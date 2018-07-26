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Взрыв у американского посольства в столице Китая
Из Пекина приходят срочные сообщения о взрыве, прогремевшем в центре китайской столицы. Сообщается, что взрыв произошёл у посольства Соединённых Штатов Америки. По предварительным данным, погибших нет. Ранение получила женщина.
По сообщениям очевидцев, она и привела в действие взрывное устройство, находившееся у неё в руках. Мощность взрывного устройства была небольшой. Виновница взрыва задержана. О мотивах пока официально не сообщается, однако в социальных сетях Китая заявлено, что та пыталась свести счёты с жизнью.
Очевидцы публикуют фотографии, на которых можно видеть, как прилегающую к посольству территорию заволокло белым дымом. Отмечается, что взрыв раздался близ очереди, в которой стояли люди, прибывшие к дипмиссии США для получения американской визы. Именно эти люди и делятся снимках в соцсети.
На данный момент полиция Пекина оцепила квартал, в котором произошло ЧП. На месте работают следственные группы.
Нужно отметить, что глава КНР Си Цзиньпин убыл в ЮАР, где стартует саммит БРИКС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимной торговли и противодействия торговым ограничениям со стороны Соединённых Штатов Америки. На саммит в Йоханнесбург отправился и президент России Владимир Путин.
По сообщениям очевидцев, она и привела в действие взрывное устройство, находившееся у неё в руках. Мощность взрывного устройства была небольшой. Виновница взрыва задержана. О мотивах пока официально не сообщается, однако в социальных сетях Китая заявлено, что та пыталась свести счёты с жизнью.
Очевидцы публикуют фотографии, на которых можно видеть, как прилегающую к посольству территорию заволокло белым дымом. Отмечается, что взрыв раздался близ очереди, в которой стояли люди, прибывшие к дипмиссии США для получения американской визы. Именно эти люди и делятся снимках в соцсети.
На данный момент полиция Пекина оцепила квартал, в котором произошло ЧП. На месте работают следственные группы.
Нужно отметить, что глава КНР Си Цзиньпин убыл в ЮАР, где стартует саммит БРИКС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимной торговли и противодействия торговым ограничениям со стороны Соединённых Штатов Америки. На саммит в Йоханнесбург отправился и президент России Владимир Путин.
Использованы фотографии: @2GB873/twitter.com
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