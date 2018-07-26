12:07 26 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Взрыв у американского посольства в столице Китая

Из Пекина приходят срочные сообщения о взрыве, прогремевшем в центре китайской столицы. Сообщается, что взрыв произошёл у посольства Соединённых Штатов Америки. По предварительным данным, погибших нет. Ранение получила женщина.



По сообщениям очевидцев, она и привела в действие взрывное устройство, находившееся у неё в руках. Мощность взрывного устройства была небольшой. Виновница взрыва задержана. О мотивах пока официально не сообщается, однако в социальных сетях Китая заявлено, что та пыталась свести счёты с жизнью.


Очевидцы публикуют фотографии, на которых можно видеть, как прилегающую к посольству территорию заволокло белым дымом. Отмечается, что взрыв раздался близ очереди, в которой стояли люди, прибывшие к дипмиссии США для получения американской визы. Именно эти люди и делятся снимках в соцсети.

На данный момент полиция Пекина оцепила квартал, в котором произошло ЧП. На месте работают следственные группы.

Нужно отметить, что глава КНР Си Цзиньпин убыл в ЮАР, где стартует саммит БРИКС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимной торговли и противодействия торговым ограничениям со стороны Соединённых Штатов Америки. На саммит в Йоханнесбург отправился и президент России Владимир Путин.

Использованы фотографии: @2GB873/twitter.com
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:46
    ...
    Взрыв у американского посольства в столице Китая
    ...вот и там провокаторы не спят...
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 10:48
      "Новичок" бродит по планете...
      Тралл
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:50
        ...нацисты в ненужной завопят - виновата Россия ( обвинили в греческих пожарах Россию...)...
        a.s.zzz888
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:55
          Цитата: a.s.zzz888
          нацисты в ненужной завопят - виновата Россия

          Конечно завопят, но
          однако в социальных сетях Китая заявлено, что та пыталась свести счёты с жизнью.
          Ушла красиво! Вот это патриотизм, даже в суициде нашла способ послужить китайской родине. Всяким "эмо" на заметку...
          Logall
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:55
            Цитата: Logall
            Ушла красиво! Вот это патриотизм, даже в суициде нашла способ послужить китайской родине. Всяким "эмо" на заметку...

            Может быть ИГИЛ таким образом мстит матрасам за то, что они помалу сливают игиловский проект в Сирии, в котором участвуют немало уйгур, которые и задействовали свою уйгурку в качестве живой бомбы? Как никак торговая война между США и КНР набирает обороты, а тут ещё и такая припарка для обострения отношений.
            Ныробский
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:07
      Китаянка, видомо, хотела прикурить находу, но в руках взорвалась зажигалка. Неужто опять проблемы с импортным газом!? belay
      сибиралт
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:30
        ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. В Пекине рядом с посольством США задержали мужчину, в руках у которого, предположительно, взорвался фейерверк, говорится в заявлении полиции в социальной сети Weibo.

        "Мужчина <…> зажег, предположительно, фейерверк, произошел взрыв, он получил ранение руки, угрозы жизни нет", — уточняется в сообщении.

        Задержанного госпитализировали. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, ему 26 лет, он житель Внутренней Монголии.

        В ведомстве подчеркнули, что взрыв был "одиночным инцидентом".



        РИА Новости https://ria.ru/world/20180726/1525351631.html
        -------------------------
        Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что, несмотря на взрыв, люди остаются в очереди за визами в посольство США в Пекине.


        media=https://twitter.com/RIA_Worldnews/status/1
        022380460138221568
        -------------------------------------------------

        Смешно читать комменты выше... отметились...хе-хе
        НасРать
        1. Арберес Сегодня, 11:46
          Цитата: НасРать
          Смешно читать комменты выше... отметились...хе-хе

          Ну в статье главный персонаж - женщина. Вот ее и обсуждают. Многие (и я в том числе) сразу принимают на веру материалы опубликованные на В.О.
          Это говорит о почти полном доверии уважаемых посетителей к оному. hi
          Арберес
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:06
            Чего там обсуждают? Или Вы считаете, что выше идет обсуждение? belay Вот назовите, где там идет осуждение? На веру все принимаете от ВО ? belay Вами манипулируют.. жаль что Вы не замечаете. Причем манипулируют как админы ВО, так и персонажи выше по комментам...
            НасРать
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:52
    Странный взрыв не находите? ВУ взорвалось в руках при этом женщина жива и задержана. А главное у американского посольства в разгар торговой войны между Сша и КНР. Для американцев небольшой козырь.
    rotmistr60
  3. ГУМАНОИД (вячеслав) Сегодня, 10:52
    Хотела отпраздновать получение визы,а петарда в руках бахнула wassat
    ГУМАНОИД
  4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:57
    ну тут версия только одна!!!! духи подобрала!!!! и решила в посольстве подарить!!!!! а они возьми и взорвись!!!!! нет бы как в британии..... тогда вру.... две версии!!!! еще пакет с гречкой!!!!
    д^Амир
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:57
    Ясно, что США и британцы хотят сорвать саммит БРИКС. По всей видимости, дядюшка Си улетит из Африки к себе домой, не пообщавшись с коллегами и ВВП. Не договорятся, одним словом, хотя такая цель была. И кто-то еще будет говорить, что в США нет фашизма, который просто рвется к власти, как боевики Рэма в Германии? Осталось ещё в самих США организовать "пивной путч". Или "путч "Кока-Колы""?
    1536
  6. Xander (Александр) Сегодня, 11:14
    Китайские вейперы за визой стояли.
    Xander
  7. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 11:26
    Не взрыв это. Небольшой хлопОк.
    Вова Кабаев
  8. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:27
    Однозначно , смахивает на провокацию , не мотивы , ни цели не ясны , да и взрывное устройство , слишком малой мощности ! Исходя из того , что исполнитель жива и даже пострадала не сильно . Будем ждать официальных версий .
    Коловрат Рус
  9. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:31
    Ну во теперь на Китай повалят санкции.
    sgr291158
  10. Laksamana Besar Сегодня, 11:43
    Кого читать? smile
    Полиция китайской столицы сообщила, что около здания посольства США взорвалась петарда.
    В результате инцидента пострадал 26-летний мужчина, он задержан как подозреваемый, передает Reuters.
    Ранее в заявлении диппредставительства взорвавшийся предмет был назван бомбой.
    В свою очередь МИД КНР назвал взрыв около американского посольства «одиночным инцидентом», которым занимается полиция.
    Взрыв около здания дипмиссии США в Пекине произошел утром 26 июля. Позже стало известно, что на месте инцидента полиция задержала женщину, которая пыталась устроить самоподжог.
    Laksamana Besar
  11. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 11:49
    Теракт без жертв - работа америкосов. 100 пудово.
    Azazelo
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:00
      Цитата: Azazelo
      Теракт без жертв - работа америкосов. 100 пудово.

      Предупреждение китайскому режиму, возможно вполне.... yes
      Цель, дискредитировать безопасность КНР и партию.... hi
      XXXIII
Картина дня