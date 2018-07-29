Новое оружие для Украины: сказка или быль?
Мы часто публикуем материалы, зачастую критические, в которых рассматриваем зрады и перемоги украинского ВПК. Но делаем это со своей, с российской стороны.
Сегодня я предлагаю обсудить материал «с той», с украинской стороны. Кирилл Данильченко (Ронин), патриот той Украины (без грамма ехидства, в стране, где победило иное мировоззрение, отличное от нашего, могут быть и патриоты его), время от времени публикует новости армии и ВПК своей страны.
Естественно, в том свете, в котором обязан это делать патриот.
Однако, всецело понимая Кирилла, замечу, что в его последнем материале («Новое оружие для Украины») есть несколько моментов, которые я хотел бы прокомментировать.
Без каких-либо прыжков и ужимок, просто мнение с «другой стороны».
Вообще-то, Кирилл пишет весьма трезво. Иной раз. Иногда заносит, но, тем не менее, его мнение весьма ценно, потому что истина в таких вопросах, как ВПК Украины, всегда где-то посередине мнений болтается.
Чему в целом посвящена статья? Описанию положительных и отрицательных моментов в военном бытии на Украине. А также количественных и качественных перспектив ВСУ.
Перевести? Запросто. Рассматривается вопрос, насколько хороша армия Украины «в случае чего». Понятно, что «случай чего» — это российская армия, которая то ли за три дня распашет и закатает ВСУ в чернозем, то ли нет.
Поехали.
«Естественно, не все новости у нас добрые — мелькали и потерянные на площадке танки, от которых открещивались сразу два ведомства, погибли люди на учениях, были неприятные залёты на фронте. Но, в принципе, мы все уже привыкли к тому, что есть реальность, а есть точка зрения на неё».
Прекрасно. Очень неплохой подход, все то же самое случается и у нас. И люди на учениях погибают, и техника теряется. Здесь же суть не в том, сколько, а как быстро технику нашли и выводы по людям сделали.
Минометы
Начался разбор минометных вопросов. Да, миномет сегодня на Украине – оружие наравне с САУ и ствольной артиллерией.
«Например, реальность — это то, что происшествий с миномётами 2Б11 «Сани» в ВСУ было 4, а с «Молотами» — 8…
Но «Молоты» — это смертельно опасная «кустарная» поделка, в то время как «Сани» — это проверенная годами классика, кого ни спроси. И никому не интересно, что, например, «Саней» уже в 2016 году, согласно The Military Balance, было всего 200 штук, а с того времени они также активно вырабатывали ресурс и шли на слом, в то время как серия в 280 штук М-120-15 «Молот» была сдана полностью, и, скорее всего, были ещё заказы. Вполне логично, что там с 2016 по 2018 год в два раза больше ЧП (просто их в войсках уже в два раза больше).
Там, по идее, просто нечему ломаться, это просто копия тех же «Саней». Там нет сложных технологий, новых прицелов, нарезов, затвора. Облупливающаяся краска или кривой шов не могут завести мину в стволе, а навеска или вышибной заряд не приведёт к летальному исходу, если не заведётся взрыватель, но общественное мнение уже сформировано. Причём часто не только в среде людей, видевших «Молот» на картинке, но и тех, кто реально воевал или служил в армии».
Ну прямо как в анекдоте: «Машу каслом не испортишь!» – «Эт смотря каким каслом…»
Если верить украинцу Анатолию Тапольскому, который как бы стрелял из этих «Молотов», все не так роскошно. Точнее, на диване-то самое оно, этот «Молот». А вот в окопе… Да еще собранный «умелыми руками»… Да на непрофильных предприятиях типа Старокраматорского машиноремонтного завода…
Ну, я просто оставлю это здесь:
Знаете, где я такой прицел видел? Да, в музее в Падиково. На советском миномете 1945 года выпуска.
Кому интересно продолжение, добро пожаловать к Тапольскому: (сюда). Убедитесь заодно, что я ничуть не приврал.
«Молот» — действительно кустарная подделка «Саней», опасная для расчетов. А пресс-служба ВСУ нагло врет, скрывая истинное количество случаев. Как всегда, впрочем. Как и коллеги из других стран. Вранье в исполнении ПС любого минобороны любой страны – это нормально.
Говорить о кривых руках и чрезмерном употреблении алкоголя служащими ВСУ на линии фронта мы не будем. Автор не поднимал этого вопроса, да и я не буду. Смысла не вижу, интернет и Ютуб заполнены соответствующими фото и видео. С девизом «пили, пьем и будем пить, а иначе не прожить» в украинской армии воюют, но пока зеленый змий побеждает.
Противотанковое оружие
«Его всегда не хватает, всегда мало и всегда на месяц конфликта, если начнётся. Это слышал почти каждый, кто интересовался темой. В ВСУ с 2014 по 2017 год сдали 66 ПТРК. В 2018-м число ПТРК засекретили (вполне логично в связи с передачей «Дротиков», масштабным заказом для формирующихся частей и ТРО). Не будем фантазировать о росте производства, пока нет конкретных фактов — пусть за 6 месяцев передали ещё два десятка пусковых юнитов. Плюс минимум 35 ПУ 3-го поколения, которые зашли к нам в рамках военно-технического сотрудничества от США. 121 пусковой юнит. До войны тоже были закупки, но представим, что именно их мы потеряли в ЛАП, и они вышли из строя в результате боевых действий. Зато не забываем о передачах оружия в ГПСУ и НГУ (например, только в НГУ — около 40 ПТРК, начиная с 2014 года). Итого по всем ведомствам — до 180–200 новых ПТРК».
Ну, неплохо, наверное. Что же с БК к «пусковым юнитам»?
«К ним произведено более 2000 ПТУР, что гораздо больше возимого боекомплекта к ПТРК, и это вполне достойная цифра. Кроме того, сдано более 600 ТУР — управляемых таковых ракет.
Напоминаю, что Польша, которая активно пересаживается со своих «бовуп» на KTO Rosomak, с 2003 года закупила всего 570 штук, тратя на оборону втрое больше денег на протяжении 15 лет».
Новые и старые ПТРК… Хорошо, наделали всего. Плюс еще «Джавелинов» США подкинули. Заряды есть. Польшу обогнали-перегнали. Перемога?
Знаете, а возможно, и да. Смотря чего перемогать.
Как я понимаю, речь идет о старой песне. О том, что Украина – европейский щит супротив российской агрессии. И что укросолдаты первыми встанут на пути армад и полчищ российской армии. Ну и, соответственно, первыми и лягут.
Европа, как я понимаю, совершенно не против. Оно понятно, что черт его знает, пойдут эти полчища, или нет, а лишний щит иметь на их пути совершенно не лишим будет.
Логично, правда? Как в старые добрые времена ОВД был, помните? С той же в общем-то целью – дать возможность советской армии развернуться и сэкономить живую силу и технику.
Теперь Европа с удовольствием использует Украину в этом виде, если что.
Самое замечательное, что Украину об этом никто и не просил. Сами вызвались умереть под гусеницами российских танков, забрав с собой столько сколько смогут.
Вопрос к Кириллу: а сколько смогут?
А немного. И вот почему. Пан Данильченко очень хорошо у себя рассматривает цифры и возможности. Очень логично и здраво. Но он забывает об одной такой «маленькой штучке». Если уж Россия и явится на гипотетическую войну, то вряд ли эта война будет идти по украинским законам. Это же не Донбасс…
Спросите, что я за украинские законы войны придумал? Да не я их придумал. Время их придумало. Законы нищебродства, если уж так.
Ничего 200 ПТРК украинцев не смогут сделать российским танкам. Они просто умрут, и скорее всего, очень некрасиво и бесполезно. Слишком много у российской армии сегодня ломов, против которых у ВСУ приемов нет и не будет.
Мне заранее жаль не только расчеты ПТРК, но и далее по тексту всех, кому придется бесцельно умереть под бомбами и реактивными снарядами ВКС РФ, под ударами «Торнадо», «Ураганов» и прочих РСЗО, под снарядами артиллерии и тактическими ракетами.
Без обид – шансов ноль.
Действительно, если у Украины нет ВВС – нам что, тоже самолеты и вертолеты на прикол? Кирилл, вы серьезно? Как раз наоборот, перепахать все, что можно, потом подрихтовать артиллерией, а потом, для верности – «Буратино» и «Солнцепеки».
И, кстати, в условиях полной импотенции ВСУ, так как вряд ли там имеют представление, сколько чудных сюрпризов готовят эти неспешные парни из РЭБ.
Далее Кирилл рассуждает о том, что довольно большое количество противотанкового оружия размещено на мобильных шасси. О том, что КБ «Луч» делает и «Стугну», и «Корсары», и «Барьеры», и «Барьеры-В» для вертолётов, и выдаёт экспортный заказ в Алжир и Азербайджан, и доделывает «пустынную» модификацию украинских ПТРК «Скиф», что КБ работает почти на грани своих возможностей.
Простите, а толку? Толку от ваших 600 с лишним платформ, если они не более чем мишеньки в тире для ВКС и (самое страшное) армейской авиации, заточенной именно под такие развлечения?
«Ну и, конечно, это не «гроб, гроб, кладбище», это многим пора основательно полечить мозги».
Ну нет, это «гроб, гроб, кладбище». Если только на Украину Вануату не нападет. Или кто-то из прибалтов.
Вертолёты
«О вертолётах мы писали много, вышла даже отдельная статья — кто хотел, тот причастился. Так вот, направления для точек роста тут два. Ставить на крыло хранение, модернизировать и ремоторизировать машины с транспортных до суррогатных Ми-8МСБ-В, с голых Ми-24, «химиков» и командирских модификаций до ПУ-1, а позже до всепогодных и ночных. Плюс закупать новые модели за рубежом, как делают, например, грузины в сфере ПВО, не ожидая секретных разработок отечественного ВПК, не знающих аналогов, по две чайные ложки в год. Что, к слову, благополучно и делается. Например, только за 2017 год сдано 12 машин. Среди них есть как и Ми-24 ПУ-1, так и Ми-8МСБ-В. Плюс нашумевший контракт с французами на 55 многоцелевых машин — естественно, их будут применять на востоке Украины, как в летних боях применяли технику ДСНС и ГПСУ».
Хорошо, потянет. Ми-24 по-прежнему машина хорошая. В 2016 году вроде бы у Украины было больше сотни машин. На бумаге. Фактически, если верить Кириллу (верю), сегодня в ВВС Украины всего 60 работающих машин. Это все, Ми-24, Ми-8 и Ми-2.
С чем, собственно, и поздравляю.
Конечно, воевать с ополчением на Донбассе – это цифра. Умереть под первым (второй не понадобится) ударом ВКС РФ – тоже хватит. На серьезный конфликт… 60 машин… Ну да, на пару дней, наверное.
«В той же Польше, например, ударных вертолётов даже с возможной закупкой «Апачей» в США меньше вдвое, не говоря уже о Румынии и прочих странах Восточной Европы (хотя и с большим ВВП). Когда из Франции подоспеют 55 многоцелевых вертушек, то в Украине будет больше 120 летающих вертолётов — внушительная цифра для Восточной Европы, как не крути и не пытайся натянуть сюда зраду».
Запросто натянем. Не «когда», а «если». Если найдутся деньги, и французы продадут. И вопрос – в каком виде. А то, может, Ми-24 еще советского наследия покруче окажутся. К тому же весьма много времени займет освоение новой техники. Учитывая, что она новая не по времени, а по сути…
А Польша, как ни странно, воевать с Россией в одну каску не собирается. Для этого есть НАТО, в которой поляки состоят, потому им не надо ВВП рвать и так закупаться. Все в НАТО есть. Привезут, если будет надо и если успеют.
Артиллерия
«На фоне истерик о закупках «польского металлолома» нам также стоит пристально посмотреть в глаза реальности. Британия, чьи военные эксперты любят написать о том, как нам отражать российскую угрозу, располагает 86 САУ. В Германии их 101. Да, это современные машины с СУО, с автоматическим заряжанием и отличной скорострельностью. Но их с гулькин нос даже на границы Германии и Британии, а если отнять поточный ремонт и учебные части, всё ещё более чем плохо, несмотря на их космические бюджеты. Польских «Крабов» заказано 40 штук, (получено 14 и 8), дедлайн контракта — в 2019 году, но не факт, что они успеют. В Украине в строю по состоянию на 2018 год 606 штук САУ, не считая «Нон» у ДШВ. Когда прибудет целиком партия «Гвоздик» 2С1 из Польши, будет почти 700. 700 самоходных орудий».
Интересная система подсчета. И сравнение с Германией и Британией. Такое впечатление, что эти две страны живут по мотиву «Если завтра война…». Нет, так живет Украина. И меряет все Данильченко именно такой мерой, а зря.
Британия, если Кирилл запамятовал, то я напомню, находится не в Европе. Это, простите, островная империя, которая отделена довольно широким проливом от материка. И в кого должны, по мнению Данильченко, пулять из САУ британцы, я не понимаю. А для экспедиционных походов в Афганистан или Ирак этого более чем достаточно.
А еще у англичан флот есть… С пушками, ракетами и торпедами. И ВВС. То есть то, чего нет на Украине, и отсутствие чего они пытаются компенсировать САУ.
С Германией то же самое. Они воевать не собираются, но даже если русские орды и хлынут через границу, надо будет пройти Польшу и… Украину!
Не знаю, насколько реальна цифра в 700 САУ в ВСУ, по-моему – фэнтези. Или фантастика. Ибо зачем тогда закупать советское старье по всей Европе и доставать из запасников ствольную артиллерию?
«Ноны» — это вообще смешно. Ну давайте еще «Васильки» немногие тоже в ствольную артиллерию запишем. И вообще тогда красота будет на бумаге.
Танки
«Тут всё достаточно прозрачно. Несмотря на косяки с системой стабилизации и СУО на соревнованиях в Германии у Т-84, эти БТТ (годами стоявшие то на хранении, то в очереди на модернизацию и поточный ремонт) на боеспособность танковых войск особо не влияют. Все фантазии о 100 танках «Оплот» до 2018 года, таблицы от «Укроборонпрома» по годам сколько должно выйти БМ «Оплот» из цехов, а сколько — Т-84 и прочее остались пока на бумаге, и слава Богу. Почему? Так же писали уже не раз, повторяться не будем. Рота «Оплотов» в год — это, конечно, хорошо, но батальон Т-64 в наших условиях тактически гибче, и им банально можно закрыть больше задач; появятся позже деньги — появятся и новые танки. По состоянию на 2017 год сдано примерно 180 модернизованных машин — с заменой двигателя, ДЗ, установкой прицела и ПНВ. Остальные подняли из травы, с хранилищ, проведя средний или капитальный ремонт. Точную цифру назвать достаточно трудно, чтобы не зацепить повторные ремонты».
Честно. Молодец. Действительно, в топку эти Т-84 и «Оплоты», а вместе с ними и САУ «Богданы», раз Украина их выпускать не в состоянии. Даешь дешево и сердито: Т-64! Модернизированные настолько, насколько хватит сил (то есть немного).
Причем если сил (денег) хватит, то даже из такого старья, как Т-64, может получится конфетка. Ну как в России с Т-72. Вытянули до Т-72Б3? Нормально? Что мешает такое же с Т-64 провернуть? Только деньги и руки.
Стоит, конечно, заметить, что у России еще есть Т-90МС, но не будем о грустном. Равно как о 3 000 потенциальных Т-80У на хранении и 450 на вооружении. Да, на Украине Т-80 тоже кажется, есть, но в более скромных количествах (146 и 22 соответственно), да и то, если не проданы.
«На сегодня у Украины в строю до 17 танковых батальонов и 12–13 отдельных рот по всем ведомствам, а вместе с танками для батальонов корпуса резерва — это около 800 машин Т-64, Т-72 и Т-80 различных модификаций. Мы испытываем проблемы с запчастями, мобилизационными запасами ЗИП и возможностями проводить полевой ремонт, но это число больше, чем у Германии, Британии и ещё пары стран Восточной Европы в довесок. По меньшей мере, мы можем сковывать противника в красной зоне на ЛБС и иметь возможность оперировать резервами севернее и на перешейке, если РФ захочет поднять ставки».
Ух… Дрожь пробирает. 800 машин – это серьезно. Не менее серьезно, что для них нет запчастей, нет возможности наладить выпуск этих запчастей, нет рук, чтобы производить ремонт, нет голов, чтобы наладить должное обслуживание нехарактерных для Украины Т-72. Да ничего нет.
Где там эти танки будут сковывать армию России и на каком там перешейке (это, видимо, если их Крыма попрет), не знаю. Знаю только, что, скорее всего, они будут сожжены в первый день войны (мы со Ставером писали, что танк был, есть и будет зачетной целью для всех, кто может записать его на свой счет) российскими Ми-24, Ка-52, Ми-28Н, Су-25 и Су-34.
Вот лучше бы Кирилл написал свои соображения, чем ВСУ собираются прикрывать свои танки и прочее. Потому что я понимаю, сдерживать российские войска они будут столько, сколько понадобится времени для их уничтожения с воздуха. То есть – немного.
«Благодаря тому, что сняли с хранения С-125, С-300В1, «Торы» и «Кубы», будет увеличено количество комплексов на боевом дежурстве на треть».
Прочитал и задумался. С-125 и «Кубы» — это серьезно? Интересно, там С-75 в заначках не осталось? Тогда, наверное, точно воздух будет в неприкосновенности на Украине. Есть чего бояться.
«Подведём итоги. До 700 САУ в обозримом будущем в строю и постепенное разворачивание производства под 155-мм калибр, 120 вертолётов в ближайшие 3 года, десятки модернизированных РСЗО, сотни стволов артиллерии, 400 новых БТР, 200 новых ПТРК, пуски «Барьеров-В» с вертолётов и предсерийные модели ПТО-комплексов.
800 танков, более 1500 автомобилей, не считая 300 бронированных; если взять автомобили НГУ и ГПСУ, это число увеличится вдвое.
Незаметно серьёзной модернизации станочного парка на «Визаре», «Артёме», в КБ «Луч», Павлограде, где завод подняли с колен от состояния полумёртвых цехов до 1,5 тыс. персонала и солнечных батарей на крыше, запуск цеха по производству корпусов к БТР-4 в Харькове. Не слишком обнародовали передачу 4 вертолётов РЭБ в части ССО, и то, что на передке уже работают комплексы РЭБ, и относительно борьбы с БПЛА работают результативно. А тем временем оживает целая отрасль — производство порохов, капсюлей, гильз. Закупают оборудование для производства снарядов калибра 155 мм, начато производство 30-мм и 40-мм гранат, мин всех калибров, восстанавливают и модернизируют ракеты сразу к трём типам ЗРК.
А многие просто слишком быстро забыли украинских бойцов формата 2014 года, в кроссовках, с флагом Германии, не споротым на форме, с кроватями на «бардаках» и то, как выглядят наши силовики сегодня.
Лето 2018 года. ВПК Украины — всё ещё необходимо больше усилий и финансирования, но есть твёрдый и уверенный прогресс, который трудно не заметить».
А вот это умно. Вот такой постановке вопроса можно даже поаплодировать. Хорошая подача материала. Умная. Не просто «Ще не вмерла, ще не вымерла», а вполне себе нормальный рассказ о том, что проблем полно, но они будут решены рано или поздно.
То есть читателю дают то, чего он хочет. Полуправду или почти не ложь. Ведь действительно, нельзя не согласиться с тем, что ВСУ-2018 и ВСУ-2014 – это принципиально разные вещи. И ВСУ-2018 — уже армия.
Да, армия, годная на войну образца начала прошлого века или со странами третьего или четвертого мира, но армия. И этого нельзя не признать.
Но для войны с российской армией – более чем сомнительно.
Но если так хочется в это верить – почему нет? Можно? Можно. Это же не вредно, пока дело не дойдет до реального столкновения.
Автор: Роман Скоморохов
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