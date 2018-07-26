12:09 26 июля
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В Новосибирске разрабатывается модель аэрокосмического самолета

Ученые Новосибирского института разрабатывают гиперзвуковой аэрокосмический самолет. На сегодняшний день создана модель летательного аппарата, который проходит испытания в аэродинамической трубе, сообщает канал Вести Новосибирск.

В Новосибирске разрабатывается модель аэрокосмического самолета


В ходе эксперимента ученые подают в трубу поток воздуха, который движется со скоростью 1,5 км в секунду.


Как отметила научный сотрудник института Татьяна Киселева, модель космолета уже можно подержать в руках – он плоский, с округлыми крыльями. Это необходимо для развития гиперзвуковой скорости и для того, чтобы выдержать предельные температуры.

Аппарат имеет специально затупленную и достаточно толстую кромку.

По словам директора Института Александра Шиплюка, кромки сделаны такими толстыми, потому что очень сильно нагреваются при полете в атмосфере со скоростями, близкими к космическим. Температура достигает 2 тыс. градусов, это очень много, добавил директор.

Ученые пояснили, что сегодня главное – это понять, какие материалы выдерживают такую температуру, сохраняя обшивку самолета. Они уверены, что на смену ракетам в обозримом будущем придут самолеты, которые способны подниматься на высоту более 100 км над поверхностью Земли, а поднявшись, смогут вернуться с грузом и пассажирами на борту.

Использованы фотографии: Вести Новосибирск, http://www.nsktv.ru
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 09:55
    Думал опечатка, а как же "Вестник Мордовии"? smile
    сообщает канал Вести Новосибирск
    Тралл
  2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:56
    Такие самолёты ещё начали разрабатывать в 60ых и далее: Спираль, Ту 360, МиГ 2000, Ту 2000, М 19, "Молот"
    Вадим237
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:09
      Про пассажиров позабавило! winked
      сибиралт
    2. ученый Сегодня, 10:18
      Вообще очень странный подход у новосибирцев - сначала разрабатывают форму, а потом думают о материалах. А если подходящих материалов не окажется или они будут слишком дорогие, тогда что? Был гиперзвуковой Буран, на котором все эти технологии тысяч раз отработаны. Похоже здесь используется принцип "все новое это хорошо забытое старое
      ученый
      1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 10:52
        Форма формой от неё никуда не уйти, а материалы это изучают какие сейчас появились или в перспективе. Буран был с плиткой, возможно ищут другой подход в купе новостей про гиперзвуковое оружие. Глядишь материалы новые.
        Wild_Grey_Wolf
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 11:01
        буран - крупный аппарат. Для более мелких далеко не все, примененное на Буране, можно использовать и в первую очередь - под вопросом обшивка термостойкими плитками, она слишком большая.
        yehat
    3. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:38
      Ну и где они? Эти "Спирали, Ту-360, МИГ-2000, и прочие? С начала 60-годов.
      Как же так, в таком прекрасном СССР, с самым лучшим в мире образованием, самой лучшей экономикой - и не реализовали, положили на дальнюю полку?
      Для этого были объективные причины. скажете вы.
      Тогда с какой стати мы сегодняшней России отказываем в праве иметь причины не менее существенные в качестве препятствий?
      Mestny
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:06
    Всё равно, дальше макета дело не пойдёт -либералы не допустят! Со времен СССР таких проектов было около 30 ти, в архивах есть вагоны документов и расчётов -толку меньше чем ноль!!!! Так что это тоже пыль в глаза!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 10:08
    Первый полет в 2050 году, после первого полета Ангара -5. Может уже хватит проекты городить и народ убаюкивать. Когда мы услышим наконец что МЫ ПОСТРОИЛИ И ПОЛЕТЕЛИ, а не спроектируем - подумаем - примем правительственное решение - найдем источники финансирование - построим ( ВОЗМОЖНО ) .
    Тургон
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:32
      Никто никакой "народ" не убаюкивает. Это просто сообщение о разработках группы учёных.
      Хватит плеваться псевдокрасными лозунгами на вентилятор.
      Mestny
  5. Blue Fox Сегодня, 10:11
    Цитата: Вадим237
    Такие самолёты ещё начали разрабатывать в 60ых и далее: Спираль, Ту 360, МиГ 2000, Ту 2000, М 19, "Молот"

    Согласен. Но радуемся уже моделькам :(, целое событие... Хотя помню в ВКА им. А.Ф.Можайского была кафедра на 1-м факультете, которая так и называлась на слэнге - "Труба". Так вот там такими моделями был не один кабинет завален. Конечно, скорость потока там была меньше, но зато расчёты выполняли курсанты и слушатели. Вполне обычная научная работа.Вот если бы речь шла о продувке полноразмерного макета, тогда это было бы уже кое-что.
    Blue Fox
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:35
      Вам не предлагают радоваться или грустить. Просто сообщают про разработки.
      Но вам очевидно угодно по любому поводу устраивать политические пляски.
      Нет разработок - науку уничтожили, советское наследие разграбили, виновата власть, путинуходи.
      Есть разработки - это модельки, обман, всё снято на мосфильме, попил бюджета, виновата власть, путинуходи.
      Mestny
    2. Простой (Alexander) Сегодня, 11:43
      Цитата: Blue Fox
      Вот если бы речь шла о продувке полноразмерного макета, тогда это было бы уже кое-что.



      Такая инфраструктура стоит дорого.
      Простой
  6. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 10:36
    А если помимо тугоплавких материалов на носу сделать так, чтобы компрессор на ЛА гнал воздух навстречу естественному потому в носовой части? С такой же скоростью что и встречный поток воздуха. Возникнет плазма скорее всего
    Bad_Santa
  7. gridasov Сегодня, 10:56
    форма определяет процесс распределения магнитных потоков.Поэтому правильно выбраны доминанты в исследовании.Однако важен тот метод ,который позволит анализировать эти процессы. Простые пропорциональности не позволят создать полномасштабную модель.Так как изменится плотность магнитных потоков.
    gridasov
  8. sib.ataman Сегодня, 10:59
    Будем надеяться, что товарищи учёные будут учитывать накопленный ранее опыт!
    sib.ataman
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:26
      Товарищи ученые, доценты с кандидатами!)))
      ButchCassidy
  9. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:00
    Институт теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАНК в городе Новосибирске, к сожалению, испытывает очень серьёзные проблемы с финансированием (не стану вдаваться в подробности, это началось не сегодня и даже не вчера) и из-за этого, ведёт эти исследования исключительно на свой страх и риск. request
    А. Привалов
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