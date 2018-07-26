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Помпео в сенате: поддерживаю введение новых антироссийских санкций
Выступая на слушаниях в американском сенате, госсекретарь Майк Помпео заявил, что поддерживает идею введения против РФ новых санкций, передает ТАСС.
Было бы конструктивным двигаться по этому пути, отыскивая правильные места приложения силы. Будет правильным, ввести новые санкции, чтобы повысить для России цену ответственности за ее политику, сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.
Вашингтон уже ввел санкции, но они не работают. Этот длинный список, зачитанный ранее, не работает, отметил он.
По его словам, американское правительство работает над тем, чтобы убедить Путина в том, что «продолжение такого поведения не отвечает его же интересам». Но это будет сложно, поэтому задача администрации заключается в повышении ответственности для России за ее злонамеренную деятельность, которая негативно отражается на Соединенных Штатах, пояснил Помпео.
Он также заявил, что Вашингтон не собирается смягчать санкции, связанные с Крымом. Позиция Белого дома по этому вопросу остается прежней – Крымский полуостров должен вернуться под контроль Киева. Эта позиция, по словам госсекретаря, приобрела для США официальной посредство издания «Крымской декларации».
Напомним, в среду Вашингтон опубликовал декларацию о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Документ подписал Майк Помпео.
Было бы конструктивным двигаться по этому пути, отыскивая правильные места приложения силы. Будет правильным, ввести новые санкции, чтобы повысить для России цену ответственности за ее политику, сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.
Вашингтон уже ввел санкции, но они не работают. Этот длинный список, зачитанный ранее, не работает, отметил он.
Злонамеренная российская деятельность, несмотря на усилия администрации США, продолжается,добавил госсекретарь.
По его словам, американское правительство работает над тем, чтобы убедить Путина в том, что «продолжение такого поведения не отвечает его же интересам». Но это будет сложно, поэтому задача администрации заключается в повышении ответственности для России за ее злонамеренную деятельность, которая негативно отражается на Соединенных Штатах, пояснил Помпео.
Он также заявил, что Вашингтон не собирается смягчать санкции, связанные с Крымом. Позиция Белого дома по этому вопросу остается прежней – Крымский полуостров должен вернуться под контроль Киева. Эта позиция, по словам госсекретаря, приобрела для США официальной посредство издания «Крымской декларации».
Напомним, в среду Вашингтон опубликовал декларацию о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Документ подписал Майк Помпео.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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