16:05 26 июля
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Минобороны объявило о закупке подводных аппаратов «Марлин-350»

Российское военное ведомство объявило о проведении тендера на поставку 45 необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов «Марлин-350», передает РИА Новости.

Минобороны объявило о закупке подводных аппаратов «Марлин-350»


Аппарат предназначен для поиска и обследования аварийных подлодок на глубинах до 350 метров. Он оснащен четырьмя горизонтальными и двумя вертикальными двигателями. Манипулятор типа «схват» (или «лапа») позволяет поднять с грунта небольшие детали либо зацепить трос. Есть манипулятор с пятью степенями свободы. Также имеются две аналоговые видеокамеры.


Согласно заявке, опубликованной на сайте госзскупок, первые 16 комплектов должны быть поставлены до конца марта 2019 года, 15 – до ноября того же года, оставшиеся 14 – до ноября 2020 года.

Поставщик будет выбран 16 августа текущего года по итогам закрытого конкурса. Максимальная объявленная стоимость контракта – 603, 7 млн. рублей.

Агентство напоминает, что указанные беспилотные подводные аппараты разработаны российской компанией «Тетис Про». Там же организовано их серийное производство.

Уточняется, что «Марлин-350» предназначены для поиска подводных объектов и проведения обследовательских (осмотровых) работ в прибрежных морских либо внутренних водах.

По оценке военных специалистов, одним из главных достоинств аппарата «Марлин-350» является его высокая мобильность, которая достигается возможность применения подводного беспилотника с борта практически любого судна.

Использованы фотографии: Компания "Тетис Про"
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Комментарии 20

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  1. san4es Сегодня, 13:22
    «Марлин-350» предназначены для поиска подводных объектов и проведения обследовательских (осмотровых) работ в прибрежных морских либо внутренних водах
    san4es
    1. Например Сегодня, 13:46
      А нахрена устраивать тендер если есть конкретная модель конкретного русского производителя?
      Тендеры на закупку СУ-30,СУ-35, СУ-57 тоже существуют?
      Что за пляски папуасов?
      Например
      1. Например Сегодня, 13:58
        Понял! fellow Конкурс между менеджерами и рабочими завода-производителя: Кто с завода спи...онерит, затем оформит сделку с наибольшим откатом. good
        Иначе не могу понять. request
        Например
  2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:40
    Мда-а-а... Не умеют у нас воровать. 45 подводных аппаратов на глубину до 350м и всего за 600 млн... В "светоче демократии" 6 ярдов баков мало бы показалось. laughing
    Стройбат запаса
  3. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 14:00
    13,5 МИЛЛИОНОВ РУБ за одного подводного робота belay winked
    Дело СМердюкова и его бабы перешло в надежные загребущие руки!
    военный пенсионер
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:43
      Вы бы сделали дешевле? Думаю есть шанс победить и заняться производством в этом случае

      Считаю это преступление, если вы можете дешевле и до сих пор не подали заявку на участие. Сберегите наш бюджет - быстрее оформите участие
      консерватор
      1. Brylevsky Сегодня, 15:14
        Напрасно вы ёрничаете. Не стоят эти подводные аналоговые видеокамеры с одним манипулятором таких денег, нет в них ничего, имеющего такую стоимость. Если бы его целиком из золота отлили, и тогда бы он столько не стоил. Нет, ну правда...что, - микроконтроллеры и детали из нержавеющей стали и пластика стоят того?
        Brylevsky
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:16
          икроконтроллеры и детали из нержавеющей стали и пластика стоят того?


          ну они по умолчанию будут кратно дороже западных аналогов, которые пилят микроэлектронику для нескольких миллиардов потребителей

          Не знаю о оборудовании и поставщиках, не могу судить. Думаю Вы тоже не можете судить.

          Судить могут только те, кто в теме. Нам показали цифру - и мы не знаем что в эту стоимость включено.
          консерватор
          1. Brylevsky Сегодня, 15:39
            Я бы сказал, что в эту стоимость включено...но воздержусь, что б читателей не огорчать. Просто ради любопытства посмотрите, сколько стоят микросхемы и микроконтроллеры на «Алиэкспрессе». Или думаете, в тех роботах стоят какие-то «специальные, военные» микроконтроллеры? Увы, нет. Самые обычные...в лучшем случае, российские, с военной приёмкой. В худшем - китайские, по подложным документам и с липовыми сертификатами. Этот многомиллионный контракт - сплошное надувательство. В том смысле, что реальная цена этих роботов намного меньше.
            Brylevsky
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:41
              сколько стоят микросхемы и микроконтроллеры на «Алиэкспрессе».


              sad Ну о чем мне сейчас тут писать Вам? Мы о разном

              Или думаете, в тех роботах стоят какие-то «специальные, военные» микроконтроллеры? Увы, нет. Самые обычные...в лучшем случае, российские, с военной приёмкой. В худшем - китайские, по подложным документам и с липовыми сертификатами. Этот многомиллионный контракт - сплошное надувательство.


              Вы не можете осознать, почему наш любой чип или камень будет кратно дороже западного-азиатского аналога. Наша продукция - золотая по цене. И так будет всегда, пока наши чипы не будут продаваться в Китае, США, Индии и в Азии - но там наши чипы никому вообще не уперлись.

              Так что проще конечно на алиэкспрессе - и такие прецеденты были - но думаю врятли. И да там будет дешевле по самой логике.
              консерватор
              1. Brylevsky Сегодня, 15:59
                www.amperka.ru, посмотрите, сколько стоят российские микроконтроллеры там.
                Brylevsky
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:01
    Компания «Тетис Про» имеет уставной капитал в 500 тыс.руб.( ок 8 тыс. долларов). Получает вдруг заказ от МО на 600 миллионов руб -- 45 единиц «Марлин-350» по чрезвычайно низкой цене ок. 200 тыс. долларов за штуку. Это какая-то липа, или это только мне так кажется? hi
    А. Привалов
    1. Например Сегодня, 14:22
      Нет, не получает заказ.
      Поставщик будет выбран 16 августа текущего года по итогам закрытого конкурса.

      Тут все сложнее laughing
      дело производителя - производить. А крутые парни в погонах будут решать как и с кем деньги будут осваивать. soldier
      Например
  5. BAI Сегодня, 14:27
    Постараюсь ответить на все вышеуказанные вопросы.
    1
    Например Сегодня, 13:46 ↑ Новый
    А нахрена устраивать тендер если есть конкретная модель конкретного русского производителя?
    Тендеры на закупку СУ-30,СУ-35, СУ-57 тоже существуют?
    Что за пляски папуасов?

    При уникальности продукции, согласно действующему законодательству, производится конкурентная закупка (тендер) у единственного поставщика - терминология такая.
    2. По цене
    Стройбат запаса, военный пенсионер

    Реализация защищенности изделия по одному разрушающему фактору ведет к увеличению цены на порядок - технология такая (материалы и стоимость работ). Здесь имеем, как минимум 2 фактора - вода и давление. Считайте сами.
    3.
    А. Привалов

    Компании - 25 лет (плохих отзывов о ней я не слышал, приходилось пересекаться по долгу службы). Тогда это были хорошие деньги для небольшой компании. А то, что она за четверть века слегка подросла и курс рубля изменился - ну кто же в этом виноват? А увеличивать уставной капитал - так можно и статуса малого предприятия и льгот лишится. какому бизнесу это нужно? Уставной капитал - это декларация надежности предприятия, для тех кому предприятие неизвестно (вот у Вас возникли вопросы). Но производители и покупатели спецоборудования прекрасно друг друга знают, круг их узок, репутацией дорожат и красивой вывеской никто никого не обманет.
    BAI
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:45
      Здесь имеем, как минимум 2 фактора - вода и давление. Считайте сами.


      3 фактор - ограниченный тираж, который не будет стоить дешево. Не закупают у нас индусы и китайцы - поэтому делаем штучные золотые изделия.

      Думаю в будущем, когда таких аппаратов станет больше и их начнут массово использовать наши ресурсодобывающие - цена упадет.
      консерватор
    2. BAI Сегодня, 14:46
      По цене.
      Для сравнения за рубежом нашел только одну цену:
      к 18 Mod. 2 "Кингфиш" фирмы "Нортроп-Грумман", морские испытания которой начались в июле 2012 года. (масса 272 кг, длина 3,5 м, глубина применения 5-300 м. продолжительность работы до 10 ч при поисковой скорости хода 4,5 уз).


      В базовой комплектации АНПА оснащается ГБО с динамической фокусировкой антенн (рабочая частота 850 кГц), видеокамерой (с подсветкой), датчиками температуры и электропроводности морской воды. Для эффективного поиска полностью заглубленных в грунт мин он может оснащаться ГБО с синтезированной апертурой антенн. При этом для сохранения маневренных характеристик аппарата, имеющего увеличенную на 1 м длину и большую на 44,5 кг массу за счет наличия сменного модуля с гидролокатором, на нем устанавливается дополнительный носовой отсек с рулевыми плоскостями.

      В случае успешного завершения программы испытаний планируется достичь "первоначальной боеспособности" системы в ill квартале 2013 года. Стоимость серийного образца составит, по оценкам разработчиков, около 100 тыс. долларов.
      BAI
      1. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 15:05
        Фууух, ну значит не всё потеряно. При более больших возможностях зарубежного аппарата (который всего за 100 000$), РосМО накрутило только в 2 раза
        Igor Strakh
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:09
          чтоб сравнить так цены - надо обладать великим умом. Ну а с другой стороны зачем думать - ведь в одном случае 100, а в другом 200. Вроде бы все наглядно, да?

          РосМО накрутило только в 2 раза


          там просто не умные сидят, ты бы и за 100 договорился

          P.S. чтоб судить о цене - надо знать о ценообразовании. О ситуации с каждым из поставщиков оборудования. И так вот с дивана отпускать емкие комментарии длинной в 2 строки, в которых ты уже решил кто и сколько накрутил и удивляюсь почему еще не определил кто вор - цэ не дiло
          консерватор
  6. bagration (bogdan) Сегодня, 14:55
    Иди и купи у производителя, что за тендер.
    bagration
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:11
      тогда это будет не по закону - зачем кому то рисковать?
      консерватор
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