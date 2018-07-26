Проект британского фрегата Type 31e может так и не материализоваться в железе

Фрегат Type 31e может никогда не материализоваться. Это серьезный удар для британских ВМС, которым нужно по крайней мере пять таких кораблей для поддержания количественного состава надводного флота,

Британское военное ведомство заявило о приостановке заявок на строительство нового «бюджетного фрегата» Type 31e из-за недостатка денежных средств, сообщает газета The Times При этом некоторые предприятия уже завершили за свой счет доработку проектов кораблей и были готовы приступить к их строительству. Сообщение Минобороны о заморозке проекта их застало врасплох.сказал газете осведомленный источник.Издание напоминает, что идею создания серии не очень дорогих кораблей правительство вынашивало около 5 лет.По словам собеседника, другой причиной приостановки тендера стал тот факт, что «бюджетный фрегат» не планировалось оснащать новейшим вооружением, современными радарами и сенсорами. Ему было бы трудно выжить в море, кишащем подводными лодками четвертого поколения.Британское командование всё же не оставляет надежды объявить подобный тендер в будущем. Однако, по словам экспертов, военные могут не успеть пополнить флот хотя бы несколькими новыми кораблями к 2023 году. Именно в этом году Королевский флот сократится на 13 фрегатов Type 23, которые будут списаны в связи с окончанием сроков эксплуатации (стоят на вооружении с 1989 года).