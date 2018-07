Беспилотный подводный флот. Китай создаёт роботизированную подлодку

Статья «China military develops robotic submarines to launch a new era of sea power»: https://scmp.com/news/china/society/article/2156361/china-developing-unmanned-ai-submarines-launch-new-era-sea-power.

Несколько дней назад из публикаций китайской прессы стало известно, что оборонная промышленность КНР разрабатывает перспективные подводные беспилотные аппараты, способные решать разные боевые и вспомогательные задачи. Появление подобных изделий, как ожидается, сможет коренным образом изменить ситуацию в Мировом океане. О существовании интереснейшего и пока секретного проекта широкой общественности сообщило гонконгское издание South China Morning Post.22 июля издание South China Morning Post (SCMP) опубликовало статью Стефена Чена под названием «China military develops robotic submarines to launch a new era of sea power» («Китайские военные создают роботизированную подлодку, чтобы дать старт новой эпохе морской мощи»). В подзаголовке материала отмечалось, что беспилотные субмарины нового типа появятся в двадцатых годах и смогут повысить потенциал ВМС Китая в стратегически значимых районах, таких как Южно-Китайское море.Утверждается, что информация о перспективном проекте была получена от китайских ученых, участвующих в разработке систем искусственного интеллекта. По их данным, КНР разрабатывает достаточно крупные «умные» беспилотные подлодки, которые при этом должны отличаться малой стоимостью. Такая техника сможет выполнять патрулирование в различных районах и решать широкий спектр задач. Они смогут вести разведку, выполнять минирование и даже атаковать вражеские объекты.По данным SCMP, развертывание новых подлодок стартует в начале следующего десятилетия. Они не предназначаются для полной замены кораблей с экипажами на борту и имеют иные цели. В первую очередь, подводные беспилотники нужны для изменения стратегической обстановки на море. Они станут вызовом мощнейшим флотам планеты. В первую очередь, им предстоит противостоять американским ВМС в западной части Тихого океана и в морях этого региона.Смелый проект является частью более крупной амбициозной программы, при помощи которой Пекин намерен повысить боеспособность своего флота. Одним из путей повышения потенциала ВМС является использование систем с искусственным интеллектом. Не так давно в Чжухае был построен крупнейший в мире комплекс для испытаний надводных беспилотников. Известно о разработке элементов искусственного интеллекта, предназначенных для интеграции в боевые информационно-управляющие системы подлодок. Последние позволят командирам субмарин быстрее обрабатывать поступающую информацию и принимать более точные решения.Источники SCMP полагают, что подводные беспилотники смогут работать вместе с наземными или воздушными автоматизированными системами. В таком случае они смогут координировать свои действия и более эффективно решать поставленные задачи.Перспективные подлодки будут работать самостоятельно и без людей на борту. Они смогут выходить в море, решать поставленные задачи и возвращаться на базу. Периодически будет осуществляться обмен данными с оператором, но основную массу задач предполагается решать в автономном режиме. Впрочем, все возможности техники не будут использованы сразу. Первые боевые службы будут связаны с выполнением сравнительно простых заданий. Кроме того, автоматика не сможет полностью заменить человека. К примеру, решение о применении оружия по-прежнему будет принимать человек.Нынешние подводные беспилотники, в основной своей массе, не отличаются большими размерами, в связи с чем нуждаются в более крупном судне-носителе. Источники SCMP утверждают, что перспективный образец подводной техники будет настоящим гигантом в сравнении с ними. Для их эксплуатации может понадобиться полноценный док и соответствующее оборудование. При этом на борту беспилотной субмарины можно будет разместить крупный грузоотсек для целевой нагрузки, вооружения и т.д.Лодки будут комплектоваться дизель-электрической или иной энергетической установкой. Конструкторы планируют обеспечить возможность автономной работы в течение нескольких месяцев.Искусственный интеллект для новых беспилотников должен будет решать широкий спектр разнообразных задач. В частности, ему предстоит осуществлять правильную навигацию в сложных условиях открытого моря. Он должен обрабатывать поступающие данные о природных условиях и обстановке, в соответствии с которыми будет менять курс и глубину, обходя сложные районы и избегая обнаружения. Искусственному интеллекту придется искать оптимальный маршрут к указанной цели.С помощью беспилотных подлодок планируется выполнять разведку, устанавливать минные заграждения или устраивать засады на корабли противника. При необходимости они смогут работать вместе с кораблями и подлодками, осуществляя разведку в их интересах или отвлекая на себя внимание противника. В определенных ситуациях беспилотник сможет даже пожертвовать собой и уничтожить приоритетную надводную или подводную цель.Издание South China Morning Post связалось с директором по технологиям морской техники Шэньянского института автоматизации Линь Яном, и тот подтвердил факт разработки новой техники. По его словам, в Китае действительно ведутся работы по созданию серии сверхбольших подводных беспилотных аппаратов.Издание отмечает, что Линь Ян и его коллеги уже успели разработать несколько образцов специальной техники для военно-морских сил НОАК. Именно этот коллектив ранее представил первый китайский проект подводного беспилотника, способного погружаться на глубину до 6 км. Сейчас Линь Ян руководит секретным проектом «912». Целью этого проекта является создание нового поколения подводных роботизированных систем. Завершить их создание планируется в 2021 году – к столетию Коммунистической партии Китая.Руководитель перспективного проекта отметил, что сверхбольшой подводный аппарат нового типа создается в качестве ответа на американские работы в этой области. При этом он отказался привести какие-либо технические подробности китайского проекта, сославшись на важность этой информации. Однако он не исключил, что подобные данные будут оглашены позже.SCMP напоминает, что в прошлом году министерство обороны США подписало два договора на создание и испытания перспективных подводных беспилотников тяжелого класса. По результатам сравнения двух образцов военные собираются выбрать наиболее удачный. Первый проект под названием Orca предложен компанией Lockheed Martin. Компания Boeing, в свою очередь, создает новый образец на основе известной подлодки Echo Voyager.Подлодка Orca сможет работать в заданном районе, при необходимости выходя на связь с базой. После выполнения задачи или сброса полезной нагрузки беспилотник должен будет возвращаться назад. По официальным данным компании «Локхид-Мартин», ключевой особенностью проекта является возможность выполнения всех миссий с управлением или поддержкой с базы. При этом личный состав, работающий с подлодкой, не подвергается никаким рискам. Компания пока не раскрывала технические данные перспективного образца.Аналогичный проект от Boeing основывается на коммерческом беспилотнике типа Echo Voyager. Последний предусматривал строительство подлодки водоизмещением 50 т длиной около 15 м и диаметром 2,6 м. Максимальная скорость такого судна ограничивается всего 15 км/ч, однако дальность плавания достигает 12 тыс. км. Лодка сможет взять на борт до 8 т груза и опуститься на глубину до 3 км. При этом ей понадобится время от времени всплывать для получения атмосферного воздуха, используемого энергетической установкой.Также издание SCMP вспомнило о российских работах в области подводных беспилотников. Известно, что Россия создала свой вариант крупного подводного аппарата, способного нести ядерное оружие. В доступных источниках утверждалось, что изделие под названием «Статус-6» сможет совершать плавания между континентами и использовать специальную боевую часть мощностью 100 мт.Источник издания отметил, что китайский проект подводного беспилотника не предусматривает использование ядерного оружия. Боевые задачи будут решаться при помощи конвенциональных систем.Тот же источник указал основное преимущество беспилотных систем. В отличие от полноценных подлодок, они могут строиться в больших количествах. Эксплуатация такой техники так же оказывается заметно дешевле, чем в случае с обитаемыми субмаринами. Живучесть «традиционной» подлодки зависит от скрытности, но кроме нее при проектировании приходится учитывать ряд других вопросов. Необходимо принимать во внимание проблемы безопасности, комфорта и психологического состояния экипажа. Все это закономерно приводит к увеличению стоимости проекта.SCMP приводит некоторые цифры. В девяностых годах прошлого века строительство одной подлодки типа Ohio для ВМС США обходилось в 2 млрд долларов. На проектирование и строительство 12 перспективных АПЛ типа Columbia в ближайшее время будет потрачено около 120 миллиардов. Для сравнения, весь бюджет проекта Lockheed Martin Orca не превышает 40 миллионов долларов.Источник в китайской промышленности также упомянул любопытную особенность беспилотников, прямо связанную с отсутствием экипажа. Такому аппарату можно поручить уничтожение подлодки или корабля противника в ходе единственной и последней атаки. «У искусственного интеллекта нет души, и он идеально подходит для такой работы».Гонконгское издание также обратилось за комментарием к профессору Колледжа автоматизации Харбинского инженерного университета Ло Юэшэну, так же занятому в программе разработки беспилотных систем. Профессор считает, что появление беспилотных систем с искусственным интеллектом серьезно усложнит работу человека-командира вражеского судна. При этом речь идет не об условном бесстрашии беспилотника. Дело в том, что каждый новый аппарат сможет «учиться» на опыте предыдущих и корректировать свою тактику. Подводный аппарат, знакомый с конкретным районом, станет серьезной угрозой для противника.Впрочем, как отметил Ло Юэшэн, пока подводные аппараты с искусственным интеллектом остаются на ранних стадиях проработки и все еще не готовы к развертыванию на военных базах. Конструкторам предстоит избавиться от нескольких характерных проблем, прежде чем их творения смогут начать службу. К примеру, в случае с беспилотниками предъявляются особые требования к надежности бортового оборудования. На борту аппарата не будет никого или ничего, что сможет починить сломанный двигатель, утечку в трубопроводе и т.д.Профессор Колледжа автоматизации считает, что круг задач, решаемых беспилотными подводными лодками, пока будет не слишком широким. Такой технике предстоит выполнять сравнительно простые миссии. Искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека. В любой момент ситуация под водой может стать более сложной, а компьютер не сумеет правильно ее понять и принять необходимые меры.* * *Китайская оборонная промышленность никогда не торопится с раскрытием информации о своих новых проектах, но некоторые данные все же становятся достоянием общественности. Если информация источников издания South China Morning Post соответствует действительности, но получается, что Китай решил присоединиться к работам в нескольких интереснейших областях. Достигнутый прогресс в различных технологиях, прежде всего, будет поставлен на службу национальной безопасности.Стоит отметить, что подводные беспилотные аппараты, системы с элементами искусственного интеллекта и т.д. не являются в полной мере новинкой. Однако КНР планирует объединить все эти направления в одной программе, что уже само по себе привлекает внимание. Кроме того, новый беспилотник будет относиться к классу сверхбольших аппаратов – пока не самой популярной и распространенной технике. Этот факт тоже не мог остаться незамеченным.Впрочем, пока о перспективном китайском проекте известно не слишком много. Фактически опубликован только сам факт его существования, причем официально он пока не подтверждался. Однако в свете уже известных сведений о китайских проектах в области подводного флота, в том числе беспилотного, последние новости выглядят реалистично и даже ожидаемо. Что касается технических подробностей, то, если верить представителю Шэньянского института автоматизации, они могут быть опубликованы позже.