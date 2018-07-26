16:03 26 июля

Полёт над гнездом Навального: экстремисты лезут в политику

Вся Сеть гудит по поводу того, какие отпускные турне устраивает один из главных непримиримых борцов с «режимом» Алексей Навальный. Пока его армия молодых и перспективных тренируется кричать в мегафоны, он употребляет морепродукты на курортах Европы, делясь с подписчиками и случайными посетителями его страниц сочными фотографиями.

Что особенно печально для тех, кто кричит в мегафоны, так это то, что их идейный вдохновитель и учитель, который объявляет себя юристом, не собирается применять хоть какую-то юридическую помощь в отношении своих сторонников. Даже если те оказываются в «клопяных кутузках».

Но чтобы протестные марши несогласных окончательно не растворились в действительности, у Навального есть рецепт: если власти выступали против повышения пенсионного возраста, Алексей выступал за; когда власти мнение поменяли на кардинально противоположное, сменил его на 180 градусов и Навальный. Теперь он «вместе с народом» против повышения возраста выхода на пенсию, и свой протест выражает из уютных средиземноморских кафешек.


Ещё один бонус для сторонников от Навального – обещания того, что даже если тех поваляют по асфальту правоохранители, то в дело вмешается ЕСПЧ и всем раздаст компенсацию. Такую, что тоже хватит на омаров и устриц. И даже тем экстремистам, которых Навальный прикрывает деятельностью в своей политической афере.



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Комментарии 2

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:00
    Полёт над гнездом Навального: экстремисты лезут в политику
    понятное дело,сейчас любой пенсионер и педпенсионер-экстремист,только правительство в белом...
    Дедкастарый
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:18
    не собирается применять хоть какую-то юридическую помощь в отношении своих сторонников

    Таким как навальный, на людей и своих сторонников, всё равно. Такие, как навальный, никогда не будут помогать своим сторонникам. Для них люди и сторонники обыкновенная разменная монета в своей ненасытной и неуёмной жажды власти. Для навального и компании, идеально, когда его сторонники оказываются в «клопяных кутузках», это лишний повод поорать про "нарушения прав и свобод" в России и заодно заявить своим хозяевам с запада об увеличении финансирования протестного движения, а сам он тем временем:
    употребляет морепродукты на курортах Европы, делясь с подписчиками и случайными посетителями его страниц сочными фотографиями
    solzh
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