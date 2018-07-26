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Саудовская Аравия проведет модернизацию истребителей F-15S
Саудовское авиаремонтное госпредприятие Alsalam Aerospace Industries (AAI) получило контракт на модернизацию шести истребителей F-15S в вариант F-15SA, сообщает bmpd.
Это будут первые 6 модернизированных самолетов – что-то вроде пробной партии. Всего же на предприятии AAI планируется провести модернизацию 66 истребителей. Работы будут проводиться при содействии специалистов компании Boeing.
Ресурс напоминает, что по контракту от 2011 года Саудовская Аравия должна получить из США 84 многофункциональных истребителя F-15SA, а также необходимое вооружение и оборудование для модернизации уже имеющихся в королевстве самолетов F-15S. Общая сумма сделки составила $ 29,4 млрд.
Однако выполнение контракта затянулось по политическим и техническим причинам. В результате поставка F-15SA началась только в 2016 году (опоздание более чем на 2 года). К сегодняшнему дню саудиты получили лишь 41 истребитель новой постройки. А до серийной модернизации имеющихся F-15S в вариант F-15SA дело дошло только сейчас.
По данным ресурса, истребитель F-15SA, в том числе оснащен бортовой РЛС с АФАР, комплексом обороны от компании BAE Systems, подвесными контейнерами целеуказания, навигационным оборудованием, а также интегрированной электронно-оптической системой.
Это будут первые 6 модернизированных самолетов – что-то вроде пробной партии. Всего же на предприятии AAI планируется провести модернизацию 66 истребителей. Работы будут проводиться при содействии специалистов компании Boeing.
Ресурс напоминает, что по контракту от 2011 года Саудовская Аравия должна получить из США 84 многофункциональных истребителя F-15SA, а также необходимое вооружение и оборудование для модернизации уже имеющихся в королевстве самолетов F-15S. Общая сумма сделки составила $ 29,4 млрд.
Однако выполнение контракта затянулось по политическим и техническим причинам. В результате поставка F-15SA началась только в 2016 году (опоздание более чем на 2 года). К сегодняшнему дню саудиты получили лишь 41 истребитель новой постройки. А до серийной модернизации имеющихся F-15S в вариант F-15SA дело дошло только сейчас.
По данным ресурса, истребитель F-15SA, в том числе оснащен бортовой РЛС с АФАР, комплексом обороны от компании BAE Systems, подвесными контейнерами целеуказания, навигационным оборудованием, а также интегрированной электронно-оптической системой.
Использованы фотографии: Rihan / twitter.com/MbKS15
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