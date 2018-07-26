В.Матвиенко: Нам не запрещён отдых за рубежом, но предпочитаем отдыхать в России

Всё больше членов Совета Федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. Сама проведу отпуск, вероятно, в двух российских регионах: в Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой.

Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко прокомментировала варианты отдыха российских сенаторов. По словам спикера Совета Федерации, «большинство коллег предпочитают отдых в России, хотя им не запрещён по закону выезд на отдых за границу».Валентина Матвиенко отмечает, что если кто-либо выбирает вариант отдыха в «рискованной стране», то этот выбор «на их страх и риск».О своём отдыхе Матвиенко говорит так:Ситуация с заграничным отдыхом российских законодателей – вопрос, который приобрёл особую остроту в последние годы. Дело в том, что многие российские чиновники находятся под иностранными санкциями. Мало того, на многих представителей России, к которым проявляют определённый интерес зарубежные спецслужбы, нередко идёт настоящая охота: граждан России хватают без объяснения причин, объявляя, что те причастны к самым невероятным преступлениям вплоть до «незаконного вмешательства в американские выборы».Однако эти факты многим чиновникам никак не мешают проводить за рубежом немало времени. При этом у представителей общественности нередко возникает вопрос: почему носителям гостайны того или иного уровня выезд за пределы России часто ничем не ограничен, а для других категорий граждан, доступ к гостайне у которых на несколько порядков ниже по своему уровню, с выездом за пределы страны всё сложнее. Так для кого же риски выше?