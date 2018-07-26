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Брюссель выразил готовность увеличить закупки американского сжиженного газа
Страны Евросоюза увеличат импорт сжиженного газа из США и готовы вкладывать дополнительные средства в строительство терминалов для его приема, сообщают Известия.
Подчеркивается, что Евросоюз «хочет импортировать больше СПГ из США» с целью диверсификации поставок энергоресурсов.
Таким образом ЕС намерен добиваться снижения зависимости от российских газовых поставок.
Кроме того, стороны договорились начать работу над полной отменой таможенных пошлин и иных торговых барьеров. Проработкой этого вопроса займется специально созданная рабочая группа.
По словам Трампа, встреча в Белом доме, состоявшаяся 25 июля, откроет новую фазу отношений, от которых выиграют обе стороны. Он сообщил также о намерении ЕС увеличить импорт сельхозпродукции из США.
В самом Евросоюзе встречу Юнкера и Трампа назвали «возможностью дедраматизировать» ситуацию, сложившуюся в сфере торговли, и вернуть конструктивный диалог.
Напомним, в конце марта Трамп заявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Брюссель ответил введением 25-процентных пошлин на импорт ряда товаров из США. Позже американский лидер пообещал ввести 20-процентные пошлины на автомобили из Европы. Евросоюз также пригрозил ответными мерами.
Мы договорились усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики,говорится в совместном заявлении по итогам встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом.
Подчеркивается, что Евросоюз «хочет импортировать больше СПГ из США» с целью диверсификации поставок энергоресурсов.
Таким образом ЕС намерен добиваться снижения зависимости от российских газовых поставок.
Кроме того, стороны договорились начать работу над полной отменой таможенных пошлин и иных торговых барьеров. Проработкой этого вопроса займется специально созданная рабочая группа.
По словам Трампа, встреча в Белом доме, состоявшаяся 25 июля, откроет новую фазу отношений, от которых выиграют обе стороны. Он сообщил также о намерении ЕС увеличить импорт сельхозпродукции из США.
В самом Евросоюзе встречу Юнкера и Трампа назвали «возможностью дедраматизировать» ситуацию, сложившуюся в сфере торговли, и вернуть конструктивный диалог.
Напомним, в конце марта Трамп заявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Брюссель ответил введением 25-процентных пошлин на импорт ряда товаров из США. Позже американский лидер пообещал ввести 20-процентные пошлины на автомобили из Европы. Евросоюз также пригрозил ответными мерами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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