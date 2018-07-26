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В Новосибирске разрабатывается модель аэрокосмического самолета
Ученые Новосибирского института разрабатывают гиперзвуковой аэрокосмический самолет. На сегодняшний день создана модель летательного аппарата, который проходит испытания в аэродинамической трубе, сообщает канал Вести Новосибирск.
В ходе эксперимента ученые подают в трубу поток воздуха, который движется со скоростью 1,5 км в секунду.
Как отметила научный сотрудник института Татьяна Киселева, модель космолета уже можно подержать в руках – он плоский, с округлыми крыльями. Это необходимо для развития гиперзвуковой скорости и для того, чтобы выдержать предельные температуры.
Аппарат имеет специально затупленную и достаточно толстую кромку.
По словам директора Института Александра Шиплюка, кромки сделаны такими толстыми, потому что очень сильно нагреваются при полете в атмосфере со скоростями, близкими к космическим. Температура достигает 2 тыс. градусов, это очень много, добавил директор.
Ученые пояснили, что сегодня главное – это понять, какие материалы выдерживают такую температуру, сохраняя обшивку самолета. Они уверены, что на смену ракетам в обозримом будущем придут самолеты, которые способны подниматься на высоту более 100 км над поверхностью Земли, а поднявшись, смогут вернуться с грузом и пассажирами на борту.
В ходе эксперимента ученые подают в трубу поток воздуха, который движется со скоростью 1,5 км в секунду.
Как отметила научный сотрудник института Татьяна Киселева, модель космолета уже можно подержать в руках – он плоский, с округлыми крыльями. Это необходимо для развития гиперзвуковой скорости и для того, чтобы выдержать предельные температуры.
Аппарат имеет специально затупленную и достаточно толстую кромку.
По словам директора Института Александра Шиплюка, кромки сделаны такими толстыми, потому что очень сильно нагреваются при полете в атмосфере со скоростями, близкими к космическим. Температура достигает 2 тыс. градусов, это очень много, добавил директор.
Ученые пояснили, что сегодня главное – это понять, какие материалы выдерживают такую температуру, сохраняя обшивку самолета. Они уверены, что на смену ракетам в обозримом будущем придут самолеты, которые способны подниматься на высоту более 100 км над поверхностью Земли, а поднявшись, смогут вернуться с грузом и пассажирами на борту.
Использованы фотографии: Вести Новосибирск, http://www.nsktv.ru
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