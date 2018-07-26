Индийская радость. В США предложили не вводить санкции за сотрудничество с РФ для Нью-Дели

В Индии с воодушевлением встретили предложения американских конгрессменов по поводу того, что санкционный режим CAATSA нужно распространять выборочно. Речь идёт о пакете санкций, введением которого США угрожают странам, намеревающимся сотрудничать с РФ в военно-технической отрасли.В опубликованной обновлённой версии закона говорится о том, что США могут вынести за санкционные скобки страны, которые осуществляют импортирование вооружений из России. Помимо Индии в списке такие страны как Вьетнам и Индонезия.Напомним, что Индия намеревается закупить у России ЗРК С-400, и ранее активно просила американских партнёров не вводить против неё санкционные меры, та как «С-400 нужны для защиты». В качестве довода приводился следующий: ЗРК С-400 у России приобрёл Китай, а это угрожает индийской безопасности – и если вы (США) пытаетесь сдержать Китай, то дайте нам возможность тоже приобрести у России новейшие ЗРК.Пересмотренная версия американского документа говорит о том, что «в отдельных направлениях сотрудничество с РФ для иностранных государств возможно, но в итоге зависимость от российских вооружений должны быть снижена».Получается, что той же Индии фактически разрешают приобрести российские С-400, но за счёт отказа от других закупок у РФ. Сразу же на ум приходит отказ Нью-Дели от участия в проекте истребителя 5-го поколения FGFA. В свете последних событий можно предположить, что Индия такое решение могла принять и несамостоятельно. Хотя политика у властей этой страны весьма своеобразна, а многовекторность Нью-Дели порой играет злую шутку с самой Индией. Один из примеров индийских странностей: заявления об угрозе со стороны Китая и одновременная подготовка к заключению договорённостей на саммите БРИКС в ЮАР.