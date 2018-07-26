Крупные СМИ превратились в средства массовой дезинформации?

В последнее время крупные средства массовой информации фактически превратились в органы, передающие заведомо ложную информацию. Многие аналитики считают, что такая модель подачи информации приводит не к формированию социальных институтов, а к их разложению.Обычный человек видит готовые псевдообразы и беспрекословно им верит. Для создания средств массовой дезинформации используются целый комплекс средства воздействия на сознание людей. В ход идут такие излюбленные средства, как примитивность, ложь, однобокие примеры, необоснованные обобщения.Федеральные СМИ современного образца порой являются чисто пропагандистской машиной, как отмечает автор ролика. Они активно внедряют в массы имитацию диалога, которого на самом деле быть не может. Отсутствие диалогического мышления, примитивная политическая система, навязывание нужной информации, отсутствие интеллектуальной альтернативы, всякой инициативы "являются основными чертами путинского периода", - ставит "диагноз" автор. Всё это может привести к ослаблению России, мировое сообщество перестанет видеть в ней серьёзного конкурента.