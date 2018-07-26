16:01 26 июля
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Брюссель выразил готовность увеличить закупки американского сжиженного газа

Страны Евросоюза увеличат импорт сжиженного газа из США и готовы вкладывать дополнительные средства в строительство терминалов для его приема, сообщают Известия.



Мы договорились усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики,
говорится в совместном заявлении по итогам встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом.


Подчеркивается, что Евросоюз «хочет импортировать больше СПГ из США» с целью диверсификации поставок энергоресурсов.

Таким образом ЕС намерен добиваться снижения зависимости от российских газовых поставок.

Кроме того, стороны договорились начать работу над полной отменой таможенных пошлин и иных торговых барьеров. Проработкой этого вопроса займется специально созданная рабочая группа.

По словам Трампа, встреча в Белом доме, состоявшаяся 25 июля, откроет новую фазу отношений, от которых выиграют обе стороны. Он сообщил также о намерении ЕС увеличить импорт сельхозпродукции из США.

В самом Евросоюзе встречу Юнкера и Трампа назвали «возможностью дедраматизировать» ситуацию, сложившуюся в сфере торговли, и вернуть конструктивный диалог.

Напомним, в конце марта Трамп заявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Брюссель ответил введением 25-процентных пошлин на импорт ряда товаров из США. Позже американский лидер пообещал ввести 20-процентные пошлины на автомобили из Европы. Евросоюз также пригрозил ответными мерами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 12:35
    Подчеркивается, что Евросоюз «хочет импортировать больше СПГ из США»
    Прям хочет, аж ропочет! Только теперь бы конкретнее: этого хочет Евросоюз или чиновники из Брюсселя? Я сомневаюсь, что участники строительства "СП-2" вкладывая столько евробабосиков хотят получать ещё и дорогой, сжиженный газ, в который ещё нужно вкладывать деньги для строительства терминалов приёмки...
    Logall
    1. Например Сегодня, 12:38
      Трамп молодец. Его политика - это получение выгоды для американцев. Не бла-бла-бла ради мира на земле, а реальные действия для улучшения жизни американцев.
      Молодец. hi
      Например
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:41
        Цитата: Например
        реальные действия для улучшения жизни американцев.

        Думаю, что каких-то конкретных американцев! Всех это не коснётся...
        Logall
        1. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:15
          Вот именно. Белых обрезанных американцев, прописанных в Малибу. Нет расизму! Свободу Анжеле Дэвис и Леонарду Пэлтиеру! Да здравствуют независимые чёрные и красные респубпики! lol
          ПалБор
          1. Например Сегодня, 14:04
            Цитата: Logall
            Думаю, что каких-то конкретных американцев! Всех это не коснётся...

            Безусловно. Это только у нас всех касается. А там выборочно. wassat
            У нас продают газ и все жители получают маржу, Та же ситуация с нефтью, лесом и прочими ресурсами.
            И правит страной Робин Гуд. Все ради бедных. Пора переименовывать страну в Робингудию. laughing
            А подлые американцы только о своем кармане думают. Так Киселево-Соловьев по радиоТИВИ говорит? Ни чего я не напутал?

            По факту Трамп заставил ЕС покупать газ из США. Дорогой газ! Молодец! Умеет.
            Например
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:11
              У нас продают газ и все жители получают маржу, Та же ситуация с нефтью, лесом и прочими ресурсами.


              блин, а я думал это от продажи модных телефонов и домофонов, дронов и комбайнов наполняется наш бюджет и платится социалка миллионам.

              Так Киселево-Соловьев по радиоТИВИ говорит? Ни чего я не напутал?


              ох не знаю не знаю

              P.S. какую бы маржу хотели иметь Вы. Ну если в У.Е. считать? Сколько Вам не доплатило государство? Или Вы пока не занимались подсчетами?
              консерватор
        2. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:15
          Поставка матрасами газа в европу это конечная цель работы по вводу дополнительных пошлин. Эта схема шантажа отработана уже многократно. В данном случае ввели пошлины и создали еще как можно больше проблем, а потом делают предложение - мол мы все вернем взад, только вам надо кое-что сделать. В итоге матрасы ничего не давая взамен получают определенные уступки, и все потому, что либо оппонент слишком слаб и уязвим, или у него просто нет яиц.
          maxim947
        3. SSR (Roman) Сегодня, 14:23
          Цитата: Logall
          Цитата: Например
          реальные действия для улучшения жизни американцев.

          Думаю, что каких-то конкретных американцев! Всех это не коснётся...

          Это хомячки бастуют
          А так его рейтинг сейчас чуть ниже чем у Буша в 2000 году.

          American News and...
          kstati.net/chego-dostigla…trampe-v…
          При Трампе Америка переживает бурный устойчивый рост экономики. На изменение экономического состояния страны влияет много факторов, которые президент США не может контролировать, но может способствовать росту экономики или тормозить её развитие. Первое, что сделал Трамп, – отменил ограничения на создание и ведение бизнесов
          SSR
      2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 13:06
        Трамп молодец.

        Я тоже hi перед ним. Так классно устраняет европейских конкурентов американских химических компаний с рынка!!!
        Дело в том, что в Европе на отопление и электроэнергию тратится меньше 40% закупаемого газа. БОльшая его часть является сырьём для химической промышленности. А американский СПГ почти в 2 раза дороже российского трубного. Т.е. при использовании дорогого американского СПГ в химическом синтезе, себестоимость конечного продукта сильно возрастает и он становится не конкурентоспособным по сравнению с таким же американским, для которого сырьё на месте, в США, будет стоить намного дешевле. Итак, навязывая Европе свой дорого СПГ Трамп убивает европейскую химическую промышленность, расчищая рынок для американских производителей.
        Barzha
    2. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 12:39
      Это хотят США , этого достаточно .
      An60
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:56
        Цитата: An60
        Это хотят США , этого достаточно .

        Европа подтвердила готовность платить дань за американскую оккупацию. Прелестно... Кто-то еще России считает себя европейцем? Валю, знаете? Ну, так и валите в цивилизованную гейроппу из нашей дикой России. А мы, нецивилизованные, уж тут как нибудь сами без американского диктата проживем.
        Балу
    3. электроОлег (Олежище) Сегодня, 12:58
      Цитата: Logall
      Я сомневаюсь, что участники строительства "СП-2" вкладывая столько евробабосиков хотят получать ещё и дорогой, сжиженный газ, в который ещё нужно вкладывать деньги для строительства терминалов приёмки

      А что делать? В противном случае Трамп начнёт гадить. Если бы он гадил под себя, тогда другое дело. laughing
      электроОлег
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:18
      Цитата: Logall
      Подчеркивается, что Евросоюз «хочет импортировать больше СПГ из США»
      Прям хочет, аж ропочет! Только теперь бы конкретнее: этого хочет Евросоюз или чиновники из Брюсселя? Я сомневаюсь, что участники строительства "СП-2" вкладывая столько евробабосиков хотят получать ещё и дорогой, сжиженный газ, в который ещё нужно вкладывать деньги для строительства терминалов приёмки...

      То-то США увеличили закупки российского сжиженного газа. laughing
      Венд
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:55
        Цитата: Венд
        То-то США увеличили закупки российского сжиженного газа.

        Скиньте ссылки пожалуйста.
        Нормаль ок
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:46
          Цитата: Нормаль ок
          Цитата: Венд
          То-то США увеличили закупки российского сжиженного газа.

          Скиньте ссылки пожалуйста.

          Информации много, на разных информационных сайтах, просто наберите сша увеличивают закупку сжиженного газа у России
          Венд
        2. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 15:53
          На ВО вчера была новость....покрутите колесико мышки вниз в новостях и найдете про закупки СПГ США....
          nPuBaTuP
    5. антивирус Сегодня, 13:59
      им реальньно будет выгодно--ТОЛЬКО БАНКАМ . КОТ-Е БУДУТ СО СЧЕТА НА СЧЕТ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ В ОДНОЙ КОМНАТЕ ЗА ВСТРЕЧНЫЕ ПОСТАВКИ МЕРСОВ НА СПГ
      это нивелирует разницу цен рфгаза и спг сша
      антивирус
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:08
        Брюссель выразил готовность увеличить закупки американского сжиженного газа
        американский газ дороже,зато демократичней...
        Дедкастарый
  2. avt Сегодня, 12:37
    Страны Евросоюза увеличат импорт сжиженного газа из США
    А тем временем не только три газовоза из Сабеты пришли в Китай, но и ...один законтрактован и пойдёт ...в USA! bully
    и готовы вкладывать дополнительные средства в строительство терминалов для его приема,
    bully Ну прям
    Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими.
    bully Интересно -сколько стоит подогнать газовоз из USA в сравнении с Сабетой ? wassat Немцы в итоге отстроив не только С.П.2 , но и терминал , реально ...-все ЕС таки передушат газом ....скотиняки таки . wassat
    avt
    1. g1v2 (Виталий) Сегодня, 13:11
      Ну так это хорошая схема. Не удивлюсь если Трамп с ВВП об этом перетерли. Сжиженный российский газ из Сабетты продается матрасам и идет в Европу как американский. Нам то не все ли равно кому продавать? Мы свое получим , а так и матрасы заработают и будут меньше мешать нам. request
      g1v2
    2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:56
      СП2 строит Россия, а немцы - терминал.
      сорок восьмой
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:11
        Цитата: avt
        Немцы в итоге отстроив не только С.П.2 , но и терминал , реально ...-все ЕС таки передушат газом ....скотиняки таки .

        "бруселю" пофигу,лишь бы позу принять удобную....
        Дедкастарый
  3. zloybond (steppenwolf) Сегодня, 12:38
    Нам по-фи-гу! Нас Рать! Если что недостачу взымут путем увеличения внутренних цен. На крайний случай из пенсионного фонда.
    zloybond
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:42
      Это диагноз ! смотреть с 0:11 с
      НасРать
    2. антивирус Сегодня, 13:57
      На крайний случай из пенсионного фонда.

      -молоком из дет садиков
      а лучше бы из снг и др "братьев"
      снимать стружку себе в карман как Трамп за сам факт "союзничества"
      антивирус
  4. sl3 (Сергей) Сегодня, 12:38
    Потихоньку нагибают ЕС.
    sl3
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:41
    Первое мирное соглашение, в торговой войне между США и ЕС,но не в пользу ЕС...
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:00
      Пока терминалы строят СП2 уже заработает. Ну а тут у Германии карт бланш выпадает, строит терминал по сжижению газа и продает сжиженный газ соседям, у тех терминалы по приему уже будут... yes
      MPN
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:32
      Цитата: parusnik
      Первое мирное соглашение, в торговой войне между США и ЕС,но не в пользу ЕС...

      Если быть точнее, то это результат первого соглашения Трампа и Путина в Хельсинки. ЕС выделяет гарантированную долю своего газового рынка под американский СПГ при том, что продолжит дальнейшее строительство СП-2, а Россия в свою очередь снизит объём поставляемого трубопроводного газа на тот же объём поставляемого СПГ из США. В итоге все при деле и при своём интересе.
      Ныробский
    3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:13
      Цитата: parusnik
      Первое мирное соглашение, в торговой войне между США и ЕС,но не в пользу ЕС...

      шото больше на капитуляцию похоже...
      Дедкастарый
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:41
    Страны Евросоюза увеличат импорт сжиженного газа из США и готовы вкладывать дополнительные средства в строительство терминалов
    Прогнул и нагнул Трамп Европу. Наверное почувствовал удовлетворение от своей несокрушимой мощи переговорщика (читай шантажиста). А старый алкаш Юнкер на радостях облобызал шею Трампа, вернулся в Европу и сказал историческое: "Я привез вам мир!" Вот только чем закончился тот "мир" все помнят.
    rotmistr60
  7. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 12:46
    Да ради Бога! Именно для этого вся пурга и затевалась. Будет и "СП-2", и терминалы для СПГ. Тем временем не США снабжает Европу СПГ, а Россия - Америку (надо было бы дня три-четыре-пять поманежить этих прохвостов).
    Сергей-8848
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:57
      Цитата: Сергей-8848
      Тем временем не США снабжает Европу СПГ, а Россия - Америку

      Откуда данные?
      Нормаль ок
      1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 15:56
        Новости на ВО за два прошедших дня глянте...
        nPuBaTuP
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:55
    Мы договорились усилить наше стратегическое сотрудничество касательно энергетики,
    Бла бла по европейски, СП2 стоят и будут строить, газа сша на долго не хватить, а немцы хотят в тепле жить....Где там в Польше они хотят стоить терминал, пусть строят для своих любимцев, посмотрим как их экономика завернется в трубочку.... wassat
    XXXIII
  9. anjey (Андрей) Сегодня, 12:57
    ЕС подразнили,погрозили США а в итоге сели на длинный ,экономический , американский кукан....,европейскую экономику, американцы давно под себя отформатировали и сконструировали...
    anjey
  10. Не служил (Назар) Сегодня, 13:09
    Уж нагнул так нагнул.
    Американский газ в Польшу уже поставляют из Усть Луги как и американский уголь из Донбасса для Украины. Это простой бизнес, Трамп продавил квоты на покупку газа и они будут его брать где дешевле, а дешевле всего брать у нас и продавать его как американский. Здесь главное не откуда газ физически, а контроль рынка..
    Не служил
  11. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 13:44
    Трамп молодец, прогнул! Быстро ЕС слились. Следующий Китай.
    YarSer88
  12. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 13:47
    Шавки знают своё место . В награду их не будут сильно стегать арапником .
    Holsten
  13. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 14:06
    Страны Евросоюза увеличат импорт сжиженного газа из США и готовы вкладывать дополнительные средства в строительство терминалов для его приема, сообщают Известия.

    Нагнул таки Трамп Юнкера.
    Rostislav
  14. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 14:31
    боюсь евроколхозников развели как всегда СПГ с большей долей вероятности будет например с Ямала. Правда прошедший процедуру дерьмокротизации через перепродажу и поставлятся будет как эльфийский правильный газ laughing
    bmv04636
  15. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:08
    вот таким простым образом еврочиновники останутся без евросоюза... по крайней мере платежеспособной его части...
    д^Амир
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