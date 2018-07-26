16:02 26 июля
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Саудовская Аравия проведет модернизацию истребителей F-15S

Саудовское авиаремонтное госпредприятие Alsalam Aerospace Industries (AAI) получило контракт на модернизацию шести истребителей F-15S в вариант F-15SA, сообщает bmpd.



Это будут первые 6 модернизированных самолетов – что-то вроде пробной партии. Всего же на предприятии AAI планируется провести модернизацию 66 истребителей. Работы будут проводиться при содействии специалистов компании Boeing.


Ресурс напоминает, что по контракту от 2011 года Саудовская Аравия должна получить из США 84 многофункциональных истребителя F-15SA, а также необходимое вооружение и оборудование для модернизации уже имеющихся в королевстве самолетов F-15S. Общая сумма сделки составила $ 29,4 млрд.

Однако выполнение контракта затянулось по политическим и техническим причинам. В результате поставка F-15SA началась только в 2016 году (опоздание более чем на 2 года). К сегодняшнему дню саудиты получили лишь 41 истребитель новой постройки. А до серийной модернизации имеющихся F-15S в вариант F-15SA дело дошло только сейчас.

По данным ресурса, истребитель F-15SA, в том числе оснащен бортовой РЛС с АФАР, комплексом обороны от компании BAE Systems, подвесными контейнерами целеуказания, навигационным оборудованием, а также интегрированной электронно-оптической системой.

Использованы фотографии: Rihan / twitter.com/MbKS15
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Комментарии 23

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:10
    По оснащению и численности они Израиль превосходят (пока Ф-35 не считаем), по эффективности и качеству БП, ни куда не годные ВВС
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:34
      воюют-то не самолеты wink
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:36
        Цитата: роман66
        воюют-то не самолеты wink

        Так в том то и дело... Но по ударным самолетам (беру Ф-15 и Су-34) мы не сильно их обогнали, совсем чуть чуть пока...
        MPN
    2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:42
      По дальности и нагрузке и маневренности и Ф-35 тоже превосходят....Фактически только в стелс возможностях уступают.
      Zaurbek
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:06
        Саудовская Аравия проведет модернизацию истребителей F-15S
        "прокладки" то кто модернизирует? ежели что,то Израиль как миксер перемелет арабов...
        Дедкастарый
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:12
          Их учат там же..и СА не граничит с Израилем, а такого рейда, как в Ирак, не получиться.
          Zaurbek
          1. Громобой Сегодня, 15:27
            Цитата: Дедкастарый
            "прокладки" то кто модернизирует? ежели что,то Израиль как миксер перемелет арабов...

            Они скорее Иран полетят перемалывать,чем кидаться на Израиль.Ведь у них общий союзник США да и нет причин особо враждовать.
            Громобой
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:13
    Странно,а почему никто так и не заинтересовался Сайлент иглом?...Из всех модернизаций Ф-15 он самый продвинутый.Или цена пугает?Хотя саудиты ребята с баблом...
    Magic Archer
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:44
      Все кто мог заплатить деньги и близок к США (Другим Ф-15 не продадут) купили Ф-35....., а кто победнее Ф-15 с АФАР.
      Zaurbek
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:49
      Цитата: Magic Archer
      Странно,а почему никто так и не заинтересовался Сайлент иглом?...Из всех модернизаций Ф-15 он самый продвинутый.Или цена пугает?Хотя саудиты ребята с баблом...

      Похоже ,что американцы продавили его нам. Поэтому третию эскадрилию F-35 сможем приобрести только под конец следующего десятилетия. angry
      Арон Заави
  3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:29
    Интересно, в Саудовской Аравии полностью запрещен алкоголь, шариат.

    А в самолете полно спирта)))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:35
      заменили чем-нибудь
      роман66
    2. болот Сегодня, 14:38
      По Шариату вино пить запрещено. laughing
      болот
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:53
        Разве? Но насколько я знаю, в СА полный сухой закон. А тут в самолетах спирта хоть залейся))
        Хотя, в американских самолетах может быть вместо спирта какая-нибудь химия.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. болот Сегодня, 14:56
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Разве? Но насколько я знаю, в СА полный сухой закон. А тут в самолетах спирта хоть залейся))Хотя, в американских самолетах может быть вместо спирта какая-нибудь химия.

          Это я в шутку,ведь не факт что по вечерам могут и употребить,это как ранние в чайханах коньяк разливали из заварчного чайника. smile
          болот
          1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:14
            Они ездят в ОАЭ, Турцию и там зажигают. Есть даже служба, которая контролирует их поведение.
            Zaurbek
  4. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:49
    Один заговолок уже заинтриговал "саудовская аравия проведёт модернизацию самолёта". Ну не знаю, не знаю, может новое седло для верблюда придумали. Ну так ведь на самолёт его не нахлобучишь. Хотя восток дело тонкое.
    Николай Петров
  5. bagration (bogdan) Сегодня, 14:58
    Почему мусольмане ничего не умеют делать, вопрос риторический.
    bagration
    1. болот Сегодня, 15:05
      Цитата: bagration
      Почему мусольмане ничего не умеют делать, вопрос риторический.

      А чего вы хочите?Вон Татары вертолеты собирают да Камазы.
      болот
    2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:16
      Потому, что годов до 50-60 они были колониями прогрессивного мира. Соответственно не могли развивать образование. Но Турки , к примеру, очень прогрессивные, Индонезия.
      Zaurbek
  6. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:11
    Цитата: bagration
    Почему мусольмане ничего не умеют делать, вопрос риторический.

    Во-первых не мусОльмане, а мусУльмане, уважаемый "грамотей". А во-вторых, похвастайтесь техникой из земли обетованной. Кроме Меркавы, которая только годится против палестинских детей с камнями, успешно воевать. И... всё. Список исчерпан.
    P.S. поменяйте свой ник с Багратиона. Не гоже Героя Отечественной войны пачкать. Тем более вам. Вы к нему никакого отношения не имеете.
    Николай Петров
    1. Роман777 (Роман) Сегодня, 15:37
      Кроме Меркавы ещё много чего. Беспилотники лучшие на сегодня
      Роман777
  7. san4es Сегодня, 15:12
    Alsalam Aerospace Industries (AAI) получило контракт на модернизацию шести истребителей F-15S в вариант F-15SA
    san4es
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