12:11 26 июля
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Первый полковой комплект С-400 стал собственностью Китая

Китайские военные специалисты завершили приемку первого полкового комплекта ЗРС С-400, передает ТАСС.

Первый полковой комплект С-400 стал собственностью Китая


По словам источника агентства, акт приемки полкового комплекта С-400 был подписан на прошлой неделе. С момента подписания поставленная Россией система стала собственностью Китайской Народной Республики.


В апреле сообщалось, что входящее в комплект вооружение и оборудование было отправлено в Китай тремя транспортными судами из порта Усть-Луга (Ленинградская область). Однако во время шторма в Ла-Манше часть вспомогательного оборудования была повреждена. В итоге, одному из судов пришлось вернуться в Россию для устранения повреждений. Два других корабля продолжили путь и доставили груз в КНР целым и невредимым.

Недостающее оборудование китайские партнеры получили несколько позже.

По словам собеседника, полковой комплект С-400 состоит из командного пункта, радиолокационных станций, пусковых установок, зенитных управляемых ракет, энергетического оборудования и другого имущества.

Контракт на поставку зенитной системы в Китай был подписан в 2014 году.

Напомним, С-400 – зенитная ракетная система средней и большой дальности. Способна уничтожать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели – на дальности до 60 км.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. bagration (bogdan) Сегодня, 11:22
    Сколько китайцы заплатили, или в кредит как Эрдогану?
    bagration
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:25
      Сколько надо, столько и заплатили. А Эрдогану в частичный кредит. Половину они отдают сразу и живыми деньгами.
      Muvka
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:02
        С момента подписания поставленная Россией система стала собственностью Китайской Народной Республики.
        Ну наконец то С-400 в нормальную (большую) серию пойдет... sad
        MPN
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:26
      КНР — контракт на поставку 2 полковых комплектов, стоимостью более 3 млрд долл.
      Владыка Ситх
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:33
      bagration
      или в кредит как Эрдогану?
      Кредит Турции составляет только 55% от стоимости контракта и не забудьте, что кредит всегда подразумевает %. А КНР платит своими и полностью. Интересно, а вас почему беспокоят российские деньги?
      rotmistr60
      1. Тралл Сегодня, 11:35
        Цитата: rotmistr60
        Интересно, а вас почему беспокоят российские деньги?

        Работа у него такая smile
        Тралл
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:05
        Причем добавлю, эти 55% кредита будут в рублях в рамках отказа от доллара в торговле между странами.
        Владыка Ситх
    4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:43
      что тайным осведомителем минфина сша подрабатываете ?
      Не либероид Русский
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 11:22
    Через пару лет китайцы наладят производство «своего» аналога...Иногда не понятно зачем мы усиляем Китай...Как ни как в будущем это может аукнуться
    Magic Archer
    1. ученый Сегодня, 11:56
      В 1993 году Россия поставила в Китай первый С-300. До сих пор китайский аналог ЗРК HQ-9 существенно уступает тому что поставляла Россия. Сейчас ситуация аналогичная. Более того, даже если Китаю продать все технологии по С-400, то вероятность достичь соответствующего технологического уровня на котором китайская промышленность сможет конкурировать с Алмаз-Антей не возникнет ни когда в принципе. Просто отставание станет не 15 лет как сейчас, а сократится до 3-5 лет.
      Очевидно, что в сотрудничестве с Китаем должны преобладать не сиюминутные коммерческие интересы на рынке вооружения, а общие задачи обеспечения глобальной безопасности ПВО и ПРО континента. Например, создание объединенной системы ПРО ШОС было бы достойным ответом на выход США из соглашения по ограничению стратегической ПРО.
      ученый
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:02
        "В 1993 году Россия поставила в Китай первый С-300."////
        ----
        Нельзя сравнивать Китай 1993 год и сегодняшний. Тогда - слабая страна 3-го мира, сейчас - сверхдержава.
        voyaka uh
  3. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:35
    Цитата: bagration
    Сколько китайцы заплатили, или в кредит как Эрдогану?

    А что вам шестигранным , деньги России считать ? Ну прямо в каждой бочке затычка !
    Коловрат Рус
  4. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:40
    Ну продали и продали , все равно в усеченном варианте . Что вообще предлагаете не продавать вооружение . Китай еще слишком долго не сможет повторить С-400. За это время у России . появится что-то типа С-700. С -500 скоро встанет на вооружение .
    Коловрат Рус
  5. Runoway (Runoway) Сегодня, 12:00
    Цитата: Magic Archer
    Иногда не понятно зачем мы усиляем Китай

    Для РФ не в плюс если Китай прижмут,нас и так "несогласных" мало (РФ,КНР, КНДР, Иран)
    Цитата: ученый
    Просто отставание станет не 15 лет как сейчас, а сократится до 3-5 лет.

    Когда то аналогично насчёт китайского флота думали
    Runoway
  6. demiurg (валера) Сегодня, 12:10
    Это что, Китай заплатил гору денег чтобы официально получить 40Н6Е? Или теперь будут дорабатывать свои С-300 под эту ракету, и докупать для них современные ракеты?
    demiurg
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