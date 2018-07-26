Полёт над гнездом Навального: экстремисты лезут в политику

Вся Сеть гудит по поводу того, какие отпускные турне устраивает один из главных непримиримых борцов с «режимом» Алексей Навальный. Пока его армия молодых и перспективных тренируется кричать в мегафоны, он употребляет морепродукты на курортах Европы, делясь с подписчиками и случайными посетителями его страниц сочными фотографиями.Что особенно печально для тех, кто кричит в мегафоны, так это то, что их идейный вдохновитель и учитель, который объявляет себя юристом, не собирается применять хоть какую-то юридическую помощь в отношении своих сторонников. Даже если те оказываются в «клопяных кутузках».Но чтобы протестные марши несогласных окончательно не растворились в действительности, у Навального есть рецепт: если власти выступали против повышения пенсионного возраста, Алексей выступал за; когда власти мнение поменяли на кардинально противоположное, сменил его на 180 градусов и Навальный. Теперь он «вместе с народом» против повышения возраста выхода на пенсию, и свой протест выражает из уютных средиземноморских кафешек.Ещё один бонус для сторонников от Навального – обещания того, что даже если тех поваляют по асфальту правоохранители, то в дело вмешается ЕСПЧ и всем раздаст компенсацию. Такую, что тоже хватит на омаров и устриц. И даже тем экстремистам, которых Навальный прикрывает деятельностью в своей политической афере.