новые подданные сделали ему подношение. Ну, а посол же потребовал за коня всего лишь земли, воды и травы. Святополк рассмеялся ему в лицо и… разрешил венграм взять всего этого столько, сколько они смогут. Тогда венгры отправили к наивному князю новое посольство – теперь уже с требованием покинуть купленную ими у него землю. Тут до Святополка дошло насколько опрометчивым с его стороны шагом было принять в дар белого коня, и он собрал войско и пошел воевать с пришельцами. Однако мадьяры его разбили, и он бросился с горя в волны Дуная и утонул. И начались набеги венгров на Европу, совпавшие с набегами викингов с севера и арабов с юга!Вот он, Арпад! Всем хорош и выглядит впечатляюще. Но зачем автор данной скульптуры дар ему в руку шестопер XVI века? Можно списать на аллегорию, однако остальные фигуры выполнены весьма и весьма исторично.Первым таким успешным набегом стал поход венгров в Италию в 899 году, когда они нанесли поражение итальянскому королю Беренгарию I в битве на реке Брент. Затем в 900 году их конница вторглась в Баварию, в 901 году — объектом их нападения стали Италия и Каринтия; а в 904 году — вновь Италия. В 907—911 годах они опустошили Саксонию, Баварию, Тюрингию и Швабию, а в 920—926 годах уже в который раз вновь вторглись в Италию. Причем в 922 году они дошли до Апулии, 24 марта 924 году сожгли город Павию – столицу Королевства Италия, а затем, уже в 926 году, добрались и до самого Рима.В 924 – 927 годах конница венгров опустошила Бургундию и Прованс, затем Баварию и Италию; а в 933 году мадьяры добрались до Константинополя и стояли лагерем под его стенами. В 935 году они опять оказались в Бургундии, Аквитании и Италии, куда периодически совершали набеги вплоть до 947 года! В 941 и 944 годах через земли Южной Франции мадьяры вторглись даже в Испанию, где в 944 году встретились даже с арабами. Интересно, что по какой-то неведомой нам причине, а может быть и из простого расчета грабить тех, кто был богаче, мадьяры практически не нападали на такие славянские страны, как Чехия, Польша, или Киевская Русь. Даже Хорватия и та успешно смогла отразить вторжение венгров, а затем даже стала их союзником. А вот у западноевропейских правителей того времени отражать набеги венгров не получалось. Когда же в 907—947 гг. во главе союза мадьярских племен встал сын Арпада, князь Золтан, венгры стали настоящим ужасом Западной Европы. Правда, изредка они терпели поражения. Например, в 933 году их разгромил германский король Генрих I Птицелов, а в 941 году они были разбиты у Рима, сопротивляться мадьярам европейские феодальные королевства фактически не могли.Только после поражение в битве на реке Лех в 955 году интенсивность походов венгров на западе резко упала и вскоре полностью прекратилась. Зато они продолжали свои набеги на Балканы. В 959 году они вновь осаждали Константинополь, а в 965 году болгарский царь Петр заключил с ними союз, позволив свободно проходить через территорию Болгарии в византийские владения. Князь Такшонь активно поддерживал русского князя Святослава, воевавшего в то время с Византией, хотя совместный поход русов, мадьяр и болгар в 971 году и закончился неудачей.В итоге получилось, что венгры повсеместно нажили себе множество врагов и им оставалось лишь ждать, пока они все объединятся и поступят с ними так же, как в свое время мидяне и вавилоняне поступили с Ассирией. К тому же они все еще исповедовали многобожие, то есть были язычниками в окружении христианских стран. Поэтому князь Геза (972—997) очень дальновидно решил принять христианство, и этим самым выбить из рук своих противников главный козырь – их язычество! Причем крещение Геза в 974 году принял непосредственно от римского папы, без каких бы то ни было посредников, хотя сам и продолжал поклоняться языческим богам. Самое главное, что он запретил венграм грабительские набеги на соседей, усмирил своевольство феодалов и создал в дополнение к собственной легкой коннице мадьяров тяжело вооруженную конницу из наемников – варягов, хорватов, и болгар, командовать которыми он поставил немецких рыцарей-швабов.Наконец в 1000 году князь Вайк уже и сам принял католичество, взяв себе имя Иштван (Стефан) и титул короля. Именно он – Иштван I (1000—1038) уже окончательно превратил союз мадьярских племен в типичное средневековое европейское королевство. Известно, что он ревностно насаждал католичество, ввел новый свод законов, отменил в своем королевстве рабовладение и выиграл войну с Польшей за обладание Словакией. Затем, как и во всех других королевствах, в Венгрии началась борьба за власть, когда противников свергали, ослепляли, а претенденты на трон при случае старались укрепить свое положение выгодным браком.Нет, что ни говори, а изваяния древних мадьярских вождей выполнены просто мастерски! Скульптурная группа вождей, сподвижников Арпада – вид справа.Например, король Венгрии Эндре I (1046 – 1060) был женат на дочери русского князя Ярослава Мудрого – Анастасии. Один брат шел на брата, чтобы захватить трон приглашали иностранные войска – кто немцев, кто поляков и чехов, то есть и в королевстве венгерском все было точно так же, как и у всех остальных!Иные короли, в частности Ласло I, прозванный Святым (1077–1095), отличались своей набожностью. Дошло до того, что папа римский хотел поставить его главой Первого крестового похода, и поставил бы, не случись тому умереть.Король Кальман (1095–1116), получивший прозвище Книжник за свое пристрастие к богословской литературе, оказывал покровительство наукам и искусствам, издал два свода законов, и прославился тем, что официально запретил ведовские процессы, издав указ «De strigis vero quae non sunt, nulla amplius quaestio fiat» – «О ведьмах, каковых на самом деле не существует, не должно быть никаких судебных расследований». Когда крестоносцы, продвигаясь по его землям, начали грабить местное население, Кальман без жалости истребил целый отряд «воинов Креста», чем оградил Венгрию от грабежей и насилия. Правда, в 1099 году он решил вмешаться в междоусобицу уже в Киевской Руси, и поддержал великого князя Святополка против галицких князей и рода Ростиславичей. Однако в итоге он был разбит галичанами и половцами. Зато в 1102 году он смог присоединить к Венгерскому королевству Хорватию, а затем отвоевал Далмацию у венецианцев. При всей своей книжной набожности правил он жестко. Приказал, например, ослепить своего брата с племянником Белой, поскольку те претендовали на его трон. Хотя, умирая, в итоге передал трон ему же. Бела II Слепец (1131–1141), несмотря на то, что был незрячим, проводил активную внешнюю политику, так что королевство при нем понемногу росло.Обратите внимание вот на фигуру коня в центре фотографии и прикрепленные к его сбруе заостренным оленьим рогам. Не могу сказать, настолько это исторически верно, но смотрится здорово.Скажем больше: венгерские короли постоянно ввязывались в какие-то внешние распри, то на Руси, то в Византии, то посылали своих воинов помогать Фридриху I Барбароссе. Однако, в целом, удачи им это не приносило. Например, хотя в 1188 году они и завоевали Галицкое княжество, используя как повод для вмешательства в борьбу за власть между наследниками князя Ярослава Осмомысла, их бесчинства вызвали восстание галичан, так что укрепиться им здесь так и не удалось. Впрочем, несмотря на множество внешнеполитических неудач, могущество венгерских королей было достаточно велико, чтобы Венгрия все это время оставалась одним из сильнейших феодальных государств средневековой Европы.Был в Венгрии и свой король «Ричард Львиное Сердце», Эндре II по прозвищу Крестоносец (1205–1235), который щедрой рукой раздавал королевские земли своим приверженцам и проводил крайне авантюрную внешнюю политику. Так, он много лет провел в походах против Галича, а тем временем Венгрией правила его жена, королева Гертруда Меранская, занимавшаяся тем, что, как и ее муж, раздавала земли своим фаворитам, а те пользовались ее симпатией и совершали самые разные преступления совершенно безнаказанно. Все это привело к тому, что против королевы возник заговор. И хотя заговорщики зверски убили не кого-нибудь, а саму королеву (1213 г.), Эндре наказал только главу заговорщиков, а всех остальных простил! Затем он отправился в Палестину, став во главе Пятого крестового похода (1217–1221 гг.), оказавшегося также неудачным. Нужно было вернуться в Венгрию, и тогда он не нашел ничего лучшего, как отдать болгарам спорные города Браничев и Белград, лишь бы они разрешили венгерской армии пройти домой через Болгарию. Однако пока король геройствовал за морем, в стране наступила анархия, а казна была полностью расхищена. В итоге в 1222 г. Эндре был просто вынужден подписать так называемую «Золотую буллу» – практически полный аналог «Великой хартии вольностей», за семь лет до этого изданной в Англии. «Золотая булла» гарантировала права высших сословий и духовенства и позволила феодалам совершенно официальным образом выступать против короля в тех случаях, если они считали, что их права ущемлены!Скульптурная группа вождей, сподвижников Арпада – вид слева.Чтобы хотя бы как-то укрепить свою власть, король-крестоносец Эндре II попробовал опереться на рыцарей Тевтонского ордена, и предоставил место для поселения в землях Трансильвании. Но отношения у них не сложились и уже через несколько лет он изгнал их из своего королевства, посоле чего в 1226 году они перебрались на жительство в Прибалтику. В итоге наследовавший ему его старший сын – Бела IV (1235–1270) получил в управление ослабленную страну, своевольных магнатов и все это как раз перед самым монгольским нашествием…Прямо перед стоящей посредине площади колонной находится каменная мемориальная плита – памятник венгерским солдатам, участникам обеих мировых войн. Во время национальных праздников возле нее стоит почетный караул и происходит возложение цветов. Сначала здесь стоял памятник венгерским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны, открытый 26 мая 1929 года в присутствии тогдашнего правителя Венгрии Миклоша Хорти. Монумент представлял собой каменную глыбу, весом 47 тонн с надписью «1914—1918», причем утопленную ниже уровня самой площади. Текст на ее тыльной стороне гласил: «За тысячелетние границы». Затем в начале 1950-х годов ее демонтировали, поскольку, мол, солдаты Первой мировой воевали за интересы эксплуататоров и никак не могут поэтому причисляться к героям. Поэтому в 1956 году поставили новый памятный камень, украшенный лавровой ветвью и с выбитой на нем надписью: «Памяти героев, которые пожертвовали свои жизни за нашу свободу и национальную независимость». В 2001 году он вновь подвергся реконструкции: лавровую ветвь с него убрали, а сама надпись стала короче: «Памяти наших героев».Продолжение следует…