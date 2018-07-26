Нацбаты не поделились картами минных полей: подрыв БМП ВСУ на украинской мине

Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщает об инциденте на подконтрольной украинским силовикам территории Луганской области. В сообщении говорится, что неподалёку от линии соприкосновения, в районе населённого пункта Болотенное, на мине подорвалась боевая машина пехоты ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб. Подчёркивается, что минирование на этом участке ранее осуществлялось самими украинскими военнослужащими.В сообщении говорится, что помимо погибшего есть раненые. Это двое военнослужащих 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ.В ЛНР отмечают, что различные украинские формирования, включая различные нацбаты, осуществляли фактически беспорядочное минирование местности, не предоставляя карты минных полей своим «коллегам». В итоге это и приводит к таким последствиям как подрывы фактически на собственных минах.Тем временем в пресс-службе оперативного командования ДНР сообщают, что украинская сторона пригласила к линии соприкосновения иностранных журналистов. Одной из бригад репортёров являются представители информационного агентства Bloomberg. В ДНР отмечают, что в этой связи велика вероятность провокации, при которой украинские войска сами устроят обстрел своей же территории, чтобы американским журналистами рассказать «об обстрелах со стороны противника».