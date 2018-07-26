16:05 26 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В реакторы энергоблока «Академик Ломоносов» началась загрузка топлива

В среду в Мурманске на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива в реакторы, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».



Работы проводятся на площадке ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом»). Таким образом, стартовал один из ключевых этапов по подготовке плавучего энергоблока к началу эксплуатации в месте своего основного базирования – в городе Певеке (Чукотка).


Как отметил глава Дирекции по эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталий Трутнев, специалисты приступили к поэтапной загрузке ядерного топлива, сначала в реактор №1, затем – в реактор №2. Реализация планов следующего этапа предполагает осуществление до конца года физического пуска реакторов и начало швартовных испытаний. Указанные мероприятия буду проведены после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора.

Отмечается, что база «Атомфлота» располагает всей необходимой инфраструктурой и специалистами для загрузки топлива и для проведения физического пуска реакторов.

В порт города Певек энергоблок будет отбуксирован в 2019 году.

ПЭБ «Академик Ломоносов» (проект 20870) является головным проектом серии мобильных энергоблоков. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый класс энергоисточников, созданных с применением российских технологий атомного судостроения. В составе станции две реакторные установки КЛТ-40С, способные вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в обычном рабочем режиме. Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнедеятельность города с населением около ста тысяч человек.

Использованы фотографии: Росэнергоатом, www.rosenergoatom.ru
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 15:05
    Знаком с директором компании в Обнинске, которая делает фильтры для строящихся АЭС Росатома по всему миру, так рассказывал и об этом проекте. В общем, технологии безусловно прорывные плюс потенциально спрос на такие плавучие реакторы довольно велик, это касается всех пяти континентов. И что важно, кроме Росэнергоатома и в ближайшее десятилетие никто не предложит ничего подобного.
    Сармат Саныч
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 15:24
      Интересно , строится ли еще энергоблоки или как обычно в единичном экземпляре?....и будем говорить что прорывной и неимеющий аналогов.....хотелось бы второй и третий блок....
      nPuBaTuP
      1. Например Сегодня, 15:33
        Надо будет и десять построят.
        Нужно уметь продавать эту продукцию. hi
        Например
        1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 15:47
          Ну в том что могут построить и "десять" я как бы и не сомневаюсь.....просто у нас-и что меня сильно растраивает, любят единичные экземпляры.....вот что плохо....
          Ну а по поводу умения продавать.....тут у меня еще большие сомнения.....не умеем мы это делать...не барыги так сказать...
          nPuBaTuP
      2. ученый Сегодня, 15:49
        Цитата: nPuBaTuP
        Интересно , строится ли еще энергоблоки

        судя по активности китайских атомщиков, планирующих сделать аналогичный проект к 20г и французов, которые планируют свой проект к 25 г., спрос на плавучие АЭС безусловно есть. У данных АЭС есть еще одна важная функция это опреснение воды, что очень актуально для многих регионов Африки и Ближнего Востока.
        ученый
        1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 15:59
          И теперь главное не промухать, а то останется наш "Ломоносов" единственым и неимеющим аналогов....
          nPuBaTuP
        2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 16:01
          Скорее всего подавлающее большинство регионов африки и ближнего востока себе такую "полузолотую" воду не смогут позволить. А один из регионов ближнего востока Израиль, который там самый богатый опресняет все подряд безо всяких реакторов
          Vladimirovich_4
Картина дня