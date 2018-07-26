Пропустивший голосование по пенсионной реформе единорос С.Железняк подал в отставку

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает о «происшествии» с депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергеем Железняком. Сергей Железняк, как выясняется, пропустил голосование по проекту пенсионной реформы, проходившее в рамках 1-го чтения, так как находился на больничном. Теперь выясняется, что для партийной «этики» даже болезнь не является освобождением от необходимости голосования по известной реформе пенсионного законодательства.Сергей Железняк является заместителем секретаря генерального совета партии «ЕР». После того, как он не смог проголосовать, Железняк решил написать заявление об уходе с этого высокого партийного поста. Источник ТАСС отмечает, что заявление Сергея Железняка будет рассмотрена однопартийцами в ближайшее время.Сам Сергей Железняк сложившуюся ситуацию на данный момент не комментирует.Ранее в прессе проходила информация о том, что отдельно будет рассматриваться и «демарш» депутата Натальи Поклонской, которая одна из всей думской фракции «Единой России» нашла в себе мужество проголосовать против. Теперь стало известно, что депутат Поклонская готовит собственные поправки к предлагаемой правительством пенсионной реформе. По словам Поклонской, поправки связаны с защитой прав женщин, так как повышать для российских женщин возрастную планку выхода на пенсию на 8 лет - негуманно.