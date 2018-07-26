12:13 26 июля
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Индийская радость. В США предложили не вводить санкции за сотрудничество с РФ для Нью-Дели

В Индии с воодушевлением встретили предложения американских конгрессменов по поводу того, что санкционный режим CAATSA нужно распространять выборочно. Речь идёт о пакете санкций, введением которого США угрожают странам, намеревающимся сотрудничать с РФ в военно-технической отрасли.

В опубликованной обновлённой версии закона говорится о том, что США могут вынести за санкционные скобки страны, которые осуществляют импортирование вооружений из России. Помимо Индии в списке такие страны как Вьетнам и Индонезия.

Индийская радость. В США предложили не вводить санкции за сотрудничество с РФ для Нью-Дели



Напомним, что Индия намеревается закупить у России ЗРК С-400, и ранее активно просила американских партнёров не вводить против неё санкционные меры, та как «С-400 нужны для защиты». В качестве довода приводился следующий: ЗРК С-400 у России приобрёл Китай, а это угрожает индийской безопасности – и если вы (США) пытаетесь сдержать Китай, то дайте нам возможность тоже приобрести у России новейшие ЗРК.

Пересмотренная версия американского документа говорит о том, что «в отдельных направлениях сотрудничество с РФ для иностранных государств возможно, но в итоге зависимость от российских вооружений должны быть снижена».

Получается, что той же Индии фактически разрешают приобрести российские С-400, но за счёт отказа от других закупок у РФ. Сразу же на ум приходит отказ Нью-Дели от участия в проекте истребителя 5-го поколения FGFA. В свете последних событий можно предположить, что Индия такое решение могла принять и несамостоятельно. Хотя политика у властей этой страны весьма своеобразна, а многовекторность Нью-Дели порой играет злую шутку с самой Индией. Один из примеров индийских странностей: заявления об угрозе со стороны Китая и одновременная подготовка к заключению договорённостей на саммите БРИКС в ЮАР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:08
    То есть Индия теперь колония сша, так как без их решения сами не на что не способны.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:13
      Индия не колония матрасии, они обыкновенные цыгане. Так было, так есть и так будет в дальнейшем.
      Egorovich
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:18
        Нет, просто СШАшники побоялись потерять рынок из-за ввода санкций. Плюс к этому перестраховались:
        режим CAATSA нужно распространять выборочно
        Теперь можно и с турками дружить, и ещё с кем-нибудь... Типа: покупай у кого хочешь, но и у США обязательно тоже!
        Logall
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:22
          Александр hi так они и строят свою "дружбу" с теми, кто мил сше!!! Колония в чистом виде!!!!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
        2. роман66 (роман) Сегодня, 10:24
          дружить можно, а ф-35 фигос под нос lol добрейшего hi
          роман66
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:05
        Песню вспомнил. Радж Капур пел. Примерно:
        Разодет я как картинка,
        И в японских я ботинках,
        В русской шапке меховой,
        Но с индийскою душой.

        Я в носках американских,
        В узких брюках я испанских,
        В русской шапке меховой,
        Но с индийскою душой!
        Бродяга-а-а!
        Вся суть.
        ПалБор
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:21
          Всё понятно и логично. Полосатые берут на слабо всех. За свои конкретные интересы.
          Слабым реально приткнутся пока некуда, так что у янки почти всё прокатывает.
          Это их мир, в значительной части, может пока.
          Возможно в дальнейшем появиться тот\ те к кому можно будет прислониться и отбиться от наезда полосатых, а пока они сильнее, главнее, желаннее.
          rocket757
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:36
    Помимо Индии в списке такие страны как Вьетнам и Индонезия.
    По "странному совпадению" в списке страны нужные американцам как противовес Китаю в регионе .. Так , что реально эти санкции будут применять только к небольшим региональным игрокам , а следовательно основной поток нашего оружейного экспорта сохранится , хотя кого то " прижмут к ногтю " . Показательный пример громких слов и мелких выхлопов и как следствие снижение страха перед "..великим и ужасным.."
    КВУ-НСвД
  3. fif21 (александр) Сегодня, 10:36
    В индии еще не поняли , что США уже не гегемон wassat hi
    fif21
  4. ultra (Михаил) Сегодня, 10:44
    Ну вы поняли это такая выборочная "принципиальность".
    ultra
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:00
    Помимо Индии в списке такие страны как Вьетнам и Индонезия
    Как раз страны, за политическое влияние над которыми и торговые контракты сегодня борются Сша. Страны, которые в одночасье просто физически не могут отказаться от российского оружия, т.к. оно там преобладает. И здесь двойные стандарты.
    rotmistr60
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