12:07 26 июля
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Пропустивший голосование по пенсионной реформе единорос С.Железняк подал в отставку

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает о «происшествии» с депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергеем Железняком. Сергей Железняк, как выясняется, пропустил голосование по проекту пенсионной реформы, проходившее в рамках 1-го чтения, так как находился на больничном. Теперь выясняется, что для партийной «этики» даже болезнь не является освобождением от необходимости голосования по известной реформе пенсионного законодательства.

Пропустивший голосование по пенсионной реформе единорос С.Железняк подал в отставку


Сергей Железняк является заместителем секретаря генерального совета партии «ЕР». После того, как он не смог проголосовать, Железняк решил написать заявление об уходе с этого высокого партийного поста. Источник ТАСС отмечает, что заявление Сергея Железняка будет рассмотрена однопартийцами в ближайшее время.


Сам Сергей Железняк сложившуюся ситуацию на данный момент не комментирует.

Ранее в прессе проходила информация о том, что отдельно будет рассматриваться и «демарш» депутата Натальи Поклонской, которая одна из всей думской фракции «Единой России» нашла в себе мужество проголосовать против. Теперь стало известно, что депутат Поклонская готовит собственные поправки к предлагаемой правительством пенсионной реформе. По словам Поклонской, поправки связаны с защитой прав женщин, так как повышать для российских женщин возрастную планку выхода на пенсию на 8 лет - негуманно.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zheleznyak.duma
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Комментарии 32

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:38
    Железняк: "Караул устал ..."
    хрыч
    1. Например Сегодня, 11:39
      Хитрый лис. И рыбку съесть и.... заявление подать.
      и это заместитель секретаря генерального совета партии «ЕР».
      Показательно.
      Например
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:43
        Цитата: Например
        Хитрый лис. И рыбку съесть и.... заявление подать.

        Поступок Железняка говорит, как раз, о его порядочности.
        СРЦ П-15
        1. Например Сегодня, 11:45
          Включид ду.рака. Типа болею. Порядочнооооооо. wassat
          Ссыкун.
          Против - скажи. Поклонская пример.
          Например
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:47
            Цитата: Например
            Включид ду.рака. Типа болею. Порядочнооооооо.
            Ссыкун.

            А было бы порядочнее голосовать за пенсионную реформу?
            СРЦ П-15
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:48
              а вы действительно не понимаете зачем поднимают возраст выхода на пенсию?

              предлагаете оставить все как есть? Ах да. Не как есть. А пенсию надо повышать и возраст оставлять прежним. Точно

              Понимаю что женщина Поклонская прибавила авторитета у фантазеров - но голосовать за все хорошее и против всего плохого - это не работа депутата. Это имитация работы
              консерватор
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:51
                Цитата: консерватор
                а вы действительно не понимаете зачем поднимают возраст выхода на пенсию?

                Ну-ка, просвятите меня, работающего пенсионера(не военного!).
                СРЦ П-15
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:53
                  посмотрите сколько рождалось в 1970-80 и сколько рождалось в 1990-х

                  То урезанное поколение 90-х потом будет держать на себе плодовитое поколение 80-х

                  Ну и продолжительность жизни подросла с 50-х, когда делали тот возраст, который имеем сейчас.

                  Считаю все объективно
                  консерватор
                  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:56
                    Пусть сначала правительство заставит платить налог 30 млн. работающих в тёмную! А уж потом можно начинать разговор о поднятии пенсионного возраста! А Железняка поставили перед выбором: или голосуй "за", или уходи с поста. Он выбрал второе, Вам это что-нибудь говорит?
                    СРЦ П-15
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:58
                      Пусть сначала правительство заставит платить налог 30 млн. работающих в тёмную!


                      сколько будет воя. Тут же был Андрейка Широков - персонаж форумный - вот он был против Кремля и Путина и всего плохого - и гордился тем, что не платит налоги и никогда не платил

                      А на мой вопрос - что медицина, армия и полиция существуют не на просто так и государству на это все нужны деньги - он мне ответил - что полиция ему и армия не нужна - он защитит свою семью сам.

                      А в следующей теме плакал что мало денег в семье и что дочке нечего кушать.

                      И самое забавное - он бы тоже сейчас плюсовал за все хорошее и против повышения возраста и налогов.

                      В общем я считаю что тоже - надо выводить все на белую схему. Но тогда начнется вой. Опять таки.

                      Государство рано или поздно поставит все это под контроль - надо время. Сейчас все переводят на цифру - и уже получать платежи безналичные окажется проблемой - если у бухгалтера спросят от куда и за что и где отчисления
                      консерватор
                    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:58
                      так как находился на больничном

                      Раз постоянно на ток-шоу зависает, значит не так уж и болел...))
                      maxim947
            2. Лумумба (Михаил) Сегодня, 11:57
              Банально, протупил и просто не пришёл! Даже не знаю какое слово подобрать '"на работу" в думу, такое там сплошь и рядом, типа работал на законопроектом на дому, а тут такой шухер! Пришлось резко на больничный соскакивать! Нет тут никакого молчаливого протеста!!
              Лумумба
          2. spirit (spirit) Сегодня, 11:55
            Ага, это тебе не на передаче"Соловьиный помет" воду лить , с братвой из Едра фокус на дурачка не прошел , наверное полетит в Лондон к детям заливать горькую hi
            spirit
          3. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:56
            Цитата: Например
            Включид ду.рака. Типа болею. Порядочнооооооо. wassat
            Ссыкун.
            Против - скажи. Поклонская пример.

            Так она особо-то и не сказала. Сказала: " Вот когда перед вторым чтением мои поправки рассмотрят, тогда и буду окончательно голосовать."
            Железняк, конечно, тоже жук, но , по крайней мере, не тётя в скафандре.
            О её великом прошлом (!) не напоминать.
            ПалБор
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:43
        И рыбку съесть и....
        И какую он "рыбку" съел? Нормальный мужик если ориентироваться на его выступления. А вот дисциплина "ЕР" устанавливаемая железной рукой по принципу - партия сказала надо, несогласных быть не должно, дает повод призадуматься.
        rotmistr60
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:59
          А чего тут задумываться? Тут все понятно, те кого мы (народ!) выбрали, нас жестоко обманули. сколотились в шайку и делают все, что бы избравшим их жилось как можно хуже.... мстят наверное...
          MPN
      3. Тралл Сегодня, 11:45
        Интересно, а что выгоднее по деньгам депутату госдумы, быть на больничном или на работе? Или лучше и то и другое? Или у них так же как и у людей? smile
        Тралл
    2. Vard Сегодня, 11:41
      Только мне одному кажется что Единая Россия решила покончить жизнь самоубийством...
      Vard
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:46
        Бесконечная пластинка про эту пенсию... Излюбленная тема админов ВО... - она приносит им дивиденды..

        А возраст по выходу на пенсию все равно поднимут.. tongue laughing
        НасРать
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:00
      светлый день в российской политике, самый ярый популист всея ”единой России” уходит. ура drinks
      Dimontius
  2. Комментарий был удален.
  3. bagration (bogdan) Сегодня, 11:40
    Я был недавно в России на чемпионате, правда билет был только на один матч. Всё круто мне понравилось, все довольные россияне, на расслобоне, радостные. Хорошо когда нет виз.
    bagration
    1. Например Сегодня, 11:41
      И зачем ты нам тут об этом? Железняк оплатил поезду? Или в Израиле негде об этом сказать?
      Например
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 11:55
        Цитата: Например
        И зачем ты нам тут об этом? Железняк оплатил поезду? Или в Израиле негде об этом сказать?

        Да человек, может быть, просто высказаться решил. Причём редкий случай, когда посетитель из солнечного Израиля на "ВО" без политических лозунгов и попыток как-то задеть и вызвать негативную реакцию. А у вас сразу "песня": "оплатили"... С людЯми надо помягШе, на проблемы смотреть ширШе))
        Володин
  4. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:47
    Даже в КПСС времен "перестройки" такого маразма не было.
    1536
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:48
      Цитата: 1536
      Даже в КПСС такого маразма не было.

      Ну да, там целенаправленно страну продавали... именно из-за этого и случится повышение возраста выхода на пенсию
      НасРать
  5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:48
    "Партия" (какая она партия!) очищается от людей, способных думать.
    Игорь В
  6. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:49
    м-да.... даже странно.... а всё ругались - "партия жуликов и воров"... а тут смотри ка!!!!! уже два честных человека нашлось!!!! ну и ну!!!!!
    д^Амир
  7. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:49
    Цитата: bagration
    Я был недавно в России на чемпионате, правда билет был только на один матч. Всё круто мне понравилось, все довольные россияне, на расслобоне, радостные. Хорошо когда нет виз.

    Кому хорошо ? Евреям может быть . А вот русским не жарко не холодно .
    Коловрат Рус
  8. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 11:55
    "Вот скажи мне, американец, в чём сила?" Все нормальные люди знают настоящий ответ на этот вопрос.
    А вот как можно поступиться собственной совестью за-ради депутатского кресла - на это могут ответить все депутаты ГД от ЕР, за одним достойным исключением:
    Наталья Поклонская - единственный народный депутат от всей ЕР-епархии.
    Сергей-8848
  9. ксюха Сегодня, 11:55
    Женщины 1963 г.р. В этом году выходят на пенсию,а мужчины этого же года будут еще на пять лет больше работать.
    ксюха
  10. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:57
    Рождённым в 80-е побыть пионерами не довелось..
    Им,также,не довелось побыть комсомольцами...
    Теперь им не доведётся побыть пенсионерами....
    HAM
  11. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:07
    Пенсионная реформа для ЕР как сепаратор. Происходит робкое , но отделение зерен от плевел. Хотя зерен скорее всего там будет не густо.
    Пленник
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