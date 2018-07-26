12:09 26 июля
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Очередная партия Ми-8МТВ-5-1 досрочно поступила в войска

В войска поступила партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, оборудованных новой системой создания пассивных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Очередная партия Ми-8МТВ-5-1 досрочно поступила в войска


Отмечается, что пять вертолетов Ми-8МТВ-5-1, досрочно изготовленных Казанским вертолетным заводом, поступили в войска в рамках гособоронзаказа.


Машины прошли все необходимые испытания и были приняты военным представительством Минобороны. Вертолеты под управлением опытных экипажей уже прибыли к местам несения службы и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

По данным пресс-службы, эти вертолеты оборудованы системой создания пассивных помех. Кроме того, на них предусмотрены места для установки бортового комплекса обороны, который обеспечивает защиту винтокрылой машины от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне.

Сообщается также, что Ми-8МТВ-5-1 является новой версией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5. Усовершенствования были проведены с учетом боевого опята применения моделей данного семейства.

Машина способна перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы общим весом до 4 тон, размещаемые как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:03
    Опять досрочно? Чую кое у кого сегодня снова будет плохой день.
    Muvka
  2. san4es Сегодня, 12:04
    Ми-8МТВ-5-1 является новой версией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5
    14 дек. 2016 г.
    san4es
  3. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:08
    Двигатели для него кто делает?
    YarSer88
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