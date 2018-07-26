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Очередная партия Ми-8МТВ-5-1 досрочно поступила в войска
В войска поступила партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, оборудованных новой системой создания пассивных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что пять вертолетов Ми-8МТВ-5-1, досрочно изготовленных Казанским вертолетным заводом, поступили в войска в рамках гособоронзаказа.
Машины прошли все необходимые испытания и были приняты военным представительством Минобороны. Вертолеты под управлением опытных экипажей уже прибыли к местам несения службы и приступили к выполнению учебно-боевых задач.
По данным пресс-службы, эти вертолеты оборудованы системой создания пассивных помех. Кроме того, на них предусмотрены места для установки бортового комплекса обороны, который обеспечивает защиту винтокрылой машины от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне.
Сообщается также, что Ми-8МТВ-5-1 является новой версией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5. Усовершенствования были проведены с учетом боевого опята применения моделей данного семейства.
Машина способна перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы общим весом до 4 тон, размещаемые как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.
Отмечается, что пять вертолетов Ми-8МТВ-5-1, досрочно изготовленных Казанским вертолетным заводом, поступили в войска в рамках гособоронзаказа.
Машины прошли все необходимые испытания и были приняты военным представительством Минобороны. Вертолеты под управлением опытных экипажей уже прибыли к местам несения службы и приступили к выполнению учебно-боевых задач.
По данным пресс-службы, эти вертолеты оборудованы системой создания пассивных помех. Кроме того, на них предусмотрены места для установки бортового комплекса обороны, который обеспечивает защиту винтокрылой машины от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне.
Сообщается также, что Ми-8МТВ-5-1 является новой версией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5. Усовершенствования были проведены с учетом боевого опята применения моделей данного семейства.
Машина способна перевозить до 36 человек или до 12 раненых военнослужащих, а также различные грузы общим весом до 4 тон, размещаемые как в грузовой кабине, так и на внешних подвесках.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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