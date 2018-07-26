12:07 26 июля
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Помпео в сенате: поддерживаю введение новых антироссийских санкций

Выступая на слушаниях в американском сенате, госсекретарь Майк Помпео заявил, что поддерживает идею введения против РФ новых санкций, передает ТАСС.



Было бы конструктивным двигаться по этому пути, отыскивая правильные места приложения силы. Будет правильным, ввести новые санкции, чтобы повысить для России цену ответственности за ее политику, сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.


Вашингтон уже ввел санкции, но они не работают. Этот длинный список, зачитанный ранее, не работает, отметил он.

Злонамеренная российская деятельность, несмотря на усилия администрации США, продолжается,
добавил госсекретарь.

По его словам, американское правительство работает над тем, чтобы убедить Путина в том, что «продолжение такого поведения не отвечает его же интересам». Но это будет сложно, поэтому задача администрации заключается в повышении ответственности для России за ее злонамеренную деятельность, которая негативно отражается на Соединенных Штатах, пояснил Помпео.

Он также заявил, что Вашингтон не собирается смягчать санкции, связанные с Крымом. Позиция Белого дома по этому вопросу остается прежней – Крымский полуостров должен вернуться под контроль Киева. Эта позиция, по словам госсекретаря, приобрела для США официальной посредство издания «Крымской декларации».

Напомним, в среду Вашингтон опубликовал декларацию о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Документ подписал Майк Помпео.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Антон Болдаков (Болдаков Антон Николаевич) Сегодня, 10:33
    Да, на принцип пошли...
    Антон Болдаков
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:34
      Вашингтон уже ввел санкции, но они не работают. Этот длинный список, зачитанный ранее, не работает, отметил он.

      Это уже походит на агонию))
      maxim947
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:40
        "Помпео в сенате: поддерживаю введение новых антироссийских санкций"

        Россия уже давно положила "большой прибор" на подобные высказывания этих неадекватных политиков.
        «С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально.

        Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнёры живут в иной реальности», — говорится в тексте заявления, опубликованного на официальной странице российской дипмиссии в одной из соцсетей.

        «Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году», — отметили российские дипломаты.

        «Ждём декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — заключили в посольстве России.


        Источник: ссылка на rusvesna.su
        Андрей Смирновский
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:47
          Они пытаются оперировать международно-правовыми актами

          Это громко сказано, они давно положили на все международные акты, отсюда и беспредел полный.
          maxim947
        2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:04
          Цитата: Андрей Смирновский
          Россия уже давно положила "большой прибор

          Прибор можно ложить только до тех пор пока эти санкции не мешают северному потоку например, или не сокращают ввп страны из за недостатка инвестиций, и так далее. Когда эти санкции отразятся на вашем холодильнике, думается мне что вы запоете по другому. hi
          Вендиго
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:57
      Пора бы им принять декларацию о не признании Закона всемирного тяготения. Тогда и с Крымом что-то может прояснится. А тем временем по крымскому мосту укладывают рельсы, а "аннушка" Меркель пролила земляное масло на пути евроинтеграции.winked
      сибиралт
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:05
        хорошая идея - о законе тяготения, если применять его избирательно, точность артогня значительно повысится
        роман66
        1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:41
          Цитата: роман66
          хорошая идея - о законе тяготения, если применять его избирательно, точность артогня значительно повысится

          Давно пора внести поправки в этот устаревший закон, например, прописать его неприменение при отказе двигателей у самолёта, а то как-то антиобщественно получается. Идейку надо Помпею подкинуть laughing
          YarSer88
  2. Тралл Сегодня, 10:34
    для России за ее злонамеренную деятельность

    Сенат США "мастерски" овладел критериями Добра и Зла am
    Тралл
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:43
      Прежде чем говорить Сенаторам США -пускай вернут земли индейцам, которых ы загнали в резервации...
      Андрей Смирновский
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:06
      тяжело, им, добрякам, в море зла....
      роман66
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:35
    По его словам, американское правительство работает над тем, чтобы убедить Путина в том, что «продолжение такого поведения не отвечает его же интересам».

    ... убедители.... laughing ... ты там у себя разберись с партиями, а с мерикатосовским самоваром к нам нечего суваться, своих хватает...
    a.s.zzz888
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:45
      Они нам не партнеры. Давайте называть вещи своими именами.

      Крым-это Россия, Косово-это Сербия!
      Андрей Смирновский
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:49
        Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:45....Давайте называть вещи своими именами.
        Крым-это Россия,...

        ... давайте...
        ...а кто бы сомневался!!!...
        a.s.zzz888
  4. mironych (Мирослав) Сегодня, 10:37
    Злонамеренная российская деятельность, несмотря на усилия администрации США, продолжается
    Во злыдни,мы типа,так стараемся,а им по Х.
    mironych
  5. ultra (Михаил) Сегодня, 10:42
    Я тоже поддерживаю,пусть вводят. laughing
    ultra
  6. fif21 (александр) Сегодня, 10:48
    Собака лает , караван идет. hi
    fif21
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:56
    Злонамеренная российская деятельность, несмотря на усилия администрации США, продолжается
    Может, как "приз" себе, войну России объявите? А то 54 пакет санкций рожаете, а Россия не хочет падать на колени, каяться и просить извинений за все мировые грехи. Сами себя в угол загоняют.
    rotmistr60
  8. kefan (kefan) Сегодня, 10:58
    Они нам санкции, "Крымскую декларацию", а мы им деньги в их облигации, сжиженных газ и т.д., хорошая политика.
    kefan
  9. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:37
    Как эти убогие понять не могут, что нам эти санкции глубоко до. И Крым они требуют вернуть только для того, что бы там свои посудины поставить.
    sgr291158
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:43
      Цитата: sgr291158
      Как эти убогие понять не могут, что нам эти санкции глубоко до. И Крым они требуют вернуть только для того, что бы там свои посудины поставить.

      Это мы что-то понять не можем, например, истинных мотивов этих санкций. Мы можем только догадываться. Не думаете же вы, что они уже пятый год не могут разгадать нашего слабого места? Может, их задача не разрушить нашу экономику, а немного другая?
      YarSer88
  10. Cottodraton (Николай) Сегодня, 11:54
    Это то русофоб мог разве предложить что другое. И не удивительно даже
    Cottodraton
  11. aleksr2005 (Александр) Сегодня, 11:57
    Лицемерней страны, нет в этом мире!! Злонамеренная Россия!! ))
    aleksr2005
  12. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:59
    Смотрите не надорвитесь ... С Китаем торговая война , с ЕС . Санкции против России , Ирана , С. Кореи , Венесуэлы , в общем список длинен А не боитесь что страны объединятся против вас , даже если не брать в расчет ЕС. И начнут торговать друг с другом , в собственной валюте и полностью исключат из взаиморасчетов доллар . На долго ли вас хватит ? Не надорветесь ли ? Сейчас будем посмотреть , какие решения примет БРИКС !
    Коловрат Рус
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