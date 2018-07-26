16:03 26 июля
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В.Матвиенко: Нам не запрещён отдых за рубежом, но предпочитаем отдыхать в России

Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко прокомментировала варианты отдыха российских сенаторов. По словам спикера Совета Федерации, «большинство коллег предпочитают отдых в России, хотя им не запрещён по закону выезд на отдых за границу».

Валентина Матвиенко отмечает, что если кто-либо выбирает вариант отдыха в «рискованной стране», то этот выбор «на их страх и риск».

В.Матвиенко: Нам не запрещён отдых за рубежом, но предпочитаем отдыхать в России



О своём отдыхе Матвиенко говорит так:
Всё больше членов Совета Федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. Сама проведу отпуск, вероятно, в двух российских регионах: в Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой.


Ситуация с заграничным отдыхом российских законодателей – вопрос, который приобрёл особую остроту в последние годы. Дело в том, что многие российские чиновники находятся под иностранными санкциями. Мало того, на многих представителей России, к которым проявляют определённый интерес зарубежные спецслужбы, нередко идёт настоящая охота: граждан России хватают без объяснения причин, объявляя, что те причастны к самым невероятным преступлениям вплоть до «незаконного вмешательства в американские выборы».

Однако эти факты многим чиновникам никак не мешают проводить за рубежом немало времени. При этом у представителей общественности нередко возникает вопрос: почему носителям гостайны того или иного уровня выезд за пределы России часто ничем не ограничен, а для других категорий граждан, доступ к гостайне у которых на несколько порядков ниже по своему уровню, с выездом за пределы страны всё сложнее. Так для кого же риски выше?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:11
    "Наша доча хочет в Сочи. Правда, доча?" - Шнур smile
    voyaka uh
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:21
      когда бабла полны карманы,проблем с отдыхом нет.нет денег-отдых в огороде...
      Дедкастарый
      1. Gun70 (Гани Сейткулов) Сегодня, 15:51

        буквально сегодня в группе однокурсники скинули
        Gun70
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:53
          Цитата: Матвиенко
          как всегда, буду отпуск совмещать с работой.
          Т.е. будет отдыхать за государственный счёт! В Крыму есть хорошая резиденция... А затем на денежную компенсацию неотгуленного отпуска подаст, когда "командировка" закончится.
          Пысы: мне пофиг на её деньги. Мне не всё равно, что это за народные деньги - за наши "копеечки".
          Logall
      2. smel (Павел) Сегодня, 16:01
        Один сенатор богатенький уже 9 месяцев во Франции отдыхает, то на нарах, то под подпиской. Интересно, а ему зарплата идёт???
        smel
    2. Владимирский (Александр) Сегодня, 15:27
      А почему нет? когда еще будет у нее возможность (за гос. счет) недельку погудеть в Ливадийском дворце в компании с Аксеновым - как это было в начале июня. Особый кайф в том, что простым смертным на неделю доступ в Ливадийский дворец перекрыли. Отдыхал в июне в Крыму - туда так и не попал - оцепление полиции.....
      Владимирский
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:36
        Всех сенаторов и депутатов на отдых нужно отправлять на Колыму, в Воркуту. Большего из них никто не заслужил.
        Egorovich
      2. MPN (Павел) Сегодня, 15:36
        В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой.
        Да епрст... , что за дурдом? Она и в отпуске над нами не перестанет изгалятся?... sad
        MPN
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:37
      Им ничего не запрещено. А нам отдыхать привычней на своем огороде. winked
      В Питере у комсомолки-активистки Матвиенко было погоняло "Валька - стакан", а в Москве она чувствует себя императрицей, блин! winked
      сибиралт
    4. SSR (Roman) Сегодня, 15:40
      Цитата: voyaka uh
      "Наша доча хочет в Сочи. Правда, доча?" - Шнур smile

      Нет вояка, в той же Подмосковной "Ляпоте" отдохнуть три дня, дороже чем две недели в Египте.
      Цитата: Дедкастарый
      когда бабла полны карманы,проблем с отдыхом нет.нет денег-отдых в огороде...

      В том же "Алголе" на Волге с яхтами, депутаты нашей Думы тусили, весь бар для яхты за раз скупая.
      SSR
  2. bagration (bogdan) Сегодня, 15:11
    Все их дети там, учатся, живут, имеют недвижимости паспорта. Ездят на лечение в "гейропу" и к "ам", едят продукты не российские.
    bagration
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:51
      Цитата: bagration
      Ездят на лечение в "гейропу" и к "ам", едят продукты не российские.

      Прокуратура Москвы ответила на запрос депутата Госдумы и главы московского комитета КПРФ Валерия Рашкина о тратах принадлежащего мэрии ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» на лечение онкобольных сотрудников за рубежом. Надзорная инстанция нарушений не нашла.
      РУСС
  3. Геннадич (Георгий) Сегодня, 15:17
    а чего бы тут не отдыхать в дворцах с размером средний завод?
    Геннадич
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:25
      Всё больше членов Совета Федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. Сама проведу отпуск, вероятно, в двух российских регионах: в Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой.
      как устают сердешные слуги наши... слеза пробивает.поспи ка на заседаниях,да в планшет поиграй несколько часов,да в пробках поболтайся без мигалок ага...жалко их,добавить надо за вредность -молоком,по фляге в день,но шоб-выпивали.
      Дедкастарый
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:20
    А когда то её называли Валька Стакан)Рассказывал один бывалый человек из Питера drinks
    Magic Archer
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:22
      Цитата: Magic Archer
      А когда то её называли Валька Стакан)Рассказывал один бывалый человек из Питера drinks

      А из за чего такая погремуха ?
      РУСС
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:40
        Цитата: Magic Archer
        А когда то её называли Валька Стакан)Рассказывал один бывалый человек из Питера

        я слыхал за "полстакана"...
        Дедкастарый
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:53
          Мне ленинградцы говорили, что не в этом смысле. А в том, что могла стакан залудить "по-мужски". Что способствовало карьере...
          voyaka uh
  5. Леший1975 Сегодня, 15:21
    "Однако эти факты многим чиновникам никак не мешают проводить за рубежом немало времени. При этом у представителей общественности нередко возникает вопрос: почему носителям гостайны того или иного уровня выезд за пределы России часто ничем не ограничен, а для других категорий граждан, доступ к гостайне у которых на несколько порядков ниже по своему уровню, с выездом за пределы страны всё сложнее. Так для кого же риски выше?"

    Потому что у "наших" властей больше всего секретов от собственного населения. По самому широкому кругу вопросов. А для спец. служб Запада вряд-ли они есть. Если наши чиновники и олигархи (тоже ой как информированые лица) не только детей и имущество там держат, но и сами по вызову разных комиссий спешат сесть на личный самолёт, явиться и дать объяснения. А потом ещё и исполнить решения других государств на территории самой РФ. Так что дело не в секретах, а в том, что могут "посиделки", в т.ч. и сенаторам за рубежом организовать. Вот и бояться.
    Леший1975
  6. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:21
    Восхищаюсь внешним видом Матвиенко! Что бы так выглядеть в ее возрасте, нужно круглосуточно сидеть в спа-салоне. А она еще и СФ успевает!
    дилетант2
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:28
      Предполагаю, никаких высоких технологий не требуется. Достаточно: заплатить "кровно заработанные непосильным трудом", стянуть шкуру на заднице и всё - морщин нет. Но природу не обманешь!
      Николай Петров
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:32
      Цитата: дилетант2
      Восхищаюсь внешним видом Матвиенко!

      Чего,чего?Это сколько же выпить надо,что бы она понравилась?Лукавит она про отдых за бугром.Не давили бы американцы с чёрными списками,да должность позволяла, ломанулась бы так,что пятки сверкали,забыв и про патриотизм,и про родину.Вот сейчас и делает хорошую мину при плохой игре.
      Мар.Тира
    3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 15:34
      Цитата: дилетант2
      А она еще и СФ успевает!

      Валька Тютина из Шепетовки везде поспевает, ещё сынка миллиардером сделала.
      Анатоль Клим
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:56
        Цитата: Анатоль Клим
        Цитата: дилетант2
        А она еще и СФ успевает!

        Валька Тютина из Шепетовки везде поспевает, ещё сынка миллиардером сделала.

        дар...
        Дедкастарый
  7. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:22
    Ох бабуля, бабуля. Сидела бы уже дома да внукам пирожки пекла. Так нет, от корыта танком не утянешь. Кстати поинтересуйтесь этой "комсомолкой, активисткой". Как всё-таки гроши переделывают людей (а может и не людей). Есть видео А. Проханова про Вальку красные трусы.
    Николай Петров
  8. Лесс Сегодня, 15:23
    почему носителям гостайны того или иного уровня выезд за пределы России часто ничем не ограничен,
    Очень правильный вопрос.
    Лесс
  9. Alex66 (Александр) Сегодня, 15:24
    Вспомнился роман "Седьмая жена" сцена с пиратами: "у нас вся страна жрет и радуется, а его п...у потянуло"..понимаю несколько не в тему. Так глядишь наша элита начнет говорить, что здесь можно учиться, лечиться в магазины ходить. Видать сильно струхнула с пенсионной реформой в народ потянуло.
    Alex66
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:27
    ..."большинство коллег предпочитают отдых в России, хотя им не запрещён по закону выезд на отдых за границу"...
    Дык, по закону, и полицейские и военные, тоже как бы могут))
    ..но не могут, ибо "папа не велит" wassat
    Сибирский цирюльник
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:31
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Дык, по закону, и полицейские и военные, тоже как бы могут))
      ..но не могут, ибо "папа не велит"

      Для полицейских и военных открыта только Куба и Вьетнам и всё.....
      РУСС
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:49
        Т. Е. можно сказать "не открыта"))
        Плохо себе представляю, простого опера, отдыхающего, с семьей Кубе)
        Именно, ПРОСТОГО))
        Сибирский цирюльник
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:52
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Плохо себе представляю, простого опера, отдыхающего, с семьей Кубе)
          Именно, ПРОСТОГО))

          Такие только в советских фильмах laughing
          РУСС
  11. Dagon (Алекс) Сегодня, 15:30
    Ну-ну, настоятельно порекомендовали отдыхать на родине...
    Dagon
  12. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 15:45
    Однако эти факты многим чиновникам никак не мешают проводить за рубежом немало времени. При этом у представителей общественности нередко возникает вопрос: почему носителям гостайны того или иного уровня выезд за пределы России часто ничем не ограничен, а для других категорий граждан, доступ к гостайне у которых на несколько порядков ниже по своему уровню, с выездом за пределы страны всё сложнее. Так для кого же риски выше?


    Ну, вообще-то это фантазии про степень допуска к гостайне. В основном многие ограничения связаны не напрямую с формой допуска, а с конкретным служебным контрактом. У нас и вузы есть, в которых с переходом на каждый старший курс становишься невыездным на определенный период времени.
    ButchCassidy
  13. Ипатий (Валерий) Сегодня, 15:53
    А вот некоторые аналитики (или конспирологи) проводят прямую связь между арестом Керимова во Франции и повышением оброков в России. Как знать, ведь решения в гд принимаются без оглядки на электоратов.
    Ипатий
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