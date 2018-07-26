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Минобороны объявило о закупке подводных аппаратов «Марлин-350»
Российское военное ведомство объявило о проведении тендера на поставку 45 необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов «Марлин-350», передает РИА Новости.
Аппарат предназначен для поиска и обследования аварийных подлодок на глубинах до 350 метров. Он оснащен четырьмя горизонтальными и двумя вертикальными двигателями. Манипулятор типа «схват» (или «лапа») позволяет поднять с грунта небольшие детали либо зацепить трос. Есть манипулятор с пятью степенями свободы. Также имеются две аналоговые видеокамеры.
Согласно заявке, опубликованной на сайте госзскупок, первые 16 комплектов должны быть поставлены до конца марта 2019 года, 15 – до ноября того же года, оставшиеся 14 – до ноября 2020 года.
Поставщик будет выбран 16 августа текущего года по итогам закрытого конкурса. Максимальная объявленная стоимость контракта – 603, 7 млн. рублей.
Агентство напоминает, что указанные беспилотные подводные аппараты разработаны российской компанией «Тетис Про». Там же организовано их серийное производство.
Уточняется, что «Марлин-350» предназначены для поиска подводных объектов и проведения обследовательских (осмотровых) работ в прибрежных морских либо внутренних водах.
По оценке военных специалистов, одним из главных достоинств аппарата «Марлин-350» является его высокая мобильность, которая достигается возможность применения подводного беспилотника с борта практически любого судна.
Аппарат предназначен для поиска и обследования аварийных подлодок на глубинах до 350 метров. Он оснащен четырьмя горизонтальными и двумя вертикальными двигателями. Манипулятор типа «схват» (или «лапа») позволяет поднять с грунта небольшие детали либо зацепить трос. Есть манипулятор с пятью степенями свободы. Также имеются две аналоговые видеокамеры.
Согласно заявке, опубликованной на сайте госзскупок, первые 16 комплектов должны быть поставлены до конца марта 2019 года, 15 – до ноября того же года, оставшиеся 14 – до ноября 2020 года.
Поставщик будет выбран 16 августа текущего года по итогам закрытого конкурса. Максимальная объявленная стоимость контракта – 603, 7 млн. рублей.
Агентство напоминает, что указанные беспилотные подводные аппараты разработаны российской компанией «Тетис Про». Там же организовано их серийное производство.
Уточняется, что «Марлин-350» предназначены для поиска подводных объектов и проведения обследовательских (осмотровых) работ в прибрежных морских либо внутренних водах.
По оценке военных специалистов, одним из главных достоинств аппарата «Марлин-350» является его высокая мобильность, которая достигается возможность применения подводного беспилотника с борта практически любого судна.
Использованы фотографии: Компания "Тетис Про"
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