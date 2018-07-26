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Нацбаты не поделились картами минных полей: подрыв БМП ВСУ на украинской мине
Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщает об инциденте на подконтрольной украинским силовикам территории Луганской области. В сообщении говорится, что неподалёку от линии соприкосновения, в районе населённого пункта Болотенное, на мине подорвалась боевая машина пехоты ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб. Подчёркивается, что минирование на этом участке ранее осуществлялось самими украинскими военнослужащими.
В сообщении говорится, что помимо погибшего есть раненые. Это двое военнослужащих 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
В ЛНР отмечают, что различные украинские формирования, включая различные нацбаты, осуществляли фактически беспорядочное минирование местности, не предоставляя карты минных полей своим «коллегам». В итоге это и приводит к таким последствиям как подрывы фактически на собственных минах.
Тем временем в пресс-службе оперативного командования ДНР сообщают, что украинская сторона пригласила к линии соприкосновения иностранных журналистов. Одной из бригад репортёров являются представители информационного агентства Bloomberg. В ДНР отмечают, что в этой связи велика вероятность провокации, при которой украинские войска сами устроят обстрел своей же территории, чтобы американским журналистами рассказать «об обстрелах со стороны противника».
В сообщении говорится, что помимо погибшего есть раненые. Это двое военнослужащих 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
В ЛНР отмечают, что различные украинские формирования, включая различные нацбаты, осуществляли фактически беспорядочное минирование местности, не предоставляя карты минных полей своим «коллегам». В итоге это и приводит к таким последствиям как подрывы фактически на собственных минах.
Тем временем в пресс-службе оперативного командования ДНР сообщают, что украинская сторона пригласила к линии соприкосновения иностранных журналистов. Одной из бригад репортёров являются представители информационного агентства Bloomberg. В ДНР отмечают, что в этой связи велика вероятность провокации, при которой украинские войска сами устроят обстрел своей же территории, чтобы американским журналистами рассказать «об обстрелах со стороны противника».
Использованы фотографии: Фейсбук
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